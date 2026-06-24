Los ministerios de Cultura y de Educación de República Dominicana sostuvieron una reunión con miras a fortalecer los trabajos del Premio Joven de Literatura 2026.

En la reunión participaron el director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, escritor Aquiles Julián; el director de la Dirección de Cultura y Cultos del Ministerio de Educación (MINERD), Javiel Elena, y el director de Gestión Literaria y coordinador del Premio Joven de Literatura, escritor Fari Rosario, además de la asistente Wendy Soriano.

Los funcionarios, reunidos en las oficinas de la Dirección del Libro y la Lectura, coordinaron acciones concretas para la difusión y promoción del Premio Joven de Literatura 2026 en los planteles escolares de todo el país, buscando motivar la participación masiva de estudiantes escritores.

Además, ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar la colaboración en diversas áreas de interés común, con el fin de impulsar la lectura, la escritura y la formación literaria en la comunidad educativa dominicana.

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Indicaron que este fortalece la alianza estratégica entre el MINERD y la DGLL, instituciones que unen esfuerzos para descubrir y promover nuevos talentos literarios entre la juventud dominicana, fomentando así la creación literaria y el hábito de la lectura en las nuevas generaciones.

Ver bases del Concurso de Literatura Joven 2026

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