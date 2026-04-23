En el Día Mundial del Libro, una encuesta de la firma ACD Media pone sobre la mesa cómo perciben los dominicanos a sus principales figuras políticas y qué cualidades destacan en cada una.

De acuerdo con el estudio, Luis Abinader encabeza varias categorías: es considerado el más honesto con un 52.8 %, el más eficiente con 49.3 % y el que genera mayor confianza con 50.7 %.

En tanto, Leonel Fernández lidera como el más preparado, con 43.2 %, destacándose en el atributo vinculado a la capacidad y formación.

Mientras, Danilo Medina se posiciona como el dirigente que más se preocupa por el pueblo, con 41.5 %, y como el que más promesas cumple, con 38.9 %, reflejando una percepción asociada a cercanía y ejecución.

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También, Hipólito Mejía obtiene los niveles más bajos en las distintas variables evaluadas dentro de la encuesta.

Lee más: Encuesta ACD Media: Luis, el más honesto; Leonel, el más preparado y Danilo el que más se preocupa por el pueblo

¿Qué libro le encaja a cada político?

Si el liderazgo también se construye con ideas, estas son algunas lecturas que podrían complementar el perfil de cada figura.

Estas son las recomendaciones para cada dirigente por el Día Mundial del Libro.

Luis Abinader

Con una imagen basada en la confianza y la gestión, podría reforzar su liderazgo estratégico con títulos como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque aporta herramientas para consolidar disciplina, enfoque y toma de decisiones basada en principios. También Empieza con el porqué, ya que ayuda a construir un liderazgo más inspirador, centrado en comunicar una visión clara que conecte con la ciudadanía.

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Danilo Medina

Su cercanía con la gente y enfoque en resultados podría complementarse con libros que impulsen una visión de largo plazo, como Padre rico, padre pobre, porque introduce una mentalidad estratégica enfocada en sostenibilidad y crecimiento. También De bueno a genial, ya que plantea cómo transformar una gestión eficiente en un legado duradero.

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Leonel Fernández

Reconocido por su preparación, su perfil podría complementarse con lecturas que fortalezcan la conexión emocional, como El Principito, porque promueve valores como la empatía, la sencillez y la comprensión humana. A esto se suma Inteligencia emocional, que permite desarrollar habilidades para gestionar emociones y mejorar la conexión con distintos públicos.

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Hipólito Mejía

Ante un menor posicionamiento en la percepción pública, podría apoyarse en herramientas de comunicación e influencia como Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, porque enseña a conectar mejor con las personas y fortalecer relaciones. Además, Los secretos de la mente millonaria, que ayuda a trabajar la mentalidad y la forma en que se proyecta el liderazgo.

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La lectura es una herramienta importante para el crecimiento personal y la evolución del liderazgo. Más allá de la percepción actual, los líderes que logren cuestionarse, adaptarse y ampliar su visión tendrán mayores posibilidades de conectar con una ciudadanía que ya no solo evalúa lo que hacen, sino también cómo piensan y hacia dónde proyectan el país.

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Cada 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro, una fecha impulsada por la UNESCO para fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. La elección del día coincide con la muerte de figuras universales de la literatura como William Shakespeare y Miguel de Cervantes, lo que refuerza su simbolismo cultural.

Más allá de la efeméride, esta fecha busca recordar el valor de los libros como herramientas de conocimiento, pensamiento crítico y transformación social, elementos que, en cualquier ámbito, incluido el político, siguen siendo determinantes para construir liderazgo y visión de futuro.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más