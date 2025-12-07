Cuando los comandantes de las Tropas Auxiliares Negras salieron con destino a Cádiz, España, en el caso de Jean-François Papillon, y a San Agustín, Florida, en el caso de Georges Biassou, la mayor parte de sus lugartenientes y soldados fueron enviados a diferentes colonias españolas en América y el Caribe, entre las cuales destacan Cuba, Puerto Rico, Campeche, Trinidad y Guatemala. Otros, como fueron los casos de Pablo Alí y Juan Bambí y el Batallón de los Pardos y Morenos Libres, no tuvieron igual destino.

El destino del comandante Pablo Alí tras la salida de España de Santo Domingo

La mayor parte de los lugartenientes y soldados de Biassou se vieron obligados a quedarse en la parte oriental de Santo Domingo, entre ellos los comandantes Pablo Alí y Juan Bambí, quienes antes de la partida de las tropas españolas hacia otras colonias o hacia la metrópolis hicieron esfuerzos ingentes para ser designados en posiciones dignas en la colonia o para ser embarcados hacia Florida, lugar en donde se había establecido su antiguo jefe militar. En comunicación dirigida por el comandante Pablo Alí al Rey Carlos IV, de fecha 29 de agosto del año 1800, expresaba:

El suplicante ha tenido el honor de haber servido bajo vuestras augustas banderas de España desde fines de 1792 hasta septiembre de 1796, en que se concluyó la guerra con la República Francesa; todo ese tiempo se desempeñó con el mayor ardor, celo y eficacia en todas las comisiones en que repetidas veces fue empleado por los comandantes de la frontera, y camones, según resultara de lo que aquellos le certificaran previo decreto verbal del Capitán General: Ayudó con su compañía a las tropas españolas en repetidos ataques, defensas, avances y asaltos, dados a los enemigos, dando las más claras y convincentes pruebas, de la lealtad y el amor con que el suplicante buscaba las mejores ocasiones para manifestar los deseos que le animaban de que las armas de SCM triunfaren con la mayor gloria en estas.[1]

Entre las batallas en que tuvo una participación destacada el comandante Pablo Alí junto a las Tropas de Negros Auxiliares y su compañía, es necesario destacar las de Lomu, Pithon de Rosa, Pithon del Can de Prunie, Sabana Grande, Ravine Fourmi, Palo de Indio en Créte Salé y San Miguel de la Atalaya, el 2 de agosto de 1793; en Petit Cahó, Bánica, Las Caobas y los cantones de San Miguel de la Atalaya el 9 de agosto de 1793; así como en Plaisance y Ñagá contra las tropas francesas y Toussaint Louverture, el 12 de enero de 1801. En la retirada de Bánica a Dajabón el 20 de agosto de 1795 condujo con sus tropas 20 cajas de cartuchos (80 cada caja) y dos cañones del batallón por los enredados montes de la frontera norte.[2]

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El apoyo de los rebeldes negros no sólo fue buscado por España, sino también por Francia a través de sus comisarios civiles, quienes trataron de alinearlos bajo la bandera republicana. A estas naciones se les sumó Inglaterra, que se interesó en los esclavos alzados, exhortándolos a pelear en su bando hasta el último momento de su estancia en la Isla, ofreciéndole el pago de sueldos similares y mayores distinciones de las que gozaban hasta entonces. Sin lugar a duda, ningún contingente de ex esclavos jamás había sido tan codiciado por esas tres potencias incentivadoras del sistema esclavista y del tráfico de esclavos, como lo fue éste.

Alí rechazó las ofertas que le hicieron los franceses republicanos y los ingleses para que se aliase con ellos, “mereciendo en pruebas de su lealtad y amor a SM le condecorasen con la Orden Real del Mérito del 9 de julio de 1794.”[3]

Inglaterra, que había invadido la colonia francesa a instancias de los colonos realistas con el fin de conquistarla, viendo preocupada el tratado de Basilea, declaró la guerra a España en 1797. El ejército británico llegó a penetrar en San Juan de la Maguana y Neiba, pero Toussaint Louverture lo obligo a retroceder. Luego de varias negociaciones con el líder negro, nombrado general de división, él y su homólogo Maitland firmaron un acuerdo secreto mediante el cual los ingleses se retiraron de la isla en abril de 1798 a cambio de ciertas concesiones comerciales.

Antes de producirse esto, García había descubierto un complot tramado por el cubano Juan Antonio Angulo y el italiano Domingo Asserato para entregar la colonia española a los ingleses, para lo cual intentaron seducir a Pablo Alí y a Agustín, a quienes el gobernador español consideró como dos de los oficiales “que habían tenido más séquito y reputación en el ejército de Biassou”. Alí y Agustín se negaron a cooperar con los conspiradores, por lo que García alabó su fidelidad y los recomendó ante el monarca.

Al abordar los niveles de lealtad que siempre profesó a España y al rey Carlos IV, el comandante Alí revela detalles de la propuesta que le hicieron Inglaterra y Toussaint Louverture para ganarlo para su causa y de la actitud firme de rechazo que adoptó en ambas ocasiones:

Hecha la paz con la Francia, los ingleses que continuaron la guerra, con más fuerza en esta Isla, al suplicarme varias veces por cartas y emisarios, por una viéndole y ofreciéndole ventajosos partidos, premios e intereses, para que por sí, y persuadiendo a los suyos, se trasladaran a sus servicios; más decidido a prestar sus servicios a la Real Corona, resistió y despreció tales proposiciones, que les eran muy desagradables, como también lo hizo con el Jefe Toussaint Louverture, cuando en 1796, y por parte de la República Francesa, tomó posesión de varias poblaciones fronterizas: por esa causa fue separado el suplicante del servicio, cesándole la paga mensual de treinta pesos.[4]

En esa comunicación Alí le solicitaba al rey que le restaurara los 30 pesos que cobrara como comandante de las Tropas de Negros Auxiliares cuando estuvo defendiendo el bando español en la guerra hispanofrancesa, ya que Toussaint Louverture lo había cesado en el servicio y le suspendió el pago a partir del primero de octubre del año 1796, fecha en que concluyó la guerra con Francia. Refiere, además, que, desde entonces, había tenido que mantener a su esposa María Olivo, a sus hijos, a su madre, a su suegra, a un hermano, a un cuñado y a varios criados, muy precariamente, con el cultivo de un pedazo de tierra.

En su petición al rey Carlos IV, Alí expresó que, de no serle reintegrado su salario, se le enviase a algún destino para continuar viviendo y trabajando en territorio español, como en La Florida, donde vivía su antiguo jefe, el general George Biassou. Al ponderar sus méritos, el gobernador de Santo Domingo Joaquín García le sugirió al rey que, si no le podía contratar en el ramo militar en el que ha servido con muchos méritos, al menos, se le otorgase un trabajo como capataz de las reales obras públicas o como preboste de los presos.

Aunque Fray Cipriano Utrera afirma que Pablo Alí en 1801 “emigró para Puerto Rico, pero volvió para luchar contra las hordas haitianas”[5], hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia documental que respalde esa aseveración, de que las tropas españolas se lo llevaran consigo y que luego él regresara por su cuenta para combatir a los ocupantes haitianos que en 1805 encabezó el presidente y fundador de la recién creada nación, Jean-Jacques Dessalines. Lo que sí está documentado es que España comenzó la retirada de sus tropas de Santo Domingo a partir del 4 de febrero de 1801, cuando Toussaint Louverture ocupó la parte oriental de la Isla en nombre de Francia. Alí se mantuvo en bajo perfil durante el gobierno que encabezó el líder de la Revolución Haitiana, tras haberlo enfrentado en las batallas de Plaisance y Ñagá el 12 de enero de 1801, ya que cuando los españoles se embarcaron y lo dejaron a su suerte.

El perfil camaleónico del comandante Pablo Alí

Al producirse el retiro de España de la colonia, Alí ofreció sus servicios al mejor postor para poder sobrevivir en el contexto de la cambiante realidad política, social y militar de la parte oriental de Santo Domingo, ya que este territorio cambió de dueño en múltiples ocasiones.

El gran polígrafo español, Marcelino Menéndez y Pelayo, en su texto Historia de la Poesía Hispanoamericana, al referirse al Santo Domingo del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, retrata perfectamente ese período cuando lo caracteriza del siguiente modo:

Las vicisitudes políticas y cambios de dominio porque atravesó la isla durante el siglo XVIII, y especialmente en el período de la revolución negra de Haití, dieron lugar a varias improvisaciones de circunstancias, entre ellas la siguiente quintilla del presbítero D. Juan Vázquez, cura de Santiago de los Caballeros:

Ayer español nací,

A la tarde fui francés,

A la noche etíope fui,

Hoy dicen que soy inglés;

No sé qué será de mí.[6]

Esto versos reflejan las veleidades y el camaleonismo político de que era necesario disfrazarse o revestirse para poder sobrevivir a las adversidades y a los peligros constantes que asechaban en una colonia que parecía un volcán en permanente erupción, cuyas lavas podían tomar a cualquiera de sorpresa y envolverlo en su lengua de fuego abrasadora y voraz, la cual cambiaba de amo como si se tratara de cambiarse de vestidura. Esto es lo que puede permite comprender más claramente la actitud mimética que se vio compelido a asumir el comandante Pablo Alí en la colonia española como jefe del Batallón de los Morenos Libres.

Alí en principio luchó por la libertad de los esclavos que eran explotados y maltratados en las plantaciones agrícolas y en los ingenieros azucareros de la colonia francesa de Saint Domingue. Luego se colocó del lado de los españoles bajo las órdenes del jefe de las Tropas Auxiliares Negras, general George Biassou, muy a pesar de darse cuenta de que los peninsulares no estaban de acuerdo con otorgarle la libertad a sus hermanos de raza en la colonia de Santo Domingo.

Durante la revolución haitiana y en el marco de la guerra franco-hispana estuvo combatiendo junto a Toussaint Louverture del lado de España hasta el año 1794, fecha en que este se pasa al bando francés tras la Asamblea Nacional de Francia aprobar la abolición general de la esclavitud en todas sus colonias, al comprender que la monarquía española no estaba dispuesta a dar ese paso trascendental. A partir de entonces estos dos antiguos lugartenientes del general Biassou estuvieron en bandos enfrentados-Toussaint Louverture del lado francés y Pablo Alí del lado español-, siendo este derrotado en varias batallas que se escenificaron en los pueblos fronterizos.

El 25 de enero de 1801 el gobernador de la colonia de Santo Domingo, general Joaquín García y Moreno, se enfrentó al ejército del gobernador de la colonia de Saint Domingue, general Toussaint Louverture, en el puesto de Haina, tras atravesar Azua y Baní, donde las exiguas fuerzas de aquel de apenas 600 hombres fueron derrotadas, mientras que Moisés Louverture fue enviado por el norte con otra columna, venciendo la resistencia que encontró en Santiago, La Vega y Cotuí, para juntos tomar el 26 de enero las plazas de armas del Castillo de San Jerónimo y de la amurallada ciudad de Santo Domingo. En esas acciones de defensa de la colonia española participó activamente el comandante Pablo Alí y el Batallón de Pardos y Morenos Libres que él dirigía, sin lograr contener el avance arrollador de las fuerzas del general Toussaint Louverture.

Las tropas españolas empezaron a salir de la colonia el 4 de febrero de 1801, mientras que el gobernador García y Moreno y el último contingente del Ejército Real salieron del puerto de Santo Domingo el 22 de febrero de 1801 con destino a Maracaibo, Venezuela.

El abandono de que fue objeto por parte de la corona española, a pesar de la fidelidad mostrada siempre ante el rey Carlos IV, es lo que explica de alguna manera la actitud de colaboración que se vio precisado a asumir el comandante Pablo Alí ante los diferentes gobiernos que asumieron el control de la parte española de la isla de Santo Domingo para poder sobrevivir en esas circunstancias extremadamente difíciles, caracterizadas por la miseria y la desesperación.

El historiador español José Luis Belmonte Postigo ofrece una explicación muy convincente en torno a las posibles razones que permiten entender el por qué el comandante Pablo Alí jugó un rol tan importante en la colonia oriental de Santo Domingo, tras la firma del Tratado de Basilea en 1795, como jefe del Batallón de Pardos y Morenos Libres, en la preservación del orden político y social vigente entre 1809 y 1821 y en su transformación constante entre 1821 y 1844, fecha de su deceso a los casi noventa años. Así lo expresa Belmonte Postigo:

La conflictividad vivida en la colonia desde 1795, impulsó a las autoridades a conformar el batallón de morenos libres, como una, o tal vez, la principal fuerza militar que podía preservar el orden político y social en la colonia, utilizando para ello a tropas negras veteranas. Con un gran ascendiente entre su tropa, la figura de Alí emergió como una de las más notables e importantes del periodo 1809-1821. El fulgurante ascenso social de Alí no era sorprendente en Santo Domingo, donde los años de guerra habían conformado un imaginario de lo militar, y de los militares, distinto al de otras partes del Caribe. Así, la alta graduación militar de Alí hubiera sido impensable en otras partes del marco antillano, donde el racialismo impedía el ascenso en la escala jerárquica militar, así como el reconocimiento social que el grado militar atribuía.[7]

Entre los años de 1801 y 1802 durante el gobierno del general Toussaint Louverture, el comandante Pablo Alí se quedó en la colonia de Santo Domingo en un perfil totalmente bajo, pasando junto a su familia y subalternos enormes penurias y calamidades, contrario a lo expresado por el historiador español Fray Cipriano Utrera de que “emigró a Puerto Rico” y luego retornó para combatir a Dessalines y sus tropas en 1805.

Aunque Alí escribió sendas cartas al rey Carlos IV de España en 1798 y en 1800, varios meses antes de que el máximo líder de la Revolución Haitiana ocupara la parte oriental de la isla en nombre de Francia y de que la metrópolis peninsular se retirara de Santo Domingo, solicitando que le fuera restituido el salario de 30 pesos mensuales que cobraba anteriormente, que se le pusiera a trabajar como preboste en una cárcel o que se le enviara a Florida junto a su antiguo jefe Biassou, con el aval y la motivación del entonces gobernador de la colonia, Joaquín García y Moreno, no fue favorecido por la corona con ninguna de sus peticiones y mucho menos con el traslado a otra colonia de España en América.

El general francés Jean-Louis Ferrand premió al comandante Pablo Alí con la exención de todos los impuestos y de las rentas que adeudaba en prenda de su conducta, celo y valor demostrados en el cerco a la ciudad de Santo Domingo efectuado por el emperador haitiano Jean Jacques Dessalines desde el 8 al 26 de marzo de 1805. De esta manera describe el sacerdote capuchino Fray Cipriano de Utrera la colaboración de Pablo Alí con el gobierno del general Jean-Louis Ferrand:

Continuó el servicio militar y con cierto privilegio que le concedió Ferrand el 31 de marzo de 1805, por su conducta, celo y valor durante el sitio de Dessalines con servicio de capitán, por lo que estuvo libre de impuestos y tributos en adelante, siendo tiempo de guerra.[8]

Dessalines había entrado a la parte oriental de la colonia de Santo Domingo con el propósito de posesionarse de ella, tras las decisiones adoptadas por el general Ferrand de autorizar la esclavización de todos los haitianos tomados en la zona fronteriza, sin importar su edad, para ponerlos a trabajar en la colonia o para venderlos al extranjero y ante la prohibición de que se comercializara ganado y otros productos agropecuarios con la recién independizada República de Haití.

Posterior a este hecho, las tropas napoleónicas ocuparon a España en 1807 y en 1808 obligando al rey Fernando VII a abdicar del trono y en su lugar fue designado como rey el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Esta situación, unida a las medidas restrictivas del comercio con Haití, desencadenó en la colonia de Santo Domingo una rebelión contra la dominación francesa y por el retorno del soberano Fernando VII, lo que en la historiografía dominicana ha recibido el nombre de Guerra de la Reconquista.

Participación de Pablo Alí y el Batallón de los Pardos y Morenos Libres en la Guerra de la Reconquista

La afinidad del comandante Alí con la metrópolis España era tal que cuando sonó el clarín de la Guerra de la Reconquista que encabezaba el hatero y brigadier cotuisano Juan Sánchez Ramírez, cerró fila junto al Batallón de los Pardos y Morenos Libres, destacándose en diferentes acciones que se realizaron en los parajes próximos a la ciudad de Santo Domingo, tal como se recoge en el Diario de la Reconquista:

Los franceses habían armado efectivamente los esclavos que tenían en la Plaza, dándoles la libertad, vistiéndolos bien, franqueándoles dinero y colocándolos en las tropas; tomaron después el arbitrio de hacerlos salir de la Plaza con el pretexto de prófugos y la verdadera intención de seducir a los esclavos de afuera; pero yo, que no perdía de vista la más pequeña de las atenciones a mi cargo, recogí de los confiscados al enemigo los más fuertes y a propósito de tomar las armas, y formé una Compañía al mando de los morenos Pablo Allí y Juan Bambí (antiguos agraciados por S.M.C. por sus buenos servicios en la guerra anterior con Francia, y el primero acreedor al aprecio del Gobierno por su fidelidad, valor y conocimiento), ofreciéndoles la libertad a nombre de la Autoridad Nacional, que representa la Real Persona de nuestro Augusto Soberano Señor Don Fernando 7º. Siempre que permaneciesen comportándose bien; y de esta suerte frustré el efecto del plan de los franceses.[9]

El texto precedente pone de manifiesto claramente que los antiguos oficiales de las Tropas Auxiliares Negras Pablo Alí y Juan Bambí fueron reconquistados por Juan Sánchez Ramírez y designados en el mando de una Compañía de Morenos Libres, tras habérselos retenido al enemigo francés. De inmediato se dio cuenta de su destreza en el uso de las armas, de los buenos servicios prestados con anterioridad a la corona española en su lucha contra Francia, de su fidelidad al gobierno español y de su valor y conocimiento en el arte de la guerra. Sánchez Ramírez le hizo el ofrecimiento de otorgarle la libertad a nombre del depuesto rey español Fernando VII, siempre y cuando que comportasen bien, frustrando de esa manera la labor de inteligencia que se proponía realizar el gobierno colonial francés a través de la infiltración de estos antiguos esclavos negros en las filas del subversivo ejército pro hispánico de la reconquista.

Durante el sitio de la ciudad de Santo Domingo, en el marco de la Guerra de la Reconquista, el capitán Pablo Alí y su Batallón de Morenos Libres participaron en varias batallas y acciones militares muy importantes como las del 11 de febrero de 1809, la del 21 de febrero en Manganagua, así como las del 1 y 11 de marzo, siendo en esta última que estando bajo del tiro de cañón, una bala le hirió gravemente y le desfiguró la cara.

Alí participó en la emboscada del fuerte de Pajarito (hoy Villa Duarte) el 7 de abril de 1809, logrando recuperar esa plaza, donde el enemigo tuvo una baja considerable de varios muertos y muchos heridos, mientras que la Compañía de Morenos Libres tuvo un saldo trágico de 1 muerto y dos heridos. De esta manera Juan Sánchez Ramírez recoge en su Diario las incidencias de esa emboscada:

Abril 7. Sabiendo yo de antemano por las noticias de la Plaza que los franceses disponían otra salida, distribuí mis órdenes en todas las Divisiones, no atreviéndome a determinar contra qual de ellas se dirigirían: me acerqué a los puestos avanzados de la del Este o izquierda; a poco tiempo se oyó el fuego que rompió por la del Centro, que no consideraba yo con fuerza suficiente para resistir al enemigo que podía atacarla: mandé con esta consideración al Comandante Carbajal que hiciese pasar por el pueblo de los Minas doscientos hombres de los suyos para reforzar el puesto atacado: corrí a las avanzadas del Este que estaban a menos de tiro de cañón del fuerte de Pajarito, puesto enemigo situado en la rivera oriental del río: lo ataqué e hice emboscar para el efecto en su inmediación al Capitán de morenos libertos Pablo Allí, quedando yo personalmente en la avanzada con la Compañía de Italianos y algunos paisanos. A este tiempo llegaba el Teniente Coronel D. José Arata, que venía de Puerto Rico en auxilio con alguna tropa, y al mucho fuego acudió con ella en el mismo paraje en que yo estaba. Mi ánimo en esta operación a ataque falso fue sorprender al enemigo para llamar la atención de los que combatían por el Centro, y logré tan a medida de mi deseo, que toda aquella fuerza se retiró en desorden con varios heridos, dejando algunos muertos; aun en el mismo fuerte de Pajarito hubo dos muertos y muchos maltratados, sin haber nosotros experimentado más daño que el de un muerto y dos heridos de la Compañía del moreno Allí.[10]

De igual manera, Alí y sus tropas tuvieron una participación de primer orden en la batalla del 5 de mayo de 1809 en Manganagua. Así la describe Juan Sánchez Ramírez:

La Batalla de Palo Hincado, en Santa Cruz del Seibo, lugar donde Juan Sánchez Ramírez y sus tropas derrotaron al general francés Jean Louis Ferrand y su tropa.

A las seis de la mañana de este día el enemigo, en número de más de 600 hombres, invadió nuestro Cantón del Este; su Comandante, D. Manuel Carvajal, dio sus disposiciones: se rompió el fuego en nuestra avanzada de Manganagua, se pusieron en defensa los patriotas e hicieron una resistencia tan vigorosa que, cargando impetuosamente contra los franceses, los derrotaron de golpe, obligándoles a retirarse vergonzosamente, dejando en el campo de batalla veinte y cuatro muertos, entre los cuales se encontraron tres oficiales, sin contar los muchos heridos que se llevaron; y de nuestra parte solo resultaron seis heridos y cuatro muertos, entre ellos el Teniente de Urbanos, Miguel Ureña. El Capitán D. Matías Guerrero y sus ayudantes D. Ramón Ortiz y D. Diego González, los tres del mismo Cuerpo, y el Capitán de morenos Pablo Alí se distinguieron completamente en esta acción.[11]

Como se ha podido observar, el rol desempeñado por el comandante Pablo Alí al frente de la Compañía o Batallón de los Morenos Libre junto al brigadier Juan Sánchez Ramírez y el Comandante Manuel Carvajal fue determinante para lograr la rendición del general Joseph-David Dubarquier en la ciudad de Santo Domingo, en virtud del cerco y de las constantes acciones y batallas libradas para lograr la salida de Francia de la parte oriental de la isla, tras la derrota y posterior suicidio del general Jean-Louis Ferrand en la batalla de la Sabana de Palo Hincado de la común del Seibo.

El Brigadier y Capitán General de la colonia de Santo Domingo, Juan Sánchez Ramírez, solicitó a la Autoridad Nacional que presidía el rey Fernando VII, la libertad de los líderes del Batallón de los Morenos Libres, Pablo Alí y Juan Bambí, mediante oficio del 24 de julio de 1810, la cual fue concedida con calidad de asentimiento de sus antiguos amos.

Por la Real Orden del 2 de septiembre de 1811, la Regencia del Reino presidida por el rey Fernando VII le concedió a Pablo Alí el grado de teniente coronel, así como la Medalla de Oro con el busto del Rey, quien hasta entonces se desempeñaba como Comandante de las Milicias de Morenos Auxiliares de la Colonia Francesa de la Isla de Santo Domingo.[12]

El historiador Emilio Cordero Michel en su texto “Proyecciones de la Revolución Haitiana en la Sociedad Dominicana” expresa:

Un año después, a finales de 1812, los esclavos de dos destartaladas unidades productoras de azúcar, ubicadas en la margen oriental del río Ozama, protagonizaron un levantamiento que se conoce con el nombre de Rebelión de Mojarra y Mendoza, los dos lugares geográficos donde estaban ubicados los trapiches. En el movimiento estuvo implicado Pablo Alí, comandante del Batallón de los Pardos y Morenos -aunque en el juicio no se pudo demostrar su culpabilidad- y su objetivo era, con el apoyo de Pétion y Christophe, abolir la esclavitud y proclamar un estado libre e independiente incorporado a Haití. Este movimiento fue denunciado a las autoridades coloniales por uno de los complicados, y 115 esclavos fueron apresados y condenados a muerte sus dirigentes: José Leocadio, Pedro de Seda, Pedro Henríquez, Marcos Cañafístola, Fragoso y ocho más. El resto fue castigado con diversas penas de prisión.”[13]

Sobre la participación del teniente coronel Pablo Alí y el oficial del Batallón de los Pardos y Morenos Libres en esta rebelión de Mendoza y Mojara el historiador Carlos Esteban Deive difiere totalmente del punto de vista de Cordero Michel, ya que no los considera partícipes de ese movimiento, cuando afirma:

Fue acusado falsamente, junto con otro oficial de las tropas auxiliares, Juan Mambí[14], de encabezar una rebelión de negros libres y esclavos programada para estallar en la noche del 15 al 16 de agosto. En realidad, los verdaderos dirigentes de la sublevación eran José Leocadio, Pedro de Seda, Pedro Henríquez y otros individuos de color. Habían resuelto reunirse en el paraje de Mojarra, situado en la parte oriental de la colonia, e incitar a los esclavos de varias haciendas e ingenios a unirse a ellos. Los conjurados tomaron por asalto la hacienda de Mendoza la noche del día 13, pero la peonada rehusó secundarlos. Un tal Francisco Abud los delató al alcalde pedáneo de Los Llanos, hoy Guerra, mientras un esclavo del ingenio de San José hizo lo mismo ante el mayordomo Francisco de Peña. El pretexto esgrimido por los sediciosos para justificar los levantamientos fue que el gobierno español no había cumplido con el supuesto decreto de las Cortes Generales, instaladas el 24 de septiembre de 1810, mediante el cual se aboliría la esclavitud, hecho que tendría efecto cuando el brigadier Gil Narciso, nombrado gobernador de Santo Domingo en sustitución del interino Manuel Caballero, llegara al país con tropas. Narciso ostentaba ese grado en el ejército de Jean François, con quien había salido para Cádiz en 1796. Apresados, los principales cabecillas fueron condenados a la pena de muerte. En el juicio no sólo se demostró la inocencia de Alí y Mambí, sino que el teniente de gobernador e intendente político, José Núñez de Cáceres, los felicitó por su lealtad a las autoridades. Alí le había entregado unos papeles comprometedores que le escribieran, prueba irrefutable de la lealtad de los acusados. Cuando se produjo la revuelta de Mojarra, la colonia de Santo Domingo hacía ya cuatro años que había vuelto a poder de España.[15]

Es poco probable que el recién reintegrado y ascendido al rango de teniente coronel y distinguido con la Medalla de Oro con el busto del Rey Fernando VII, por disposición de la Regencia del Reino que presidía el soberano español, Pablo Alí y el oficial Juan Bambí, del Batallón o Compañía de los Morenos Libres, se hayan involucrado en una acción de ese tipo, teniendo ellos bien claras las consecuencias que eso tendría para su carrera militar y sus vidas privadas.

El 24 de diciembre de 1814 los oficiales del Batallón de los Morenos Libres enviaron una carta de felicitación al rey Fernando VII por su retorno al trono de la corte española, mediante oficio firmado por su comandante Pablo Alí, Juan Bambí, Francisco Agapito, Juan Santillán, José Francisco Gastón, Isidro Pullón, Silvestre Luis Chico, José Manuel Polanco, Francisco Blanco, Luis Soto, José Casimiro, Félix Solano, Ruiarmar y José Coronier.[16]

En su condición de Jefe de la Plaza de Armas de San Juan de la Maguana, el Teniente Coronel Pablo Alí recibió una comunicación de parte del Teniente Coronel, Ysnardi, edecán del presidente de Haití, general Jean Pierre Boyer, en la que le prevenía en torno a la ocupación de la parte oriental de la isla de Santo Domingo para unificarla en un solo gobierno regido por la República de Haití y se le solicitaba su sometimiento pacífico para evitar que el ejército haitiano caiga sobre el territorio de habla hispana, con lo cual le evitarían la pena de perturbar a los habitantes y a sus familias. A continuación, se transcribe inextenso la comunicación entregada por el teniente coronel Ysnardi al teniente coronel Alí:

En San Juan a 9 de noviembre del 1820. –El teniente coronel Ysnardi, edecán del presidente de Haití al coronel Alí.

Ciudadano coronel. –Tengo el honor de prevenir a V. la resolución y disposición del gobierno de la república de Haití, esta es ya una cosa hecha: el egército pide que toda la isla de Haití se someta a un solo gobierno que es el de la república de Haití y a mí se me ha escogido p.a participaros las condiciones a fin de que no sea preciso q.e un egército de la república caiga sobre vuestro territorio. –El gefe del gobierno no querría tener esta pena ni la de perturbar a los habitantes y sus familias. Por lo que a V. toca, ya se sabe que es V. haytiano, y q.e ha comenzado su carrera militar en la república: si os someteis irá tranquilo: los jefes mandarán su pueblo y a nadie se incomodará excepto a los que quieran resistirse: en toda la isla se formará un cuerpo de guardias nacionales que serán armados por el gobierno para la defensa del país, de las familias y sus propiedades, los que trabajaren por la felicidad del país serán recompensados por el gefe del gobierno: ruego a V. que comunique estas cosas con el ciudadano Cadichon Enaul, su hermano y el ciudadano Chevalier, como igualm.te con los demas haytianos de vuestra confianza: os encargo q.e escribais al presidente de Haití y yo quedo aguardando la respuesta: las Matas, S. Juan y Neiba están ya sometidos al gobierno de la república y los puertos de la parte española quedan abiertos; el tráfico de ganado está esento de todos dros; y luego que se haga la sumisión cada deppto. Y común enviará su diputación al gefe del gobierno para que se os hagan conocer las condiciones y la garantía del pueblo. –Tengo el honor Señor coronel de saludar a V. con respeto.

–Ysnardi. –Es copia (fdo.) Kindelán.[17]

Consciente de la amenaza que pendía como una espada de Damocles sobre la parte oriental de la Isla de Santo Domingo y como él había sufrido en carne propia lo ocurrido con la ocupación de Toussaint Louverture, el teniente coronel Pablo Alí decidió prepararse para lo que venía. El 2 de enero de 1821 el Teniente Coronel solicitó la carta de ciudadanía de ciudadanía española, mediante un oficio en el que daba cuenta de sus 26 años de servicios a España, desde que sirvió como capitán de la tropa de Biassou de negros auxiliares contra la República Francesa y tuvo participación directa en múltiples acciones tanto contra los galos como contra las tropas de Toussaint Louverture, así como su actuación al lado del brigadier Juan Sánchez Ramírez en la Guerra de la Reconquista, como Jefe del Batallón de los Morenos Libres y como comandante de la Plaza de Armas de San Juan de la Maguana.

Vinculación del comandante Pablo Alí y el Batallón de los Pardos y Morenos Libres al Proyecto Independentista de José Núñez de Cáceres, al Gobierno de Jean Pierre Boyer y al Movimiento La Reforma

El 27 de julio de 1821 las Cortes Españolas le concedieron la ciudadanía española al jefe del Batallón de los Morenos Libres, Pablo Alí, y a otros oficiales de su batallón que la habían solicitado, decisión que no llegó a sus manos por componenda entre el Auditor de Guerra, José Núñez de Cáceres, y el Fiscal de Hacienda Pública, José Joaquín del Monte, para involucrarle en el proyecto independentista que se venía fraguando, al prometerle que los integrantes de su Batallón y los esclavos negros en general pasarían a ser hombres libres y ostentarían posiciones militares relevantes.

El historiador eclesiástico Carlos Nouel, autor de la singular obra Historia Eclesiástica de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Primada de América, analiza las causas que hicieron posible tanto la independencia encabezada por Núñez de Cáceres como la posterior ocupación de la parte oriental de la isla de Santo Domingo por parte de Haití en todos sus detalles, donde resalta que desde finales de 1819 el gobierno de Jean Pierre Boyer había enviado diferentes emisarios y misiones oficiosas de ablandamiento en todas las zonas fronterizas de la Línea Noroeste, del Oeste y del Sur, e incluso en el centro y el nordeste, lo que se profundizó con la unificación de la República de Haití a partir del suicidio del emperador Henri Christopher el 8 de octubre de 1820, pues vio la ocasión propicia para convertir en realidad la acariciada idea de la indivisibilidad del territorio y de la unidad política de la isla.

Boyer cosechó rápidamente los frutos de la siembra, al lograr múltiples pronunciamientos de adhesión a la República de Haití mediante el izamiento de la bandera haitiana en sustitución del pabellón español en los pueblos de Dajabón, Montecristi, Santiago, Puerto Plata, Samaná, Neiba, Elías Piña, Las Matas de Farfán y Azua, desde el 8 de enero de 1821 hasta el 10 de febrero de 1822.

José Núñez de Cáceres, líder del movimiento independentista conocido como la Independencia Efímera del 1 de diciembre de 1821.

José Núñez de Cáceres adelantó su movimiento conspirativo para el 30 de noviembre de 1821, al temer que la acción del 15 de ese mes en Montecristi y Dajabón, en que izaron la bandera haitiana, se convirtiera en una cascada incontenible que envolviera a todos los pueblos de Santo Domingo oriental y ahogara para siempre su proyecto de una patria libre y soberana. En la parte militar del movimiento, el teniente coronel Pablo Alí jugó un rol determinante, al tomar la Fuerza o Fortaleza Ozama con sus tropas de infantería, mejor conocido por Batallón de los Morenos Libres, logró la dimisión del gobernador Pascual Real y procedió a su posterior embarque en un buque inglés el 7 de diciembre de 1821 con destino a España -vía Londres-, junto a su familia, sus jefes militares peninsulares más cercanos y el séquito de empleados.

En una relación pormenorizada o exhaustiva de sus Memorias, el destituido Brigadier Pascual Real en fecha 24 de enero de 1822 en Liverpool, Inglaterra, narra los hechos ocurridos antes, durante y después de la noche del 30 de noviembre de 1821, donde resalta el papel desempeñado por el Comandante Pablo Alí en la conspiración, a quien le otorgó el rango de Capitán, donde justifica la participación de éste en el hecho de que fue objeto de un engaño junto a otros oficiales del Batallón de los Morenos Libres, por parte del Auditor de Guerra, José Núñez de Cáceres, y el fiscal de Hacienda Pública, José Joaquín del Monte.

De acuerdo con la versión del depuesto gobernador colonial, los señores Núñez de Cáceres y Del Monte le mostraron una falsa Real Orden al Jefe del Batallón de los Morenos Libres, Pablo Alí, en la que supuestamente a él y a otros de sus Capitanes se les negaba la Carta de Ciudadanía Española que habían solicitado[18], al tiempo que le prometían realizar una liberación general de todos los esclavos de la colonia, pago completo de sus sueldos en lo adelante y ascensos para todos los implicados.

Pascual Real afirma que con ese ardid los jefes de la revolución “pudieron corromper la fidelidad de este buen hombre”, Pablo Alí, “y su tropa”, al tiempo que ganaron para su causa “al Capitán D. Manuel Carbajal, segundo que fue de D. Juan Sanchez en la reconquista, y q.e se hallaba sumamente descontento por falta de premio, y aun autorización de su empleo; al Capitán de Caballería D. N. Basquez, elevando al primero a Capitán Gen.l de la Ysla, y a Coronel el segundo de cuyo modo por la mucha influencia q.e estos sujetos tenían, se atrajeron varias compañías de los Pueblos interiores, a quienes también prometieron ventajas.”[19]

El nuevo orden político que se estableció, como resultado de la revolución del 30 de noviembre de 1821, pasó a denominarse Estado Independiente de la Parte Española de Haití, cuyas máximas autoridades pasaron a ser, José Núñez de Cáceres, Gobernador político y Presidente del Estado Independiente de la parte española de Haití, Manuel Carvajal, Coronel del ejército libertador y Capitán general, Juan Vicente Moscoso, Diputado del partido de la capital, Antonio Martínez Valdés, por el primer partido del Norte, Licenciado Juan Nepomuceno de Arredondo, por el segundo partido del Norte, Juan Ruíz, Coronel del ejército libertador, por el partido del Este, y Vicente Mancebo por el partido del Sur.

Lo primero que se alcanza a ver en estas designaciones de la Jefatura del nuevo Estado Independiente de Haití Español es la exclusión de que fue objeto un personaje clave en la ejecución de las acciones que hicieron posible el triunfo de la revolución de la noche del 30 de noviembre del año 1821, el teniente coronel Pablo Alí y sus compañeros del Batallón de Morenos Libres.

Las bases políticas y jurídicas sobre las cuales se asentó el nuevo Estado independiente fueron: 1. La Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano; 2. El Acta Constitutiva del Gobierno Provisional del Estado Independiente de la Parte Española, ambas realizadas el 1 de diciembre de 1821, y 3. El Acta de la Sesión de la Junta Provisional de Gobierno del Estado Independiente de Haití Español, de fecha 4 de diciembre del 1821.

En la Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano se hace una crítica profunda a la actitud asumida por España ante la Isla de Santo Domingo durante cerca de 350 años, desde el Descubrimiento de América o del Nuevo Mundo en 1492 hasta las primeras décadas del siglo XIX, de desprecio absoluto a la fidelidad mostrada siempre por los habitantes de la colonia española, hasta el punto de dejarlos a su suerte en la más espantosa miseria.

José Núñez de Cáceres cuando se dirigía a los habitantes de Santo Domingo, tras consumar su proyecto de Estado Independiente de Haití Español.

Núñez de Cáceres formula allí las bases del Nuevo Orden Económico-Social, Político y Jurídico, con el cual buscaba alcanzar la felicidad plena de los habitantes de la Parte Oriental de Santo Domingo:

Estamos plenamente convencidos de que, para conseguirla y aumentarla, no nos queda otro camino que el de la independencia. Con ella tendremos leyes formadas por nosotros mismos, análogas al genio, educación y costumbres de los pueblos, acomodadas al clima y localidad, y nuestra representación nacional sobre la proporción numérica guardará una perfecta igualdad entre todos los pobladores de estas provincias… Atenderemos con especial cuidado a la educación de la juventud tan abandonada hasta ahora, porque sin ella son ineficaces todos los deseos de pública felicidad. Nos dedicaremos al fomento de la agricultura, de las artes y el comercio, como las únicas y verdaderas fuentes de la riqueza de los pueblos; arreglaremos nuestras rentas sobre el dogma fundamental de no gastar más de lo que tenemos y es compatible con la riqueza territorial: vendrán a nuestros puertos todas las naciones en estado de proveer a nuestras necesidades y de dar estimación y salida a los frutos del país.[20]

En ese texto los sectores independentistas rompen radicalmente con los lazos de dependencia que nos ataban a España en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo social y en lo cultural. Al mismo tiempo se avanzan algunos elementos que contribuirían a la creación de una nueva institucionalidad sustentadas en leyes que surjan de la realidad nacional y local, basadas en el genio, la educación y costumbres de los diferentes pueblos del nuevo Estado. Aquí se privilegia la educación de la juventud y se le otorga un lugar especial a la agricultura, a las artes y al comercio, como las principales fuentes de riqueza de los pueblos. De igual manera, se plantea romper con el monopolio comercial que instituyó España en sus colonias y abrir sus puertos a todas las naciones que apreciaran nuestros frutos y estuvieran dispuestas a satisfacer nuestras necesidades.

En esa Declaratoria de Independencia se denomina Pueblo Dominicano a los habitantes de la parte española de Santo Domingo, liberado de toda tutela, fidelidad y obediencia a la metrópolis España. Aquí se establece que el nuevo Estado está investido de dignidad y soberanía plena para poder establecer su propia forma de gobierno, al tiempo de estar en libertad de contraer alianzas, tratados de comercio, actos, transacciones y convenios como toda nación libre e independiente, el cual defenderían con sus vidas, fortuna y honor. En ese texto se consigna abiertamente la simpatía del nuevo Estado con la Gran Colombia que en América del Sur presidía el gigante Simón Bolívar.

La bandera de la Gran Colombia ondeó en el Palacio de los Gobernadores y en las diferentes plazas de armas del Estado Independiente de Haití Español entre 1 de diciembre de 1821 y el 9 de febrero de 1822.

Varios factores impidieron convertir en realidad este anhelo de Núñez de Cáceres y sus colaboradores, entre ellos el haber mantenido la esclavitud de más de 10,000 trabajadores negros en todo el territorio de la nueva república, en violación a lo pactado con el Jefe del Batallón de los Morenos Libres, Teniente Coronel Pablo Alí; aliarse a la clase social hatera, sustentadora del viejo orden económico oligárquico-terrateniente y recurrir a una confederación política allende los mares con la Gran Colombia, en lugar de pactar un acuerdo de colaboración y reciprocidad comercial con el vecino país de Haití.

La violación a lo pactado por José Núñez de Cáceres con el comandante Pablo Alí en relación con la abolición de la esclavitud de los negros que habitaban en la parte oriental de la Isla de Santo Domingo, se puso de manifiesto más claramente en el artículo 9 del Acta Constitutiva del Gobierno Provisional del Estado Independiente de la Parte Española, el cual reza:

Son ciudadanos del Estado independiente de la parte Española de Haití todos los hombres libres de cualquier color y religión que sean, nacidos en nuestro territorio, o, aunque lo sean en país extranjero, si llevasen tres años de residencia o fueren casados con muger natural. En ambos casos harán constar los interesados al Gobierno las respectivas circunstancias por medio de una información ante los Alcaldes municipales, y la de haber vivido obediente a las leyes del país, ocupados en arte, oficio, o industria honesta, y resultando conforme le despachará la carta de ciudadano, sellada con el del Estado, y autorizada por el Secretario de Gobierno.[21]

Ese documento expresaba de forma muy explícita que sólo eran ciudadanos del Estado Independiente de la parte Española de Haití “todos los hombres libres de cualquier color y religión”[22], con lo cual dejaban expresado de forma explícita que aquellas personas que estaban en situación de esclavitud -como los negros- o en estado de sumisión ante un amo, dueño de plantaciones agrícolas, de hatos ganaderos o de áreas de servicios, no tenían derecho a la ciudadanía en el nuevo orden político y económico que se pretendía establecer.

Esa realidad era aún más grave si se toma en cuenta lo planteado por el acápite 4 del artículo 13, que indicaba que el ejercicio de los derechos se pierde “por no saber leer, ni escribir para lo que es ser elegido, pero no para elegir”[23], lo que afectaba directamente a Pablo Alí, Jefe del Batallón de los Morenos Libres, que era analfabeto, al igual que otros oficiales de su compañía de infantería, lo que probablemente le impidió ser seleccionado para ocupar posiciones importantes en el nuevo Estado, ya que no sabían leer ni escribir. Eso, de alguna manera, es lo que podría proporcionar una explicación certera del por qué Pablo Alí quedó excluido del reparto que hizo Núñez de Cáceres de las principales posiciones en el Gabinete del Nuevo Gobierno creado a partir del triunfo de la revolución del 30 de noviembre de 1821.

A partir de ese momento la presencia de la figura de Pablo Alí y el Batallón de los Pardos y Morenos Libres se eclipsa hasta que se produce la ocupación del presidente haitiano Jean Pierre Boyer el 9 de febrero de 1822. Una vez se consumó la dominación haitiana, el presidente Boyer procedió a designar en posiciones claves a militares de su extrema confianza, entre los cuales se encontraba el jefe del Batallón de Morenos Libres, Pablo Alí, a quien ascendió al rango de coronel y lo puso como comandante de los regimientos de infantería 31 y 32, donde pasó a dirigir una tropa de 500 hombres.

Así lucía en 1880 el edificio que alojaba al Ayuntamiento de Santo Domingo, donde se produjo el traspaso de mando de José Núñez de Cáceres al presidente haitiano Jean Pierre Boyer el 9 de febrero de 1822 (hoy Palacio Consistorial).

Esta designación puso de manifiesto que Pablo Alí recibió un mejor trato de parte del presidente Boyer que el recibido de parte del licenciado José Núñez de Cáceres, a quien había ayudado a construir el proyecto independentista del primero de diciembre de 1821. Pero esta no fue la única distinción que hizo Boyer con Alí, ya que le donó las tierras correspondientes al ingenio de Engombe, cuya ubicación está entre San Cristóbal y Santo Domingo, el cual probablemente era propiedad de algunos de los terratenientes de origen español que se habían ausentado del país tras la ocupación haitiana. Esa información está contenida en el Acto Notarial No. 122 de fecha 27 de octubre de 1831, suscrito por los notarios públicos licenciados José Troncoso y Antonio Abad Solano, el cual fue asentado en la Oficina de Registro de Santo Domingo el 28 de octubre de 1831, que estaba bajo la dirección de A. Couset.[24]

El Acto Notarial declara explícitamente que por ante los notarios públicos José Troncoso y Antonio Abad Solano compareció “el ciudadano Pablo Alí, Coronel del Regimiento Treinta y Uno”, responsable del cuidado de la Plaza de Santo Domingo, quien les expresó “que en los terrenos del Ingenio Engombe, del que está en plena y pacífica posesión por donación Nacional que le ha hecho el Presidente de Haití”, procedió a arrendarle “a la ciudadana Micaela Geraldo Vda. Delgado, de oficio labradora, cinco carreaux de tierra de labor”[25] (equivalentes a 6.5 hectáreas ó 102.9 tareas dominicanas), durante seis años, a un costo de 10 pesos anual.

Una imagen que recoge las ruinas del Ingenio de Engombe, cuyas tierras les fueron entregadas a Pablo Alí por el presidente Jean Pierre Boyer.

Dos elementos destacan en este importante documento judicial. El primer elemento es que el coronel Pablo Alí en esta ocasión ostentaba la condición de ciudadano, lo mismo que la señora Micaela Geraldo Vda. Delgado, muy a pesar de que dice que “no firmaron por no saberlo hacer”[26], es decir, sin importar su condición de analfabetos, algo muy diferente a lo que solo podían ostentar la condición de ciudadanos y ocupar posiciones relevantes las personas libres y los que no fueran analfabetos. Otro elemento que llama la atención es el hecho de que durante la ocupación haitiana las mujeres viudas o solteras podían adquirir en calidad de propietarias o arrendatarias bienes, al tiempo de ejercer plenamente sus derechos ciudadanos.

El terremoto de 1842 y su conversión en maremoto en la zona de Cabo Haitiano, dejó como saldo miles de muertos, lo junto a la decisión del gobernante haitiano de disolver la Cámara de Diputados, trajo como resultado la estructuración del movimiento de la Reforma en Haití en el año 1843 y su correspondiente repercusión en la parte oriental de Santo Domingo. Esto hizo posible el derrocamiento del presidente Jean Pierre Boyer el 13 de marzo en 1843 y la capitulación en Santo Domingo del general haitiano Justin Alexis Carrié Blaise el 26 de ese mes como gobernante militar de la parte oriental.

El coronel Pablo Alí jugó un rol muy importante en el movimiento reformista, razón por la cual fue ascendido al rango de General de División y designado como Jefe Superior del Departamento de Santo Domingo, en virtud de la propuesta de sus aliados trinitarios al interior de la Junta Popular de Santo Domingo. Los miembros de este gobierno provisional colegiado fueron escogidos por elección popular, de los cuales eran cinco dominicanos, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Manuel Jimenes, Pedro Alejandrino Pina y Félix Mercenario, así como dos haitianos, Juan Bautista Morín y Alcius Ponthieux Fils (Presidente). De igual modo, el general Henri Étienne Desgrotte fue designado comandante de la Plaza de Armas de Santo Domingo.

El rol jugado por los trinitarios con Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Pedro Alejandrino Pina, Manuel Jimenes y Juan Isidro Pérez de la Paz a la cabeza, fue determinante para lograr la adhesión de los veteranos militares General Pablo Alí y General Henri Étienne Desgrotte, al movimiento de la Reforma, que, tras ser tiroteados por el batallón fiel al General Carrié Blaise, se vieron obligados a saltar las murallas de Santo Domingo para replegarse a la ciudad de San Cristóbal y así acumular las fuerzas necesarias para resistir a los sectores boyeristas. Con el apoyo del coronel del Batallón de San Cristóbal, Don Esteban Roca, del pueblo sancristobalense, así como también de los pueblos de Baní y Azua, lograron juntar una multitud de más de 2 mil personas, con la cual volvieron a Santo Domingo e hicieron capitular a Carrié Blaise y su ejército, sin tirar un solo tiro.

El comandante del Batallón de Pardos y Morenos Libres -denominado posteriormente Regimiento 31-, General de División y Jefe Superior del Departamento de Santo Domingo, Pablo Alí, falleció el 14 de febrero de 1844, apenas 13 días antes de producirse la proclamación de la República Dominicana como nación libre e independiente de la República de Haití, con la cual estaba colaborando activamente en ese momento.

Conclusiones

Es indudable el rol de primer orden que tuvo el comandante Pablo Alí y su Batallón de los Pardos y Morenos Libres en el proceso político y militar en la parte oriental de Santo Domingo entre los años de 1791 y 1844. Este papel fue aún más relevante en el proceso que contribuyó a convertir en una realidad insoslayable el proyecto independentista del académico y Auditor General de Guerra, José Núñez de Cáceres, la noche del 30 de noviembre de 1821 al tomar la Fuerza, Torre del Homenaje o Fortaleza Ozama, hacer prisionero al gobernador español Pascual Real, colocarle en una embarcación con destino a España, a través de Liverpool, Inglaterra, y proclamar el Estado Independiente de Haití Español el 1 de diciembre de 1821.

Sin embargo, el trato recibido por Alí y los integrantes del Batallón de los Pardos y Morenos Libres de parte de Núñez de Cáceres no estuvo a la altura de los esfuerzos y sacrificios realizados por ellos para cristalizar su utopía de un Estado independiente, ya que les dio la espalda y les puso múltiples obstáculos para no cumplir con lo pactado previamente con ellos, tanto a nivel de los compromisos sociales -como la abolición de la esclavitud y el otorgamiento de tierras a los negros libertos- como en términos de otorgamiento de posiciones claves en el recién inaugurado aparato estatal. En todo caso, lo que hizo fue aprobar legislaciones que los marginaban y excluían de toda forma de elección, mientras les otorgaba poderes extraordinarios a sectores de la oligarquía criolla y a lo más granado de los sectores intelectuales que colaboraron con el establecimiento del nuevo orden.

Un trato muy diferente recibió Pablo Alí y el Batallón de los Pardos y Morenos Libres del presidente haitiano Jean Pierre Boyer, quien lo elevó al rango de coronel y le donó las tierras donde anteriormente funcionaba el ingenio Engombe. Igual actitud de agradecimiento recibió de los sustentadores del Movimiento de la Reforma en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que encabezaron Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez y Ramón Matías Mella junto al haitiano liberal y presidente de la Junta Popular de Santo Domingo, Alcius Ponthieux Fils, quienes le elevaron al grado de General de División y lo designaron como Jefe Superior del Distrito de Santo Domingo, hasta su fallecimiento el 14 de febrero de 1844.

[1] Archivo General de Simancas -AGS-. Carta de Pablo Aly al Rey Carlos IV, de fecha 29 de agosto de 1800, SGU, LEG. 7165, 191.

[2] Utrera, Fray Cipriano en la nota 311 del Diario de la Reconquista de Juan Sánchez Ramírez, Proemio y Notas de Fray C. de Utrera. Ciudad Trujillo: Academia Militar Batalla de las Carreras/Aviación Militar Dominicana, 1957, pp. 176-177.

[3] AGS. Carta de Pablo Aly al Rey Carlos IV, de fecha 29 de agosto de 1800, SGU, LEG. 7165, 191.

[4] Ibidem.

[5] Utrera, Fray Cipriano en la nota 311 del Diario de la Reconquista de Juan Sánchez Ramírez, Proemio y Notas de Fray C. de Utrera. Ciudad Trujillo: Academia Militar Batalla de las Carreras/Aviación Militar Dominicana, 1957, p. 177.

[6] Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de la Poesía Hispano-Americana. Tomo I, http://www.larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idCorpus=1000&idUnidad=100429&posicion=1, p. 298.

[7] Belmonte Postigo, José Luis. “Una encrucijada incierta. Independentismo, anexionismo y abolición de la esclavitud en Santo Domingo, 1809-1821”. Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano. Año 11, N°25. Barranquilla, enero-abril 2015, p. 226.

[8] Utrera, Fray Cipriano en la nota 311 del Diario de la Reconquista de Juan Sánchez Ramírez, Proemio y Notas de Fray C. de Utrera. Ciudad Trujillo: Academia Militar Batalla de las Carreras/Aviación Militar Dominicana, 1957, p. 177.

[9] Sánchez Ramírez, Juan. Diario de la Reconquista. Proemio y Notas de Fray C. de Utrera. Ciudad Trujillo: Academia Militar Batalla de las Carreras/Aviación Militar Dominicana, 1957, pp. 176-177.

[10] Ibidem, pp. 191-194.

[11] Ibidem, págs. 197-198.

[12] AGI, Santo Domingo, 961, del 2 de septiembre de 1811. Real Orden del 2 de septiembre de 1811, la Regencia del Reino presidida por el rey Fernando VII le concedió a Pablo Alí el grado de teniente coronel, así como la Medalla de Oro con el busto del Rey.

[13] Cordero Michel, Emilio. Obras Escogidas. ENSAYOS I. Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2015, p. 156.

[14] Algunos autores, como Juan Sánchez Ramírez, lo denominan Bambí, mientras que otros, como Carlos Esteban Deive, lo llaman Mambí.

[15] Deive, Carlos Esteban. “El esclavo Pablo Alí y su protagonismo en la Historia Dominicana”. Santo Domingo: Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Anuario 3, (2004-2007), 2008, p. 216.

[16] AGI, Santo Domingo, 964, 24 de diciembre de 1814. AGI, Santo Domingo, 964, 24 de diciembre de 1814. Carta de felicitación al rey Fernando VII por su retorno al trono de la corte española, mediante oficio firmado por su comandante Pablo Alí, Juan Bambí, Francisco Agapito, Juan Santillán y otros oficiales del Batallón de Morenos Libres.

[17] AGI. –Sevilla. –Audiencia de Santo Domingo. –Gobiernos Políticos. –Año 1820 a 1822. –Est.78, Caj. 5, Leg. 21. –Doc. 76.

[18] Ciudadanía que le había sido otorgada por una Real Orden del 27 de julio de 1821, retenida y falseada por el Auditor de Guerra, José Núñez de Cáceres, y por el Fiscal de Hacienda Pública, José Joaquín del Monte.

[19] AGI. Audiencia de Santo Domingo, Gobiernos Políticos 1820 al 1822. –Est. 78, Caj. 5, Leg. 21, Doc. 54.

[20] Mejía-Ricart, Gustavo Adolfo. Crítica de Nuestra Historia Moderna. Primer Período del Estado Libre en la Parte Española de la Isla de Santo Domingo. Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos-Banreservas, 2007, p. 203.

[21] Ibidem, pp. 209-210.

[22] Ibidem, p. 209.

[23] Ibidem, p. 211.

[24] Cordero Michel, Emilio. Acto Notarial del 27 de octubre de 1831 donde el coronel Pablo Alí, propietario del Ingenio Engombe, arrienda a Micaela Geraldo Vda. Delgado 6.5 hectáreas de tierra. Revista Ecos, año 1, No. 1. Santo Domingo: Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo -UASD-, 1993, pp. 138-139.

[25] Ibidem.

[26] Ibidem.

Juan De la Cruz Historiador y profesor universitario Juan de la Cruz. Doctor en Historia Contemporánea y Máster Universitario en Filosofía en el Mundo Global, Universidad del País Vasco, España. Doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” de Cuba y Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Maestría en Educación Superior, Universidad Iberoamericana (UNIBE). Licenciado en Historia, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Docente de la Escuela de Historia y Antropología de la UASD. Comunicador Social. Premio Anual de Historia 2017 “José Gabriel García”, Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Autor de más de una docena obras de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. delacruzjuan508@gmail.com Ver más