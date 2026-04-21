El expresidente Danilo Medina encabeza la valoración ciudadana como el exmandatario que más se ha preocupado por los dominicanos, mientras que el actual presidente, Luis Abinader, obtiene la mejor calificación en honestidad y confianza, según la más reciente encuesta de ACD Media. La medición, divulgada esta semana, también indica que el expresidente Leonel Fernández es percibido como el gobernante con mayor preparación que ha tenido el país, mientras que Hipólito Mejía queda rezagado en la mayoría de los renglones evaluados. El estudio analiza, además de la percepción sobre los líderes políticos, los principales problemas que afectan a República Dominicana, la gestión del Gobierno, la popularidad de los funcionarios y ofrece un panorama de cara a las elecciones de 2028.

Comparación de presidentes

Al comparar a los expresidentes y al actual mandatario, el 38.2 % de los participantes señaló al expresidente Medina como el gobernante que más se ha preocupado por el pueblo, seguido de Abinader, con un 29.1 %. Fernández ocupa la tercera posición, con el 19.1 %.

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El expresidente Hipólito Mejía ocupó la última posición entre los exgobernantes, con un 6.4 %. Los que dijeron no saber o no respondieron alcanzaron el 7.2 %,

En cuanto a la honestidad, Abinader se coloca en la primera posición, con el 33.4 % de los resultados, seguido de Medina, con 25.9 %. En tercera posición se encuentra Fernández, con 13.7 % y muy cerca, Mejía con 11.3 %. El 15.7 % prefirió no opinar.

Abinader también volvió a ocupar el primer lugar como el que es percibido como el que más inspira confianza, con 33.6 %; Medina con 26.4 %; Fernández con 20.7 % y Mejía con 7.2 %. En este renglón, el 12.1 % se abstuvo de responder.

El más eficiente y el más cumplidor

El actual mandatario fue más valorado como el más eficiente, con 33.6 %, pero con un repunte de Medina, con 30.5 %. Fernández obtuvo el 22.8 % y Mejía un 5.4 %. El 7.7 % dijo no saber.

Fernández, sin embargo, aplasta a los otros presidentes al ser visto como el mejor preparado, con 43.5 % de la opinión favorable. El presidente Abinader obtuvo la segunda posición con 33.1 %; Medina obtuvo el 15.4 % y Mejía el 2.4 %, para un tercer y cuarto lugar respectivamente. En este caso, el 5.6 % no opinó.

Las promesas cumplidas se convirtieron en la principal falencia de todos los gobernantes, con opiniones muy divididas, pero con una favorabilidad hacia Abinader (29.8 %). Medina ocupa la segunda posición con un 25.9 %; Fernández con 17.8 % y Mejía con 2.7 %. El 23.8 % prefirió no opinar.

Ficha técnica

La encuesta de ACD Media, realizada del 11 al 14 de abril de 2026, tuvo una muestra de 1,200 personas (600 hombres y 600 mujeres), con un margen de error de +/- 2.8 %,

El 37.1 % de los encuestados vive en la zona norte del país, 35.9 en la zona metropolitana, 16.7 en la zona sur y 10.3 % en el este.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más