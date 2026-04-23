Desde las historias más cursis y empalagosas hasta los clásicos, los lectores navegan entre extremos literarios con la misma pasión. Porque sí, un día se llora con un amor casi imposible y al siguiente se cita a William Shakespeare durante el Día Internacional del Libro.

En República Dominicana, sin embargo, cultivar el hábito de la lectura no siempre resulta accesible, ya que los libros suelen tener precios elevados, llegando incluso a competir otros gastos dentro del consumo cultural de los hogares.

De hecho, del gasto total de consumo cultural, apenas un 1.5 % se destina a la compra de libros. Según el Banco Central dominicano (BCRD), el consumo de publicaciones, que incluye libros, periódicos y revistas, representa en promedio RD$ 22.4 por hogar.

La Encuesta Nacional de Consumo Cultural, elaborada por el Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Cultura, revela que el 29 % de la población de 13 años o más leyó al menos un libro en los últimos 12 meses.

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En total, 2,455,234 personas leyeron 10,196,005 libros, para un promedio de 4.2 libros por lector.

Aumenta el salario mínimo y hoy se celebra el Día Internacional del Libro

A partir de febrero de 2026 entró en vigor un incremento de 8 % al salario mínimo para los trabajadores de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en República Dominicana, una medida que impacta a unos 1.4 millones de empleados en el país.

Con el ajuste, el salario mínimo en las microempresas se sitúa en RD$ 16,993, mientras que en las pequeñas empresas asciende a RD $18,421.

En el caso de las medianas empresas, el ingreso alcanza los RD$ 27,489, y en las grandes empresas se establece en RD$ 29,988 mensuales, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios.

El aumento forma parte de las políticas de revisión salarial orientadas a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida, en un contexto de ajustes económicos y presión inflacionaria. Sin embargo, los precios de los libros suelen ser cuesta arriba para los lectores.

Por ejemplo, comprar Frankenstein tiene un precio de RD$ 1,040; Romeo y Julieta unos RD$ 680; El principito unos RD$ 920.

¿Por qué celebrar el Día del Libro?

El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril con el objetivo de fomentar la lectura, las editoriales y la protección de la propiedad intelectual. En el país, estos son los datos del consumo:

1.5 % del gasto cultural se destina a libros.

RD$ 22.4 promedio en publicaciones por hogar.

29 % de la población leyó al menos un libro en 12 meses.

2,455,234 personas leyeron libros.

4.2 libros por lector.

¿Día Internacional del Libro: por qué se celebra el 23 de abril?

Este 23 de abril es el Día Internacional del Libro, efeméride que resalta el valor de la lectura, el desarrollo de la industria editorial y la protección de los derechos de autor.

De acuerdo con la Unesco, el Día del Libro impulsa el acceso al conocimiento y la formación de hábitos de lectura en todas las edades, consolidándose como una de las efemérides del 23 de abril más reconocidas a nivel mundial.

Las motivaciones principales para leer son el entretenimiento (61.3 %), el estudio (44.8 %) y el trabajo (9 %). En cuanto a géneros, predominan los textos religiosos (28 %), la narrativa (25.5 %) y los temas de historia, política y ciencias sociales (17.4 %).

Además, el 73.4 % de los lectores prefirió el formato físico, frente a un 13.3 % que opta por el digital y un 13.4 % que combina ambos.

El informe también destacó que el 45.6 % de los lectores consumió obras de autores dominicanos, mientras que en el ámbito digital el teléfono móvil lidera como dispositivo de lectura con un 85.6 % de uso.

El consumo cultural se fijó en RD$ 1,487 en 2024. No obstante, este gasto se concentra principalmente en servicios fijos y suscripciones del hogar (62.7 %), seguido de servicios audiovisuales (19.4 %), mientras que la asistencia a espacios culturales (9.6 %) y la participación en actividades culturales (5.5 %) ocupan posiciones menores.

Por regiones, el Gran Santo Domingo lidera el gasto cultural con un promedio de RD$ 2,100, seguido por el Cibao (RD$ 1,268) y el Este (RD$ 1,183), mientras que el Sur presenta el nivel más bajo con RD$ 888.

Gasto cultural: ¿En qué se distribuye?

RD$ 1,487 gasto cultural en 2024.

62.7 % en servicios fijos y suscripciones.

19.4 % servicios audiovisuales.

9.6 % asistencia a espacios culturales.

5.5 % participación en actividades culturales.

Leer en digital debido a los precios de los libros

Las tendencias de consumo también reflejan el impacto de lo digital, especialmente en la Generación Z, que creció con plataformas como Wattpad y el auge de adaptaciones audiovisuales en servicios como Netflix y Amazon. Alternativas como Kindle, Audible o Google Books han ganado terreno como opciones más asequibles frente al alto costo de los libros físicos y se resaltan durante el 23 de abril, Día Internacional del Libro

En cuanto al uso de bibliotecas, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reportó 64,882 consultas en 2024, de las cuales 6,209 correspondieron a literatura.

Aun así, la lectura digital continúa en expansión: el 42.1 % de la población de 12 años o más lee o descarga libros electrónicos, posicionándose como el tercer uso cultural de internet, solo detrás de la educación (56.9 %) y las redes sociales (87.5 %).

En el Día Internacional del Libro, que rinde homenaje a Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, el panorama dominicano deja claro que, aunque el interés por la lectura persiste el reto sigue siendo convertir ese entusiasmo en acceso.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más