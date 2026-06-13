Si fuéramos a medir los grandes saltos de la humanidad, desde el Paleolítico hasta el Neolítico, los primeros registros de escritura que se conocen son las pictografías en las rocas. En las paredes de las cuevas, los antiguos seres humanos se dibujaban en plena cacería, rodeados por la fauna del lugar. Era su método para comunicarse y evocar al sujeto ausente; una forma de recordar las tareas elementales de la supervivencia. Desde esos primeros escenarios trazados por los artistas del arte rupestre, las estrategias humanas fueron ganando terreno en la imaginación. Cada marca que el hombre dejaba, y que los demás lograban descifrar, se convertía en una herramienta para difundir el conocimiento necesario contra los peligros de la caza.

La evolución del Homo sapiens sobre el neandertal fue un asunto de pura estrategia: mientras uno andaba solo y era extremadamente fuerte, el otro, más débil, avanzaba en grupo. Esas figuritas que hoy contemplamos en las escenas no eran retratos literales; eran diagramas de sujetos rodeando a la presa. Indicaban los puntos de fuerza para someter o perseguir. Estos ejercicios dentro de la penumbra servían para adiestrar a los más jóvenes en el arte de la vida. No eran adornos en las paredes: eran mapas estratégicos, las mismísimas primeras páginas del libro.

Luego, cuando las cuevas se llenaron, hubo que inventar una "cueva exterior" y nació la casa. En ese nuevo espacio fue necesario reinventar el soporte: la economía del espacio obligó a encoger la pictografía hasta convertirla en símbolos compactos. Ahí aparecieron el cuero de los animales y la arcilla cocida, permitiendo que el mensaje se ensayara lejos del peligro.

Se cuenta que el primer tratado de derechos humanos se grabó en aquel famoso cilindro de Ciro el Grande. Asimismo, en las tablillas de arcilla descubiertas en Sumeria, late una historia que nos conecta con un pasado vivo. Sin esos registros de sus creencias y costumbres, nos sería imposible comprender el ascenso, la evolución, la decadencia y la caída de los imperios que hoy conocemos; saber dónde prosperó la energía humana y qué causó su ruina. Toda esta memoria se escribió para durar, usando los soportes de la época: la piedra, la arcilla y el cuero, hasta que el ingenio humano alcanzó el papiro y los rollos egipcios.

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Los griegos y la evolución del pensamiento maduraron apoyándose en todo lo que se había escrito antes. Es aquí donde debemos afirmar que la escritura ha sido el ejercicio más determinante para el desarrollo del intelecto humano. Al convertirse en signos y símbolos —cada vez en soportes más ligeros y con nuevas formas de replicarse—, la escritura permitió repasar, fuera de la propia cabeza, el sentir y el pensar de miles de hombres. Se cuenta que todo barco que tocaba el puerto de Alejandría era revisado; si traía libros, se confiscaban temporalmente para copiarlos y sumarlos a la gran Biblioteca, poniéndolos a disposición de los sabios.

Desde los tratados de Shuruppak en Sumeria hasta la impresión de la primera Biblia de Gutenberg en Alemania, corrió mucha tinta. Fue entonces cuando el libro comenzó a viajar como un objeto autónomo, un pasaporte para conocer otros tiempos, otros lugares y otras fes. Con los enciclopedistas europeos, este conocimiento se expandió y se democratizó, consolidando el nacimiento del libro impreso tal como lo heredamos hoy. A este objeto se le han rendido miles de elogios por ser el cofre del saber y de cuanta conjetura ha explorado el ser humano. Imposible olvidar la famosa apología que Federico García Lorca leyó al inaugurar la biblioteca de Fuente Vaqueros, su pueblo natal.

Hoy, este soporte milenario ha dado un salto colosal en su disponibilidad. Se nos dice con ligereza que el libro ha muerto porque ahora cualquiera puede cargar un discurso o la Biblioteca de Alejandría entera en el bolsillo digital. Quien tal cosa afirma, confunde el soporte con el concepto, y el acceso con la comprensión. Es el clásico y peligroso error de creer que por tener los planos de la casa guardados en un teléfono, ya se sabe de carpintería.

Llevar un documento en el bolsillo digital no nos hace más sabios; nos hace más veloces. Confundir la capacidad de almacenamiento con la capacidad de comprensión es el gran analfabetismo de nuestra era. Ya lo advertía con lucidez Jorge Luis Borges al reflexionar sobre los alcances de nuestra inventiva: "De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación".

La pantalla distrae y fragmenta; el libro de papel concentra y unifica. A través de la clásica dialéctica de tesis y antítesis, el lector de libros alcanza una síntesis reflexiva que antes estaba reservada solo a los grandes eruditos. Ese ha sido el verdadero motor que ha venido perfeccionando al libro. Por eso, decretar su muerte es no entender el valor de este objeto en nuestro viaje hasta el presente. Como bien sentenció Umberto Eco ante la fascinación ciega por lo electrónico: "El libro es un objeto insustituible. Pertenece a esa categoría de herramientas que, una vez inventadas, no han podido ser mejoradas. El celular nos da la ilusión de saberlo todo, pero solo el libro nos enseña a pensarlo todo".

La lectura sigue siendo con los ojos lo que la artesanía es con las manos. Y aunque hoy imperen el dictado, el algoritmo y la prisa virtual, el libro de papel permanece como ese artefacto valioso, económico y soberano; una tecnología perfecta que no depende de baterías ni de corporaciones, capaz de sacudir nuestro pensamiento y mejorar nuestro oficio una vez que cerramos sus páginas.

Dicho todo esto, el libro y su feria no son el cementerio de una vieja tecnología; deben ser un acontecimiento vivo, un espacio donde los nuevos materiales de la exploración humana se pongan al alcance del público curioso. Un lugar sagrado pensado para que la gente pueda llevarse ese conocimiento a casa o a la oficina, y emprender, junto al autor, el único viaje que nos hace verdaderamente libres: el viaje hacia tierras desconocidas.

Ricardo Toribio Artista visual y poeta Ricardo Arsenio Toribio, Santiago de los Caballeros (1965). Creador dominicano. Pintor, músico, artesano y aprendiz de poeta. Tiene 42 años de experiencia creativa. En el (1991) tuvo su primera individual “Carnaval”en el Dominico Americano". En (1996) obtuvo el primer premio de pintura en la bienal Eduardo León Jimenez. En (1998) exhibe la individual “Paisaje de los dioses secretos” en el Museo de Arte Moderno, Santo Domingo. Ese mismo año se muda a San José de las Matas para trabajar en un proyecto artesanal de sillas y mecedoras. En el 1999 crea el grupo cultural “La Parcelita” junto con sus hijos y los hijos de los artesanos. Desde entonces vive en La Sierra trabajando con la comunidad, escribiendo textos que se cantan en la escuela y pintando la realidad que lo rodea. Sus pinturas son un auténtico referente del realismo mágico latinoamericano Ver más