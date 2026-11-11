La jornada del martes 10 en la NBA estuvo marcada por las victorias de New York Knicks y Boston Celtics, además de la derrota del vigente campeón, Oklahoma City Thunder, frente a Portland Trail Blazers.

Los Knicks dominaron a Milwaukee Bucks por 117-85, mientras Boston superó 123-101 a Philadelphia 76ers. Por su parte, Portland consiguió un triunfo por 123-103 sobre Oklahoma City, que vio interrumpida una racha de cuatro victorias consecutivas.

Paul George, con 36 puntos en su regreso a Filadelfia como rival, protagonizó la actuación individual más destacada de la noche. Karl-Anthony Towns también sobresalió con 21 puntos y 16 rebotes para New York.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Resultados de la NBA del martes 10 de noviembre de 2026

Partido Resultado Milwaukee Bucks – New York Knicks 85-117 Boston Celtics – Philadelphia 76ers 123-101 LA Clippers – Phoenix Suns 110-133 Miami Heat – Utah Jazz 115-109 Orlando Magic – Sacramento Kings 107-100 Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers . 103-123

Knicks propinan otra derrota a Milwaukee

Los New York Knicks derrotaron 117-85 a los Milwaukee Bucks en el Madison Square Garden, con una actuación destacada de Karl-Anthony Towns, quien consiguió 21 puntos y 16 rebotes.

Jalen Brunson también contribuyó con 23 puntos. Los Knicks dominaron especialmente el segundo y el cuarto períodos, en los que anotaron 32 puntos en cada uno.

Por Milwaukee, Jaime Jaquez Jr. encabezó la ofensiva con 16 puntos. Los Bucks sufrieron su séptima derrota consecutiva y quedaron con marca de 1-10.

Paul George lidera a Boston contra su antiguo equipo

Los Boston Celtics vencieron 123-101 a los Philadelphia 76ers en un encuentro especial para Paul George, quien enfrentó por primera vez a su antiguo equipo desde su traspaso a Boston.

George anotó 36 puntos, incluidos 14 en el último cuarto, y encestó seis triples en 11 intentos.

Jayson Tatum agregó 21 puntos, mientras Payton Pritchard aportó 18. Por Filadelfia, Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 24 tantos.

Boston mejoró su registro a 9-2 y se colocó como el equipo con mejor balance de la Conferencia Este.

Portland frena a Oklahoma City

Los Portland Trail Blazers derrotaron 123-103 al Oklahoma City Thunder, vigente campeón de la NBA, y cortaron una cadena de cuatro triunfos consecutivos del conjunto visitante.

Damian Lillard encabezó a Portland con 25 puntos, 13 de ellos en el tercer período. Deni Avdija contribuyó con 24 tantos, ocho asistencias y seis rebotes.

Por Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander terminó con 26 puntos y ocho rebotes. El partido fue el primero de dos enfrentamientos consecutivos entre ambos equipos.

Miami, Phoenix y Orlando también ganan

Los Miami Heat derrotaron 115-109 a los Utah Jazz, con 30 puntos y 11 rebotes de Giannis Antetokounmpo. Darryn Peterson fue el máximo anotador de Utah con 25 puntos, mientras Ace Bailey agregó 23. Los Jazz sufrieron su novena derrota consecutiva.

En Phoenix, los Suns vencieron 133-110 a Los Angeles Clippers. Jordan Goodwin encabezó a los ganadores con 18 puntos, incluidos seis triples. Devin Booker aportó 17 tantos. Phoenix estableció su mejor registro de la temporada con 22 triples convertidos.

Los Orlando Magic superaron 107-100 a los Sacramento Kings y terminaron con una racha de cuatro derrotas consecutivas. Franz Wagner consiguió 33 puntos, su mejor anotación de la temporada, y Anthony Black agregó 26.

Por Sacramento, Zach LaVine anotó 31 puntos y Darius Acuff Jr. terminó con 29. Domantas Sabonis no consiguió puntos, algo que no le ocurría desde hacía 596 partidos.

Partidos de la NBA de este miércoles 11 de noviembre de 2026

La jornada de este miércoles contempla diez encuentros, con varios enfrentamientos entre equipos que aspiran a consolidarse en sus respectivas conferencias.

Estos son los partidos y sus horarios en la República Dominicana:

Partido Hora (RD) Washington Wizards vs. Indiana Pacers 8:00 p. m. Boston Celtics vs. Toronto Raptors 8:00 p. m. Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks 8:00 p. m. Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans 9:00 p. m. San Antonio Spurs vs. Chicago Bulls 9:00 p. m. Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks 9:00 p. m. Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies 9:00 p. m. Orlando Magic vs. Utah Jazz 10:00 p. m. Golden State Warriors vs. Houston Rockets 10:30 p. m. Oklahoma City Thunder vs. Portland Trail Blazers . 11:00 p. m.

Entre los partidos de mayor atractivo figura el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks, así como el choque entre Golden State Warriors y Houston Rockets.

También sobresale el encuentro entre Oklahoma City y Portland, que volverán a enfrentarse después de la victoria de los Trail Blazers en la jornada anterior.

Los horarios están expresados en hora de la República Dominicana, una hora por delante del horario del Este de Estados Unidos.

Towns y Horford, protagonistas dominicanos en la NBA

– Martes 10 de noviembre: Karl-Anthony Towns tuvo una actuación destacada con los New York Knicks: anotó 21 puntos y capturó 16 rebotes, además de repartir tres asistencias, en la victoria 117-85 sobre Milwaukee. Towns, de ascendencia dominicana y representante de la República Dominicana en el baloncesto internacional, fue uno de los protagonistas del encuentro.

– Miércoles 11 de noviembre: dos jugadores dominicanos tienen partidos programados. Al Horford, de los Golden State Warriors, figura en la cartelera frente a los Houston Rockets, a las 10:30 p. m., hora dominicana. Karl-Anthony Towns jugará con los Knicks ante los Cleveland Cavaliers, a las 8:00 p. m. Los dos encuentros están previstos para esta noche; eso no garantiza que ambos jugadores participen, pues la disponibilidad puede cambiar antes del inicio.

Karl-Anthony Towns sobresalió el martes con 21 puntos y 16 rebotes en el triunfo de los New York Knicks por 117-85 sobre los Milwaukee Bucks. El pívot también aportó tres asistencias, dos robos y un bloqueo en 27 minutos de juego.

Al Horford también tuvo participación en la jornada del martes con los Golden State Warriors, que derrotaron 138-87 a los New Orleans Pelicans. El centro dominicano terminó con cinco puntos, dos rebotes y seis asistencias en 15 minutos.

Para este miércoles, Towns y los Knicks se medirán a los Cleveland Cavaliers, mientras que Horford y Golden State visitarán a los Houston Rockets. Ambos partidos forman parte de la cartelera de la NBA prevista para la noche.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más