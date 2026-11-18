Hay conversaciones que, sin proponérselo, nos devuelven a épocas en las que la literatura constituía una forma privilegiada de encuentro intelectual. Hace unos días, a raíz de mi reflexión sobre La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, tuve el privilegio de intercambiar correspondencia con un lector cuyas observaciones me hicieron recordar aquellos tiempos en que las personas se escribían largas cartas para compartir sus lecturas, discutir las ideas de los grandes escritores y transmitir, con la generosidad que nace del conocimiento, aquello que los libros les habían enseñado sobre la vida y la condición humana.

Confieso que aquel intercambio me produjo una satisfacción difícil de describir. En una época dominada por la inmediatez, descubrir que todavía existen lectores dispuestos a detenerse ante una obra literaria, reflexionar sobre ella y prolongar sus interrogantes mediante el diálogo constituye, por sí mismo, un verdadero regalo intelectual.

A ese lector, cuyo nombre omito por respeto a su privacidad, deseo expresarle públicamente mi gratitud y el honor que representa para mí saber que dedica parte de su tiempo a leer mis reflexiones. Sus referencias a obras que, pese al transcurso de los siglos, conservan intacta su capacidad de interpelar al ser humano me han proporcionado algo más valioso que un elogio: la satisfacción de comprobar que estas páginas cumplen uno de sus propósitos esenciales: despertar nuevas preguntas y mantener viva la conversación literaria.

Entre las obras que acudieron a mi memoria durante aquel intercambio se encuentra El inmoralista (L’Immoraliste), de André Gide, publicada en 1902. La leí por primera vez en París, en 1998, cuando mi interés por los clásicos franceses se entrelazaba con mi empeño constante por perfeccionar el dominio de aquella lengua. Recuerdo que entonces me acerqué a sus páginas, movida tanto por el deseo de conocer la obra de uno de los grandes escritores franceses como por la curiosidad de descubrir, a través de su literatura, los matices de un idioma que aún estaba aprendiendo.

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Han transcurrido veintiocho años desde aquella lectura. Y, sin embargo, regresar hoy a Gide supone descubrir que ciertas obras no envejecen con nosotros, sino que parecen aguardarnos pacientemente hasta que nuestras experiencias nos permiten formularles preguntas distintas.

Porque El inmoralista no es simplemente la historia de un hombre que pretende liberarse de las convenciones morales de su tiempo. Es, sobre todo, una exploración de las contradicciones que surgen cuando el descubrimiento de uno mismo entra en conflicto con la existencia y los derechos de los demás.

Es precisamente allí donde quisiera detenerme: ¿en qué momento la legítima aspiración a vivir libremente puede transformarse en una justificación del egoísmo?

Michel, protagonista de esta novela, es un joven intelectual cuya existencia ha transcurrido entre libros, investigaciones históricas y una educación marcada por la disciplina moral. Su conocimiento del mundo proviene principalmente de los textos antiguos, mientras que su experiencia de vida se ve limitada por las costumbres y los principios heredados de sus padres. Es un hombre instruido, respetable y aparentemente dueño de sí mismo, aunque todavía desconoce gran parte de sus propias inclinaciones.

A los veinticuatro años contrae matrimonio con Marceline, una joven por quien siente afecto y estima, pero no el amor apasionado que tradicionalmente asociamos con la unión matrimonial. Su decisión responde, en buena medida, al deseo de complacer a su padre moribundo. Michel acepta así una responsabilidad que aún no comprende plenamente, comprometiendo su existencia antes de haber descubierto quién es en realidad.

Durante su viaje de bodas por el norte de África, una grave enfermedad altera radicalmente el curso de su vida. La proximidad de la muerte despierta en él una conciencia desconocida de su propia existencia. Hasta entonces había vivido entregado al estudio, al deber y a una concepción de la virtud que apenas dejaba espacio para los placeres sensoriales. Sin embargo, cuando comienza a recuperarse, descubre que el mundo posee una belleza que sus conocimientos académicos no le habían permitido apreciar.

La luz del sol, la naturaleza, la juventud, la salud y la libertad de movimiento adquieren para Michel una importancia extraordinaria. El hombre que antes buscaba comprender las civilizaciones desaparecidas comienza a interesarse por la intensidad del presente. Es como si, al recuperar la salud, descubriera que había dedicado buena parte de su existencia a estudiar la vida sin detenerse verdaderamente a vivirla.

Este despertar, considerado de forma aislada, no tendría por qué representar un conflicto moral. ¿Acaso no constituye una aspiración legítima descubrir nuestras inclinaciones, cuestionar las enseñanzas recibidas y procurar una existencia más auténtica? ¿No forma parte de la madurez humana reconocer que algunas de nuestras convicciones proceden de una educación que nunca nos detuvimos a examinar?

La dificultad surge cuando Michel comienza a interpretar su transformación como una autorización para desprenderse de todo aquello que considera contrario a su naturaleza, incluidas las responsabilidades que lo vinculan con otras personas.

Su recuperación física viene acompañada de una transformación espiritual progresiva. Las convenciones que antes orientaban su conducta comienzan a parecerle obstáculos; los compromisos adquiridos se convierten en cargas, y el bienestar ajeno pierde importancia frente a la necesidad de satisfacer sus propios deseos.

Pero Gide introduce una contradicción que merece especial atención: Michel descubre el valor de su propia vida gracias, en gran medida, al sacrificio de Marceline, y termina desarrollando una concepción de la libertad en la que ese sacrificio recibe cada vez menos reconocimiento.

Marceline ocupa un lugar fundamental en esta historia, no solo por su relación con Michel, sino también porque su presencia permite comprender las consecuencias humanas de las ideas que él comienza a adoptar. Durante la enfermedad de su esposo, ella representa la entrega, la compasión y la responsabilidad. Lo cuida con una dedicación extraordinaria, organiza sus desplazamientos y sostiene la esperanza de una recuperación cuando él mismo parece haber renunciado a ella.

Sin embargo, a medida que Michel recupera la salud y desarrolla una creciente fascinación por su propia individualidad, la relación entre ambos comienza a transformarse.

La paradoja resulta dolorosa. Mientras Marceline había subordinado sus necesidades a la supervivencia de Michel, este descubre una libertad que, progresivamente, lo distancia de las obligaciones matrimoniales. Y cuando las circunstancias se invierten y es ella quien necesita protección y cuidados, la nueva filosofía de su esposo revela sus contradicciones más profundas.

No se trata simplemente de contraponer a una mujer virtuosa con un hombre egoísta. Gide construye una relación mucho más compleja, en la que el amor, el deber, el deseo y la responsabilidad parecen avanzar en direcciones distintas. Michel no carece por completo de sentimientos hacia Marceline, pero su creciente preocupación por sí mismo dificulta que esos sentimientos se traduzcan en una atención constante a sus necesidades.

Marceline tampoco debe interpretarse exclusivamente como una representación de las convenciones sociales que Michel pretende abandonar. Es una persona cuya existencia tiene un valor independiente de los conflictos internos de su marido.

Precisamente por eso, su sufrimiento plantea una pregunta que la búsqueda individual de Michel parece incapaz de responder: ¿puede considerarse auténtica una libertad que requiere ignorar la humanidad de otra persona para afirmarse?

A lo largo de su transformación, Michel encuentra en Ménalque una figura que lo lleva a cuestionar sus antiguas convicciones. Este personaje, cuya vida se desarrolla al margen de numerosas convenciones, representa una posibilidad de existencia que fascina al protagonista: vivir sin someterse permanentemente a las expectativas ajenas.

La influencia de Ménalque resulta significativa porque introduce una distinción entre poseer algo y disfrutar verdaderamente de ello, entre aceptar una identidad heredada y construir una existencia propia. Sus ideas alimentan en Michel la sospecha de que las obligaciones sociales, las posesiones materiales y las costumbres pueden convertirse en formas de servidumbre.

Sin embargo, en su entusiasmo por desprenderse de ellas, Michel parece olvidar que no todas las responsabilidades constituyen cadenas ni todos los vínculos humanos representan obstáculos para la realización personal.

La libertad, cuando se concibe únicamente como ausencia de límites, corre el riesgo de convertirse en una aspiración inalcanzable. Cada compromiso parece una amenaza, cada obligación, una renuncia, y cada necesidad ajena, una interrupción del propio deseo.

La tragedia de Michel no consiste necesariamente en haber cuestionado la moral recibida. Ese cuestionamiento puede constituir una expresión legítima del pensamiento individual. Su conflicto surge cuando la afirmación de sí mismo deja de estar acompañada de una reflexión suficiente sobre las consecuencias de sus decisiones. Es aquí donde la novela adquiere una dimensión que trasciende su época.

Aunque publicada en los primeros años del siglo XX, El inmoralista plantea interrogantes que continúan presentes en nuestras sociedades, donde la realización personal suele presentarse como uno de los objetivos fundamentales de la existencia. Se nos invita constantemente a descubrir quiénes somos, perseguir nuestros sueños y desprendernos de cuanto limite nuestra felicidad. Pero rara vez se concede igual importancia a una pregunta indispensable: ¿qué responsabilidades acompañan al ejercicio de esa libertad?

No pretendo sugerir que el individuo deba sacrificar su identidad para satisfacer las expectativas ajenas. Sería igualmente peligroso convertir el deber en una forma de sometimiento o considerar que toda aspiración personal constituye una manifestación de egoísmo. La dificultad reside, precisamente, en encontrar un equilibrio entre la fidelidad a uno mismo y el reconocimiento de que nuestras decisiones afectan inevitablemente a quienes comparten nuestra existencia.

El desenlace de la novela obliga a reconsiderar el significado de toda la transformación de Michel. La muerte de Marceline no conduce a una liberación triunfante. Por el contrario, el protagonista termina enfrentándose a una existencia desprovista de rumbo, incapaz de encontrar en la independencia conquistada una razón suficiente para continuar. Aquello que había perseguido como una promesa de plenitud termina revelándose como una experiencia profundamente contradictoria.

Michel ha conseguido desprenderse de numerosas obligaciones, pero no parece haber encontrado una forma de vida que le dé sentido a su libertad. Su confesión final adquiere entonces una importancia decisiva. El hombre que había querido liberarse de las imposiciones morales termina por reconocer que la libertad, por sí sola, no constituye necesariamente una respuesta a las inquietudes humanas.

Sin embargo, sería injusto atribuir a Gide una condena definitiva de su protagonista. El propio autor advierte, desde el prefacio, que no pretende presentar a Michel como un modelo ni convertir su historia en una acusación moral. Su intención consiste en exponer un conflicto humano sin imponer al lector una solución anticipada.

Esta decisión literaria resulta especialmente significativa. Gide no nos entrega una conclusión cerrada, sino una conciencia humana expuesta en toda su complejidad, con sus aspiraciones legítimas, sus contradicciones y sus consecuencias dolorosas.

Quizás por eso la novela conserva su capacidad de perturbarnos. Porque nos obliga a reconocer que la libertad puede ser una conquista necesaria y, al mismo tiempo, una responsabilidad difícil de asumir.

Michel no fracasa simplemente por querer vivir de acuerdo con sus deseos. Su historia nos invita a considerar lo que ocurre cuando el deseo de afirmarse termina por debilitar la capacidad de reconocer al otro. Su búsqueda de autenticidad plantea una contradicción que sigue siendo profundamente humana: podemos llegar a conocernos mejor y, sin embargo, comprender cada vez menos a quienes nos rodean.

Al regresar a esta obra después de tantos años, encuentro que su mayor riqueza no reside en ofrecer una respuesta definitiva sobre la moralidad de Michel, sino en recordarnos que el conocimiento de uno mismo no siempre conduce a la sabiduría. La experiencia puede enseñarnos a identificar nuestros deseos sin enseñarnos necesariamente a comprender nuestras responsabilidades.

Y acaso esa sea una de las grandes interrogantes que André Gide dejó abiertas hace más de un siglo: ¿de qué sirve conquistar la libertad si, en el camino, perdemos aquello que daba sentido a nuestra existencia?

La literatura no siempre ofrece respuestas. En ocasiones, su mayor virtud consiste en obligarnos a formular preguntas que preferiríamos evitar.

Y El inmoralista pertenece, indudablemente, a esa clase de obras.

Referencia bibliográfica

Gide, A. (1960). The immoralist (D. Bussy, Trad.). Penguin Books. (Obra original publicada en 1902).

Vailma Roca Vailma Roca Fernández es abogada graduada de la Universidad Católica Santo Domingo, licenciada en Educación y Ciencias por la Universidad de Florida, donde también obtuvo una maestría en Comunicación con concentración en Periodismo Digital y Narrativa Multimedia. Escritora y servidora pública en el estado de Florida, actualmente publica en The Times of Israel y Alachua Chronicle. Su trabajo se centra en amplificar voces, contar historias con propósito y defender los derechos de los estudiantes con necesidades especiales y de sus familias. Como miembro de la Comisión Histórica del Condado de Alachua, promueve además la preservación de la memoria colectiva y el valor de las comunidades que forjan identidad. Su trayectoria entre el derecho, la educación, el periodismo y el servicio público refleja una profunda vocación por la justicia social, la verdad y la dignidad humana. Ver más