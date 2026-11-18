La Cocina de Lilian invitó a disfrutar de una noche de jazz con la agrupación de Nueva Orleans Patrice Fisher & Arpa, este jueves 19 de noviembre, a las 7:30 p. m., con entrada gratuita.
La arpista y compositora Patrice Fisher se presentará junto a Carlos Valladares, en el cajón; Frank Cosmiskey, en el piano, y el saxofonista de Monte Plata Alexander Vásquez.
La cita es en la calle Respaldo Monseñor Meriño núm. 20, detrás de la escuela Meriño, Monte Plata.
La invitación es abierta para toda la comunidad para compartir la música y celebrar los 42 años de La Cocina de Lilian.
Más información en: 809-551-3098.
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