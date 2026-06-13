La escritora, poeta y docente dominicana Génesis Ramos Rodríguez puso en circulación su poemario Conuco y flor, que explora la identidad, la memoria, la transformación y las raíces culturales dominicanas a través de una propuesta poética profundamente simbólica y emotiva. El acto fue celebrado en Santo Domingo, República Dominicana.

En Conuco y flor, la autora construye un universo donde la tierra, el cuerpo, el mar y la memoria se convierten en vehículos para expresar procesos internos de cambio y reconstrucción. Desde una voz que oscila entre lo íntimo y lo colectivo, la obra retrata aspectos de la realidad social y cultural dominicana, al tiempo que aborda una lucha interior marcada por el cuestionamiento de la identidad, la pertenencia y la búsqueda de sentido.

María Picón de la editorial DiEditores junto a Génesis Ramos.

A lo largo del poemario, elementos como el conuco, la semilla, la sal y el machete adquieren una dimensión simbólica que refleja transformaciones emocionales y espirituales. La voz poética dialoga con sus raíces, su historia y sus heridas, evidenciando cómo el pasado, la raza y el entorno moldean la experiencia humana y la forma de habitar el mundo.

La obra también explora el amor desde una perspectiva compleja y humana. Más que un refugio, este aparece como un territorio de conflicto, vulnerabilidad, pérdida y aprendizaje. En ese recorrido emerge una conciencia transformada: una identidad que ya no es la misma, sino el resultado de múltiples experiencias, resistencias y procesos de crecimiento.

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De esta manera, Conuco y flor se presenta como un viaje de autodescubrimiento donde el cambio no implica la pérdida de lo que se fue, sino la construcción de una forma distinta, más consciente y profunda de ser.

Sobre la autora

Génesis Ramos.

Génesis Ramos Rodríguez nació el 9 de mayo de 1997 en Santo Domingo Este, República Dominicana. Desde temprana edad participó en concursos y actividades literarias, cultivando una profunda pasión por la escritura y especialmente por la poesía.

Es autora del libro Alma sin título y egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde obtuvo el título de Licenciada en Lengua Española y Literatura con honores Suma Cum Laude. Durante su etapa universitaria se destacó además como líder estudiantil comprometida con la mejora de la educación y los servicios universitarios.

Posee una maestría en Lingüística Aplicada a la Educación por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un diplomado en Clásicos Dominicanos: Narrativa I, impartido por la maestra María Carla Picón en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

Actualmente es articulista del periódico Acento y forma parte del Taller Literario de la PUCMM, dirigido por el reconocido poeta Valentín Amaro, espacio donde ha fortalecido una voz poética caracterizada por la sensibilidad expresiva, la exploración identitaria y la profundidad emocional.

Marivell Contreras, poeta y presidenta de Acroarte, junto a Génesis Ramos.

Su trayectoria ha sido reconocida con diversos galardones literarios, entre ellos el premio Relatos con Merengue, otorgado por el Banco de Reservas de la República Dominicana. Asimismo, ha publicado en revistas nacionales e internacionales como MICROS y Letras Salvajesde Puerto Rico.

En 2024 fue invitada especial al III Encuentro Internacional de Poetas en México, consolidando su proyección dentro del panorama literario internacional.

Con la publicación de Conuco y flor, Génesis Ramos reafirma su compromiso con una poesía que dialoga con la historia, la memoria y las múltiples identidades que conforman el Caribe contemporáneo.

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