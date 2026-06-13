La 13.ª Gala Nacional de la Modalidad en Artes, Travesías del Arte: origen y viaje de nuestra identidad, celebrada del 10 al 13 de junio en el Teatro Nacional, constituye uno de los acontecimientos más importantes de la educación artística dominicana. Con una programación que incluye exposiciones de artes visuales y aplicadas, así como presentaciones escénicas, este evento reafirma el compromiso del Ministerio de Educación y de la Dirección de Educación Modalidad en Artes (DEMA) con la formación integral de las nuevas generaciones.

Más que un espectáculo, esta actividad representa una auténtica vitrina del talento estudiantil que se desarrolla en los centros educativos de todo el país. Cada obra expuesta y cada presentación artística reflejan el esfuerzo, la disciplina y la creatividad de jóvenes que han encontrado en las artes una forma de crecimiento personal y de expresión de sus ideas, emociones y aspiraciones.

Durante años, la educación artística ha tenido que abrirse espacio frente a visiones que limitan el proceso educativo a la adquisición de conocimientos técnicos. Sin embargo, iniciativas como Travesías del Arte demuestran que las artes desempeñan un papel fundamental en la formación de ciudadanos críticos, sensibles y comprometidos con su entorno. El arte enseña a observar, interpretar, crear y comunicar, habilidades indispensables para desenvolverse en la sociedad contemporánea.

La realización de esta decimotercera edición evidencia, además, la consolidación de una política educativa que reconoce la importancia de la cultura como herramienta de transformación social. El hecho de que el Teatro Nacional sirva de escenario para esta gala no solo otorga prestigio al evento, sino que también simboliza la integración de los estudiantes a los grandes espacios de la vida cultural dominicana.

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Uno de los mayores méritos de la Gala Nacional de la Modalidad en Artes es que permite visibilizar el trabajo que durante todo el año realizan docentes y estudiantes en las diferentes especialidades artísticas. Detrás de cada actuación, cada pintura, cada composición musical, cada danza, cada escultura, cada fotografía, cada creación artesanal y cada proyecto artístico aplicado existe un proceso pedagógico que fomenta la perseverancia, el trabajo en equipo y la búsqueda constante de la excelencia.

Asimismo, este encuentro fortalece la identidad cultural nacional al brindar espacios para la promoción y valoración de las diversas expresiones artísticas dominicanas. En un mundo cada vez más globalizado, resulta esencial que las nuevas generaciones conozcan y aprecien el patrimonio cultural que define nuestra historia y nuestra manera de entender la realidad.

La gala también contribuye a derribar prejuicios sobre el papel de las artes en la educación. Lejos de ser una actividad complementaria, la formación artística potencia capacidades cognitivas, emocionales y sociales que repercuten positivamente en el desempeño académico y en la construcción de proyectos de vida sólidos. Numerosos estudiantes encuentran en las artes una vocación profesional, mientras que otros descubren herramientas para fortalecer su autoestima y desarrollar habilidades de liderazgo.

No obstante, la celebración de este importante evento debe servir también para reflexionar sobre la necesidad de continuar fortaleciendo la Modalidad en Artes. Es indispensable ampliar la inversión en infraestructura especializada, recursos didácticos y programas de capacitación docente que permitan seguir elevando la calidad de la enseñanza artística en todo el territorio nacional.

De igual manera, conviene promover una mayor articulación entre la educación artística y las instituciones culturales del país, de manera que los estudiantes tengan acceso a más oportunidades de formación, intercambio y proyección profesional. El talento dominicano necesita espacios permanentes que garanticen su desarrollo y contribuyan a enriquecer la vida cultural de la nación.

La 13.ª Gala Nacional de la Modalidad en Artes: Travesías del Arte es, en definitiva, una celebración del talento, la creatividad y el compromiso educativo. Es una muestra de que la escuela puede convertirse en un escenario donde florezcan los sueños, se fortalezcan los valores y se construyan nuevas oportunidades para miles de jóvenes.

Por ello, este evento merece el reconocimiento de toda la sociedad. Cada exposición, cada interpretación y cada aplauso recibido durante estos días en el Teatro Nacional constituyen una reafirmación de que el arte sigue siendo una de las herramientas más poderosas para educar, inspirar y transformar. La educación artística no solo forma artistas; forma ciudadanos capaces de imaginar un mejor futuro para la República Dominicana y de contribuir activamente a su construcción.

¡Enhorabuena!

Víctor Ángel Cuello Docente UASD Publicista, docente universitario y dirigente social. · Docente de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes, UASD. · Asistente técnico de la Vicerrectoría de Extensión, UASD. · Miembro activo de organizaciones de servicio social y comunitario. Ver más