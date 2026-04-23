El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de abril y es una de las fechas culturales más importantes a nivel global. Este día busca fomentar el hábito de la lectura, apoyar a la industria editorial y reconocer el valor de los libros como herramientas de conocimiento y desarrollo.

¿Por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril?

La elección del 23 de abril no es casual. En esta fecha, en 1616, fallecieron importantes figuras de la literatura universal como Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Descarga el programa de la Feria del Libro Regional en el Gran Teatro del Cibao

Aunque no murieron exactamente el mismo día por diferencias en los calendarios de la época, la coincidencia simbólica llevó a elegir esta fecha como un homenaje a la literatura mundial.

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¿Quién creó el Día Mundial del Libro?

El Día Mundial del Libro fue establecido en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

El objetivo principal es promover:

La lectura

La industria editorial

La protección de los derechos de autor

¿Por qué es importante el Día del Libro?

El Día del Libro es importante porque resalta el valor de la lectura para el desarrollo individual y colectivo. Leer no solo permite adquirir conocimientos, sino también fortalecer habilidades como la comprensión, el análisis y el pensamiento crítico, fundamentales en la vida cotidiana.

Además, los libros contribuyen a ampliar la visión del mundo, fomentar la empatía y entender distintas realidades, culturas y perspectivas. Hoy día los contenidos rápidos y superficiales ganan mayor terreno, por esto la lectura contrasta ofreciendo profundidad, contexto y reflexión.

¿Cómo se celebra el Día del Libro?

Este día se celebra de distintas formas en todo el mundo, pero siempre con un objetivo común: acercar los libros a las personas y fomentar el hábito de la lectura.

Entre las actividades más frecuentes están las ferias del libro, donde editoriales, librerías y autores presentan novedades, realizan firmas y ofrecen descuentos especiales. También son comunes las lecturas públicas, en las que estudiantes, escritores o figuras públicas leen fragmentos de obras para promover el interés por la literatura.

De hecho, en la República Dominicana se realiza la Feria Regional del Libro, en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros.

En escuelas y bibliotecas se organizan talleres, concursos y actividades educativas, especialmente dirigidas a niños y jóvenes, para incentivar el contacto temprano con los libros. Muchas instituciones aprovechan la fecha para donar libros o impulsar campañas de lectura.

También, las librerías ofrecen promociones especiales y se desarrollan eventos con autores, charlas y actividades culturales. Incluso en el entorno digital, muchas plataformas promueven la lectura con recomendaciones, descargas gratuitas o campañas en redes sociales.

¿Cómo se vive el Día del Libro en República Dominicana?

En República Dominicana, instituciones culturales, escuelas y bibliotecas suelen organizar actividades para fomentar la lectura, incluyendo talleres, presentaciones de libros y eventos educativos.

Aunque no tiene una tradición tan marcada como en otros países, la fecha ha ganado relevancia en los últimos años como una oportunidad para promover la educación y la cultura.

Más allá de la forma en que se celebre, el Día del Libro se ha convertido en una oportunidad para recordar que siempre hay un libro esperando ser descubierto.

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¿Qué significa el Día del Libro hoy?

Más allá de una efeméride, el Día Mundial del Libro recuerda que la lectura sigue siendo una herramienta para el crecimiento personal, la formación de criterio y la construcción de sociedades más informadas.

En un mundo marcado por la inmediatez, los libros continúan ofreciendo algo esencial: tiempo para pensar, entender y cuestionar.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más