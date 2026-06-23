La novela Luces de alfareros, de la escritora dominicana Ana Almonte, editada por Araña Editorial de Valencia en 2024, luego de su presentación en New Jersey, New York, entre otras ciudades de Estados Unidos, ahora está disponible en Amazon.

La obra se ha consolidado por la voz potente de la autora y por su originalidad dentro de la narrativa dominicana contemporánea.

Presentada inicialmente en el Teatro Irlandés de Salamanca (España) en junio de 2024, la novela ha generado elogios de críticos, filólogos y escritores tanto en Europa como en República Dominicana.

Luces de alfareros entreteje los destinos de personajes como Attías Treviño —un hombre con acondroplasia que asciende en el crimen organizado— y Dalsy Dabrowski, explorando temas profundos como el poder, el dolor, la marginalidad, la discriminación, el amor, la identidad y la creación artística. A través de una estructura fragmentada en catorce episodios (o relatos) que evocan un éxodo bíblico, Almonte fusiona narrativa y poeticidad, creando un “laberinto social de implicaciones trascendentales” y una “poética del barro” donde la fragilidad humana se transforma en conciencia y arte.

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Luces de alfareros, en versión digital, disponible en Amazon.

Algunas opiniones y análisis

El Dr. Antonio Díaz Mola, poeta y filólogo de la Universidad de Málaga, destacó en la revista Analecta Malacitana la calidad de la obra: “Ana Almonte, subordinando lo narrativo a lo poético (aunque sin desdeñar la construcción convencional del género novelesco), consolida una voz humanista moderna y preocupada por mantener su credibilidad artística”. La novela se describe como un “sorprendente artefacto narrativo” cargado de simbolismo y poeticidad.

En República Dominicana, críticos como José Enrique García la han calificado como “una novela de habla castellana fundamental” de finales del siglo XX y XXI, comparable a una “catedral gótica” por su fusión de elementos clásicos, modernos y surrealistas. Otros analistas, como Ike Méndez y Luis Ernesto Mejía, elogian su exploración de la tragedia del poder, la alquimia del dolor y su dimensión metatextual, donde la novela misma se convierte en “alfarería de la conciencia”.

La novela Luces de alfareros se organiza mediante una estructura fragmentada en catorce episodios o relatos autónomos, que en su conjunto forman un “sorprendente artefacto narrativo” cargado de poeticidad y simbolismo. Esta disposición no es casual: simboliza un éxodo bíblico transmutado en exilio, peregrinaje y viaje iniciático contemporáneo.

Los capítulos

(ver la reseña del Dr. Antonio Díaz Mola en Analecta Malacitana) son:

«Preludio. Una oruga en la hoja»

«Nadar en el fondo»

«Una promesa»

«Zamira, las torres»

«La vida en práctica y teoría»

«Un hombre correcto»

«Dalsy: su vaivén»

«Dunda Dabrowski, una mujer»

«Ruido de silencios»

«Un gramo de duda»

«Ojos de sol»

«Sortilegio de un acontecer»

«De nuevo, El Génesis»

«Epílogo».

Cada capítulo se puede leer con total autonomía, como narraciones bien delimitadas e independientes. Sin embargo, mantienen una “enérgica conexión” que genera un significado global a través de la dialéctica del texto (en referencia a Gadamer y el horizonte de expectativas del lector). Esta fragmentación permite al lector reconstruir el todo desde las partes, generando una participación activa.

Autonomía y modularidad — Cada episodio puede leerse casi como un relato independiente, centrado en momentos, personajes o arcos específicos (Attías Treviño en los iniciales, Dalsy y Dunda Dabrowski en otros). Esto crea un efecto de mosaico o “laberinto social”.

Interconexión temática y simbólica — Los fragmentos se entrelazan mediante motivos recurrentes: el poder y su tragedia, la alquimia del dolor, la marginalidad, la discriminación, el amor, la identidad, la emigración y la creación artística. La metáfora central del barro (alfarería) unifica todo: los personajes son arcilla moldeada por la existencia, y la novela misma es un acto de modelado de la conciencia.

Circularidad y retorno — El título del penúltimo capítulo («De nuevo, El Génesis») subraya la no-linealidad. La narración enfatiza ciclos: cada caída es un retorno al principio; cada génesis, una recreación a partir de las ruinas. El éxodo no es solo físico sino interior (via crucis de doble dimensión: exterior físico y onírico-introspectivo).

Poeticidad sobre la linealidad — Ana Almonte subordina lo estrictamente narrativo a lo poético. La prosa alterna descripciones realistas crudas con pasajes visionarios, barroquismo contemporáneo, intertextualidad y simbolismo. Hay silencios, oraciones inconclusas y un ritmo que refleja la “respiración interior” de los personajes.

Esta estructura fragmentada refuerza los temas centrales:

Refleja la fragilidad y fragmentación de la condición humana (cuerpos y destinos rotos que buscan integridad a través del arte).

Evoca la imposibilidad de capturar la totalidad de la experiencia: solo se accede a ella mediante formas parciales, como luces adheridas al barro.

Posiciona la novela como metatexto: la obra misma es “alfarería de la conciencia”. Attías, por ejemplo, encarna al personaje que se sabe observado y moldeado, consciente del acto creador.

Invita a una lectura dialéctica y humanista: el lector conecta los fragmentos, descubriendo implicaciones trascendentales en un “laberinto social”.

En resumen, la estructura fragmentada de Luces de alfareros no es un recurso posmoderno vacío, sino un dispositivo orgánico que mimetiza el peregrinaje existencial de sus personajes. Al romper la linealidad convencional, Ana Almonte logra una narrativa más fiel a la experiencia humana —discontinua, cíclica y poética— donde los fragmentos, como piezas de barro cocido, forman un todo luminoso y trascendente. Es una de las apuestas más originales y ambiciosas de la narrativa dominicana reciente.

Sobre la autora

Ana Almonte.

Ana Almonte, escritora y periodista, es licenciada en Comunicación Social por la UASD y tiene maestría en Ciencias Humanas por la Universidad de Sevilla. Ha dedicado más de 20 años a la literatura. Su enfoque intuitivo y meticuloso en la planificación de la obra, junto con una vasta investigación, dota a los personajes de una profundidad que impacta al lector y aborda inquietudes como la justicia social, el envejecimiento, la emigración y la condición humana.

Ahora, la disponibilidad de Luces de alfareros en Amazon representa un paso clave para su proyección global. Esto permite que lectores en todo el mundo accedan a esta obra que trasciende fronteras, consolidando la presencia de la literatura dominicana en el panorama hispanohablante.

Con esta novela, Ana Almonte no solo enriquece el canon literario dominicano, sino que aporta una reflexión universal sobre la creación artística como acto de resistencia y transformación. Su impacto continúa creciendo a través de presentaciones, tertulias literarias y el reconocimiento de la crítica especializada. Una lectura imprescindible para quienes buscan una narrativa profunda, poética y humanista en tiempos complejos.

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