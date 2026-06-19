Los Ministerios de Cultura y de la Juventud de la República Dominicana anunciaron la convocatoria del Premio Anual Joven de Literatura 2026, una iniciativa que busca reconocer y promover el talento de las nuevas generaciones de escritores dominicanos.

Este certamen, instituido mediante el Decreto Núm. 323-24, está dirigido a jóvenes dominicanos entre 18 y 35 años, residentes en el país o en el extranjero, y premiará obras inéditas en los géneros de poesía, cuento, novela y ensayo. La temática es libre y las obras deben estar escritas en español.

Premios y beneficios

Cada ganador por género recibirá:RD$100,000 (cien mil pesos dominicanos).

Diploma de honor.

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Publicación de la obra por la Editora Nacional.

Además, entre los cuatro ganadores de género se elegirá un Gran Premio Nacional, que incluye RD$150,000 adicionales y una laptop. Las obras ganadoras contarán con el apoyo del Estado para su difusión y circulación.

Fechas clave

Recepción de obras: Del 15 de junio al 31 de agosto de 2026, hasta las 4:00 p.m.

Anuncio de ganadores: 21 de octubre de 2026.

Acto de premiación: Diciembre de 2026.

Requisitos y cómo participar

Los participantes deben utilizar un seudónimo y registrarse a través del formulario disponible en los portales de los Ministerios de Cultura y Juventud (juventud.gob.do). Las obras se pueden enviar de forma física o digital según el lugar de residencia. Se prohíbe el uso de herramientas de inteligencia artificial en la creación de las obras.

“Este premio representa una apuesta decidida del Gobierno por visibilizar nuevas voces literarias que enriquecerán el panorama cultural dominicano”, señalaron fuentes de ambos ministerios.

La iniciativa busca fomentar la creación literaria entre la juventud y fortalecer la identidad cultural del país.

Más en: juventud.gob.do/cultura-premio-anual-joven-de-literatura-2026.

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