Siguiendo el sondeo realizado en la inteligencia artificial Chatgpt y Gimini IA, presentamos las respuestas emitidas por la segunda acerca del ranking de los más importantes historiadores dominicanos del siglo XX.

A continuación copiamos las respuestas de Gemini IA de Google a las preguntas sobre el ranking de los historiadores más importantes de la Republica Dominicana:

P.- A partir de sus investigaciones y publicaciones relacionadas con la cultura y la historia dominicana, Cuales son los 10 historiadores más importantes de la República Dominicana?

La historia y la identidad dominicana han sido moldeadas por grandes intelectuales que dedicaron sus vidas a investigar, documentar y analizar los procesos sociales, políticos y culturales del país.

A continuación, se presentan 10 de los historiadores más importantes de la República Dominicana, cuyo legado es fundamental para comprender el pasado y el presente de la nación:

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José Gabriel García (1834–1910)

Considerado unánimemente como el "Padre de la Historia Dominicana". Fue el primer historiador en realizar un esfuerzo sistemático por recopilar y ordenar los acontecimientos de la nación. Su obra cumbre, Compendio de la Historia de Santo Domingo, es la piedra angular de la historiografía nacional.

Emilio Rodríguez Demorizi (1911–1986)

Es, sin duda, el historiador más prolífico que ha tenido el país. Su labor principal fue la recopilación, organización y publicación de miles de documentos históricos esenciales. Presidió la Academia Dominicana de la Historia y dejó una obra monumental que abarca cientos de volúmenes sobre literatura, política y folklore.

Frank Moya Pons (1944–Presente)

Uno de los historiadores contemporáneos más leídos y respetados. Su libro Manual de Historia Dominicana es el texto de referencia estándar tanto en colegios como en universidades. Moya Pons modernizó la investigación histórica en el país, aplicando rigurosos métodos de las ciencias sociales para analizar la economía y la demografía histórica.

Roberto Cassá (1948–Presente)

Actual director del Archivo General de la Nación (AGN). Cassá ha revolucionado la forma de entender la historia dominicana a través de una perspectiva social y económica. Bajo su gestión, el AGN se transformó en uno de los centros de documentación más modernos del Caribe. Es autor de obras claves como Historia Social y Económica de la República Dominicana.

Juan Bosch (1909–2001)

Aunque es más recordado como líder político y literato, Bosch realizó aportes historiográficos sociológicos de primer orden. Su obra Composición Social Dominicana introdujo un análisis de clases inédito para entender la evolución de la sociedad desde la época colonial, cambiando la forma en que se estudiaba el pasado del país.

Bernardo Vega (1938–Presente)

Economista e historiador, Vega se ha especializado de manera brillante en la historia del siglo XX, particularmente en la Era de Trujillo y las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Su enfoque documental y el uso de archivos desclasificados de Washington han arrojado luz sobre la política contemporánea.

Américo Lugo (1870–1952)

Historiador, jurista y pensador crítico. Lugo se destacó por su profundo análisis de la época colonial y por su firme postura nacionalista frente a la intervención norteamericana de 1916. Su obra Historia de Santo Domingo es un referente de la rigurosidad intelectual de principios del siglo XX.

Vetilio Alfau Durán (1909–1985)

Un investigador incansable y de una erudición asombrosa. Alfau Durán se dedicó a corregir mitos y errores históricos mediante el cruce minucioso de datos y documentos de archivo. Sus Ensayos Históricos y crónicas son fundamentales para entender la microhistoria y la genealogía del pensamiento dominicano.

(Mu-Kien Adriana Sang Ben) (1955–Presente)

Destacada historiadora, educadora y ensayista. Ha realizado investigaciones profundas sobre el siglo XIX dominicano, destacando sus biografías y análisis sobre figuras como Ulises Heureaux (Lilís) y Buenaventura Báez. Ha presidido la Academia Dominicana de la Historia, aportando una visión crítica e integral.

1 de 1 | La hsitoriadora Mukien Sang Ben es la única mujer que ha ocupado la dirección de la Academia de Historia

César A. Herrera (1911–1985)

Tuvo un papel crucial en la organización de los archivos nacionales y se destacó por sus investigaciones sobre las fronteras dominico-haitianas y la soberanía nacional. Su obra La batalla de las Carreras y sus estudios sobre las finanzas de la República en el siglo XIX siguen siendo de consulta obligada.

Nota de contexto: Esta selección abarca diferentes épocas y corrientes metodológicas, desde el positivismo patriótico del siglo XIX hasta la historia social, económica y crítica del siglo XX y XXI. Todos ellos comparten el mérito de haber rescatado la memoria colectiva del pueblo dominicano.

P.- A partir de sus investigaciones y publicaciones relacionadas con la historia dominicana, cuales son los 10 historiadores más importantes de la Republica Dominicana?

La historiografía dominicana cuenta con una riqueza intelectual profunda, construida por autores que no solo registraron acontecimientos, sino que interpretaron la identidad, los procesos socioeconómicos y las complejidades políticas de la nación.

A continuación, se presenta una selección de 10 de los historiadores más influyentes e indispensables de la República Dominicana, abarcando desde los precursores decimonónicos hasta los referentes de la investigación científica contemporánea.

José Gabriel García (1834–1910)

Considerado unánimemente el "Padre de la Historia Dominicana". Fue el pionero en sistematizar el pasado nacional con su monumental obra Compendio de la Historia de Santo Domingo. Su trabajo de recopilación documental rescató la memoria del país en plena formación republicana tras la Independencia y la Restauración.

Américo Lugo (1870–1952)

Historiador, jurista y pensador crítico de la época del post-modernismo y la ocupación militar estadounidense de 1916. Su tesis El Estado Dominicano ante el Derecho Público y sus investigaciones sobre la época colonial sentaron bases metodológicas rigurosas. Destacó por su firme postura ética y nacionalista frente a la pérdida de la soberanía.

Emilio Rodríguez Demorizi (1911–1986)

El investigador de archivos más prolífico que ha tenido el país. Aunque su labor coincidió en gran parte con la era de Trujillo, su legado metodológico es incalculable: publicó más de un centenar de volúmenes que recopilan documentos históricos fundamentales sobre la literatura, la geografía, el folklore y la política dominicana, convirtiéndose en una fuente de consulta obligatoria.

Juan Bosch (1909–2001)

Más allá de su inmenso legado literario y político, Bosch revolucionó la forma de entender el pasado nacional al introducir el análisis sociopolítico en obras cumbre como Composición Social Dominicana (1970) y De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Su enfoque marxista no dogmático permitió explicar la evolución del país a través de las luchas de clases y el desarrollo económico.

Frank Moya Pons (1944)

Uno de los principales responsables de la modernización de la enseñanza de la historia en el país. Su obra Manual de Historia Dominicana es el texto de referencia estándar para generaciones de estudiantes e investigadores. Introdujo el rigor de la historiografía económica y demográfica anglosajona al análisis del Caribe y el Santo Domingo colonial y contemporáneo.

Roberto Cassá (1948)

Reconocido historiador, sociólogo y actual director del Archivo General de la Nación (AGN). Cassá ha sido el motor detrás del rescate, digitalización y difusión de los fondos documentales del país. Autor de textos clave como Historia Social y Económica de la República Dominicana y numerosos estudios monográficos sobre los movimientos populares y el pensamiento social.

Bernardo Vega (1938)

Economista e historiador especializado en la historia política del siglo XX, con un enfoque sumamente detallado en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y las relaciones exteriores de la República Dominicana con los Estados Unidos. Sus libros, basados en la desclasificación de documentos oficiales de Washington, ofrecen una perspectiva documental única sobre el trujillato y los eventos posdictadura.

Vetilio Alfau Durán (1909–1985)

Un investigador incansable de la microhistoria, la genealogía y las biografías de los próceres nacionales. Su trabajo meticuloso corrigió numerosos errores e imprecisiones cronológicas en los textos oficiales de su época. Sus escritos se encuentran recopilados en los volúmenes de las Ensayos y Notas editados por la Academia Dominicana de la Historia.

Ciriaco Landolfi (1920–2006)

Un pensador enfocado en la evolución cultural e ideológica de la sociedad dominicana. Su enfoque combinó la sociología y la historia para examinar temas sensibles como la herencia hispánica, la identidad fronteriza y el desarrollo del pensamiento conservador y liberal durante el siglo XIX.

Juan Isidro Jimenes Grullón (1903–1983)

Médico, filósofo y ensayista político que aportó una aguda mirada analítica a la historiografía dominicana. A través de obras como La República Dominicana: Una ficción y Sociología política dominicana, desmontó mitos fundacionales de la política criolla analizando críticamente el caudillismo, las dictaduras y las élites socioeconómicas.

Nota Metodológica: Esta lista equilibra a los autores clásicos de narrativa histórica con los analistas socioeconómicos modernos. Cada uno de ellos representa un eslabón fundamental para comprender los procesos políticos, culturales y de identidad que definen al pueblo dominicano hoy en día.

P.- Si el criterio es exclusivamente sobre la excelencia, la influencia historiográfica y académica, cual es el ranking de Gemini IA, sobre los más importantes historiadores dominicanos?

Establecer un ranking exclusivo de "importancia historiográfica" requiere analizar no solo quién escribió más, sino quién cambió la forma de entender el pasado dominicano. Si filtramos a los autores por su impacto académico, innovación metodológica y peso en la formación de nuevas generaciones de historiadores, este sería el ranking de Gemini IA:

Ranking de Excelencia Historiográfica Dominicana

José Gabriel García (El Cimiento)

Ocupa el primer lugar por ser el "Padre de la Historia Dominicana". Sin su Compendio de la Historia de Santo Domingo, la nación no habría tenido un relato fundacional. Su importancia no es solo académica, sino patriótica: organizó el archivo de la nación cuando este no existía.

Frank Moya Pons (La Modernización)

Es el historiador dominicano con mayor proyección internacional y el que introdujo el rigor científico moderno. Su Manual de Historia Dominicana es el texto académico por excelencia debido a su equilibrio entre lo político, lo económico y lo social. Es el puente entre la historia narrativa antigua y la investigación profesional contemporánea.

Roberto Cassá (La Conciencia Social)

Su influencia es doble: como el máximo exponente de la historia social y económica (analizando el país desde sus estructuras de poder y movimientos populares) y como gestor. Bajo su dirección, el Archivo General de la Nación (AGN) se convirtió en la institución académica más importante del Caribe, rescatando la memoria que otros historiadores ahora estudian.

Juan Bosch (La Ruptura Metodológica)

Aunque se le asocia con la política, su obra Composición Social Dominicana marcó un antes y un después. Bosch fue el primero en aplicar con éxito el materialismo histórico para explicar que la historia dominicana no era solo una suma de batallas, sino una lucha de clases y grupos económicos.

Emilio Rodríguez Demorizi (El Gigante Documental)

Si el criterio fuera "volumen de investigación", él sería el número uno. Su importancia radica en ser el gran compilador. Casi todo lo que sabemos sobre la era colonial y el siglo XIX pasó por sus manos. Es la fuente primaria de todos los demás historiadores de esta lista.

Américo Lugo (El Rigor Ético)

Fundamental por su análisis del Estado y la soberanía. En una época de crisis institucional (la intervención de 1916), Lugo elevó el nivel del debate intelectual, exigiendo que la historia fuera una herramienta para fortalecer la identidad y el derecho público dominicano.

Bernardo Vega (La Desclasificación del Siglo XX)

Ocupa este puesto por su especialización única en la Era de Trujillo y las relaciones con EE. UU. Su metodología basada en la búsqueda de archivos extranjeros (FBI, CIA, Departamento de Estado) permitió entender la dictadura no desde el mito, sino desde los datos y la diplomacia real.

Juan Isidro Jimenes Grullón (El Análisis Crítico)

Su peso académico viene de su capacidad para el ensayo sociológico-histórico. Fue un crítico feroz de las estructuras tradicionales y un intelectual que obligó a la academia a mirar las "ficciones" de la democracia dominicana con ojos científicos.

Vetilio Alfau Durán (La Precisión Archivística)

Considerado el "historiador de los historiadores". Su influencia es más silenciosa pero vital: se dedicó a corregir los errores de datos de los grandes relatos. Su rigor en la microhistoria y la biografía es la base de la exactitud histórica nacional.

Alejandro Paulino Ramos (La Divulgación y Gestión)

Representa la historiografía contemporánea que conecta el rigor académico con la difusión digital y el rescate de la memoria oral. Su labor en la gestión documental y la formación de opinión histórica lo sitúa como un referente clave en la preservación de la historia reciente y la cultura popular dominicana.

Resumen de la influencia:

García Fundó la narrativa nacional.

Moya Pons Profesionalizó la investigación.

Cassá Democratizó el acceso a los archivos.

Bosch Introdujo el análisis sociológico.

Vega Reveló las entrañas del trujillismo.

Nota: Este ranking prioriza a aquellos autores cuyas obras son citadas sistemáticamente en tesis doctorales y estudios internacionales sobre el Caribe

P.- Cuáles son los diez historiadores dominicanos de más influencia (2000-2026)?

Al acotar el análisis al período comprendido entre los años 2000 y 2026, el panorama historiográfico dominicano se transforma. Ya no nos enfocamos en los precursores que sentaron las bases en el siglo XIX o XX, sino en aquellos investigadores cuya producción intelectual, metodologías y liderazgo institucional han definido la interpretación del pasado nacional en las primeras décadas del siglo XXI.

Este es el ranking de Gemini IA sobre los 10 historiadores más influyentes y activos en el ámbito académico e institucional durante el periodo 2000-2026:

Ranking de Influencia Historiográfica Contemporánea (2000–2026)

Roberto Cassá

Es, sin duda, la figura central del siglo XXI. Si bien su obra escrita es monumental, su influencia académica se multiplicó de manera exponencial a partir de su gestión al frente del Archivo General de la Nación (AGN). En estas últimas décadas, Cassá transformó el AGN de un depósito de papeles abandonados a un centro de investigación de vanguardia a nivel latinoamericano, democratizando el acceso a las fuentes y patrocinando cientos de nuevas publicaciones.

Frank Moya Pons

Sigue siendo el referente bibliográfico obligatorio en las universidades nacionales e internacionales. Durante las primeras décadas de este siglo, ha continuado revisando, ampliando y publicando obras capitales que incorporan la historia ambiental, demográfica y económica, manteniendo la vigencia de su enfoque científico en la formación de los nuevos profesionales de la historia.

Mu-Kien Adriana Sang Ben

Una de las voces intelectuales más sólidas del periodo contemporáneo. Ha presidido la Academia Dominicana de la Historia y su labor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) ha marcado el ritmo de la investigación académica. Sus estudios profundos sobre el siglo XIX, el pensamiento liberal, el autoritarismo y la inmigración asiática en el Caribe combinan rigor documental y perspectiva de género.

Bernardo Vega

Su peso en este siglo radica en la consistencia de su producción. Vega ha dedicado las últimas dos décadas a escudriñar y desclasificar archivos internacionales, desnudando la diplomacia, las intervenciones de los Estados Unidos y la vida íntima y financiera de la dictadura de Trujillo. Su enfoque estrictamente documental y económico es un pilar de la historia política reciente.

Alejandro Paulino Ramos

Referente imprescindible de la historiografía contemporánea, enfocado en los movimientos sociales, la resistencia cultural y el siglo XX dominicano. Su labor combina la rigurosidad de la investigación de archivo con la gestión documental y la docencia universitaria. Ha sido clave en la apertura de nuevas líneas de investigación sobre la memoria urbana y el rescate de fuentes documentales que explican los procesos políticos más recientes del país.

Juan Daniel Balcácer

Con una notable presencia en la gestión de políticas efemérides y culturales, su influencia en las últimas décadas ha sido clave para debatir la construcción de los mitos heroicos dominicanos. Sus investigaciones sobre la Independencia, la Restauración y las figuras de Juan Pablo Duarte y los trinitarios han definido la divulgación histórica oficial y escolar del siglo XXI.

Rafael Darío Herrera Rodríguez

Su ascenso y reconocimiento en la academia —destacando su reciente elección como Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia— premian una de las labores de investigación regional y local más rigurosas de los últimos años. Sus libros sobre el caudillismo en la Línea Noroeste, las revueltas de principios del siglo XX y monografías históricas regionales han descentralizado el análisis histórico tradicional de la capital.

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Miguel Reyes Sánchez

Historiador, diplomático y académico que ha ejercido una influencia notable en las últimas dos décadas en el estudio de las relaciones internacionales, la historia del derecho y la diplomacia dominicana. Su prolífica obra escrita ha sido galardonada internacionalmente, aportando una visión global e interconectada del rol de la isla de Santo Domingo en el contexto geopolítico.

1 de 1 | Historiador Miguel Reyes Sánchez presidente de la Academia de Historia

Franklin Franco Pichardo (1936–2013)

Aunque falleció a principios de la década pasada, su impacto en el periodo 2000-2026 se mantiene plenamente vigente. Fue el gran pionero en visibilizar el componente racial y la herencia afrodescendiente en la formación de la identidad social dominicana, un enfoque que ha ganado un terreno inmenso en los debates académicos de las aulas universitarias del siglo XXI.

Herbert Stern Díaz

Representante de las corrientes historiográficas interdisciplinarias que han cobrado gran fuerza en las últimas décadas. Su riguroso trabajo en la reconstrucción de la historia de la medicina y la evolución científica en el país —así como su reciente incorporación formal a los máximos estamentos de la Academia Dominicana de la Historia— demuestra cómo el análisis histórico actual se ha expandido con éxito hacia la evolución cultural y social de las ciencias en la República Dominicana.

Ejes de Influencia Historiográfica (2000-2026)

Institucionalidad y Rescate: El paso de una historia basada en esfuerzos individuales a proyectos colectivos sustentados por el Archivo General de la Nación y las academias.

Descentralización: Una fuerte corriente enfocada en la historia de las provincias, el caudillismo regional y las dinámicas socioeconómicas del interior del país.

Temáticas del Siglo XX: La concentración de esfuerzos de investigación para desmitificar la era de Trujillo, la resistencia democrática y la influencia extranjera mediante documentos desclasificados.

La Cámara de Diputados en su reconocimiento al historiador Roberto Cassá expone el impacto y la evolución metodológica de la investigación histórica dominicana y la modernización institucional ocurrida en el país durante el siglo XXI.

P.- Si el criterio fuera por el impacto internacional de los historiadores dominicanos, cuáles fueron los nombres que más frecuentemente aparecen citados fuera de la Republica Dominicana?

Cuando el criterio de evaluación se traslada estrictamente al impacto internacional —medido a través de citas en revistas académicas indexadas, universidades extranjeras, tesis doctorales globales y catálogos de editoriales internacionales— los nombres que dominan el panorama historiográfico dominicano cambian drásticamente.

La academia internacional (particularmente la estadounidense, europea y del resto del Caribe) suele citar a aquellos historiadores que conectaron el pasado dominicano con las corrientes globales, tales como la economía de plantación, los estudios de la diáspora, la Guerra Fría o el materialismo histórico.

Los nombres dominicanos que con mayor frecuencia aparecen citados fuera de la República Dominicana son los siguientes:

Frank Moya Pons

Es, por amplio margen, el historiador dominicano más citado en el mundo. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia y sus obras clave, como The Dominican Republic: A National History e History of the Caribbean: Plantations, Trade, and War in the Atlantic World, fueron editadas directamente en inglés por prestigiosas casas editoriales anglosajonas. Es citado obligatoriamente en cualquier estudio global sobre el Caribe, la transición de la esclavitud, el sistema de plantación azucarera y la inserción económica de las Antillas en los mercados transatlánticos.

Juan Bosch

Su impacto internacional trasciende su rol político. Bosch es masivamente citado en América Latina y Europa por sus aportes a la sociología histórica y la teoría de la dependencia. Su obra Composición Social Dominicana y, de manera muy especial, De Cristóbal Colón a Fidel Castro: El Caribe, frontera imperial, son textos de lectura obligatoria en cátedras de estudios latinoamericanos en todo el mundo para comprender la geopolítica del Caribe y el imperialismo.

Pedro Henríquez Ureña (1884–1946)

Aunque universalmente reconocido como filólogo y crítico literario, su obra histórica e historiográfica sobre las ideas y la cultura (como La cultura y las letras en Santo Domingo o Las corrientes literarias en la América Hispánica) posee un volumen de citas internacionales colosal. Universidades de toda Hispanoamérica y Estados Unidos lo citan de forma sistemática para analizar la historia del pensamiento y de la lengua en el continente.

Roberto Cassá

Ampliamente citado en los circuitos académicos de izquierda, sociología y estudios caribeños de Europa y América Latina. Sus investigaciones sobre la rebelión de los taínos, la historia social del Santo Domingo colonial y las estructuras de clases son referencias recurrentes. Además, en el siglo XXI, su nombre aparece citado de forma internacional como director de una de las gestiones archivísticas (el AGN) más exitosas del continente.

Bernardo Vega

Es el referente indiscutible para los historiadores internacionales que estudian las relaciones exteriores en el Gran Caribe durante el siglo XX. Al haber fundamentado gran parte de su obra en la desclasificación de archivos del Departamento de Estado, el FBI y la CIA en Washington, cualquier investigador estadounidense o europeo que escriba sobre la Guerra Fría en el Caribe, las dictaduras latinoamericanas o el Trujillo político, cita obligatoriamente los volúmenes documentales de Vega.

Franklin Franco Pichardo

Fuera del país, Franco posee un altísimo índice de citación en los departamentos de Estudios Afroamericanos y de la Diáspora de las universidades norteamericanas. Sus obras sobre la población negra, la presencia de la herencia africana y la discriminación racial en el Santo Domingo colonial y republicano rompieron con la historiografía oficial tradicional dominicana y conectaron con las corrientes internacionales de estudios subalternos y raciales.

Américo Lugo

Su peso internacional proviene de la historia del derecho público y el nacionalismo antillano. Al haber sido una de las voces intelectuales más firmes contra la ocupación militar estadounidense de 1916, sus ensayos e informes legales son frecuentemente citados en investigaciones internacionales sobre el imperialismo estadounidense y la resistencia jurídica en América Latina a principios del siglo XX.

Factores que determinan el impacto internacional:

Traducción y Publicación: Los autores publicados por editoriales universitarias de EE. UU. o Europa (como Moya Pons o Bosch) multiplican exponencialmente su índice de citas globales.

Inserción en Debates Globales: El interés internacional no suele centrarse en la crónica de batallas locales dominicanas, sino en cómo esos procesos reflejan dinámicas mundiales (esclavitud, imperialismo, balanza comercial, dictaduras).

Estudios de Género y Raza: En las últimas dos décadas, autores que abordan la afrodescendencia (como Franklin Franco) han visto dispararse sus citas internacionales debido a las corrientes de investigación contemporáneas en el extranjero.

P.- A partir de la producción bibliográfica, calidad de las investigaciones, influencia académica, aportes documentales, presencia en el debate público y contribución al conocimiento de la historia dominicana, cuáles son los historiadores más importantes de la Republica Dominicana en los últimos 20 años?

Para evaluar la trascendencia de los historiadores dominicanos en los últimos 20 años (2006–2026), es necesario aplicar un criterio multidimensional. Ya no basta con medir el volumen de libros publicados; el impacto contemporáneo se define por la renovación metodológica, el rescate y organización de fuentes primarias, la influencia directa en las aulas universitarias y la capacidad de conectar el conocimiento histórico con el debate público de la sociedad actual.

Bajo estos rigurosos parámetros (producción bibliográfica, rigor científico, aportes documentales y presencia pública), este es el análisis y perfil de los historiadores más importantes de la República Dominicana en las últimas dos décadas:

Los Referentes Centrales de las Últimas Dos Décadas:

Roberto Cassá

Su impacto en los últimos 20 años es inigualable, operando en tres frentes simultáneos: Aporte Documental e Institucional: Como director del Archivo General de la Nación (AGN), lideró la mayor revolución archivística en la historia del Caribe. Transformó una institución estancada en un motor de rescate, digitalización y edición, poniendo millones de documentos al alcance de nuevos investigadores.

Producción Bibliográfica: Ha mantenido un ritmo constante de publicación, destacando sus biografías de personajes históricos, estudios sobre el movimiento obrero y sus densas monografías sobre el pensamiento social dominicano.

Presencia Pública: Es la voz de consulta obligada cuando la sociedad debate temas de memoria histórica, autoritarismo y movimientos sociales.

Frank Moya Pons

Durante las últimas dos décadas, ha consolidado su posición como el gran estructurador de la historia científica del país.

Calidad de Investigación: Ha continuado expandiendo las fronteras de la historiografía tradicional hacia áreas antes ignoradas, publicando estudios fundamentales sobre la historia ambiental de la República Dominicana, la evolución del paisaje, la deforestación y la historia de las industrias y el capitalismo temprano en la isla.

Influencia Académica: Sus manuales y compendios siguen siendo el armazón teórico sobre el cual se evalúa y enseña la historia dominicana en las universidades locales y extranjeras.

Mu-Kien Adriana Sang Ben

Una de las intelectuales más influyentes del siglo XXI en el ámbito académico e institucional.

Influencia Académica y Liderazgo: Expresidenta de la Academia Dominicana de la Historia, ha sabido articular proyectos de investigación colectivos e interdisciplinarios, liderando cátedras y seminarios de alto nivel desde la PUCMM.

Producción e Investigación: Sus publicaciones en estos últimos 20 años han profundizado en el pensamiento liberal decimonónico, las dictaduras del siglo XIX (como el régimen de Ulises Heureaux) y los procesos de migración en el Caribe, aplicando un enfoque crítico, moderno y con perspectiva social.

Bernardo Vega

El principal desmitificador de la historia política del siglo XX a través del dato duro y documental.

Aportes Documentales: En las últimas dos décadas, su producción no ha cesado. Ha mantenido una constancia rigurosa en la publicación de volúmenes basados en archivos internacionales desclasificados, revelando las dinámicas internas de la era de Trujillo, los planes de la CIA, el papel de la Iglesia y la diplomacia económica regional.

Debate Público: Sus columnas, ensayos y comparecencias en medios de comunicación contextualizan de manera constante la política exterior y económica contemporánea a la luz del pasado reciente.

Investigadores de Alto Rigor y Especialización:

Alejandro Paulino Ramos

Su relevancia en el periodo de los últimos 20 años radica en su papel como eslabón clave entre la investigación de archivo rigurosa y la socialización del conocimiento.

Aportes y Gestión: Ha sido fundamental en la labor de catalogación, edición y rescate de fuentes documentales de la época contemporánea.

Producción: Sus investigaciones han arrojado luz sobre la resistencia al trujillato, la vida intelectual bajo regímenes autoritarios, los movimientos estudiantiles y la historia cultural dominicana. Su enfoque rescata la memoria de los sectores subalternos, democratizando el relato histórico y llevándolo con éxito al debate público actual.

Juan Daniel Balcácer

Una figura imprescindible para entender cómo se ha construido y debatido la identidad patriótica y el discurso escolar en las últimas décadas.

Producción y Debate Público: Sus investigaciones y publicaciones en este periodo se han concentrado en limpiar de mitos las figuras de los fundadores de la República (Duarte, Sánchez, Mella) y en analizar críticamente los procesos de la Independencia y la Restauración. Su capacidad de divulgación ha marcado la agenda de las efemérides patrias y la formación cívica en el país.

Rafael Darío Herrera Rodríguez

Representa la madurez de la historiografía regional y local en el siglo XXI.

Calidad de Investigación: Su ingreso formal como Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia es el reflejo de dos décadas de producción impecable. Ha rescatado la historia política y social del norte del país, analizando el caudillismo (como la figura de Desiderio Arias), las dinámicas fronterizas y las revoluciones locales con un manejo documental extraordinario que rompe con el centralismo de Santo Domingo.

Innovación Interdisciplinaria y Nuevas Corrientes:

Miguel Reyes Sánchez

Historiador y diplomático cuya influencia ha crecido sustancialmente en este siglo debido a su enfoque global y jurídico.

Aporte Académico: Autor prolífico, ha enriquecido la historiografía dominicana vinculándola directamente con la historia del derecho, las instituciones coloniales y las relaciones internacionales, siendo reconocido con importantes galardones tanto dentro como fuera de la geografía nacional.

Herbert Stern Díaz

Ejemplo clave de cómo la historiografía dominicana se ha diversificado con éxito en los últimos 20 años hacia las historias de las ciencias y la cultura.

Contribución al Conocimiento: Sus minuciosas investigaciones sobre la evolución de la medicina en la República Dominicana, las epidemias históricas, los hospitales coloniales y las biografías de los científicos del país han abierto un campo de estudio especializado que enriquece la comprensión global de la evolución social dominicana.

Fernando Pérez Memén

Aunque posee una larga trayectoria anterior, sus aportes en las últimas dos décadas siguen siendo un pilar para el análisis de las ideas.

Calidad e Influencia: Especializado en la historia de la Iglesia católica en Santo Domingo, las ideas políticas y el pensamiento filosófico colonial y republicano. Su obra ayuda a comprender el trasfondo ideológico de los marcos jurídicos y morales que rigen la sociedad dominicana contemporánea.

Balance del Periodo (2006–2026)

Dimensión Historiográfica Líderes Clave Impacto Principal

Transformación Documental R. Cassá / A. Paulino Ramos. Apertura y rescate masivo del Archivo General de la Nación.

Historia Económica y Ambiental F. Moya Pons Introducción de variables geográficas y de mercado al análisis histórico.

Desclasificación Política B. Vega Desmitificación del trujillismo mediante archivos extranjeros.

Descentralización Geográfica Rafael. D. Herrera Estudio del caudillismo y dinámicas de las provincias del interior.

P.- Si el criterio fuera la investigación académica especializada en historia dominicana, cuáles fueran los diez mejores historiadores dominicanos en los últimos 20 años?

Al cerrar el foco exclusivamente sobre la investigación académica especializada, el criterio deja a un lado la popularidad mediática, la divulgación escolar o el activismo político. En este terreno, los parámetros de evaluación pasan a ser el rigor metodológico, el aparato crítico (uso de fuentes primarias inéditas), la revisión teórica de procesos estructurales, la evaluación por pares y el impacto de sus monografías en los nichos universitarios e institucionales de los últimos 20 años (2006–2026).

Bajo esta estricta lente de excelencia en la investigación de archivo y especialización teórica, los diez historiadores dominicanos más importantes de las últimas dos décadas son:

Top 10 de la Investigación Académica Especializada (2006–2026):

Frank Moya Pons

Sigue siendo el estándar de oro de la investigación científica. En las últimas dos décadas no se ha limitado a reeditar sus clásicos, sino que ha liderado la vanguardia de la historia cuantitativa, económica y ambiental. Sus monografías sobre la historia de los bosques, la evolución del paisaje dominicano y las estructuras del capitalismo temprano insular demuestran un manejo de datos demográficos y geográficos que ningún otro investigador ha logrado sistematizar a esa escala.

Roberto Cassá

Su peso en la investigación especializada es doble. Por un lado, como autor de densos estudios de sociología histórica que analizan las contradicciones de clases en los siglos XIX y XX. Por el otro, porque su rigurosa dirección en el Archivo General de la Nación (AGN) generó el marco metodológico para que la investigación especializada floreciera en el país, rescatando y organizando las colecciones de documentos públicos y privados que sostienen la producción de toda la comunidad académica actual.

Mu-Kien Adriana Sang Ben

Es el referente metodológico de la investigación sobre la transición política del siglo XIX y los procesos migratorios. Sus investigaciones especializadas destacan por el uso exhaustivo de la prensa de época, correspondencias privadas y documentos consulares. Ha sabido conectar la teoría del estado autoritario y el caudillismo dominicano con las corrientes de la historiografía caribeña y global, además de dirigir los principales programas de postgrado e investigación histórica desde la PUCMM.

Rafael Darío Herrera Rodríguez

Es el máximo exponente de la historiografía regional especializada. El rigor con el que Herrera Rodríguez desmenuza los archivos provinciales, notariales y judiciales del norte del país ha transformado la comprensión del caudillismo de principios del siglo XX (especialmente el fenómeno del desiderismo). Sus investigaciones demuestran que la historia no se hacía solo en los palacios de Santo Domingo, sino en las dinámicas agrarias y fronterizas de la Línea Noroeste.

Bernardo Vega

El especialista definitivo en el análisis documental del siglo XX. Su metodología es única en el país: se basa en la confrontación de archivos nativos con la desclasificación sistemática de fuentes diplomáticas e de inteligencia extranjeras (Estados Unidos, Reino Unido, España). Sus decenas de volúmenes especializados sobre la economía y la geopolítica de la era de Trujillo constituyen un corpus documental con un aparato crítico de precisión milimétrica.

Alejandro Paulino Ramos

Su relevancia en el ámbito académico especializado radica en su meticulosa investigación sobre el siglo XX, la vida intelectual bajo regímenes opresivos, los movimientos sociales y el rescate de la memoria de la resistencia clandestina. El rigor en su manejo de fuentes documentales primarias, hemerotecas y archivos reprimidos durante décadas ha abierto líneas de investigación científica totalmente nuevas para los tesistas de las principales universidades nacionales.

Fernando Pérez Memén

El mayor especialista vivo en la historia de las ideas y de las instituciones eclesiásticas en Santo Domingo. Sus investigaciones académicas profundizan en los trasfondos teológicos, jurídicos y filosóficos que moldearon el pensamiento político desde la época colonial hasta el siglo XIX. Su trabajo es de un rigor archivístico denso, analizando actas capitulares y documentos vaticanos para explicar la mentalidad de las élites del pasado.

Herbert Stern Díaz

Representa la cumbre de la historia de la ciencia y la medicina en la República Dominicana en las últimas dos décadas. Su labor de investigación en archivos hospitalarios, publicaciones científicas históricas y registros académicos le ha permitido reconstruir de manera sistemática el impacto social de las epidemias, la evolución de las instituciones sanitarias y la biografía científica del país, un área especializada que carecía de un corpus científico tan sólido.

Genaro Rodríguez Morel

Aunque reside y trabaja frecuentemente en estrecha relación con los archivos de España (como el Archivo General de Indias), su producción bibliográfica de los últimos 20 años es fundamental para la academia dominicana. Es el especialista por excelencia en la paleografía y transcripción documental del Santo Domingo colonial del siglo XVI. Sus publicaciones de las Cartas de los Gobernadores y de la Real Audiencia son herramientas científicas esenciales para los historiadores de toda la cuenca del Caribe.

1 de 1 | Genaro Rodriguez Morel destacado historiador de la época colonial

Amadeo Julián

Un investigador de archivo de un rigor excepcional y silencioso. En las últimas dos décadas ha publicado aportes fundamentales sobre la historia económica y social colonial, concentrándose de manera especializada en el estudio de la esclavitud, los ingenios azucareros del siglo XVI y las estructuras de propiedad de la tierra. Su metodología destaca por el análisis minucioso de protocolos notariales antiguos, desenterrando la microeconomía colonial.

Rasgos de la Investigación Especializada Actual (2006-2026)

Superación del Relato Heroico: Estos investigadores no buscan justificar mitos nacionales; analizan estructuras socioeconómicas, corrientes de pensamiento y dinámicas de poder.

Dependencia de la Fuente Primaria: Sus obras se sostienen sobre transcripciones paleográficas, desclasificación de archivos internacionales y documentos notariales locales.

Profesionalización: Marcan el distanciamiento definitivo de la historia escrita por aficionados o cronistas hacia una disciplina científica e interdisciplinaria.

P.- Cuál es el ranking de Gemini IA de los 10 investigadores más influyentes de la historia dominicana en los últimos 10 años 2016-2026?

Para determinar el ranking de los 10 investigadores más influyentes de la historia dominicana en la década de 2016-2026, he analizado su producción bibliográfica reciente, su liderazgo en las principales instituciones académicas (como la Academia Dominicana de la Historia y el Archivo General de la Nación) y su impacto en la formación de nuevas corrientes de pensamiento.

Este periodo se caracteriza por la modernización definitiva de la metodología histórica en el país, impulsada por el acceso masivo a archivos digitales y una visión más crítica de la era contemporánea.

Ranking de Influencia Historiográfica (2016–2026)

Roberto Cassá

Sigue siendo el pilar central. En estos diez años, su influencia se ha consolidado no solo como autor de obras densas sobre el pensamiento social, sino como el gestor que transformó el Archivo General de la Nación (AGN) en el centro de investigación más productivo de la región. Su liderazgo ha permitido que cientos de jóvenes investigadores publiquen sus tesis y estudios especializados bajo un estándar científico riguroso.

Frank Moya Pons

Su influencia en esta década radica en la diversificación temática. Ha pasado de la historia política clásica a liderar investigaciones sobre historia ambiental, geografía histórica y la evolución de las industrias. Su obra Manual de Historia Dominicana sigue siendo revisada y citada como el marco de referencia absoluto en las universidades nacionales e internacionales.

Alejandro Paulino Ramos

Consolidado en este periodo como uno de los investigadores más activos y prolíficos. Su ingreso como Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia (2022) y sus publicaciones recientes sobre la dictadura de Trujillo y la resistencia (como su libro sobre las hermanas Mirabal publicado en 2025/2026) lo posicionan como un referente clave en la historia política y cultural del siglo XX. Su labor es vital para el rescate de la memoria de las luchas sociales.

Mu-Kien Adriana Sang Ben

Primera mujer en presidir la Academia Dominicana de la Historia (2016-2019). En esta década, su labor ha sido fundamental para institucionalizar la investigación histórica y fomentar la cooperación internacional. Sus estudios sobre el autoritarismo y los procesos migratorios son citados frecuentemente como modelos de análisis sociopolítico moderno.

Bernardo Vega

Su influencia persiste a través de la revelación documental. En los últimos años ha continuado publicando memorias e investigaciones basadas en archivos desclasificados, aportando datos inéditos sobre la relación dominico-americana y la era de Trujillo. Su capacidad para conectar la historia con la economía y el periodismo de opinión lo mantiene como un actor central del debate público.

Rafael Darío Herrera Rodríguez

El gran referente de la historia regional. En este decenio ha profundizado en el estudio del caudillismo de la Línea Noroeste y la resistencia campesina. Su investigación es fundamental para descentralizar la historia dominicana, demostrando que los procesos rurales son tan determinantes como los urbanos.

Juan Daniel Balcácer

Influyente en la divulgación y la historia oficial. Ha sido la voz principal en la organización de efemérides patrias y en la revisión biográfica de los fundadores de la República. Su labor ha definido cómo se enseña la "historia de bronce" (héroes y símbolos) desde una perspectiva más humana y documentada en la última década.

Miguel Reyes Sánchez

Representa la excelencia en la historia diplomática y del derecho. Sus publicaciones recientes han sido premiadas internacionalmente, elevando el perfil de la historiografía dominicana en foros globales. Su enfoque vincula la historia nacional con los grandes tratados y el contexto geopolítico caribeño.

Genaro Rodríguez Morel

Especialista en la época colonial temprana. Sus transcripciones paleográficas de los siglos XVI y XVII publicadas en los últimos años han proporcionado a la comunidad académica las herramientas primarias para entender el origen de la sociedad dominicana. Es el investigador que provee la "materia prima" documental para los estudios coloniales contemporáneos.

Herbert Stern Díaz

Líder en la historia de las ciencias y la medicina. En esta década ha formalizado un campo de estudio que estaba disperso, documentando la evolución de la salud pública y el pensamiento científico en el país. Su reciente ingreso a la Academia Dominicana de la Historia subraya la importancia de su aporte interdisciplinario.

Ejes de Cambio en el Periodo 2016-2026:

Auge de la Microhistoria: Mayor interés en historias locales y regionales (liderado por Herrera Rodríguez).

Apertura del Archivo: La digitalización masiva del AGN ha permitido que la investigación ya no sea exclusiva de una élite con acceso físico a los documentos.

Interdisciplinariedad: La historia ahora se cruza con la medicina, el medio ambiente y la sociología profunda.

P.- Tomando en cuenta los criterios de producción bibliográfica, investigación original, uso y publicaciones de fuentes documentales, influencia académica, citación por otros investigadores, reconocimiento institucional, impacto en la divulgación de la historia dominicana, participación en proyectos historiográficos nacionales, cuales son los veinte 20 historiadores e investigadores más importante1s de la historia dominicana?

Evaluar el panorama completo de la historiografía dominicana a través de un criterio tan riguroso y multidimensional —que exige conjugar la producción de libros, la originalidad de las tesis, el manejo paleográfico, las citas cruzadas y el impacto social— obliga a estructurar un canon de excelencia de 20 nombres indispensables.

Este selecto grupo reúne tanto a los precursores que erigieron los cimientos documentales del país como a los investigadores contemporáneos que han revolucionado la disciplina mediante el uso de archivos científicos, metodologías sociopolíticas y la gestión institucional.

A continuación, se presenta la selección analítica de los 20 historiadores e investigadores más importantes de la República Dominicana:

Los Fundadores y Pilares Documentales (Clásicos):

José Gabriel García (1834–1910)

Indiscutible "Padre de la Historia Dominicana". Su mérito principal fue dotar a una república naciente de un relato identitario unificado a través de su monumental Compendio de la Historia de Santo Domingo. Sentó las bases archivísticas del país recopilando fuentes primarias que habrían desaparecido sin su intervención.

Américo Lugo (1870–1952)

El gran teórico del Estado y el Derecho Público dominicano. Su rigurosa metodología de corte positivista analizó las flaquezas institucionales del país. Su obra sobre la época colonial y su férrea postura nacionalista frente a la intervención estadounidense de 1916 elevaron la historia a una trinchera ética y jurídica de defensa de la soberanía.

Emilio Rodríguez Demorizi (1911–1986)

El investigador de archivo más prolífico de la cuenca del Caribe. Su mayor contribución no radica en la teoría, sino en su titánica labor de compilación y publicación de fuentes documentales. Sus más de cien volúmenes editados constituyen el yacimiento del que se nutren todos los investigadores modernos de los siglos XIX y XX.

Juan Bosch (1909–2001)

Revolucionó la academia al introducir el análisis sociopolítico estructural y el materialismo histórico. Con su obra cumbre, Composición Social Dominicana, desplazó el relato tradicional basado en batallas y héroes para explicar el pasado a través de los conflictos de clase, la tenencia de la tierra y las dinámicas económicas subyacentes.

Franklin Franco Pichardo (1936–2013)

Pionero indispensable en el estudio de los componentes étnicos y la afrodescendencia en la identidad nacional. Sus investigaciones rompieron el sesgo hispanófilo de la historiografía oficial, aportando una visión crítica sobre las clases marginales, la esclavitud y el racismo institucionalizado, lo que le ha valido un amplísimo volumen de citas en el extranjero.

Vetilio Alfau Durán (1909–1985)

Ampliamente respetado como el "historiador de los historiadores". Su obsesión con la precisión cronológica y la microhistoria le permitió depurar el relato nacional de mitos, errores y distorsiones. Sus notas y ensayos biográficos siguen siendo el estándar de oro en cuanto a la verificación factual de los próceres de la República.

Los Maestros de la Modernización y la Historia Científica:

Frank Moya Pons

El gran profesionalizador de la historiografía dominicana. Con formación en la Universidad de Columbia, introdujo el rigor estadístico, demográfico y de mercado. Su Manual de Historia Dominicana es el texto académico más citado a nivel mundial. En las últimas décadas, ha expandido la disciplina hacia la vanguardia con investigaciones pioneras sobre la historia ambiental y el capitalismo industrial.

Roberto Cassá

Máximo exponente vivo de la historia social y económica. Ha realizado profundas disecciones sobre el pensamiento social dominicano, el movimiento obrero y las estructuras del poder autoritario. Además, su gestión al frente del Archivo General de la Nación (AGN) transformó radicalmente la investigación en el país, digitalizando millones de folios y abriendo el acceso documental a escala internacional.

Mu-Kien Adriana Sang Ben

Referente indispensable en el análisis de las transiciones políticas del siglo XIX, las dictaduras decimonónicas (como el régimen de Ulises Heureaux) y el pensamiento liberal dominicano. Ha liderado los principales comités de postgrado en la PUCMM y su gestión presidencial en la Academia Dominicana de la Historia marcó un hito en la internacionalización de las investigaciones locales.

Bernardo Vega

El especialista supremo en la desclasificación documental del siglo XX. Su metodología consiste en cruzar la historia oral y la prensa con archivos de inteligencia y cancillerías extranjeras (EE. UU., Gran Bretaña). Sus decenas de tomos sobre la era de Trujillo y las relaciones dominico-americanas son una lección de precisión metodológica fundamentada en el dato duro de la diplomacia real.

Especialistas de Archivo e Innovación Metodológica:

Alejandro Paulino Ramos

Una figura puente esencial entre la investigación original de archivo y el debate público. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia, su producción se enfoca en el siglo XX, los movimientos estudiantiles y obreros, las dinámicas de control político de la tiranía y el rescate de la memoria de la resistencia clandestina. Su prolífica obra rescata las voces de los sectores populares y subalternos de la historia reciente.

Rafael Darío Herrera Rodríguez

El gran renovador de la historiografía regional dominicana. Elegido recientemente como Miembro de Número de la Academia de la Historia, sus profundas monografías basadas en archivos notariales y provinciales de la Línea Noroeste han desarmado el centralismo de Santo Domingo, ofreciendo explicaciones definitivas sobre el caudillismo, el contrabando fronterizo y las revueltas agrarias.

Genaro Rodríguez Morel

El mayor experto en el Santo Domingo colonial temprano. Su titánica labor en el Archivo General de Indias (Sevilla) transcribiendo de forma paleográfica las correspondencias de los gobernadores y las reales audiencias del siglo XVI proporciona la materia prima con la cual la comunidad internacional comprende los orígenes de la plantación azucarera y el sistema transatlántico.

Amadeo Julián

Un investigador de un rigor archivístico extraordinario. Sus aportes monográficos se concentran en la historia socioeconómica colonial, desenterrando pleitos notariales e inventarios de ingenios de los siglos XVI y XVII para desvelar los mecanismos ocultos de la propiedad de la tierra, el crédito eclesiástico y las dinámicas cotidianas de la esclavitud en la isla.

Fernando Pérez Memén

El especialista definitivo en la historia de las ideas y las mentalidades. Sus densas investigaciones académicas analizan minuciosamente la evolución del pensamiento filosófico y el impacto político y jurídico de la Iglesia católica desde las bulas papales coloniales hasta las encíclicas decimonónicas, explicando el trasfondo moral de las leyes y constituciones del país.

Divulgación, Historia Institucional y Nuevas Corrientes:

Juan Daniel Balcácer

Una de las voces más influyentes en el área de la divulgación histórica institucional y la biografía heroica. Sus rigurosos estudios en torno a la gesta de la Independencia, la Restauración y el pensamiento político de Juan Pablo Duarte han limpiado el discurso cívico dominicano de distorsiones románticas, estructurando una narrativa patria con un firme andamiaje documental.

Wenceslao Vega Boyrie

El referente absoluto en la historia del derecho dominicano. Sus investigaciones originales rastrean la evolución de los códigos, tribunales e instituciones jurídicas del país desde los sistemas indígenas y el derecho indiano colonial hasta las reformas republicanas contemporáneas, proveyendo un marco estructural imprescindible para comprender el desarrollo político nacional.

Miguel Reyes Sánchez

Destacado historiador y diplomático con un notable impacto en la historia de las relaciones internacionales y de las instituciones del Caribe. Su copiosa producción bibliográfica ha recibido múltiples galardones internacionales, logrando insertar los tratados y fronteras dominicanas dentro de los grandes debates de la geopolítica hemisférica.

Herbert Stern Díaz

Líder indiscutible de la corriente interdisciplinaria dedicada a la historia de la medicina y las ciencias. Su reciente ingreso como Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia consolida una década de investigaciones meticulosas en archivos hospitalarios y gacetas científicas, reconstruyendo el impacto de las epidemias, la evolución de la salud pública y el pensamiento biomédico del país.

Carlos Esteban Deive (1935–2019)

Antropólogo e historiador de origen español plenamente nacionalizado dominicano, cuyo aporte documental en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI fue trascendental. Sus investigaciones sobre el sincretismo, las rebeliones de esclavos (Los guerrilleros negros) y la cultura popular desvelaron las profundidades de la herencia africana y la vida cotidiana colonial a través de una perspectiva etnohistórica brillante.

Matriz de Contribución Historiográfica:

Eje Metodológico Exponentes Clave Tipo de Impacto

Recopilación y Paleografía Rodríguez Demorizi / Rodríguez Morel / A. Julián Proveen las fuentes primarias transcritas del olvido.

Modelos Económicos y Sociales Bosch / Moya Pons / Cassá Introducen la sociología, la demografía y la estadística.

Estudios de Poder del Siglo XX B. Vega / A. Paulino Ramos Desmitifican la dictadura y las intervenciones con documentos desclasificados.

Descentralización e Idea Rafael D. Herrera / Pérez Memén / W. Vega Analizan el derecho, el pensamiento institucional y las provincias.

Alejandro Paulino Ramos Historiador Alejandro Paulino Ramos nació en San Francisco de Macorís en 1951. Historiador y profesor universitario. Es miembro de la Academia Dominicana de la Historia y autor de varias obras, entre ellas Mauricio Báez, Vida y obra de Ercilia Pepín, Diccionario de Cultura y folklore dominicano, y El Paladión: de la ocupación norteamericana a la dictadura de Trujillo. Fue subdirector del Archivo General de la Nación. Ver más