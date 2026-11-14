SpaceX El momento en que la nave regresó a la Tierra

SpaceX logró recuperar con éxito la parte superior de su enorme cohete Starship por primera vez, tras un vuelo de 22 horas y media.

La nave regresó a la Tierra y se mantuvo suspendida en el aire cerca de su torre de lanzamiento, cuyos brazos mecánicos, apodados "palillos chinos", la agarraron y aseguraron.

La compañía esperaba capturar también la parte inferior del cohete, pero ese plan se abortó pocos minutos después del lanzamiento el viernes.

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SpaceX, compañía del multimillonario Elon Musk, necesita poder recuperar de forma confiable ambas partes del sistema Starship para volar repetidamente y reducir drásticamente los costos.

Getty Images El cohete Starship fue lanzado con éxito el viernes.

El regreso de la nave a la plataforma de lanzamiento de Starbase, en Boca Chica (Texas), desató una ovación entre los empleados de SpaceX que seguían el vuelo.

Esta es la decimoquinta prueba de Starship y la primera en la que se esperaba recuperar completamente ambas partes del cohete. SpaceX quiere que tanto la sección superior como la inferior sean totalmente reutilizables.

El cohete de 124 metros de altura despegó con éxito desde la plataforma de lanzamiento Starbase en Boca Chica, Texas, a las 16:47 hora local del viernes.

El plan consistía en agarrar la parte inferior del cohete, el propulsor Super Heavy, seis minutos y medio después, cuando regresara.

Pero el propulsor activó un aborto automático y se desvió hacia el océano, donde se mantuvo suspendido sobre el agua antes de explotar.

Más tarde, Elon Musk publicó en X que el propulsor tenía "un nivel de combustible ligeramente bajo".

Reuters La parte inferior del cohete se desvió hacia el océano y estalló en llamas.

La parte superior del cohete continuó su viaje al espacio, donde desplegó 26 satélites que forman parte de la constelación Starlink, la cual proporciona internet de alta velocidad.

La nave completó 14 órbitas alrededor de la Tierra antes de regresar a la torre de lanzamiento.

SpaceX había logrado capturar el propulsor Super Heavy en tres vuelos de prueba anteriores.

Pero esta es la primera vez que la parte superior del cohete, que llegó a la órbita por primera vez en septiembre, es sujetada por los "palillos chinos".

Antes del vuelo, SpaceX afirmó que solo intentaría capturar la nave después de evaluar cuidadosamente el vehículo mientras estuviera en el espacio.

Cualquier problema habría provocado que se hundiera en el océano de la misma manera que el propulsor.

El sueño de un cohete reutilizable

Construir un cohete totalmente reutilizable es una ambición que SpaceX persigue desde hace mucho tiempo.

En 2015, se convirtió en la primera empresa en lograr el aterrizaje vertical de parte de un cohete con su propulsor Falcon 9.

Los cohetes Falcon 9 ahora vuelan más de 100 veces al año y la posibilidad de reutilizar la parte inferior del cohete ha reducido drásticamente los costos de lanzamiento.

Lograr que un cohete Starship completo aterrice llevaría los vuelos espaciales al siguiente nivel, afirma el profesor Malcolm Macdonald, presidente de la Real Sociedad Aeronáutica, pero esta vez no sucedió.

No haber recuperado el propulsor supone un revés. Sin embargo, ya lo han hecho anteriormente, por lo que el regreso y la recuperación exitosa de la otra parte representan un avance sustancial.

Ahora, la compañía ha demostrado dominar las dos partes del desafío de recuperación, aunque aún no en el mismo vuelo. El siguiente hito sería combinar esos logros y demostrar que pueden hacerlo de forma confiable, repetida y económica.

Tras la salida a bolsa de SpaceX a principios de este año, sus accionistas siguen de cerca estos vuelos, al igual que la NASA.

El progreso de Starship tiene implicaciones directas para el intento de la NASA de llevar humanos a la Luna en 2028, un plazo sumamente ambicioso.

SpaceX Es posible que la NASA utilice un módulo de aterrizaje de SpaceX para llevar astronautas hasta la superficie lunar en 2028.

SpaceX versus Blue Origin

SpaceX recibió un contrato de la NASA para adaptar la nave espacial como el módulo de aterrizaje que, en última instancia, llevaría a los astronautas a la superficie lunar.

Pero no es la única empresa que trabaja con la NASA. Blue Origin, propiedad del multimillonario tecnológico Jeff Bezos, también tiene un contrato para utilizar su cohete y módulo de aterrizaje New Glenn para el alunizaje.

Ambas compañías también desempeñarán un papel clave en la misión Artemis III, prevista actualmente para el verano de 2027, lo que supone otro calendario exigente.

Durante el viaje, cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Orion de la NASA maniobrarán para acercarse a los módulos lunares de SpaceX y Blue Origin e intentar conectarse a ellos.

Starship tendrá que avanzar mucho en los próximos meses para cumplir con esos compromisos; el ritmo de desarrollo del cohete ha sido mucho más lento de lo previsto por SpaceX.

Pero Blue Origin también tiene mucho trabajo por delante. La compañía sufrió un duro revés a principios de este año cuando su cohete explotó, destruyendo por completo su plataforma de lanzamiento en Florida.

Blue Origin había anunciado que su nave espacial volvería a estar operativa a finales de este año, pero el regreso a los vuelos se ha retrasado hasta principios de 2027.

La NASA también está bajo presión para cumplir con sus plazos. Su administrador, Jared Isaacman, señaló que Estados Unidos compite con China por llegar a la Luna. China planea que sus "taikonautas" aterricen en la superficie lunar para 2030.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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