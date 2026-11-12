La velocista dominicana Marileidy Paulino no estará entre las finalistas al premio a Atleta Mundial del Año 2026. Aunque tuvo una temporada destacada en los 400 metros, terminó en el quinto lugar de las votaciones de World Athletics.

Pero ¿por qué no avanzó si consiguió la mejor marca mundial del año en su especialidad?

La respuesta está, en parte, en el sistema de elección. El reconocimiento no se determina únicamente por los tiempos registrados o los campeonatos ganados, sino mediante una votación que combina cuatro grupos: aficionados, atletas, representantes de los medios de comunicación y miembros de la familia de World Athletics.

Cada grupo aporta el 25 % del resultado final. Por tanto, los resultados deportivos son fundamentales para la nominación, pero no garantizan un puesto entre los tres finalistas.

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¿Qué logró Marileidy Paulino en 2026?

La dominicana cerró una temporada sin derrotas en los 400 metros y consiguió importantes resultados:

Ganó los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship.

Recuperó el título de la Liga Diamante.

Registró 48.48 segundos en París, la mejor marca mundial del año y récord de la Liga Diamante.

Corrió por debajo de los 49 segundos en ocho carreras.

Estos resultados le permitieron figurar entre las 10 candidatas seleccionadas por un panel internacional de especialistas.

¿Quiénes pasaron a la final?

Las tres atletas que avanzaron fueron:

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos): ganó los 100 y 200 metros del Ultimate Championship y registró las mejores marcas mundiales del año en ambas pruebas.

ganó los 100 y 200 metros del Ultimate Championship y registró las mejores marcas mundiales del año en ambas pruebas. Masai Russell (Estados Unidos): estableció un récord mundial de 12.09 segundos en los 100 metros con vallas y ganó el Ultimate Championship y la Liga Diamante.

estableció un récord mundial de 12.09 segundos en los 100 metros con vallas y ganó el Ultimate Championship y la Liga Diamante. Audrey Werro (Suiza): conquistó los títulos del Ultimate Championship, la Liga Diamante y el Campeonato Europeo en los 800 metros.

La etíope Tigst Assefa ocupó el cuarto lugar, mientras que Paulino quedó quinta.

¿Cuándo se conocerá la ganadora?

La ganadora del premio a Atleta Mundial del Año 2026 será anunciada el 29 de noviembre, durante la ceremonia de los World Athletics Awards, que se celebrará en Mónaco.

Aunque quedó fuera de la disputa por el galardón principal, Paulino completó una campaña que la mantuvo entre las principales figuras del atletismo mundial.

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