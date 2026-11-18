Al penetrar en las minuciosas observaciones de Gonzalo Fernández de Oviedo —recogidas tanto en su Sumario de la natural historia de las Indias de 1526 como en los libros de su magna Historia general y natural—, el lector atento se despoja de la ilusión pueril que reducía al aborigen antillano a un estado de beatitud silvestre, descubriendo en su lugar una civilización fundada en el rigor de una ciencia aplicada. No se trataba de una ciencia abstracta forjada en la geometría griega o en el silogismo de las escuelas medievales, sino de un saber positivo, empírico y sistemático, articulado en procedimientos reproducibles y en una tecnología de materiales que dio respuesta soberbia a tres urgencias vitales: la inmunidad alimentaria, la sustentabilidad ecológica y la contención terapéutica.

La mayor hazaña del ingenio aborigen consistió en desarmar el veneno mortal de la yuca amarga para convertirlo en sustento diario mediante una cadena técnica de admirable sencillez. El taíno comprendió que para eliminar la naiboa —el jugo letal cargado de cianuro— no bastaba la lumbre directa, sino un procedimiento metódico por etapas. Primero raspaba el tubérculo en el guayo con piedras cortantes para romper la pulpa y liberar el tóxico; luego embutía la masa en el cibucán, esa manga de fibras trenzadas que, al estirarse con fuerza, se estrecha y exprime hasta la última gota ponzoñosa; y finalmente tendía la harina seca sobre el burén, donde el calor del barro cocido evaporaba cualquier rastro del veneno. Esa masa era la llamada catibia, de donde se elabora la empanada de yuca. Indigenismo registrado por Pedro Henríquez Ureña y Cayetano Coll y Toste, respectivamente. De esta destreza práctica nació el cazabe: una torta limpia y dura que desafiaba la humedad de la isla durante más de doce meses sin pudrirse, asegurando la ración de los viajes y sentando la base alimentaria que hizo posible poblar y navegar todo el mar antillano.

El genio aborigen domesticó la fragilidad del suelo tropical mediante el sistema del conuco, disponiendo montones cónicos de tierra que impedían que las lluvias lavaran los nutrientes y ahogaran las raíces. En esos montículos mezclaban ceniza y carbón vegetal para nutrir la tierra con potasio y crear un lecho abrasivo que secaba la piel de las larvas y gusanos rastreros antes de que alcanzaran el brote tierno. A este diseño del terreno sumaron una protección vegetal inteligente: sembraban la yuca al lado del ají bravo (Capsicum), levantando una barrera natural de picor que ahuyentaba a los insectos devoradores de hojas sin necesidad de arrasar el monte circundante. Alrededor de las aldeas encendían fogatas con hojas secas de tabaco, ramas de guayacán y resina de tabonuco, cuyo humo denso asfixiaba los enjambres de jejenes tras las tormentas, mientras untaban las maderas de sus caneyes con jugos astringentes de jagua, bija y bejuco de baigua para impedir que el comején y las chinches carcomieran la vivienda.

Esa misma precisión bioclimática definió sus moradas: el bohío y el caney levantaban muros de caña brava que dejaban circular la brisa fresca, pero cerraban el paso a arañas como la guabá, techos de palma con caída empinada que desaguaban el aguacero sin pudrirse y un fogón interior bajo cuyo hollín ahuyentaba a murciélagos y escolopendras. Para guardar sus cosechas idearon la barbacoa, una tarima aérea sostenida en postes embadurnados de resina pegajosa para frenar a las hormigas, donde el cazabe —envuelto en hojas impermeables de bijao— se conservaba seco y limpio por más de un año. Al desarticular este equilibrio milenario con la tala ciega y el trabajo forzado de la encomienda, el colonizador europeo desmanteló el escudo ecológico de la isla, quedando a merced de plagas y hambrunas que solo pudo sortear adoptando a tientas los mismos frutos, remedios y técnicas que la inteligencia taína había perfeccionado para hacer habitable el trópico.

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En su Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (Sevilla, 1565-1574), Nicolás Monardes, una de las lumbreras de la medicina renacentista, consagró uno de sus capítulos más extensos y celebrados al guayacán (Guaiacum officinale o lignum sanctum), al que definió como el primer gran bálsamo que América ofreció para redimir a Europa del azote del «mal de las búas» o morbo gálico.

Para Monardes, el guayacán de La Española no fue un mero añadido al catálogo de simples, sino la prueba fehaciente de que los herbolarios aborígenes poseían una clave terapéutica que salvó al Viejo Mundo de la gangrena y de la intoxicación química cuando los textos de la Antigüedad se hallaban mudos e impotentes.

La existencia de una ciencia taína no es una tesis extravagante ni obedece a una conciencia hiperbólica sobre sus logros; se halla cabalmente blindada por las investigaciones llevadas a cabo por la historiografía contemporánea. Valga como demostración dos ejemplos grandilocuentes, donde se compendian los argumentos que han servido de fundamento a la ciencia de los taínos. A seguidas, y a riesgo de que resulte una reiteración machacona, referimos una síntesis de sus reflexiones.

Las observaciones de Frank Moya Pons

En las páginas de La otra historia dominicana, La Española en el siglo XVI: 1493-1520 y su Manual de historia dominicana, Frank Moya Pons desarticula el prejuicio que confunde la condición ágrafa de los aborígenes antillanos con un salvajismo primario, probando que la sociedad taína había alcanzado la madurez técnica propia de los pueblos neolíticos más avanzados. Aquella civilización no operó desde la vacilación instintiva, sino a través de un cuerpo coherente de ciencia empírica y tecnología adaptativa que resolvió con precisión los grandes desafíos del hábitat insular. La cúspide de este saber residió en su biotecnología alimentaria: la domesticación de la yuca amarga (Manihot esculenta), raíz letal que transformaron en cazabe tras una rigurosa clasificación taxonómica de seis variedades botánicas (ypatex, diaconan, nubaga, tubaga, coro y tabacan) y una cadena instrumental coordinada —la coa para desenterrar, el guayo lítico para la fractura celular, el cibucán trenzado para exprimir el ácido prúsico y el burén para la termólisis del veneno residual mediante leña de guázuma—.

La superioridad material de esta síntesis quedó confirmada en el terreno logístico y militar. Frente al bizcocho de trigo peninsular, que en el trópico se tornaba una masa agusanada por el gorgojo y corrompida por el moho, el cazabe taíno —disco de almidón anhidro, libre de lípidos enranciables y resistente a la descomposición por más de doce meses— suministró la ración imperecedera que hizo posibles las armadas de Ponce de León, Diego Velázquez, Cortés y Pizarro para la ocupación de las Antillas y de la Tierra Firme continental. Esta misma racionalidad técnica gobernó su ingeniería agronómica: el sistema de conucos en montones cónicos que prevenía el deslave de los aguaceros tropicales, retenía la humedad subterránea y aireaba las raíces, protegiendo la fertilidad del suelo frágil.

Idéntico rigor positivo distinguió su dominio de la materia y de las fuerzas físicas: la física aerodinámica de arcos y flechas equilibradas con emplumados helicoidales y maderas seleccionadas por su elasticidad; la hidrodinámica de canoas monóxilas vaciadas al fuego en ceibas colosales para decenas de remeros; y la física de luminiscencia fría aprovechando la bioluminiscencia de cocuyos enjaulados en higüeros perforados. En el orden clínico, su farmacopea botánica aventajó con creces a la terapéutica del Renacimiento europeo. Mientras los médicos del Viejo Mundo destruían a los enfermos de sífilis con tóxicas unciones de azogue que pudrían las encías y quebraban los huesos, los behiques aplicaron la decocción metódica del duramen de guayacán (Guaiacum officinale) combinada con un régimen de diaforesis y purgas botánicas que limpiaba las llagas del mal de búas sin aniquilar el cuerpo, forzando a la corte de Carlos V a importar el leño antillano como el primer remedio soberano de América. Lejos de la indolencia mítica, los taínos erigieron un método lúcido de dominio material que sostuvo biológicamente a sus propios conquistadores.

2. El enfoque de Roberto Cassá

En el análisis socioeconómico de Roberto Cassá en Los taínos de La Española, la demostración de una racionalidad científica y técnica aborigen se desprende de la anatomía material de sus fuerzas productivas. El testimonio irrefutable de este dominio empírico reside en una formidable ecuación de rendimiento: gracias a la arquitectura agronómica del cultivo en montones, un agricultor taíno satisfacía la subsistencia alimentaria familiar de yuca con apenas sesenta días de labor al año. Lejos de traducirse en una inercia pasiva, esta alta productividad liberó un dilatado tiempo social libre que hizo posible el despegue manufacturero, ideológico y estético del horizonte cultural Boca Chica en el período taíno final, donde el excedente agrícola sostuvo tanto la especialización de artesanos y behiques como la sofisticación de una cultura material neolítica avanzada.

La existencia de este saber aplicado se comprueba en la precisa especialización instrumental destinada a transformar el medio físico. En el ámbito de las herramientas de producción, el pulimento del hacha petaloide garantizó el desmonte forestal y la carpintería pesada; las gubias de concha de Strombus y el fuego controlado permitieron vaciar en un solo tronco de ceiba o caoba canoas monóxilas para ochenta remeros que navegaban a seis nudos de velocidad; y en la bioquímica culinaria, la ingeniería textil del cibucán —manga deformable de fibras vegetales que ejercía compresión transversal por tracción— deshidrataba la pulpa de yuca para separar la naiboa venenosa, mientras la cocción en los burenes de barro cocido evaporaba el ácido cianhídrico remanente para generar un pan duradero. La manufactura textil de hamacas y redes con algodón, cabuya y bejuco, la edificación de caneyes comunales de hasta veinte metros de diámetro inmunes a la torsión del viento tropical y la erección de bateyes líticos para el juego y el rito revelan una inteligencia técnica que dominaba la resistencia y elasticidad de los materiales. Asimismo, la talla de duhos ceremoniales en guayacán, las espátulas vómicas de hueso de manatí y los recipientes efigies denotan una plástica sintética y abstracta nacida del dominio de la materia.

La confirmación histórica del valor de esta ciencia residió en la tragedia de su erradicación. Al irrumpir la encomienda española, el régimen comunal gentilicio —orientado al bienestar social colectivo y al equilibrio biológico dentro del clan— fue violentamente suplantado por la sobreexplotación mercantil-feudal de los encomenderos. El traslado forzoso de los aborígenes hacia los lavaderos de oro, la imposición de jornadas de diez y doce horas durante demoras de ocho meses continuos y la proscripción de sus baños profilácticos y festividades destruyeron la producción del conuco y aniquilaron el tiempo libre. El colapso demográfico sobrevenido no evidenció incapacidad o retraso en el indígena, sino la quiebra letal provocada por un sistema extractivo que dinamitó una refinada ecología productiva que había sabido preservar la vida y fundar una civilización en el corazón del trópico.

Vocabulario entomológico de La Española

En las crónicas tempranas y en los protocolos administrativos del siglo XVI, la asimilación del léxico entomológico taíno no obedeció a una complacencia exótica ni a un afán literario de color local, sino a una estricta urgencia de supervivencia y ordenanza jurídica. Al enfrentarse a una fauna parásita que desbordaba el repertorio zoológico de Nebrija o de Plinio el Viejo, el castellano se vio obligado a desterrar sus voces peninsulares —incapaces de dar cuenta de la ferocidad y el comportamiento biológico de las alimañas tropicales— para adoptar de inmediato el vocablo indígena. Aquellas palabras pasaron de la boca del conquistador a las relaciones de sucesos, a los autos de los cabildos y a las ordenanzas reales como verdaderos términos técnicos de policía sanitaria y naval.

1. La codificación cronística: de la extrañeza a la fijación léxica

El proceso de aclimatación de estas voces quedó plasmado en la prosa fundacional de cronistas como Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro Mártir de Anglería y Bartolomé de las Casas. En ellos, la palabra nativa actúa como el único descriptor capaz de capturar la escala del daño físico:

– La nigua como categoría patológica: En el libro II de la Historia general y natural de las Indias, Fernández de Oviedo no busca equivalentes castellanos como «pulga» o «garrapata» porque comprueba que el comportamiento de la Tunga penetrans es radicalmente distinto. La voz taína se consagra como término clínico para designar una dolencia que inmovilizaba a la soldadesca y amenazaba la logística de las entradas a la manigua:

«Nigua es una animaleja tan pequeña que apenas se puede ver […] y entra por los pies y súpito se mete debaxo de las uñas y por los calcañares […] y allí engendra una vejiguilla llena de liendres o huevos, de que procede tanto daño que muchos han quedado mancos de los pies y tullidos por no saberlas sacar».

– El comején en la carpintería de naos: En las relaciones marítimas y en los registros de reparaciones de navíos, el término comején desplazó rápidamente a voces castellanas como «polilla» o «carcoma». Para los pilotos y maestres de la Casa de la Contratación, el insecto antillano presentaba una velocidad de devastación estructural desconocida en los robledales ibéricos, obligando a emplear la voz nativa para asentar en los libros de cuentas los gastos de pez, betún y sustitución de tablazón arruinada.

– El jején y el mime como accidentes geográficos y ambientales: En los derroteros y mapas de navegación, las desembocaduras de ríos y manglares comenzaron a calificarse formalmente de «tierras de muchos jejenes» o «playas de mimes», advirtiendo a las tripulaciones del peligro de fondear o hacer aguada en parajes donde el enjambre impedía el reposo y desataba inflamaciones febriles.

Lejos de confinarse a los folios de las crónicas, los taínismos entomológicos adquirieron fuerza de ley en la jurisdicción de Santo Domingo, demostrando que el Nuevo Mundo no podía legislarse con el léxico seco de Castilla. Desde las ordenanzas misioneras de frey Nicolás de Ovando y la Real Audiencia, los mayordomos fueron conminados bajo pena de negligencia a inspeccionar los pies de indios y negros cuadrilleros para extirparles las niguas, atajando así las gangrenas que diezmaban las cuadrillas; en las actas capitulares, la bibijagua dejó de ser una molestia doméstica para tipificarse como ruina pública, imponiendo multas y desmontes forzosos contra sus hormigueros; y en los contratos de alarifes de la ciudad primada se proscribieron las maderas blandas por ser «muy amigas de comején», exigiendo durámenes incorruptibles de guayacán o caoba. Arraigado en la cotidianidad insular, este vocabulario se transmutó en vigorosas metáforas del español dominicano: «pegarse como una nigua» definió la impertinencia tenaz; «ser un comején», la voracidad silenciosa que carcome los bienes; y el «mimerío» o «comer como un jején», la multitud fastidiosa y la mordedura insidiosa. Esta primera rendición conceptual del conquistador ante la aspereza del trópico alcanzó su consagración normativa entre 1726 y 1739 en el Diccionario de autoridades, donde la Real Academia Española legitimó estas voces antillanas como patrimonio indispensable de la lengua, avaladas por la autoridad de la Real Academia.

La inclusión de nigua, comején y jején en el Diccionario de autoridades demuestra que el español americano no entró en la norma ilustrada por concesión graciosa, sino por imperativo de la realidad. Al asignarles el sello de voces castellanas legítimas avaladas por cronistas de Indias, la Academia ratificó lo que la historia material de La Española había determinado desde 1492: que para aprehender, gobernar y describir el mundo biológico antillano, el idioma del conquistador no tuvo más remedio que hablar en taíno.

El Diccionario de autoridades (1726-1739), al levantar el inventario formal del léxico castellano, acogió un conjunto notable de voces entomológicas americanas y términos zoológicos conexos que trascendían las ya analizadas (nigua, comején y jején). La Academia incorporó vocablos de raíz taína, náhuatl, quechua y tupí-guaraní, refrendados por los cronistas mayores (Gonzalo Fernández de Oviedo, Antonio de Herrera, el Inca Garcilaso, Francisco Hernández y José de Acosta), certificando cómo los insectos del Nuevo Mundo forzaron la expansión descriptiva de la lengua.

El Diccionario de autoridades consagró la impronta antillana en el canon de la lengua al codificar formalmente, entre otros vocablos de la isla Española, los indigenismos taínos bohío (tomo I, 1726), batata (tomo I, 1726), batey (tomo I, 1726), canoa (tomo II, 1729), cazabe (tomo II, 1729), cacique (tomo II, 1729), ceiba (tomo II, 1729), comején (tomo II, 1729), cocuyo (tomo II, 1729), hamaca (tomo IV, 1734), huracán (tomo IV, 1734), jején (tomo IV, 1734), maíz (tomo IV, 1734), naguas (tomo IV, 1734), nigua (tomo IV, 1734), guayacán (tomo IV, 1734), tabaco (tomo VI, 1739) y yuca (tomo VI, 1739), ratificando en sus páginas ilustradas que la cultura material, la biotecnología, la entomología y el entorno natural de los aborígenes insulares se habían vuelto indispensables para completar la fisonomía descriptiva que ya había alcanzado el idioma castellano.

La cantera del taíno acapara el 50 % de los primeros préstamos aborígenes acogidos en el canon léxico de la lengua española, relegando a proporciones menores el aporte del náhuatl (30 %) y del quechua (20 %), no por mero azar cronológico, sino porque la experiencia insular de La Española funcionó como la matriz conceptual indispensable con la que el castellano aprendió a pensar y a nombrar el resto de América. Antes de hollar el Anáhuac o escalar los Andes, el conquistador ya había domesticado su propio vocabulario en el Caribe; por ello, la palabra antillana no quedó confinada a su cuna insular, sino que cabalgó con las huestes hacia Tierra Firme, universalizando el maíz sobre el centli, imponiendo la canoa en las aguas continentales y ungiendo al cacique por encima del tlatoani y del curaca en las leyes del Imperio, confirmando que la lengua con la que España aprehendió el Nuevo Mundo zarpó, para siempre, con el sello indeleble de las Antillas.

En el libro XV de la Historia general de Gonzalo Fernández de Oviedo y en los estudios filológicos de Pedro Henríquez Ureña, la entomofauna de La Española se ordenó en dos vertientes léxicas: la conservación de voces taínas para los parásitos inéditos (comején, jején, nigua, mime) y el traslado de términos patrimoniales hispánicos para las especies análogas o importadas de Europa (hormigas, avispas, calabrones, grillos, moscas, escarabajos, cucarachas, garrapatas, pulgas, broma, alacrán y la voz latina sanguijuela, anélido acuático chupador de sangre). Sobre este fondo castellano floreció, además, una vigorosa inventiva morfológica criolla basada en compuestos de verbo y nombre o adjetivo, enteramente hispánicos: así nacieron el término general saltamontes (salta + montes, ortóptero saltador o langosta) y los expresivos dominicanismos analizados por Henríquez Ureña, tales como hiedevivo (hiede + vivo, insecto hemíptero o chinche silvestre que despide un hedor defensivo aun estando vivo) y saltacocote (salta + cocote, coleóptero elatérido que da bruscos saltos al caer de espaldas), hermanados en su estructura popular con voces de la flora y el habla rural como moriviví y comegente.

Profilaxis para defenderse de la devastación entomológica

Frente al rigor de la entomofauna insular, los taínos articularon un sistema coherente de defensa empírica que combinaba la química natural con la previsión arquitectónica:

– Profilaxis dérmica: Mediante el embijado —la emulsión aceitosa de la bija (Bixa orellana) y el jugo astringente de la jagua (Genipa americana)—, cubrían la epidermis con una laminilla hidrofóbica que desviaba los aguijones de jejenes y mayes, curtía la piel contra el fango y mitigaba el sol tropical. Como consigna Gonzalo Fernández de Oviedo en el libro VIII de su Historia general, los propios soldados castellanos adoptaron esta pomada vegetal en sus marchas para restañar llagas y endurecer los pies allí donde el calzado europeo había fracasado.

– Cirugía preventiva: Contra la nigua (Tunga penetrans), empleaban espinas vegetales y conchas de caguarí para extirpar intacta la bolsa ovígera subcutánea, cauterizando de inmediato la herida con ceniza caliente y aceite de bija para impedir la infección.

– Barreras botánicas y fumigación: Protegían los conucos del asalto de las hormigas defoliadoras (bibijaguas) mediante cercos abrasivos de ceniza viva e hileras de ají bravo (Capsicum), al tiempo que ahuyentaban los enjambres domésticos con sahumerios de tabaco (cohiba), guayacán y resina de tabonuco.

– Control ecológico y domesticación del hábitat: Aprovechaban la predación de aves, lagartos y pequeños roedores (hutías y quemíes) en los linderos del cultivo, preservaban las maderas del comején con extractos de baigua y resina de cupey, y aislaron el descanso humano y las provisiones del suelo mediante la hamaca suspendida y la barbacoa aérea sobre pilotes embadurnados de resina.

Al sistematizar este caudal léxico, Pedro Henríquez Ureña fijó una verdad histórica irrefutable: el taíno fue la lengua nodriza de la conquista. Cuando la Real Academia Española levantó en el siglo XVIII el catastro normativo del Diccionario de autoridades, no hizo sino ratificar la síntesis del maestro dominicano: que el castellano aprendió a nombrar y habitar el Nuevo Mundo en las tierras y en los labios de La Española.

La irradiación de la jaba y el macuto

Aunque en el habla cotidiana funcionan como equivalentes para designar un cesto campesino, jaba (predominante en Cuba) y macuto (predominante en Santo Domingo) difieren tanto en su filiación lingüística como en su tipología artesanal:

– Jaba (o hava): Es un indigenismo taíno (arahuaco insular) indiscutible, documentado desde los primeros cronistas y respaldado por Gonzalo Fernández de Oviedo (Historia general, libro XI), Pedro Henríquez Ureña (El español en Santo Domingo y Palabras antillanas en el Diccionario de la Academia) y Cayetano Coll y Toste. Designaba originalmente una cesta redonda y rígida tejida con corteza de majagua o maguey y forrada con hojas impermeables de bihao, que los taínos transportaban atando dos piezas a los extremos de un palo sobre los hombros.

– Macuto: Es un antillanismo y dominicanismo regional catalogado por Pedro Henríquez Ureña entre los «nombres de cosas de origen taíno o probable», aunque su etimología ha sido debatida por la lexicografía entre el sustrato indígena (taíno/caribe). Macuto designa un topónimo de Venezuela, sito en la localidad de La Guaira. Según Joan Corominas, siguiendo a Fernando Ortiz, macuto viene del bantú, lengua africana, makutu, donde significa bolso. En ambos casos, hay argumentos solventes. Aparece en el Diccionario de voces cubanas de 1836 de Esteban Pichardo, dado a la estampa en Cuba.

A diferencia de la jaba rígida, nombra un cesto alargado o alforja flexible tejida con tiras de guano o palma de cana, provista de asas para colgarse al hombro y llevar bastimentos (los llamados víveres en Santo Domingo; viandas, en Cuba; tubérculos y musáceas de origen vegetal). Por su parte, macuto se ha incrustado en la paremiología dominicana «gato entre macuto», equivalente a «hay gato encerrado». Pero igualmente aparece copiosamente en la música popular, particularmente en una pieza del bachatero Anthony Santos «El señor del macuto» y en el merengue típico «Gato entre macuto», dado a conocer por King de la Rosa. Hay varias expresiones asociadas a macuto. Por ejemplo: «huele a macutico de pescador». Y particularmente el verbo macutear, derivación. Verbigracia: «Me pararon para macutearme»; «En esas oficinas macutean a todo el mundo». En cierta circunstancia, cuando funcionarios y empleados le exigían al presidente Balaguer un aumento general de salarios, este respondió con su habitual perspicacia y pragmatismo, no sin un dejo de picardía, que el Estado no tenía recursos para subir los sueldos, pero que los funcionarios y empleados podían compensar esa precariedad mediante el macuteo. Un ingreso complementario tolerado por el sistema.

Referencias bibliográficas

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Fernández de Oviedo, G. (1851-1855). Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano (J. Amador de los Ríos, ed.; 3 vols.). Imprenta de la Real Academia de la Historia. (Obra original publicada en 1535-1557).

Henríquez Ureña, P. (1940). El español en Santo Domingo (Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, vol. V). Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires.

Henríquez Ureña, P. (2003). Estudios lingüísticos y filológicos (Obras completas, vol. IV). Editora Universal / Secretaría de Estado de Cultura.

Las Casas, B. de (1951). Historia de las Indias (A. Millares Carlo, ed.; 3 vols.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original redactada en 1527-1561).

Las Casas, B. de (1999). Brevísima relación de la destrucción de las Indias (C. Varela, ed.). Editorial Castalia. (Obra original publicada en 1552). MIRA TAMBIÉN Centro León inaugurará cuatro exposiciones Así fue el último adiós de Guatemala a Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura 1967

Pané, R. (1988). Relación acerca de las antigüedades de los indios (J. J. Arrom, ed.; 3.ª ed.). Siglo XXI Editores. (Obra original redactada c. 1498).

Cassá, R. (1974). Los taínos de La Española. Publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Moya Pons, F. (2025). La otra historia dominicana. Editora Nacional. (Trabajo original publicado en 2008 por Librería La Trinitaria).

Moya Pons, F. (2025). Otras miradas a la historia dominicana. Editora Nacional. (Trabajo original publicado en 2017 por Librería La Trinitaria).

Diccionario de autoridades (publicado originalmente por la Real Academia Española entre 1726 y 1739 en seis tomos).