En el caso del arte y la artisticidad, tenemos que el orden y el caos facilitan cualquier forma o idea de progreso, forma y expresión, significado formal y significado informal. Lo que se conjuga en un espacio de conocimiento supone un proceso estético-sensible justificado por la intuición y la razón focalizadas en un movimiento correctivo y dinámico, sincrónico y diacrónico.

En tal sentido, las imágenes del orden y las imágenes del caos dialogan entre sí teniendo su base en la semiosis natural y la semiosis artística. Esto quiere decir que existe la posibilidad de que cualquier fenómeno artístico, natural o social, se reconozca en los niveles y grados de expresión de lo real y lo percepto-sensible.

En el contexto de la semiótica del arte el signo, el símbolo, la señal y el grafo, le sirven de fundamento al dinamismo sintáctico, semántico y pragmático de la comunicación artística y cultural. El mismo concepto de estabilidad, (según J. Petitot 1991; Panier 1991), así como el de desorden, producen la diversidad de formas legibles e ilegibles, así como algunos puntos críticos que aparecen en obras de Mondrian, Klee, Kline, Kandinsky, L. Freud, Matisse y otros.

Klee_Landschaft

La semiosis artística y cultural, entendida como explicación del sentido, implica una visión y una comunicación concentradas en el marco de una epistemología de las matemáticas y las demás ciencias inductivas y deductivas. De ahí que el proceso se vaya conformando en base a un reanálisis de los elementos virtuales, formales y contextuales de la naturaleza y la cultura. Sobresale en este sentido un conjunto de modelos formales educativos y científicos, cuya extensión semiótica adquiere un mayor sentido de realidad, normatividad perceptiva y sensible. Todo lo cual permite entender lo extensional y lo intensicnal de un proceso vinculante de significación, unidad o bifurcación de estructuras, funciones semióticas, artísticas y culturales.

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Matisse

La figura del orden y del caos ayuda a responder toda una travesía de signos, símbolos o imágenes de superficie y de profundidad. Lo que quiere decir que toda una concepción pragmática de los objetos visuales y virtuales se unifica en los diversos numerantes ordinales y naturales concluyentes en un contexto de valor, objetividad y subjetividad de la obra de arte o texto artístico.

Mondrian, Kandinsky, Delaunay

El mundo tardomoderno se explica en las correlaciones de fuerza, estado, entropía, sistema, cardinales, movimientos y alteridades que orientan el mundo natural y cultural, desde diferentes posiciones y cardinales que se pueden unificar en un proceso formal y material de catástrofe.

Las imágenes del orden y las imágenes del caos se apoyan en toda una historia de organismos vivientes. La lógica de lo viviente, el manejo de estructuras y funciones discursivas, crea las posibilidades complementarias de creación y funcionamiento percepto-sensible. Para los estudiosos de la teoría de las catástrofes y la teoría del arte es importante establecer un nivel comprensivo y al mismo tiempo dialógico de las entidades propias del conocimiento, del lenguaje y la productividad significante. En el caso de los creadores artísticos y visuales, se trata de una conjunción entre texto, textura y contexto, donde lo que se organiza puede ser reorganizado y convertirse al mismo tiempo en una síntesis y un análisis de redes, conceptos categorías o modelos de creación.

Se trata de un fenómeno que se bifurca, de entidades concentradas y difusas, de tal manera que las implicaciones de las catástrofes, las realidades imaginarias, los puntos críticos o de interés, los resultados técnicos surgentes de un proceso perceptivo y, o, sensible, adquieren su valor en un conocimiento focalizado, en una base de creatividad y en un conjunto significativo viable de experiencias similares y cognoscitivas. (Ver Gerald Holton 1993).

Las nuevas investigaciones en el campo de los diversos análisis de las imágenes, involucran un proceso de trabajo racional, intuitivo, formal y material, incidente en la relación cultura-sociedad. Todo lo cual permite inferir fenómenos de creación tendente a la síntesis visual y al análisis artístico.

El fenómeno productividad y alteridad modifica, en cuanto a expresión y contenido, un contexto de relaciones poéticas y eidéticas a partir de las cuales se representa el sistema denominado imagen artística y el sistema denominado cultura visual.

En ambos sistemas podemos localizar elementos y aspectos confluyentes, entrópicos y direccionales, de tal manera que lo objetivo y lo ideal, lo físico y lo temporal, lo formal y lo sustancial, se reconocen en el contexto creacional y artístico visualizados, unificados y focalizados como significación, comunicación y producción.

Lo que es importante, en este sentido, es el recorrido de las imágenes artísticas en proyección, situación y manipulación. Este hecho conduce a nuevos planos de representación del conocimiento artístico y cultural. El campo de objetividad, el campo de subjetividad y el campo de alteridad, desarrollan en variados fenómenos lo que se entiende por campo de traducción y comprensión de las imágenes.

Evidentemente que "lo traducido" tiene una forma- sustancia y una forma-sentido visible en tiempo y espacio. Todo lo cual implica también una movilidad de formas y contenidos significativos emitidos y recibidos en un orden sensible y en un orden perceptible.

Toda imagen artística producida pertenece a un modelo o tipo imaginario determinado en los diversos transcursos de la historia del arte y de la historia cultural de las imágenes. Todo lo cual nos lleva a precisar y reconocer fórmulas y cualidades del trabajo artístico- visual. Por lo cual podemos reconocer y a la vez entender los productos visuales y artísticos como niveles de correspondencias semánticas y ectópicas.

La concepción crítica o teórica según la cual una obra de arte es un argumento, un predicado, una génesis, un proceso configurado o una síntesis percepto-sensible es indicadora de una crisis de la producción visual. El proceso de reconfiguración, tratamiento, recombinación o reciclaje, invitan a reanalizar los elementos constitutivos, semánticos o morfológicos de la imagen o las imágenes.

Desde ese fenómeno, interviene la relación orden y caos, movimiento polidireccional y particularidad crítica. Este marco surgente desde la experiencia artística supone horizontes, miradas, catástrofes, grado 0 de interpretación, grado 0 de comprensión, incidencia estética, unidad y desunidad, posición e imposición.

Todo lo anterior significa un reanálisis de paradigmas semióticos, en cuyo caso, el proceso de semiosis toma como modelo la alteridad de formas y contenidos, de iconos, señales, símbolos, grafos, grafías, interpretantes, índices, legisignos y otras modalidades constitutivas de lo semiótico.

El nuevo giro artístico- científico- visual sugiere varias conversiones y reconversiones que se manifiestan a partir de los nuevos productos y productividades artístico-visuales. El hecho de que los conceptos de orden, estructura, composición, armonía, equilibrio, desequilibrio, desorden, tensión, asimetría, descomposición y otros hayan conformado un nuevo vocabulario dentro de las artes visuales, implica un nuevo modo de educar y, de educación de la mirada y el mirar.

La recategorización, reconceptualización y resemantización de las imágenes visuales conduce también a un nuevo contexto de los estudios visuales. Se trata de asumir la dialéctica orden y caos, la tensión existente entre tradición y ruptura.

Las nuevas mitologías y pictografías del orden y del caos van creando paulatinamente una nueva forma, sentido de las imágenes infusas y difusas. Este fenómeno necesita de pequeñas o grandes catástrofes espaciales, temporales, numéricas, biofísicas, astronómicas y agenciales. En el contexto de las creaciones virtuales, así como en las nuevas revisiones de lo virtual, se van constituyendo imágenes con un grado específico y variado de significación, lo que hace que un fenómeno de aparición, desaparición y divisibilidad, dialogue con los diversos marcos de abstracción o subjetividad.

El fragmento, el bit, el quantum, el átomo, la célula, el tipo biológico, la circularidad, la triangularidad, lo parabólico, la corteza, el grano o la granularidad, se reconocen en la síntesis y el análisis como elemento constitutivo o forma realista de la vida de las imágenes. Estos fenómenos de visibilidad e invisibilidad, permiten variar las esferas, lugares, biosferas, tecnosferas, antroposferas o semiosferas ocurrentes o concurrentes en la cultura, la naturaleza, el sujeto y el lenguaje.

La fenomenología del orden y del caos adquiere su significación en las imágenes artísticas, en las imágenes científicas, técnicas, biológicas, mediales, geológicas y otras, siendo estas procesadas, reprocesadas en un contexto elegido. (Ver Giulio Giorelo 1993 y Feyerabend 1993).

Imágenes del orden e imágenes del caos revelan variedades del universo real e imaginario, tangible e intangible, formal e inmaterial. Esto quiere decir que en las imágenes artísticas o bocetos artísticos de Miguel Angel, Leonardo, Duchamp, Picasso, Braque, Klee, Mondrian, Kandinsky o Magritte, encontramos fenómenos, marcos conceptuales, categoriales, visibles o invisibles del orden y del caos.

Tanto el concepto de simetría como el de asimetría se producen en lo que es la estructura de las imágenes artísticas o naturales. Cada tipo de imagen revela el caos o el orden según las mismas produzcan efectos o puedan emitir significados en base a la concentración imaginaria o tipológica.

Como ya hemos visto, el orden y el caos dialogan entre sí, en la línea de intuiciones analógicas, combinaciones, construcciones o deconstrucciones formales, materiales, de profundidad o de superficie.

La travesía de una imagen simétrica es distinta a la travesía de una imagen asimétrica. El concepto de orden implica la noción de unidad, cohesión y composición. La noción de caos implica lo diverso, lo difuso, lo fragmentario, lo desintegrado. Ambas nociones posibilitan una lectura en el contexto de la naturaleza y el contexto de la cultura. Ambos se transforman adquiriendo cualidades y valores dentro de la visión creacional.

En efecto, lo que implica el orden y aquello que implica el caos, conduce a un entendimiento y a la vez a conductos diferenciales, cuyo valor y función podemos observar en las obras de artes de la vanguardia y la posvanguardia, así como en las imágenes del primer renacimiento europeo. Todo esto revela una búsqueda y a la vez un marco del trayecto creacional. Lo que origina la imagen-caos y la imagen-orden son los eventos de positividad y los eventos de negatividad. Las entidades confirmativas de las imágenes del orden y el caos se sustentan en la ley del movimiento y en el fenómeno de la alteridad.

Desde esta conceptuación podemos advertir que el contexto de creación visual, unido a la experiencia crítica de la visualidad tiende a informar, significar, reproducir y producir elementos de constancia cognitiva y proyectiva. Los modernos estudios sobre el concepto de catástrofe, o más bien, de la teoría de las catástrofes, refieren incidentes naturales, matemáticos, reales y abstractos. Los estudios sobre el tiempo y el espacio, han afectado de manera directa e indirecta los estudios artísticos, culturales, humanísticos y científicos entre otros. Los trabajos de René Thom sobre morfogénesis, estabilidad, proceso y visión, entre otros, se justifican en una investigación donde el artista post-vanguardista, así como el arte de finales del siglo XX, han encontrado apoyo y se han justificado en las diversas estéticas integralistas, asumidas por un arte que se debate entre el simulacro y el fragmento.

La teoría semiótica que reflexiona sobre el arte, los objetos culturales, las travesías significantes, los senderos naturales e imaginarios, aparece integrada y construida en cuadros, cuadrajcs, videoarte, videoinstalaciones, acciones artísticas y exploraciones de la tridimensionalidad. Las experiencias caóticas, así como las movilidades perceptosensibles, motivan determinadas fuerzas interaccionales, así como fondos de formas subjetivizadas por la mano, el ojo y la concepción aleatoria, heurística y holística de la creación artística o las diversas creaciones visuales.

Lo parabólico, lo quántico, lo virtual y lo nuclear, se reconocen como ya hemos visto, en dos formas fundamentales: las formas del orden y las formas del caos. Ambas aparecen en las últimas producciones de artistas europeos, norteamericanos, africanos, medio-orientales, orientales, cuyas expresiones apoyan una búsqueda científica, artística, técnica e imaginaria, basada en interconexiones e intervisiones artísticas y estéticas.

Tanto las teoría de las catástrofes como la teoría semiótica de la morfogénesis y el equilibrio, ayudan al artista en la creación de rutas visuales en obras de artes que se debaten entre el equilibrio y desnivel, la concreción y la seudoconcreción; lo real y lo aparente, la plenitud y el vacío, la luz y la oscuridad, el ente y el no-ente, lo uno y lo múltiple, el todo y la parte, la cosa y la nada, la base y el fondo, el número y la realidad, así como otras relaciones y oposiciones reales y virtuales.

En el contexto de una semiótica del caos encontramos imágenes virtuales cualificadas como forma y sentido, como tensión y diálogo, comunidad y dispersión, materia y energía, desviación y concentración, exploración ciberespacial, determinación, sustitución, marco sensible y marco perceptible.

La semiótica el orden, es la que parte de la composición, estructura perceptiva, equilibrio real y virtual, eje, punto, tropismo, concentración nuclear, armonía y relación de base. La semiótica del orden tiene su base en el estudio de los signos unitarios y estructurados.

Estos signos se hacen observables en el dinamismo de la semiosis o propiedad significativa de todo aquello que sirve para significar. En todo el contexto del arte post-experimental se hacen visibles tanto el sistema como su anomalía; el fenómeno y su desviación, la entidad y su negación, la fijeza y la movilidad, la conjunción y la disyunción.

Todo fenómeno estético-artístico apoyado en el concepto de semiosis, va creando un sistema de encadenado o de encadenamiento significante que aspira siempre a la forma y al modelo, al envío y al desvío, a lo aparente y a lo real, al signo y a la entidad. En este sentido la dialéctica orden-caos se explica a partir de las posibilidades perceptivas y sensoriales de la significación visual y objetual. Todo lo cual implica un marco de transformación, conexión y posicionamiento de matrices estético-artísticas, cinéticas y culturales.

Lo que promete la semiótica del caos y la semiótica del orden, es una inscripción, una adscripción, una descripción y una transcripción de modelos, formas y fórmulas del espacio-tiempo, sus unidades, estructuras y formas visibles e invisibles, naturales y artificiales, involutivas y evolutivas, justificadas por superestructuras del conocimiento objetivo, racional e intuitivo.

Desde la perspectiva semiótica del arte actual, existe una direccionalidad denominada integralismo experimental. El mismo consiste en unificar contrarios, materiales y abstractos, reales e imaginarios, mediante el análisis y el sintetismo de las formas caóticas y equilibradas, así como mediante el quantum, el punto crítico de acción y reacción. Lo que equivale a reconceptualizar la historia misma de las formas visuales y artísticas.

Odalís G. Pérez Escritor Miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua Ver más