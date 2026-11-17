Con dos conferencias magistrales dictadas por Juan Rafael Valdez, docente de nivel avanzado de la Universidad de Standford, California, Estados Unidos, concluirá el ciclo de actividades de 2026, correspondientes a la Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (CBNPHU).

La primera disertación será “Pedro Henríquez Ureña: entre la utopía y la pasión”, que se llevará a cabo el martes 24 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, en el salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU).

Basándose en memorias y correspondencias, abordará la labor intelectual del humanista Henríquez Ureña.

Las palabras de bienvenida estarán a cargo del director general de la BNPHU, el escritor Rafael Peralta Romero.

Peralta Romero explicó que con estas conferencias magistrales concluirán las actividades correspondientes al 2026 de la Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, ciclo que calificó de exitoso.

Indicó que la cátedra dedicada a Henríquez Ureña tiene como objetivo exaltar, promover y dar a conocer la obra y figura del intelectual y humanista dominicano, cuyo nombre lleva la institución que dirige.

Valdez pronunciará, además, la conferencia “Ese dominican feeling: reflexiones de un trotamundo en torno a la dominicanidad”, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, el jueves 26 de noviembre, a partir de la 7:00 de la noche.

La Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña cuenta con el apoyo del Banco de Popular Dominicano y la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA).

Juan Valdez

Juan Valdez.

Juan Rafael Valdez, nacido en Santo Domingo, es profesor de español y cultura, historia y política iberoamericanas, en Stanford University. Inició su carrera docente como maestro bilingüe, en el nivel primario de las escuelas públicas de Nueva York, específicamente en el Bronx y en el alto Manhattan.

Tiene un doctorado en lingüística hispánica, del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), una maestría en educación bilingüe, en ese mismo centro de estudios, y una licenciatura en literatura comparada, del Hamilton College.

Becario dos veces de la National Endowment for the Humanities de Estados Unidos, y del Instituto Iberoamericano de Berlín. Además, es profesor invitado en Michigan State University; en Cuba, en el Instituto de Literatura y Lingüística, y en Alemania, en la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen, donde ha impartido seminarios, talleres y cursillos.

En la University of Wyoming, recibió el premio anual de los estudiantes por su enseñanza impactante.

Valdez ha publicado los textos: “Rastreando la identidad dominicana en los escritos de Pedro Henríquez Ureña” y “En busca de la identidad: la obra de Pedro Henríquez Ureña”.

Como investigador, le ha dedicado más de dos décadas al estudio de la obra y la figura de Pedro Henríquez Ureña.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más