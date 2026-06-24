“Henry Gazon Bona, un polifacético, enigmático y esotérico, quien destacó internacionalmente en artes escénicas, arquitectura, astrología y ciencias militares”.

Era:

Henry…

…El Mayor Gazon

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Monsieur Gazon…

…Professeur Henri Gazon

Entre los espejos prismáticos, de un equilátero luminoso. Eran…cuatro etapas, vidas separadas… desconectadas entre sí, de un bienaventurado laborioso filosófico; un legendario sonriente encriptado… de accionar fragmentado… Por eso, Henri Gazon, era realmente Henry Gazon Bona… o Gazón… el carismático personaje… El caballero de las cuatro vidas…

Henry Gazon Bona (1909-1982)

Nacido en un barco en aguas dominicanas, su mágico (∴7) de febrero 1909 (a media noche “en-punto”), ancestral cosmogónico (doce y once minutos). Fue un célebre arquitecto, astrólogo, músico, y militar domínico-francés. Hijo único, de George Louis Gazon Rave (1884-1935) y Marie Dominique Bona Steffani (1882-1963), quienes se casaron el 16 de marzo de 1905. Empresarios franceses y fundadores de la calle Francia en Gascue, Santo Domingo. La Francia… en momentos se le llamó: “victoria” … inicialmente fue inaugurada el 14 julio de 1922, durante Conmemoraciones de la Caída de Bastilla.

Habitaban varios franceses como la familia Chanel, funcionarios consulares. Una vez, se formalizó la vía, los Gazon pudieron urbanizar dentro de todas esas zonas que eran de su propiedad en los alrededores norte y noroeste de la mansión presidencial dominicana; y su entonces campamento militar adyacente. Eran los propietarios del Hotel Francés en los años treinta.

George Louis Gazon, padre de Gazon y veterano de la primera guerra mundial y el sonriente Gazon en edad muy temprana, eran una familia de tradición militar.

Orígenes

Una familia, que destaca positivamente en la historia diplomática domínico-francesa y el comercio regional por el Caribe y Centroamérica, con importantes antecedentes en los servicios diversos durante la construcción del Canal de Panamá. En noviembre de 1925, durante la presidencia de Horacio Vásquez (1860-1936), este le concedió el título de pertenencia a la señora Celine viuda Gazon (su abuela), el derecho para la explotación minera, la Sociedad Franco Dominicana de Manganeso como es el caso de la entonces mina de Celina, entre otras. Para su bautizo, sus padrinos fueron: Enrique Antonio Ripley García y Jeann Goussard de Albiñana, o conocida como Jeanne (Juana) Goussard Boriglione (1881-1963).

“Aprendamos a medir, aprendamos a pesar y nos conoceremos a nosotros mismos”. Henry Gazon Bona

Hizo sus estudios primarios en el Liceo Dominicano de Pedro Pablo Bonilla Atiles, y luego viajó a Francia con su madre, donde completó el bachillerato interno en un colegio francés. Vivían próximos a varios teatros, en un contexto inspirador en el centro de París.

Edificio donde residió Gazon con su madre en París

La Vie Parisienne (1919-1934)

Con el tiempo, se convirtió en un talentoso artista escénico y de obras musicales, como la comedia romántica. Era pianista y compositor, en una etapa entreguerras. Visitó la Exposition des Arts Decoratifs (1925). El 26 de agosto de 1930 había contraído matrimonio con Jacqueline Therese Yvonne Radou (1908 – 1941), pero se divorciaron al poco tiempo. Gazon, ocupado en sus tours, se apoyó de grandes músicos como Edouard Bervily. Desde niño tocaba el piano y a los 16 años, se convirtió en miembro activo de la Sociedad de Autores y Compositores de Música de Francia en 1925. Forma una banda musical, y da espectáculos en toda Francia. Con funciones que incluyeron el Olympia de París… Gazon dirigió: “Orchestre Gazon” (1931). Estuvo activo en la comedia musical, del teatro francés de 1918 a 1934 con algunas obras hasta 1944. En Europa, el joven Henry, destacó en artes como el dibujo de panfletos y películas como: “Jour de Noces” (1930) y la opereta “Dede (1934)”, comedia sobre aventuras amorosas de un joven mecánico en enredos románticos en el París de los años treinta.

Los padres de Gazon, George Gazon y su madre Marie Dominique Bona con quien viajó por toda Europa para su formación posterior a los estudios primarios en Santo Domingo.

En su carrera musical, hay que destacar que se acompañó del reconocido compositor francés, conocido por la película Arthur (1930), Premio de Belleza (1930) y End of My World (1931), el célebre Francis Salabert (1884 – 1946). Las partituras de orquesta, las composiciones del equipo fueron trabajadas por Gazon y otros músicos prestigio, como Elgin Micsunesco (1896 – 1991). Entre obras destacadas en dirección musical se encuentra Flor de Hawái, producida en 1933. Nunca presentaba solo. Pero en 1934, se gestó la Revuelta o Crisis de febrero de París… y el padre de Gazon estaba enfermo; obligándole las circunstancias, a retornar rápidamente a Santo Domingo.

Gazon no dejó de escribir canciones hasta los finales de su vida y gustaba de obras musicales clásicas y del tango, los bailes y el glamour del teatro.

También escribió una opereta: "Argentinita". Y cancioncillas que eran realizados en el Casino de París. Por lo visto, en la arquitectura de esta sala de música, la reconstrucción del Teatro-Cine Alhambra se remonta a 1931, integrando una enorme sala con capacidad para 2,500 espectadores. Cerca de la Place de la République, esta sala no debe confundirse con el cine del mismo nombre situado en el número 22 del boulevard de la Villette, en el distrito 19. Gazon quedó inspirado por el cambio hacia la modernidad.

L’Alhambra antes de la intervención (Meurisse, Biblioteque Nationale De France)

Una sala proyectada por el arquitecto Georges Gumpel (1885 – 1968) graduado de la École des Beaux-Arts y quien participó en la: Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne de 1937, evocó la directriz de los cines modernos. Entre los actores de Dede, estuvo Danielle Darrieux (1917 – 2007), quien fue la segunda esposa posteriormente, de Porfirio Rubirosa (1942-1947). Gazon tuvo muchos amorcillos también, con muchas actrices, mujeres de la época de la alta sociedad, en París. Era el tiempo de Virgilio Trujillo Molina (1887–1967) como ministro diplomático dominicano en París. Gazon, desde entonces, marcó un parámetro social del que sus juntas sociales fueron siempre con notorias personalidades.

De París retorna a Santo Domingo (1934)

Gazon hacía viajes intermitentemente entre Francia y República Dominicana pero en 1934 debía asentarse en Santo Domingo. Su padre, falleció a destiempo el 15 de abril de 1935 y se le ofició el funeral en la Iglesia de Nuestra Señora de Las Mercedes con la conmoción familiar al igual que el resto de los franceses de la comunidad. A partir de la fecha, el joven Gazon dedicaría el logro de construir la Casa Vapor en honor a su padre, quien fue un devoto constructor e inversor de bienes raíces. Y en Francia poseían negocios de farmacias, servicios de hospedaje y otros comercios que algunos dominicanos aprovechaban en sus temporadas de estudios en París. Para diciembre de 1941, antes de los festejos navideños en los cuales participó Gazon, le pidieron hacer cine parlante, uno de sus dotes: el cine y la actuación. Tras ese debut navideño de 1941, en la Sociedad Acción Cultural de Santo Domingo, organizó un concierto en el cual participó y atrajo la opinión de compositor dominicano, Enrique de Marchena (1908-1988), quien dijo:

"Gazon nos ha señalado sus estudios en el Conservatorio de París, y de ahí puede ser que depende el grado y sentido estético que tiene en la instrumentación de su música. Hoy en día la mayoría de los compositores de esa música rítmica y alegre tienen grandes elementos en su favor. Las orquestas de jazz hacen maravillas pudiendo dar una sensación inolvidable. Conocimos dentro de ese género Pouvoir Maman, magníficamente distribuida en la pequeña orquesta Love for Sale, un folk internacional instrumentado por Gazon, fue un plausible éxito. Los ideales de Gazon son altamente recomendables. Aspira a darle auge al arte popular dominicano y clama porque nuestros ritmos tengan popularidad en París, como han tenido los ritmos cubanos."

Enrique de Marchena (1931)

En 1935 Gazon se casó con Evangelina Cabral Pellerano.

Ingresó a la Escuela Central de Artes y Manufacturas de París; luego ingresó a la Escuela de Obras Públicas de República Dominicana para trabajar vías, carreteras y hormigón (1935). Ingresó a la Universidad de Santo Domingo. Fue delegado en la ‘Feria Mundial de Nueva York de 1939 (1939 New York World’s Fair) de donde se inspiró incluso bajo inspiración de muchas de las edificaciones que levantó, como lo fue el edificio administrativo de la feria. Ya asentado como diseñador, obtuvo el exequatur de ingeniero arquitecto en la República Dominicana en el año 1941, basado en un diploma fechado del 28 de enero de 1928 por la Escuela Central de París.

Hermanos Masones

Henry Gazon Bona (1909-1982), maestro masón, iniciado el 12 de junio de 1943 en la Benemérita y Respetable Logia Cuna de América número 2, fue recomendado por el médico y diplomático Ramón Lovatón. En la logia, fue de la misma generación de taller que sus queridos hermanos masones, los artistas, como: José Vela Zanetti (1913-1999) y Antonio Prats Ventós (1925-1999); así como los arquitectos: José Antonio Caro Álvarez (1910-1978), Mario Lluberes (1906-1967) y Octavio “Trené” Pérez Garrido (1905-1949), entre otros.

El Mayor Gazon

Fue agregado militar en la legación dominicana en La Habana, Cuba, en 1945 formando parte importante en la misión diplomática. También, renovó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Dominicano (1939-1944), con el condecorado ingeniero y militar italiano, el mayor Guido D’Alessandro Lombardi (1895–1954) el gran imperio de la construcción y de la historia del desarrollo industrial moderno dominicano. Su vecino, asociado en hospitales, mercados, bases militares, y puestos fronterizos quienes se respaldaron, mutuamente. Gazon, también hizo infraestructura defensiva secreta y subterráneos.

Ambos, entre primeros miembros, el número 82 era Gazon, según registros de la Asociación Dominicana de Ingenieros y Arquitectos (ADIA), precursora del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), guiando con sus esposas, la histórica visita a la construcción del Palacio Nacional Dominicano en 1946 de la organización. Una recepción, organizada para conocer las artes decorativas en proceso de ejecución por parte de selectos artistas del exilio republicano español, quienes trabajaron en sus diferentes obras y en el interiorismo de las residencias de los Trujillo.

El arquitecto Gazon Bona y la concha acústica del hoy edificio de Color Visión.

Protegido por Virgilio Álvarez Pina, levantó de 1934 a 1950, cientos de edificios; tenía encargados más de 240 puentes, carreteras…liderando arquitectura estatal y oficial entre contratos trianuales. También, hoteles, residencias y ciudades, ya sean de somera estética masónica, ecléctica; neoclásicas y modernas en la gran cantidad de su portafolio. Subcontratistas y militares, construían en tiempo récord la gran cantidad de obras dispersas en todo el territorio dominicano, en las diferentes provincias y en los lugares más recónditos. Diseñó, el hoy: Monumento a los Héroes de la Restauración. Coparticipó, en últimas versiones del Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo en República Dominicana, importante obra levantada por Guido D’Alessandro Lombardi el contratista principal. Publicó: “Arquitectura durante la dictadura de Trujillo” (1949), con algunos proyectos y discipulados posterior a: “Mi Voto (1942)”.

"Gazon compartía mucho con Guido D’Alessandro Lombardi, su vecino. En ocasiones, Gazon me pedía avisar al que llegara a la oficina que no estaba disponible, para él poder descansar un poco de su continua actividad. Llegaba siempre rojito del sol…aveces para solo jugar tenis con Guido D’Alessandro Lombardi. Para reunirme, muchas veces yo tenía que esperar horas de la noche cuando el llegara de viajes desde el interior".

Cuqui Batista

Entre algunas obras arquitectónicas

La oficina de proyectos de Henry Gazon Bona, fue el taller principal para el desarrollo del programa de las obras del Primer Centenario de la Independencia Nacional de la República Dominicana (1944), que incluía modelo de plazas y arte público. Un plan orquestado por la entonces dictadura desde 1932. Entre una parte de sus obras en la República Dominicana, destaca: el Hotel San Cristóbal (1947); Hotel Maguana (1947); Casa del Cerro (1948) Iglesia de la Consolación (1949); Liceo Musical San Cristóbal (1949); Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana (1949); Hotel Matum (1954) Casa Vapor (1936); Modelos de estaciones de Policía (1936); Matadero Industrial (1942); Mercado Modelo (1942); Escuela Manuel Valencia, (1944); Residencia Gazon Bona II (1945). El Monumento a los Héroes de la Restauración (1953), Hotel Guarocuya (1947); la Casa Curial de San Cristóbal, sedes del Partido Dominicano, gobernaciones, puestos policiales y otras edificaciones.

Gazon Bona levantó la infraestructura militar dominicana junto al ingeniero Guido D’Alessandro Lombardi como los puestos de mando y vigilancia de la línea fronteriza entre República Dominicana y Haití.

La Casa Vapor (1936), llamada también casa barco, su residencia familiar, es una pieza moderna, con arquitectura naval que se impuso a un entorno de valoradas quintas y lujosas residencias neo hispánicas, de órdenes clásicos y el country style. Dando paso al discurso del movimiento moderno como modelo arquitectónico experimental con novedad de materiales. La compacta residencia privada de Gazon, de tres habitaciones y un mirador en su segundo piso, fue construida al año siguiente de fallecer su padre y llamó la atención del dictador.

Su interior replicaba un barco con relojería e instrumentos de navegación y la segunda planta se destinó para fiestas. Las habitaciones eran llamadas camarotes. Sirvió para reuniones de los grupos de ingenieros y arquitectos. Además de Virgilio Álvarez Pina, una de las personas más relacionadas con la familia, al igual que la francesa Marcelle Chanel y sus padres, amiga tanto de Marie Bona, madre de Gazon y de la señora Celine Rave, su abuela. Otro relacionado a la familia y frecuente visitante a la casa vapor fue Manuel de Moya Alonso (1906–1982) y su esposa de entonces Ana María Soler, entre otros. Fue visitada por Trujillo, sorprendido de su morfología.

Casa Vapor construida en 1936 obra de Henry Gazon Bona.

El Matadero Industrial (1942), ubicado entonces en la autopista Sánchez, fue construido por Guido D’Alessandro Lombardi y abierto en agosto de 1942, logrando el conjunto industrial frente al mar Caribe con el mayor rendimiento funcionalista y apto para la demanda de la industria agroalimentaria de la época con un mejorado sistema de higiene. Volúmenes puros, con desenlace horizontal y con paisajismo natural con huecos en paneles como filtros purificadores de aire y altas chimeneas.

El Hotel San Cristóbal (1947), icónica pieza de trazos art decó concebido en la principal avenida, dinamizó la estética urbana en la comunidad con dominio de la proporcionalidad y horizontalidad, en ese entonces con apenas nueve mil trescientos habitantes. Fue abierto en mayo de 1947, diseñado con salones para eventos con capacidad hasta 300 personas. La firma Nathan Straus Duparquet preparó el interiorismo y detalles protocolares.

El Hotel Maguana (1947), recinto hotelero de tres niveles y 47 habitaciones. Fue abierto en abril de 1947 en la religiosa sección de Maguana, situado en la provincia San Juan, dando vitalidad al paradisíaco turismo rural interno resultando en una afamada pieza solitaria en su entorno rural. Combina volúmenes puros contrastando con piedras rústicas.

El Hotel Nueva Suiza (1954), situado en la Cordillera Central, en Constanza, a 4,290 pies de altura en la provincia de La Vega. Una capacidad de 56 habitaciones que gozan de la vista al valle de Constanza e inaugurado en junio de 1954. Uno de las piezas panorámicas montañosas más importantes en la historia hotelera y del turismo ecológico en el país. Fue administrado temporalmente por Guglielmo Ventre (1894), el primer gobernador del Palacio Nacional del gobierno dominicano; un italiano experto en hospedaje, con veteranía en esquemas de protocolo y servicios.

El Hotel Nueva Suiza.

El Hotel Matum (1954) construido por el ingeniero Bolívar Patín Veloz. Originalmente conocido como Hotel Marién. Fue abierto en marzo de 1954, ubicado en los Cerros del Castillo, en Santiago de Los Caballeros, frente al hoy llamado Monumento a los Héroes de la Restauración, también obra de Gazon. Colaboraron como en muchos de sus proyectos la talentosa Margarita Taulé y Mauricio Álvarez Perelló. Ha sufrido de diversas modificaciones en el tiempo para su valor de su estética original y vanguardia arquitectónica que representó dignamente en su momento inaugural.

El Mercado Modelo (1942), primer prototipo de varios planificados también para San Cristóbal y San Pedro de Macorís, ubicado en la avenida Mella de Santo Domingo. Inaugurado en agosto de 1942, el diseño de Gazon, fue construido por Guido D’Alessandro Lombardi y supervisado por Humberto Ruiz Castillo, donde los ingenieros Rafael Bonelly y Mario Penzo asistieron en la importante labor para el proyecto con la primera bóveda membrana en República Dominicana, inspirado con cáscaras de freyssinet. Unos 46m de ancho y 72 m de longitud, distribuye una nave central con 10 bóvedas de arcadas parabólicas, con luces que superan 20 m, destacando ocho linternas en cenital. Un espacio constituido para 113 departamentos y 42 puestos de venta.

“El taller era una escuela según denominan, Gazon era bastante amigable, bastante respetuoso y manejó el personal de una manera equilibrada. Allí trabajó Mario Barinas, un primo mío también de San Cristóbal, donde Gazon hizo muchos proyectos”.

Eugenio Pérez Montás

Gazon era matemático, prefería geometría sagrada con razones trigonométricas, proporción áurea, triángulo egipcio, ecuaciones simbólicas universales. Su compañía, “Henry Gazon Arquitecto” y “Compañía Constructora Najayo” (Club La Cocana), incluyó artistas plásticos dominicanos y extranjeros: como el muralista Vela Zanetti y Prats Ventós. También: Manolo Pascual (1902-1983), así como Luis Soto Caballero, Gausachs, Hausdorf, Pascual Palacios (ebanista), Steinemann (ebanista). Incluso, resultado de sus obras, participó: Sarvugnan (francés) y Mistruzzi (italiano)… Parte colaboradora (ingenieros-arquitectos) inicialmente, José Antonio Caro Álvarez; Margot Taulé, Mauricio Álvarez, Rafael Castillo, Mario Barinas, Petrus Manzano, Mauricio Estrella, Corominas Pepín, Rafael Félix, Farías Cabral, Cuqui Batista, entre una gran pléyade, destacada de arquitectos, ingenieros y artistas plásticos. Una gran cantidad que se han podido ampliar, son muchos y con el soporte de una gran red de subcontratistas anónimos por décadas.

"Margarita Taulé era una figura brillante, igualmente como Mauricio Álvarez, eran personas de mucho respeto y mucha admiración. Vitilo era un hombre muy inteligente, un dibujante extraordinario de la oficina, que se mantuvo por muchos años, siendo también uno de los más confiados para los proyectos de mayores envergaduras que se manejaron. Se trabajaba por horas, los proyectos nunca terminaban, yo mismo tuve que resolver una gran cantidad de proyectos, incluso hasta de puentes que llegaron a la oficina."

Cuqui Batista

Gazon, fue un espía internacional (agente enlace), confesó poco tiempo antes de fallecer. Un personaje de cine, de buen humor, un novelesco “vitalicio-victorioso”, romántico-sartorial, bioenergético-humanista…numerólogo, sexólogo. Políglota, lector de cartas…ciencias ocultas…vocabularios constelares y guerra de magias. Un valioso personaje de la historia militar contemporánea. También, predictor… adivino personal de Trujillo; auto presentado… “tan arquitecto como astrólogo”. Con un logotipo “HG” curveado, remitía las predicciones a Trujillo, encontradas en archivos.

El Mayor Gazon formó parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Dominicano y en su uniforme militar del entonces utilizaba las insignias de cuello del mismo.

Dijo predecir con precisión unos 11 años antes, el asesinato de Trujillo, quien atemorizó “por nigromancias oráticas”, relevándolo en 1950. En adición al mítico lapso, algunas fallas estructurales en puentes aseveraron el conflicto. Para el proyecto del Castillo del Cerro, con signo-estimulantes, originalmente hotel, luego regalo para el dictador, por parte de su círculo cercano, terminado con pararrayos “anti-fóbicos”; fue un encargo con cambios constantes. Como católico, colocaba símbolos cristianos, mitigando las supersticiones de Trujillo, influyendo en sus diseños también la esposa de Trujillo, María Martínez (1899-1989).

Pero, Gazon fue difamado en el “Foro Público”, el 14 mayo de 1950, por interés de adversarios de grupos de la dictadura. La “Fiesta Campesina” del muralista Vela Zanetti, supuestamente habían disgustado por los gestos faciales de tristeza y agonía, en antónimo a la expresión festiva y simbolizando para sus propietarios una expresión que representó disgusto del pueblo dominicano con su dictadura. Le llamaron, la casa del terror, la casa de orates… Se hicieron varias publicaciones negativas, en su contra orquestadas en la trastienda por contrarios.

En medio de tal atolladero, Gazon con una quemadura en el cuello por un accidente doméstico en su cocina, le prometió al doctor Darío Contreras (1879-1973) atenderse en Miami, Florida donde iba a viajar. Viajó lo más pronto que pudo, el 12 de noviembre de 1950. Entonces, le congelaron fondos de aproximadamente unos 600 mil dólares, según sus declaraciones oficiales. En esos días, su abuela Celine Rave “Ma Mere”, o como le llamaba él: “mamá mema”, le llamó; diciéndole que no regresara a Santo Domingo porque ambiente era tenso y corría muchos riesgos. Hizo un largo trayecto, primero quedándose en un chalet en Canadá. Quedando impotente en el exilio; mientras era difamado obtuvo ayuda de funcionarios consulares y de un primo, Jaques (Jack) Bona, quien desempeñó un papel clave en ayudarlo a instalar en Nueva York, donde Gazon pernoctó temporalmente en su piso en Riverside Drive.

Pero, sus bienes fueron confiscados, archivos quemados; sus choferes asesinados y torturados. Gazon, había intentado prepararse de esa eventualidad desde 1949, pero su escape no le resultaba totalmente. Entre los que trabajaban en La Cocana, propiedad de Gazon y ubicada (en ese lapso), en la calle Francia esquina Galván, presenciaron el saqueo que incluyó robo de vehículos y extracción de archivos, planos, títulos de propiedades. Entre estos, Juan Isidro Prandy, secretario de Gazon; Raúl Cordero (contable); Luis Medrano (jefe de transportación) y Paulino Núñez (chofer), padecían la situación, notificándole a Gazon. Se había mantenido a discreción por las amenazas de militares que accedieron y vigilaban, hasta doce años después, reencontrarse con Gazon.

Castillo del Cerro en San Cristóbal con insondable código visual produjo un accidente estético del moderno por la carga ornamental y simbolizaciones que según Gazon en declaraciones de septiembre de 1962, iba a ser primero el Casino Montecarlo.

Exilio como “Monsieur Gazon” (1950-1961)

Exiliado, expuso en Galerie Norval en 1950. Vendió sus pinturas las cuales deben haber posiblemente, alrededor de 40 en manos del coleccionismo privado internacional. Logró la extracción familiar de República Dominicana al año siguiente en 1951, y residió nuevamente con su familia en 505 West End Avenue, Nueva York. En un proceso de revalidación, obtuvo licencias de ejercer como arquitecto en los Estados Unidos, para los estados de Nueva York y Florida. Creó “Henry J. Gazon & Associates”, logrando importantes contratos, e invirtiendo en bienes raíces e interiorismo. En Parco Design Corporation of New York, situada en la calle Beaver número 82, le ascendieron como director de proyectos internacionales. Encabezó grandes proyectos en Latinoamérica y África.

Según el New York Times, adquirió la histórica O’Donohue Mansion, en enero de 1954, propiedad de las familias O’Donohue y Louderback, miembros del exclusivo Tammany Hall. Fue un año de éxitos, pero difícil para Gazon, puesto que Guido D’Alessandro había fallecido en marzo en Santo Domingo y uno de sus socios de su taller privado en Nueva York, Peter Amari, había fallecido en 1953. Sin embargo, logró conectar con sectores hoteleros, con militares de alto rango y personalidades estelares de la banca quienes le catapultaron.

“Henry Gazon Bona trató de hacer un acercamiento con Trujillo, sin éxito en 1956 por conducto de Isabel Mayer y otras amistades cercanas; continuó trabajando con diversos proyectos en el mundo, en cuatro continentes preparando un portafolio de inversiones y con planes de retornar a República Dominicana, pero sin cerrar sus oficinas en Nueva York situadas en 167 West 72D Street, donde le visitó en el exilio Cucho Álvarez Pina, diversos artistas y arquitectos también exiliados”

Regreso a República Dominicana Post-Trujillo (en Diciembre de 1961)

Ajusticiado el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo (1891-1961), el 30 de mayo de 1961, Gazon, retornó a Santo Domingo el jueves 14 de diciembre de 1961. Declaró en el periódico El Caribe del 17 de diciembre de 1961, que había ejecutado varias obras, entre ellas: “las famosas casas de vidrio de Shelter Island, de Nueva York; el Centro Comercial de Ossening, el supermercado automático Dobbsferry, todos de en Nueva York; participado en Nautilus de Miami y acaba de abrir el más extraordinario restorán de lujo de Nueva York, el Roi Henri IV, de tres pisos, admirado por su fantástica iluminación” – dijo Gazon. Visitó sus obras por gran parte del territorio dominicano y se fotografió con ellas y visitó la zona colonial. Pero, también intentaba recuperar bienes en una larga lucha extendida hasta el año 1966. Presidía la “Unión Patriótica Laborista (UPL)” con importante poder de congregación, especialmente en San Cristóbal.

Gazon en el gobierno de Juan Bosch



El presidente dominicano Juan Bosch que tan solo duró 7 meses al ser derrocado sorprendió a Henry Gazon Bona desde el despacho presidencial.

El entonces presidente dominicano Juan Bosch (1909-2001), nombró a Henry Gazon Bona director de minas en 1963, pero anuló la designación en pocas horas según los archivos de sus cartas presidenciales del 16 y 17 de mayo de 1963. Gazon se decepcionó. Había atraído inversionistas desde años atrás, para invertir en la República Dominicana, un plan fallido abruptamente y a último momento, tras una importante visita al Palacio Nacional con importantes economistas e inversionistas provenientes desde el extranjero.

Más adelante, publicó un artículo que antecedía aquejado, como terminaría la ciudad de Santo Domingo, llamado: “Estamos matando la capital” en la revista Ahora, en 1964. Describió un plan maestro del Santo Domingo ideal, antes de la gesta de abril de 1965. Una respuesta a como él, entendía con una propuesta urbana, el crecimiento ordenado de lo que hoy es, el Gran Santo Domingo con un enfoque comercial, turístico y cultural. Luego, participó en el concurso para el entonces Aeropuerto de Punta Caucedo. Sin resultar ganador, se enfocó en Canadá a la astrología por consultas donde se estableció desde 1967.

El astrólogo: Professeur Henri Gazon (1967-1982)

Gazon y Lionel Gendron durante el debate en una emisión estelar Altitude 755 del 13 de abril de 1973 (Télé-radiomonde).

En Montreal, fundó el “Centre D’Astrologie Henri Gazon”, donde formó alrededor de 30 famosos astrólogos, los cuales algunos han escrito importantes obras. Fue pionero broadcaster sobre astrología, con emisiones diarias al medio día por la Estación CKVL, una de las estaciones más potentes e influyentes de Quebec, fundada por Jack Tietolman, desde 1946. Gazon, ganó el Trophée Méritas Personnalité Radiophonique en el año 1970, ocasión que aprovechó, para publicar su primer libro sobre astrología: "L’homme dans l’univers", así como: “Les secrets d’Henri Gazon”.

Gazon y su Centro de Astrología en Montreal situado en la rue Crescent de Montreal fue un atractivo para grandes personalidades, pero chocante para muchos religiosos opuestos a la práctica de la astrología con quienes respetuosamente dialogaba.

Gazon, había destacado como disquero, tarotista, y predictor de los deportes, elecciones políticas, personalidades y acontecimientos bélicos globales como la guerra fría. Trabajó con una amplia estructura de astrólogos asistentes. A partir de esa etapa, surgieron diversas controversias en el período 1970-1974. Gazon continuó… De 1970 a 1982, publicó de astrología unos 16 libros entre estos, 11 horóscopos. Posicionado con otros astrólogos homólogos como: Huguette Hirsig, John Manolesco y Madame’x’, era un toque de queda mediático, con radiodifusión o televisados. Pero grabó una indeterminada cantidad de discos sobre predicciones.

"Gazon dijo en vida, haber aprendido sobre astronomía y astrología esencialmente desde sus propios orígenes y de un vínculo familiar con Nicolas Camille Flammarion, célebre científico y astrónomo francés; aprovechó el techo de la Casa Vapor para elaborar cartas, mapas celestes y lecturas del cielo estelar".

Predicciones Astrales del Profesor Gazon (1973, Volumen 1).

“Gazon era tal cual como se presentaba, tan arquitecto como astrólogo”

Familia y actividades recreativas

Casado con Evangelina Cabral Pellerano (1916-2003), procrearon a Henry; Jocelyne y Marcelle (mellizas). Evangelina tocaba muy bien el piano en la Casa Vapor. Gazon, era amante del tenis, como su hijo Henry quien destacó muy famoso en el deporte. También de los perros, la ufología, ciencias paranormales y la numismática. El curioso y aventurado Gazon, de hecho, perteneció al Círculo de Coleccionistas de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), en 1973 y recibiendo la Tercera Medalla de Monumentos Torre del Homenaje en Bronce (1974). Produjo interés en la ufología, y más adelante, la participación en el capítulo dominicano del U.F.O. Research Center de Evanston, Illinois, 1973 (EDIOVNI). Todavía, seguía pintando y escribiendo canciones para intérpretes de la época, además de sus libros de astrología. Eran frecuentes, viajes intermitentes a la República Dominicana, la Florida y diferentes países latinoamericanos.

Se casó el 9 de julio de 1981 con Margaret Burt Paynter (1932-2003) en Saint-Jérôme de su localidad en Terrebonne, en Montreal. En su último viaje a República Dominicana, recorría la ciudad colonial, la Industria Marmolera Dominicana, y sus diferentes obras arquitectónicas como el popularmente conocido Monumento de Santiago, en donde no faltó el Castillo del Cerro y la ciudad de San Cristóbal. Gustaba hospedarse en El Embajador, por largas temporadas y dirigir sus negocios en Nueva York desde allí.

Henry Gazon Bona visitando la Industria Marmolera Dominicana una de las empresas estatales por las cuales tenía optimismo y fundada por Guido D’Alessandro Lombardi.

Membresías y Premios de Henry Gazon Bona

Henry Gazon Bona fue miembro de: New York Association of Architects; la Asociación de Astrólogos de Canadá; Autores y Compositores de Música (Francia); Sociedad Americana de Compositores. En otros rubros, la Comisión para Desarrollo y Embellecimiento del Distrito de Santo Domingo; el Desarrollo y Embellecimiento de Gascue. Variables localidades de planificación urbana…San Cristóbal, Dajabón, Pedernales, Elías Piña, San Juan, Azua, Haina y Boca Chica…Barrios: Mejoramiento Social…Programas Vivienda & Salud… Fue participativo y competitivo en sus actividades.

Entre algunos premios, ganó: el Tercer Premio del Comité Pro Basílica de Santa Rosa de Lima con “Plegaria y Fe” (1943); Primer Premio Monumento a la Paz (1944) notificado por Mario Fermín Cabral (1877–1961) el 20 de enero de 1944; entre otros, como el que había ganado en París, por el diseño en dibujo de la: Église du Jubilé (1934), en su interés por la arquitectura de los templos católicos. El Grupo Nueva Arquitectura y la Sociedad Dominicana, le otorgaron un reconocimiento póstumamente, por sus méritos y sus aportes al desarrollo de la Arquitectura, la Ingeniería y la Construcción en República Dominicana, otorgado el 3 de mayo de 1985.

Entrevista por Radio-Canada a Gazon en noviembre de 1977.

Falleció en 1982, había pronosticado grandes transformaciones

A este período, pocos sabían de Gazon en República Dominicana tan solo que sus familiares y pocos amigos. Su exilio desde 1950, había eclipsado sus rastros, los cuales hemos seguido por el mundo en esta investigación. El último horóscopo del astrólogo Henry Gazon Bona (o, artísticamente: “Henri” Gazon) autodenominado últimamente así, fue publicado en 1982. Fue un best-seller con unas 56mil copias vendidas a sus primeros meses de haber fallecido. Ayudó a fundaciones contra el cáncer. Y enfermo, externó importantes revelaciones sobre su vida antes de fallecer y referidas en este aporte biográfico. Pasó al oriente eterno, el 4 de febrero de 1982. Sus restos descansan en el Cementerio Notre-Dame-des-Neiges en Montreal, Canadá.

La nota luctuosa del 7 de febrero de 1982, coincidió con la fecha de cumpleaños de Gazon en el Dimanche Derniere Heure anunciando su muerte en Montreal.

Murió a sus 72 años. En Shelter Island, Nueva York, se conserva ‘Gazon Road’ (en West-Neck-Bay) donde vacacionaba, navegaba como amante de los botes; y donde levantó varias residencias. Le apasionaba vacacionar también, en un chalet lacustre al estilo pradera como los de Frank Loyd Wright, en las afueras de Montreal, Canadá, donde fue su última morada acompañada de su esposa, su mascota “Alsie” y visitas de familiares.

Rescate de la Casa Vapor para su 90 Aniversario en 2026

“Marcando al teléfono 22958, atendía Rosa Morfa, el teléfono de la Casa Vapor, situado al lado de un gigantesco cocodrilo americano disecado debajo de las escaleras, de madera elaboradas por Pascual Palacios y el mármol del negro, de la industria marmolera dominicana. El compacto espacio justo al entrar con un piano de pared a la derecha de la puerta náutica de la entrada. Una realidad excéntrica, al lado de un comedor con raros murales de temática costera obra de Vela Zanetti, donde se almorzaba a la carta y con el servido del Hotel Francés, propiedad de la familia y entre algunas obras en esa residencia de la calle Francia número 40, unas pinturas de su amigo George Hausdorf con muebles importados decoraban el navío de la proa hacia el oriente.”

Se promovió y se ideó por nosotros, el rescate desde septiembre 2020, de su Casa Vapor (construida en 1936), patrimonio arquitectónico moderno para su 90 aniversario en el 2026. Una joya arquitectónica construida con ayuda de su tío Joseph Bona y del constructor militar Ramón Antonio Caro Brito, entre otros importantes miembros de los Zapadores del Ejército Nacional Dominicano. Hemos dictado conferencias universitarias sobre la investigación: “Henri Gazon, vida y obra”, fundamentada en fuentes de países que residió y sus declaraciones antes de fallecer. Autodefinido católico, resultaba agnotológica y teológicamente polémico para muchos; pero sosteniendo:

“La astrología demuestra que Dios es la ciencia del mundo” “Gazon ejerció arquitectura en República Dominicana por unos 15 años, 1935-1950, siendo el arquitecto del entonces con más encargos, convirtiéndose en uno de los padrinos del ejercicio y sus discípulos. Sus encargos en cola, continuaron en su taller hasta 1960, unos diez años posterior a quedar exiliado lo que causó que muchas obras no salieran a su nombre, pero si levantadas por quienes trabajaron con Gazon o se formaron en la práctica con Gazon. Sin embargo, también ejerció arquitectura en el extranjero con una gran cantidad de proyectos distribuidos en varios países. Desde estaciones gasolineras, hoteles, clubes y otros proyectos”

Al retornar en 1961 a República Dominicana, después de la muerte del dictador a quien consideró “regio”, dijo a la prensa:

"Deseo de todo corazón que la República Dominicana alcance la paz y el sosiego que todo buen dominicano aspira, para que la prosperidad vuelva a ser el usufructo de cada ciudadano trabajador, empeñado en el engrandecimiento de su Patria".

Henry Gazon Bona en Santo Domingo, 1961

BIBLIOGRAFIA:

Cross Rivera, S.S. (2025). Henri Gazon: Vida y obra. Santo Domingo, República Dominicana.

Cross Rivera, S. S. (2025). Guido D’Alessandro Lombardi: Imperio y legado de un italiano en América. Santo Domingo, República Dominicana

Gazon Bona, H. (1949). La arquitectura dominicana en la era de Trujillo (Vol. 1). Impresora Dominicana

Penson, E. (2005). Arquitectura dominicana, 1906-1950 (Vol. 1). Laboratorio de Ingeniería.

Sergio Cross Sergio Samuel Cross Rivera (autor) es arquitecto, urbanista historiador y asesor de proyectos y cultura, con experiencia en la inversión privada, gestión académica y la administración pública. Es el arquitecto conservador del Palacio de Gobierno Dominicano; Y Coordinador General honorífico de la Comisión de Restauración y Conservación del Palacio Nacional & de su entorno urbano. Miembro del Codia. Entre otras organizaciones nacionales e internacionales es miembro del Comité Directivo de la Alianza Estratégica para la Defensa del Patrimonio Cultural reunida por la: Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, El Docomomo Internacional y la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. Presidió el Comité de Seguridad y el Programa de Gestión Ambiental del Palacio Nacional Dominicano donde ha sido Director de Ingeniería y Arquitectura. Maestrías en Diseño Arquitectónico, Gestión y Dirección de Proyectos, entre otras especialidades. Ver más