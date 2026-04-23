César Sánchez Beras Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2026

El escritor César Sánchez Beras fue declarado este jueves ganador del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil correspondiente a 2026, en atención al volumen, calidad de su obra y a la defensa de los valores culturales que representan la identidad y defensa de la dominicanidad.

Además, el jurado seleccionador tomó en cuenta que Sánchez Beras posee dominio de la expresión dirigida al público infantil y una poética lúdica que muestra una visión matizada y rica del entorno social.

“Se otorga el Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil a César Sánchez Beras tomando en cuenta que posee dominio de la expresión dirigida al público infantil por una poética lúdica que muestra una visión matizada y rica del entorno social. Igualmente, hemos valorado el volumen y la calidad de la obra publicada, a lo que se suma otra enumeración de premios recibidos, como reconocimiento a su creación. Esta premiación se apoya en la constancia demostrada en la elaboración de literatura para niños y la calidad confirmada de sus obras. Sánchez Beras produce una literatura infantil armoniosa y apegada a la defensa de los valores culturales que representan nuestra identidad y la defensa de la dominicanidad”, reza el veredicto.

El anuncio lo hizo el director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), el escritor y académico Rafael Peralta Romero, durante una rueda de prensa celebrada en la sala Carmen Natalia de la institución.

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El jurado que escogió a Sánchez Beras estuvo conformado por Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua; Manuel García Arévalo, presidente del Voluntariado de la Biblioteca Nacional, y Julio Cuevas, profesor de Literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Además, Amerfi Cáceres, directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana; Eleanor Grimaldi Silié, Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2025, y Rafael Peralta Romero, director de la BNPHU.

El Premio de Biblioteca Nacional Literatura Infantil fue instituido por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 177-22, para reconocer la obra de por vida de un escritor dedicado a la literatura para niños y jóvenes.

El galardón, dotado de un millón de pesos, ha sido entregado a los escritores Lucía Amelia Cabral (2021), Margarita Luciano López (2022), Miguel Phipps Cueto (2023), Brunilda Contreras (2024), Eleanor Grimaldi Silié y ahora a César Sánchez Beras.

César Sánchez Beras

César Sánchez Beras, Poeta. Foto: ©EmilSocías/Acento.com.do

Nació en Santo Domingo el 20 de mayo de 1962 y es Doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Es autor de numerosas colecciones de poesía, textos dramáticos y narrativos tanto para adultos como para niños.

Entre las obras de literatura infantil publicadas figuran: Mami, ¿por qué no hay clases en abril? (cuento]; El Mago y los cocuyos de Jarabacoa (cuento); Abuelo llévame al río (proyecto de saneamiento Río Ozama), colección

Voluntariado Banco Central (2018) y Un marinero de diez años (cuento).

Además, De la A a la Z, República Dominicana (Poesía), Al Este de Haití (novela), Alfabeto poético para el reino animal (Poesía), Premio Manuscrito

Comisionado de Cultura, EE.UU. (2016) y Juego de Asombro (Haiku infantil).

También, El Sueño de un Gran Marinero (Cuento), Premio Manuscrito Comisionado de Cultura en EE.UU. (2014); Sapito Azul y el Misterio Sonoro (Poesía), Premio Literatura Infantil, Letras de Ultramar (2014), Érase Una Vez la Patria (Teatro), Todos al Tribunal (teatro) y Mi niña me pide un cuento (Poesía), Premio Literatura Infantil, Sociedad Cultural Renovación (2013), entre otros.

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