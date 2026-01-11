'Cosas del alma', o el alma de las cosas

"La sensación nos dice que una cosa es.

El pensamiento nos dice qué es una cosa.

Los sentimientos nos dicen

Lo que una cosa es para nosotros".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Carl Jung. (Citado por Olga Lara en el capítulo "Emociones y Sentimientos”, Pág. 87)

Lo humano está presente en primera fila en la poesía de la poeta Olga Lara (Azua, República Dominicana). La sensibilidad con que aborda los temas inherentes al comportamiento de las personas, es, indudablemente, una descripción de su personalidad y de la empatía que nuestra destacada escritora, siente ante sus semejantes.

De esa humana existencia nace " Cosas del alma", impreso por Editora Búho, 2019 y bajo el cuidado de edición del ilustre intelectual dominicano Ramón Saba (Tenares, 1948). Pero, más allá de lo humano, la poética de la también multipremiada cantautora, toca las cosas, en realidad, el alma de las cosas.

Queriéndolo o no, el poema viaja a dimensiones que, a veces, el poeta desconoce. El poema como ente, decide partir hacia las cosas que nuestra mente guarda en el subconsciente, haciendo parte de la materia, lo propiamente espiritual:

“[…]Pero con los años

vi que una tras otra

desaparecían

hasta que al final

todas se perdieron

se fueron silentes

a otra dimensiones

y no volverán



Personas y cosas

que hoy extraño tanto

todos mis espacios

llenaron de luz

mi vida sin ellas

pensé, acabaría

luego me di cuenta

que respiro aún". "Y respiro aún" (Fragmento) Pág.51

Carl Jung (Suiza, 1875-1961) creía que debajo de nuestra conciencia individual existe un "Inconsciente Colectivo". Este contiene "moldes" o patrones universales llamados "Arquetipos". ​Las cosas no son solo objetos; a menudo son proyecciones de estos moldes. De ahí la poesía extrae lo que percibimos, sin desearlo, lo que es el "alma de cosas".

Lara, quien además es psicóloga, se deja llevar por ese subconsciente que trasmuta, de lo más profundo de la memoria, las cosas en metáforas; metáforas que habitan cada rincón de ésta singular obra poética. Lo tangible pasa a ser intangible, pero aun así se puede tocar:

"[…] caminar muy juntos

un mundo intangible

que solo el amor

puede hacer visible”. “No olvidas" (Fragmento) Pág.83

Lo propio. La vida misma, se envuelve entre la cosas. La distancia deja de ser un obstáculo y deviene como parte íntima del ser:

"Que mi vida sepa a mí

y no a sazones ajenos

que pueda reconocerme

en acción y pensamiento". "Y no a sazones ajenos" (Fragmento) Pág.29

Y es que esa mezcla entre lo material y lo inmaterial, desdibuja los límites y las fronteras, ahora borradas, son transformadas en un infinito que se pierde hacia la nada:

"En el libro de tu vida

algunos van a escribir

unas páginas muy bellas

antes de verlos partir.



Otros solo harán borrones

o pondrán algunas frases

que te harán sentir muy triste

tendrás el aprendizaje



de que hay presencias que duelen

que daños van a causarte

y lo mejor es dejar

que de tu vida se marchen.



Otros te pondrán tan solo

algún hola y un adiós

muy poco te habrán dejado

en el tiempo que duró



lo que compartieron juntos

en el olvido quedó

aquel intento fallido

en nada se convirtió.



Pero lo más importante

es lo que tú has de escribir

escucha tu corazón

porque te quiere decir



que escriba de esos talentos

que solo a ti pertenecen

y que te harán muy feliz

compartidos con la gente". ("En el libro de tu vida") Pág.59 (Fragmento)

Olga, en su andar poético, crea espacios, empaca al vacío sus costumbres y actitudes; irrumpe caminos recién construidos y los transita a su paso, deteniéndose en cada cosa que habita su equipaje de emociones:

"Mientras me paseo por la ruta amada

de lo que he vivido y de mis nostalgias

vi que en una esquina un banco me llama

dice que me siente, que haga una parada.



Que tome un respiro en estas mis andanzas

y recuerde cosas que tengo olvidadas.

Que pase resumen de penas calladas

que en vez de agobiarme y enfermarme el alma



me brindaron fuerzas para andar descalza

sin ningún abrigo ni ropa apropiada

solo en mi maleta la fe y la esperanza

apreciar mi vida y hacer que ella valga.



Mientras me paseo por la senda amada

de mi experiencia y mis añoranzas

me detengo a veces en mi caminata

en aquel asiento que me motivara



a que reflexione y a que dé mil gracias

porque sigo viva, porque tengo ganas

de contar estrellas, dormir en la playa

porque aquí me encuentro… ¡dando la batalla". (¡Dando la batalla!) Pág.58

La autora, que a decir de su gran mentor Ramón Saba, "ha asimilado la forma del poema con el mismo rigor que asume el contenido que ha logrado desarrollar habilidades que le permite expresar un decir melódico con la misma fuerza del mensaje textual", elabora un manual de supervivencia protegida por todo lo que la rodea, haciendo suyos los objetos cotidianos que deambulan en su psiquis:

"Aquellos que se han ido se quedan con nosotros

y su presencia amada la sentimos tan solo

con mirar un detalle que merece los ojos

y llena de nostalgia nuestro corazón roto.



Un libro, algún retrato, una canción, un verso

hace que en un segundo se instalen los recuerdos

en ese ser que se mancha y nos deja silencios

que luego se transforman en cánticos muy bellos.



Aquellos que se han ido los encuentro en mis sueños

aquí en mi alma que se siente muy cerquita de ellos

y siempre me acompañan en todos mis momentos

con tan solo pensarlos a mi lado los tengo".("Aquellos que se han ido") Pág.91

Y a seguidas, su mundo, ese que le acompaña como un satélite, atado a su sensible fuerza gravitacional, le muestra una sonrisa, una razón para levantarse cada día y proclamar la esperanza:

"Una tarde de enero puede ver a un ciclista

acercarse al lugar por donde me paseo

en este hermoso parque que es una maravilla

y poder disfrutarlo es todo un privilegio.



El corredor que exhibe la más bella sonrisa

su pelo ensortijado que le alborota el viento,

se suelta de las manos y se acerca de prisa

a abrazar a un amigo que le salió al encuentro.



Prosigue el recorrido con actitud alegre

conversa con las aves y saluda a una fuente,

le dice que lo espere que no sea impaciente,

que volverá muy pronto… pedalea más fuerte.



Una curva cerrada le toma por sorpresa

y pierde el equilibrio, y en el suelo se encuentra,

se sacude la ropa, monta su bicicleta

y se aleja silbando, haciendo mil piruetas.



Y me quedo pensando en la lección que encierra

todo lo que he observado desde que apareciera

esta tarde de enero este especial atleta

y lo que me ha enseñado, sin hablar ni siquiera.



poderoso mensaje de voluntad, firmeza

integridad, coraje y de gran resiliencia

superó adversidades, le ganó a la tragedia,

este genial ciclista solo tiene una pierna".(" El ciclista") Pág.45

Olga Lara dueña de una fructífera carrera artística y literaria nos lleva a la reflexión y hace que veamos las situaciones y las cosas en general con una fuerza poética que deslumbra. El libro " Cosas del Alma", es una joya que debemos todos valorar y así entonar nuestras mejores notas:

"Con todos sus virtudes y talentos

inicias el camino de la vida

y paso a paso encontrará salida

si huracanados pueden ser los vientos.



Y quienes te aman estarán atentos

para animarte si hay una caída

y acompañar a tu alma decidida

a continuar, sin escuchar lamentos.



Volando en libertad eres gaviota

que a todos nos cautivas con tu vuelo

un manantial de luz de tu alma brota.



Y no tengo la duda más remota

de que en tu mundo de creativo cielo escucharemos una frase ignota.



y como hermosa gota

que viene a cautivar al arroyuelo

habremos de escuchar tu mejor nota".("Tu mejor nota") Pág.139

Juan Carlos Báez Moreta Poeta El autor, Juan Carlos Báez Moreta, es un poeta dominicano, que ha publicado 13 libros de poesías. Es miembro de la Unión De Escritores Dominicanos (UED) y del Centro PEN de República Dominicana. Juancbaez25@gmail.com Ver más