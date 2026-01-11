'Cosas del alma', o el alma de las cosas

"La sensación nos dice que una cosa es.
El pensamiento nos dice qué es una cosa.
Los sentimientos nos dicen
Lo que una cosa es para nosotros".
Carl Jung. (Citado por Olga Lara en el capítulo "Emociones y Sentimientos”, Pág. 87)
Lo humano está presente en primera fila en la poesía de la poeta Olga Lara (Azua, República Dominicana). La sensibilidad con que aborda los temas inherentes al comportamiento de las personas, es, indudablemente, una descripción de su personalidad y de la empatía que nuestra destacada escritora, siente ante sus semejantes.
De esa humana existencia nace " Cosas del alma", impreso por Editora Búho, 2019 y bajo el cuidado de edición del ilustre intelectual dominicano Ramón Saba (Tenares, 1948). Pero, más allá de lo humano, la poética de la también multipremiada cantautora, toca las cosas, en realidad, el alma de las cosas.
Queriéndolo o no, el poema viaja a dimensiones que, a veces, el poeta desconoce. El poema como ente, decide partir hacia las cosas que nuestra mente guarda en el subconsciente, haciendo parte de la materia, lo propiamente espiritual:
“[…]Pero con los años
vi que una tras otra
desaparecían
hasta que al final
todas se perdieron
se fueron silentes
a otra dimensiones
y no volverán
Personas y cosas
que hoy extraño tanto
todos mis espacios
llenaron de luz
mi vida sin ellas
pensé, acabaría
luego me di cuenta
que respiro aún". "Y respiro aún" (Fragmento) Pág.51
Carl Jung (Suiza, 1875-1961) creía que debajo de nuestra conciencia individual existe un "Inconsciente Colectivo". Este contiene "moldes" o patrones universales llamados "Arquetipos". Las cosas no son solo objetos; a menudo son proyecciones de estos moldes. De ahí la poesía extrae lo que percibimos, sin desearlo, lo que es el "alma de cosas".
Lara, quien además es psicóloga, se deja llevar por ese subconsciente que trasmuta, de lo más profundo de la memoria, las cosas en metáforas; metáforas que habitan cada rincón de ésta singular obra poética. Lo tangible pasa a ser intangible, pero aun así se puede tocar:
"[…] caminar muy juntos
un mundo intangible
que solo el amor
puede hacer visible”. “No olvidas" (Fragmento) Pág.83
Lo propio. La vida misma, se envuelve entre la cosas. La distancia deja de ser un obstáculo y deviene como parte íntima del ser:
"Que mi vida sepa a mí
y no a sazones ajenos
que pueda reconocerme
en acción y pensamiento". "Y no a sazones ajenos" (Fragmento) Pág.29
Y es que esa mezcla entre lo material y lo inmaterial, desdibuja los límites y las fronteras, ahora borradas, son transformadas en un infinito que se pierde hacia la nada:
"En el libro de tu vida
algunos van a escribir
unas páginas muy bellas
antes de verlos partir.
Otros solo harán borrones
o pondrán algunas frases
que te harán sentir muy triste
tendrás el aprendizaje
de que hay presencias que duelen
que daños van a causarte
y lo mejor es dejar
que de tu vida se marchen.
Otros te pondrán tan solo
algún hola y un adiós
muy poco te habrán dejado
en el tiempo que duró
lo que compartieron juntos
en el olvido quedó
aquel intento fallido
en nada se convirtió.
Pero lo más importante
es lo que tú has de escribir
escucha tu corazón
porque te quiere decir
que escriba de esos talentos
que solo a ti pertenecen
y que te harán muy feliz
compartidos con la gente". ("En el libro de tu vida") Pág.59 (Fragmento)
Olga, en su andar poético, crea espacios, empaca al vacío sus costumbres y actitudes; irrumpe caminos recién construidos y los transita a su paso, deteniéndose en cada cosa que habita su equipaje de emociones:
"Mientras me paseo por la ruta amada
de lo que he vivido y de mis nostalgias
vi que en una esquina un banco me llama
dice que me siente, que haga una parada.
Que tome un respiro en estas mis andanzas
y recuerde cosas que tengo olvidadas.
Que pase resumen de penas calladas
que en vez de agobiarme y enfermarme el alma
me brindaron fuerzas para andar descalza
sin ningún abrigo ni ropa apropiada
solo en mi maleta la fe y la esperanza
apreciar mi vida y hacer que ella valga.
Mientras me paseo por la senda amada
de mi experiencia y mis añoranzas
me detengo a veces en mi caminata
en aquel asiento que me motivara
a que reflexione y a que dé mil gracias
porque sigo viva, porque tengo ganas
de contar estrellas, dormir en la playa
porque aquí me encuentro… ¡dando la batalla". (¡Dando la batalla!) Pág.58
La autora, que a decir de su gran mentor Ramón Saba, "ha asimilado la forma del poema con el mismo rigor que asume el contenido que ha logrado desarrollar habilidades que le permite expresar un decir melódico con la misma fuerza del mensaje textual", elabora un manual de supervivencia protegida por todo lo que la rodea, haciendo suyos los objetos cotidianos que deambulan en su psiquis:
"Aquellos que se han ido se quedan con nosotros
y su presencia amada la sentimos tan solo
con mirar un detalle que merece los ojos
y llena de nostalgia nuestro corazón roto.
Un libro, algún retrato, una canción, un verso
hace que en un segundo se instalen los recuerdos
en ese ser que se mancha y nos deja silencios
que luego se transforman en cánticos muy bellos.
Aquellos que se han ido los encuentro en mis sueños
aquí en mi alma que se siente muy cerquita de ellos
y siempre me acompañan en todos mis momentos
con tan solo pensarlos a mi lado los tengo".("Aquellos que se han ido") Pág.91
Y a seguidas, su mundo, ese que le acompaña como un satélite, atado a su sensible fuerza gravitacional, le muestra una sonrisa, una razón para levantarse cada día y proclamar la esperanza:
"Una tarde de enero puede ver a un ciclista
acercarse al lugar por donde me paseo
en este hermoso parque que es una maravilla
y poder disfrutarlo es todo un privilegio.
El corredor que exhibe la más bella sonrisa
su pelo ensortijado que le alborota el viento,
se suelta de las manos y se acerca de prisa
a abrazar a un amigo que le salió al encuentro.
Prosigue el recorrido con actitud alegre
conversa con las aves y saluda a una fuente,
le dice que lo espere que no sea impaciente,
que volverá muy pronto… pedalea más fuerte.
Una curva cerrada le toma por sorpresa
y pierde el equilibrio, y en el suelo se encuentra,
se sacude la ropa, monta su bicicleta
y se aleja silbando, haciendo mil piruetas.
Y me quedo pensando en la lección que encierra
todo lo que he observado desde que apareciera
esta tarde de enero este especial atleta
y lo que me ha enseñado, sin hablar ni siquiera.
poderoso mensaje de voluntad, firmeza
integridad, coraje y de gran resiliencia
superó adversidades, le ganó a la tragedia,
este genial ciclista solo tiene una pierna".(" El ciclista") Pág.45
Olga Lara dueña de una fructífera carrera artística y literaria nos lleva a la reflexión y hace que veamos las situaciones y las cosas en general con una fuerza poética que deslumbra. El libro " Cosas del Alma", es una joya que debemos todos valorar y así entonar nuestras mejores notas:
"Con todos sus virtudes y talentos
inicias el camino de la vida
y paso a paso encontrará salida
si huracanados pueden ser los vientos.
Y quienes te aman estarán atentos
para animarte si hay una caída
y acompañar a tu alma decidida
a continuar, sin escuchar lamentos.
Volando en libertad eres gaviota
que a todos nos cautivas con tu vuelo
un manantial de luz de tu alma brota.
Y no tengo la duda más remota
de que en tu mundo de creativo cielo escucharemos una frase ignota.
y como hermosa gota
que viene a cautivar al arroyuelo
habremos de escuchar tu mejor nota".("Tu mejor nota") Pág.139
