Las penas del porvenir, de Tony Rodríguez Labour, constituye un proyecto narrativo de notable coherencia estética y profundidad ética. No se trata de una simple colección de relatos, sino de una arquitectura literaria que articula la experiencia humana del sur dominicano desde la marginalidad, la memoria, la pobreza y la resistencia cotidiana.

El libro construye una verdadera ecología narrativa, donde espacio, tiempo, naturaleza y subjetividad conforman un solo organismo simbólico.

I-Arquitectura del libro: un itinerario existencial

La obra se organiza como un recorrido vital y social compuesto por cuatro movimientos:

Origen del conflicto humano y social La película de los ingratos Se soltó la fiera Babilonia

Aquí se instala el desorden del mundo: violencia, ingratitud, corrupción moral.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Babilonia opera como símbolo de decadencia estructural.

Comunidad, memoria y barrio Cuentos de mentira La casa de nadie El dilema Los condenados La repartidera El regreso La foto del liceo

Este núcleo antropológico encarna el país real: Neiba, el sur dominicano, la infancia, el barrio, la pobreza, la ética comunitaria.

Introspección y herida Querido mundo La mitad de mis muertos Con cebolla cualquiera llora Hasta yo quisiera saber Las penas del porvenir

Zona existencial: duelo, identidad, pérdida, porvenir herido.

Catarsis, ironía y reconciliación Las penas que faltan (Bono) Secreteo milagroso Filo con filo Cháncharo Razones del corazón

Aquí la obra se abre a la ironía, el humor y la sabiduría popular.

II-Cronotopo del sur dominicano

Siguiendo a Bajtín, el libro construye un cronotopo donde tiempo y espacio forman una unidad simbólica:

calor implacable + lago + viento salitroso + pobreza urbana + vida comunitaria intensa.

El texto construye a Neiba sin nombrarla; el lector dominicano la reconoce de inmediato.

En Cuentos de mentira, el espacio no es escenario: es protagonista colectivo, archivo del tiempo y de las biografías rotas.

III. Oralidad, mito y crítica social

Desde su inicio —«Mentira. No eran putas ná…»— la narración instala una oralidad literaria que funciona como conciencia del barrio.

El rumor se convierte en tribunal social, especialmente contra las mujeres y los pobres.

La “casa de nadie” es el gran cuerpo simbólico del libro:

sueño, estigma, mito, juego, comercio y comunidad.

Es un palimpsesto social donde el abandono se transforma en convivencia.

El mito se fabrica:

rumor → miedo → ritual → leyenda.

La vida cotidiana disuelve lo sobrenatural. La comunidad recupera el espacio.

IV-Las penas del porvenir: centro moral de la obra

Este relato constituye el núcleo emocional, social y metafísico del libro.

«…el verano pica y se extiende sobre la llanura…»

La naturaleza no adorna: determina.

Clima y destino son una misma gramática.

Denuncia sin proclama

La crítica emerge de la narración:

desigualdad social,

indiferencia institucional,

niñez convertida en moneda de supervivencia.

La pobreza aparece como estructura de destino.

Espacios del destino

Verano Largo, la cuartería, el matadero y el cementerio son territorios donde se deposita la memoria de la exclusión.

Poética del dolor

La tormenta es símbolo mayor.

El delirio de Rurrú revela la verdad última:

no es la madre quien queda enterrada,

es el niño quien queda sepultado en su pérdida.

Sariota encarna la maternidad fracturada: amor feroz, imperfecto, humano.

Conclusión

Las penas del porvenir construye una poética donde la miseria se convierte en conciencia y la herida en dignidad.

La obra de Tony Rodríguez Labour se erige así como un proyecto estético y ético que devuelve voz, complejidad y humanidad a los sujetos y espacios históricamente silenciados del Caribe contemporáneo.

Ike Méndez Poeta, educador y ensayista Ike Méndez es ensayista y metapoeta dominicano. Coautor de obras como *"San Juan de la Maguana, una Introducción a su Historia de Cara al Futuro"* (Primer premio en el Concurso Nacional de Historia 2000) y *"Símbolos de la Identidad Sanjuanera"* (Segundo premio en 2010). Ganó el Segundo premio en el Concurso de Literatura Deportiva “Juan Bosch” (2008) y colaboró en la serie *"Fragmentos de Patria"* de Banreservas. También coeditó las antologías *"Voces Desatas"* (poesía, 2012) y la primera antología de cuentistas sanjuaneros (2015). Ha publicado seis poemarios: *Al Despertar* (2017), *Flor de Utopía* (2018), *Ruptura del Semblante* (2020), *Baúl de Viaje* (2022), *Al Borde de la Luz* (2023) y *El Joyero de Ébano* (2024), que reflejan una evolución poética constante. E-mail: jemendez@claro.net.do Ver más