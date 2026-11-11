La dominicana Marileidy Paulino terminó en el quinto lugar de las votaciones para el premio a Atleta Mundial del Año 2026 y quedó fuera de las tres finalistas seleccionadas por World Athletics, que anunciará a la ganadora el próximo 29 de noviembre en Mónaco.

Las estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Masai Russell, junto con la suiza Audrey Werro, avanzaron a la fase final del reconocimiento. La etíope Tigst Assefa ocupó la cuarta posición, por delante de Paulino.

La elección se realizó con la participación de aficionados, atletas, representantes de medios de comunicación y miembros de la familia de World Athletics. Paulino había sido incluida entre las 10 candidatas seleccionadas previamente por un panel internacional de especialistas en atletismo.

Una temporada destacada que no bastó para llegar a la final

La exclusión de Paulino de las finalistas se produce después de una temporada en la que consiguió importantes resultados en los 400 metros.

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La velocista ganó esa prueba en el World Athletics Ultimate Championship y recuperó el título de la Liga Diamante. También registró 48.48 segundos en París, la mejor marca mundial del año en la distancia y un récord de ese circuito.

Además, terminó la temporada sin derrotas en los 400 metros y corrió por debajo de los 49 segundos en ocho carreras, según los datos destacados por World Athletics.

Quiénes disputarán el premio

La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden llegó a la final después de ganar los 100 y 200 metros en el Ultimate Championship. Durante la temporada registró las mejores marcas mundiales del año en ambas pruebas, con 10.62 y 21.47 segundos, respectivamente.

Su compatriota Masai Russell estableció un récord mundial de 12.09 segundos en los 100 metros con vallas. También ganó los títulos del Ultimate Championship y de la Liga Diamante, y consiguió nueve de las 10 mejores marcas de la temporada en esa especialidad.

La suiza Audrey Werro, por su parte, ganó los 800 metros en el Ultimate Championship, la Liga Diamante y el Campeonato Europeo. Su registro de 1:53.70 fue el mejor del año y el tercero más rápido de la historia de la prueba.

La ganadora del premio se conocerá durante la ceremonia de los World Athletics Awards, programada para el 29 de noviembre en Mónaco.

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