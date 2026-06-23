La muerte de Alex Bueno no solo ha provocado homenajes a una de las voces más emblemáticas de la música popular dominicana. También ha dado paso a reflexiones sobre la huella emocional y cultural que dejó en quienes crecieron escuchando sus canciones.

En el artículo "El síndrome Alex Bueno", publicado en Acento, el escritor León Félix Batista convierte el fallecimiento del intérprete en el punto de partida para explorar cómo su figura trascendió el ámbito musical y se convirtió en un referente de identidad para toda una generación.

Batista relata que conoció a Alex Bueno en 1982, cuando ambos apenas comenzaban la adultez. Mientras el cantante iniciaba su ascenso artístico como integrante de la orquesta de Fernando Villalona, el autor atravesaba las incertidumbres propias de la adolescencia.

A partir de ese recuerdo construye la idea del llamado "síndrome Alex Bueno": la identificación de muchos jóvenes con un modelo de masculinidad distinto al dominante en la época.

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Según plantea, frente a la imagen arrolladora y conquistadora que representaba Fernando Villalona, Alex Bueno proyectaba sensibilidad, vulnerabilidad y romanticismo. Esa diferencia hizo que numerosos adolescentes encontraran en sus canciones una manera distinta de expresar el amor y las emociones.

El ensayo sostiene que la cultura popular desempeña un papel determinante en la formación de la personalidad durante la juventud. En ese sentido, Batista afirma que las canciones, los boleros y los merengues terminan influyendo tanto como las grandes lecturas en la construcción de la educación sentimental.

Durante el texto, el autor evoca temas emblemáticos interpretados por Alex Bueno, como "Colegiala", "Querida" y "Piel canela", que acompañaron momentos cotidianos de una generación y terminaron formando parte de su memoria afectiva.

La narración también aborda el lado más complejo de la vida del artista. Batista recuerda un encuentro casual con Bueno en Nueva York durante la década de los noventa, cuando el cantante atravesaba problemas de adicción, episodio que describe como el momento en que aquel ideal juvenil comenzó a desmoronarse.

No obstante, reconoce que el intérprete logró posteriormente superar esa etapa y rehacer su vida antes de su fallecimiento.

Más que un homenaje musical, el artículo plantea que Alex Bueno representó para muchos dominicanos una forma distinta de entender la sensibilidad masculina y el amor romántico, convirtiéndose en un símbolo de una época cuya influencia permanece décadas después.

El texto concluye enlazando ese legado con una de las frases del propio cantante: "La vida es como una ruleta", una metáfora que, según Batista, resume tanto la trayectoria del artista como la memoria que dejó en quienes crecieron escuchando su voz.

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