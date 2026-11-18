La Cocina de Lilian invitó a disfrutar de una noche de jazz con la agrupación de Nueva Orleans Patrice Fisher & Arpa, este jueves 19 de noviembre, a las 7:30 p. m., con entrada gratuita.

La arpista y compositora Patrice Fisher se presentará junto a Carlos Valladares, en el cajón; Frank Cosmiskey, en el piano, y el saxofonista de Monte Plata Alexander Vásquez.

La cita es en la calle Respaldo Monseñor Meriño núm. 20, detrás de la escuela Meriño, Monte Plata.

La invitación es abierta para toda la comunidad para compartir la música y celebrar los 42 años de La Cocina de Lilian.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Más información en: 809-551-3098.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más