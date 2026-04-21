Comparación de presidentes
Al comparar a los expresidentes y al actual mandatario, el 38.2 % de los participantes señaló al expresidente Medina como el gobernante que más se ha preocupado por el pueblo, seguido de Abinader, con un 29.1 %. Fernández ocupa la tercera posición, con el 19.1 %.
El expresidente Hipólito Mejía ocupó la última posición entre los exgobernantes, con un 6.4 %. Los que dijeron no saber o no respondieron alcanzaron el 7.2 %,
En cuanto a la honestidad, Abinader se coloca en la primera posición, con el 33.4 % de los resultados, seguido de Medina, con 25.9 %. En tercera posición se encuentra Fernández, con 13.7 % y muy cerca, Mejía con 11.3 %. El 15.7 % prefirió no opinar.
Abinader también volvió a ocupar el primer lugar como el que es percibido como el que más inspira confianza, con 33.6 %; Medina con 26.4 %; Fernández con 20.7 % y Mejía con 7.2 %. En este renglón, el 12.1 % se abstuvo de responder.
El más eficiente y el más cumplidor
El actual mandatario fue más valorado como el más eficiente, con 33.6 %, pero con un repunte de Medina, con 30.5 %. Fernández obtuvo el 22.8 % y Mejía un 5.4 %. El 7.7 % dijo no saber.
Fernández, sin embargo, aplasta a los otros presidentes al ser visto como el mejor preparado, con 43.5 % de la opinión favorable. El presidente Abinader obtuvo la segunda posición con 33.1 %; Medina obtuvo el 15.4 % y Mejía el 2.4 %, para un tercer y cuarto lugar respectivamente. En este caso, el 5.6 % no opinó.
Las promesas cumplidas se convirtieron en la principal falencia de todos los gobernantes, con opiniones muy divididas, pero con una favorabilidad hacia Abinader (29.8 %). Medina ocupa la segunda posición con un 25.9 %; Fernández con 17.8 % y Mejía con 2.7 %. El 23.8 % prefirió no opinar.
Ficha técnica
La encuesta de ACD Media, realizada del 11 al 14 de abril de 2026, tuvo una muestra de 1,200 personas (600 hombres y 600 mujeres), con un margen de error de +/- 2.8 %,
El 37.1 % de los encuestados vive en la zona norte del país, 35.9 en la zona metropolitana, 16.7 en la zona sur y 10.3 % en el este.
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