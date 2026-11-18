Hay leyendas del camino que sostienen que Dios quiso tener una representación terrenal para acompañar cotidianamente a la humanidad y seleccionó a tres seres: las madres, los médicos y los artistas. Dentro de estos últimos, cuenta la leyenda que un discípulo le preguntó cuál sería el artista que mejor expresaría la elevada misión del arte. Y Dios respondió: «Los pianistas».

¿Qué características debe tener una experiencia musical para marcar el alma?

El profesor Iván Domínguez con los estudiantes Camila Pérez, Fillipo Ciuccarelli, Amy y Héctor Hernández, José Abierl Mateo, Elías Durán, Oniel Acosta, Isaac Richiez y Abril Marte.

¿Qué significado tiene encontrarse con el futuro inmediato de la pianística nacional, partiendo de los talentos que hoy asumen, día a día, el desafío del teclado bajo la dirección de maestros como Iván Domínguez, Faria Dina, Jasmina Gaveilovhic, Marta Julia Fernández y Vicenzo Azzato, entre otros.

Un encuentro en la Sala de Arte Asdrúbal Domínguez, fundada en la Ciudad Colonial por su hermano Iván, en la casa materna de ambos, permitió disfrutar de ese futuro que comienza a hacerse presente en las interpretaciones de una nueva generación de pianistas dominicanos.

Los estudiantes demostraron la vigencia de la obra didáctica de Carl Czerny, alumno aventajado de Ludwig van Beethoven y maestro de Franz Liszt, considerado uno de los grandes educadores de la historia del piano. Su legado comprende numerosas composiciones destinadas a la enseñanza del instrumento, desde los ejercicios más sencillos hasta los estudios de mayor complejidad técnica e interpretativa.

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Lo vivido en aquella sala de arte, durante la mañana del pasado domingo 15 de noviembre, mientras el país avanzaba sobre su cotidianidad, marcada por las noticias y la panorámica infinita de contenidos de las redes sociales —desde sus mensajes de esperanza y ternura hasta los aborrecibles muestrarios de la vanidad y la ofensa a la sensibilidad—, nos permitió reconocer que el piano, en tanto instrumento universal de expresión del alma, tiene un futuro prometedor en la República Dominicana.

¿Qué es la pianística de un país?

La pianística de una nación comprende el nivel, la calidad, la personalidad, la formación y la proyección de sus pianistas, particularmente de sus jóvenes talentos, como expresión del desarrollo musical y cultural de una nación.

Es una tradición que descansa en la calidad de la formación musical y en la cual se puede apreciar el trabajo de los conservatorios, las escuelas de música, los maestros particulares, las instituciones culturales y los programas de educación artística.

La capacidad de un joven pianista suele reflejar años de disciplina, orientación pedagógica y oportunidades de aprendizaje. Su dominio técnico e interpretativo implica una valoración de la digitación, la precisión, la articulación, el fraseo, la dinámica, el sentido del ritmo, el uso del pedal y la capacidad de responder a las exigencias de compositores como Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninov o Debussy.

Todo ello conduce al concepto de madurez musical: esa capacidad de comprender la arquitectura de una composición, identificar sus tensiones dramáticas, interpretar sus silencios, respetar su estilo y comunicar las emociones que contiene.

Un pianista joven puede exhibir una técnica extraordinaria, pero su verdadera dimensión artística se revela en la profundidad de su interpretación.

La pianística de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de pianistas que produce, sino por la calidad de su pensamiento musical, la profundidad de sus interpretaciones, la personalidad de sus ejecutantes y su capacidad para convertir el talento individual en patrimonio cultural colectivo.

Cuando se presentan jóvenes pianistas, no estamos únicamente ante una sucesión de recitales o exhibiciones de virtuosismo. Estamos observando el futuro de una tradición musical, la eficacia de un sistema de formación artística y la posibilidad de que una nueva generación represente dignamente a su país en el universo de la música académica.

En ese marco, resulta fundamental el papel del maestro de piano, ese ser que comprende su labor como un ejercicio de construcción del futuro, cuyo alcance trasciende las horas de clase dedicadas a cada estudiante.

La vigencia de Carl Czerny

Los jóvenes pianistas presentados por Iván Domínguez, algunos de ellos discípulos suyos, interpretaron una selección de estudios pertenecientes a distintos opus de Carl Czerny, cuya obra constituye una referencia fundamental para la formación pianística.

El término opus permite identificar y organizar una obra o conjunto de composiciones dentro de la producción musical de un autor. En el caso particular de Czerny, muchas de estas colecciones poseen una finalidad didáctica y fueron concebidas para acompañar el desarrollo progresivo del estudiante.

Sus estudios permiten trabajar habilidades específicas: independencia y agilidad de los dedos, coordinación de las manos, dominio de escalas, arpegios y acordes, velocidad, precisión, resistencia, articulación y control de los matices.

Su práctica, acompañada de una adecuada orientación pedagógica, contribuye también al desarrollo de una técnica corporal consciente, procurando evitar tensiones innecesarias en la espalda, los hombros, los brazos y las manos.

Entre las colecciones más importantes de Carl Czerny para la formación pianística se encuentran el Op. 599, Método práctico para principiantes; el Op. 849, Treinta estudios de mecanismo y el Op. 299, La escuela de la velocidad.

Estas obras constituyen un recorrido progresivo que permite desarrollar la agilidad, la independencia digital, la coordinación y la velocidad, sin perder de vista la expresividad musical.

La vigencia de Czerny, casi dos siglos después de la publicación de buena parte de su obra, constituye también un testimonio de la permanencia de una tradición pedagógica que encuentra sus raíces en Beethoven y que, a través de Liszt y otros discípulos, se extendió a numerosas generaciones de pianistas.

El futuro del piano es ya hoy

La historia del piano dominicano registra nombres de extraordinario respeto instrumental:

– Manuel Rueda (1921-1999). Una de las personalidades fundamentales de la pianística dominicana. Alcanzó el título de maestro de piano en el Conservatorio de Santiago de Chile, donde obtuvo el premio Orrego Carvallo como mejor pianista de su promoción. Fue también compositor, escritor y formador de músicos.

– Floralba del Monte (1929-2019).

– Elila Mena (1918-1970).

– Margarita Luna (1921-2016).

– Margarita Copello (1931-2021).

– Óscar Luis Valdez Mena (1942-1990.

En la actualidad, la música dominicana cuenta con figuras de reconocida trayectoria, tanto en la interpretación pianística como en la composición y la dirección musical, entre las que se encuentran Michel Camilo, María de Fátima Geraldes, José Antonio Molina, Carlos Manuel Varas y Amaury Morales, por citar una muestra.

A esta tradición se incorporan los estudiantes que hoy cultivan el piano con determinación, de la mano de sus maestros particulares y de instituciones como el Conservatorio Nacional de Música: Camila Pérez, Fillipo Ciuccarelli, Amy y Héctor Hernández, José Abierl Mateo, Elías Durán, Oniel Acosta, Isaac Richiez y Abril Marte nos proporcionaron una experiencia plena y renovaron nuestra confianza en la continuidad del piano en la República Dominicana.

Czerniando

Se trata de una apuesta por la enseñanza del piano, como parte de esta labor pedagógica, el maestro Iván Domínguez, en colaboración con Guillermo Molina Mueses, creador de Greb, ha publicado Carl Czerny: Czerniando, cuaderno didáctico concebido para conocer el piano a través de la obra del compositor austríaco.

La publicación, de cuidado y excepcional diseño editorial, reúne la experiencia y sensibilidad pedagógica del maestro Iván Domínguez con el trabajo de diseño de Greb Documentos, acercando a las nuevas generaciones una tradición musical de más de dos siglos.

Se trata de una joya para el aprendizaje, la vocación y el amor por el piano, que procura facilitar el acercamiento del estudiante a la obra de uno de los educadores más importantes de la historia del instrumento.

La entrada al encuentro en Sala Asdrúbal Domínguez fue libre y se invitó a los asistentes a adquirir el cuaderno, contribuyendo así a la difusión de esta iniciativa pedagógica.

En aquel acogedor espacio de la Ciudad Colonial, donde dos pianos de cola, mucha voluntad y buena energía propician encuentros entre personas que aman la música, estos jóvenes intérpretes nos recordaron que una tradición musical no se conserva únicamente en los libros ni en la memoria de sus grandes figuras: se transmite de maestro a discípulo, de generación en generación, nota a nota, lección a lección.

La sala tiene actividades de divulgación y disfrute de la música, mediante conciertos de solistas y ensamble, charlas educativas y talleres, que son por invitación o abiertas. El contacto telefónico de la Sala Asdrúbal Domínguez para información y participación de cuando allí ocurre, es el (829) 307-2320.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más