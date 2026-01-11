Obra del poeta dominicano Pastor De Moya es valorada en universidades de Italia

La Universidad de Venecia, en Italia, publicó el ensayo “La seducción del escritor marginal y otros rituales del poder” del poeta, escritor y artista multidisciplinario dominicano Pastor De Moya, junto al de otros importantes escritores.

El ensayo aparece en el libro “Formas de adaptabilidad: literatura y transmedialidad: una muestra particular”, editado por Alessandro Mistrongo y Enric Bou.

La Universidad de Venecia, fundada en el año 1868 en Italia, y conocida por su excelencia en la investigación, valoró el ensayo del escritor De Moya, quien en su análisis enfoca desde distintas perspectivas y ángulos la forma en que los escritores interactúan y se mueven frente a las esferas del poder.

“La historia de los escritores y su relación con el poder está fundada sobre la base de acontecimientos inverosímiles, demenciales, aberrantes y de manera muy específica, la del sujeto marginal”, subraya en el ensayo.

Este reconocimiento en Italia a la obra de De Moya, al publicarle “La seducción del escritor marginal y otros rituales del poder”, se suma al estudio y exploración que hiciera a su obra artística y que incluye La escritura del ojo (performance, escultura, instalaciones), la reconocida académica y crítica italiana, Marina Bianchi, en la Universidad de Padua, institución donde estudió el científico Nicolás Copérnico.

En la conferencia titulada “La escritura del ojo de Pastor De Moya, una poética transmedia”, la reputada hispanista abordó la creación de este artista (performance, esculturas, instalaciones) plasmada en “La escritura del ojo”, al que definió como “mucho más que un libro”. Destacó su singularidad y expresó que se trata de “una experiencia estética revolucionaria que reúne en sí distintas artes con sus diferentes lenguajes alcanzando unidad y plenitud”.

Al analizar la situación de los escritores marginales en el país, el escritor dominicano, cuya obra ha sido traducida al inglés, italiano, francés y Portugal, asegura que parecería que la vida de estos reproducen absurdos pasajes extraídos del teatro Pánico; encarnados por un grupo de actores harapientos y narcotizados.

En tono de ironía y utilizando el recurso de la parodia De Moya en “La seducción del escritor marginal y otros rituales del poder” hace desfilar a personajes como Diógenes El Cínico, Heráclito, Charles Baudelaire, Rimbaud, Verlaine y Zacarías Espinal para contextualizar conductas y taras de escritores que viven y pululan a la sombra del poder.

Sobre estos reconocimientos y atención que ha recibido en Italia su obra literaria y trayectoria artística, el escritor De Moya, autor de Buffet para caníbales (Premio Nacional de Cuento en el 2002), y Alfabeto de la noche (poesía) dijo sentirse halagado y que lo motivan a ser cada día más riguroso en su quehacer literario y multidisciplinario.

Pastor de Moya, quien fue designado como viceministro de Identidad y Cultural en marzo del año 2001 por el presidente Luis Abinader, ha jugado un rol fundamental en el ámbito cultural dominicano. Es el encargado principal de la organización de la Feria Internacional del Libro y del Desfile Nacional del Carnaval Dominicano y los Premios Nacionales de Literatura y la promoción de las tradiciones, eventos que en los últimos años se han celebrado con gran éxito y convocatoria de público.

De Moya también recibió Mención Especial del jurado en el Segundo Festival Internacional de Cine y Video Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina (2004).

