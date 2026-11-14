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"Ese cangrimán sí que te me es bien bonchón, asere. Aunque en su cumple había montón de cachachás, pura guarifaifa en verdad, también había chivito, pipocas y trago. Y hoy tengo chuchaqui, vergación".

No sería lo común que alguien mezclara en una misma frase todas estas palabras de orígenes diversos de América Latina. Pero, de hacerlo, estaría incluyendo puras palabras que ahora recoge la última versión del Diccionario de la lengua española.

La nueva edición, la 24, es el primer diccionario "nativo digital", aunque tendrá su versión impresa.

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La anterior edición era de 2014 y, aunque ha habido actualizaciones, esta es la versión completamente renovada.

Hay más de 6.000 nuevas entradas. Y son palabras que reflejan los nuevos tiempos: influencer, pódcast, gordofobia, performativo, metaverso o narcolancha.

Hay muchas novedades relacionadas con las nuevas tecnologías o las redes sociales, como inteligencia artificial, renderizar o app.

En el ámbito de la salud hay algunas voces nuevas como cardiosaludable, superbacteria o bioindicador.

También recoge palabras relacionadas con el medioambiente como basuraleza o ecoansiedad.

Y, por el lado de la gastronomía, tenemos deliciosas palabras nuevas, como burrata, poke (o poké), ramen o tosta.

El diccionario lo elabora la Real Academia Española en colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

Así, para esta nueva edición, cuenta con un importante número de voces latinoamericanas.

El aporte de América Latina

Una de las novedades más interesantes que tiene la nueva edición es que, a la hora de recoger de dónde proviene una palabra, las marcas geográficas supranacionales que aparecían en la 23ª edición, como América, América Meridional, América Central y Antillas, se han sustituido por las de los países concretos correspondientes.

Y no solo eso. A propuesta de las academias se han incorporado 1.490 gentilicios y 1.570 voces de uso exclusivo en los distintos países hispanohablantes.

Las acepciones con alguna marca de países americanos ascienden a 20.672 en total.

En la presentación oficial del diccionario, cada uno de los directores o presidentes de academias que componen la Asale, eligió su palabra favorita dentro de su región.

Getty Images Pana, cuate, compadre, pata.. ¿cuál es el sinónimo de estas palabras que se dice en Cuba y que recientemente se agregó al diccionario? Más abajo, la respuesta.

La academia colombiana eligió guámbito o guámbita; la ecuatoriana, yamor; la mexicana -representada por el último ganador del Premio Cervantes, Gonzalo Celorio-, asegunes; la salvadoreña, morro o morra; la venezolana, yisero; la chilena, merkén; la peruana, senderista; la guatemalteca, mengala; la costarricense, pochotón o pochotona; la panameña, sopotocientos, sopotocientas.

Por su parte, la academia cubana seleccionó asere; la paraguaya, bolaterapia; la boliviana, amartelo, la dominicana, medalaganario; la argentina, chepibe; la uruguaya, chivito; la hondureña, nenequear; o la puertorriqueña, cangrimán.

Y, a continuación, te explicamos algunas de estas palabras, las que te comentábamos al principio del artículo y otras más…

Algunas de las nuevas palabras de América Latina en el diccionario

Acitronar: esta palabra mexicana proviene de acitrón, que es el tallo de la biznaga (cactus) mexicana. Pero este verbo en concreto se usa en México en la cocina para referirse a sofreír algunas verduras, generalmente cebolla y ajo, hasta que se vuelvan traslúcidas.

Amartelo: desde Bolivia llegó al diccionario esta palabra, que se refiere a un estado físico y de ánimo decaído, como una profunda melancolía con una mezcla de ausencia y nostalgia, similar al guayabo en Venezuela o la saudade de Brasil.

Asegunes: otra palabra que llega de México, cuyo registro es popular, del habla coloquial, y significa condiciones o inconvenientes.

Asere: también en tono coloquial es esta palabra de Cuba que se usa para referirse a una persona con quien se tiene una relación de amistad muy cercana. Similar al pana de República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y Venezuela; al cuate mexicano o al pata de Perú y Bolivia.

Asquerosito: si en una calle de Caracas ves un puesto de comida y te pides un pan suave relleno con una salchicha, vegetales varios, papitas fritas, cebolla y salsas en abundancia -uy, la de maíz, qué divina-, te estarás pidiendo un perrocaliente. O un asquerosito.

Bolaterapia: imagina que alguien te echa un cuento. Un cuento descomunal, lleno de cosas increíbles, de disparates y mentiras. En Paraguay te dirán que eso es bolaterapia.

Bonchón/a: esa persona a la que le gusta el bochinche; es decir, alguien aficionado a ir a los bonches, a las fiestas, a los jolgorios.

Bondi: si en Argentina, Paraguay y Uruguay subes a un autobús, te dirán que tomaste un bondi, palabra que proviene del "bonde" (tranvía) del portugués de Brasil que, a su vez, viene del inglés "bond".

Getty Images ¿Cómo le llaman a esto en Bolivia? Más abajo descubres esta nueva palabra en el diccionario.

Brigido: cuando algo es tremendo, muy intenso, asombroso o que resulta difícil de creer, en Chile dicen que es algo brígido.

Cachachá: como corotos, esta palabra venezolana se refiere a varias vainas, a un grupo de cosas. ¿Cómo se usa? "Agarra ahí tus cachachás, chica, que tienes todo regado por ahí".

Cainar: entre las voces nuevas en el diccionario, hay varias que surgen de las lenguas originarias de América Latina, como esta, que proviene de la voz en quechua, kainana, que originariamente significa "perder el tiempo" y ahora se usa en Ecuador como "pasar el tiempo libre o de ocio disfrutando de una actividad".

Cangrimán: del inglés congressman, esta palabra se usa en Puerto Rico para referirse a una persona de gran poder o influencia.

Chepibe: también de Argentina, esta palabra de uso coloquial alude a la persona que, dentro de un grupo u organización, se encarga de realizar mandados y trámites.

Chivito: si en Venezuela te comes un asquerosito, en Uruguay, tienes este bocadillo hecho de carne a la plancha, normalmente de vaca.

Chuchaqui: y si te dio por acompañar el chivito con trago de más o, sencillamente, ni comiste, puede que al día siguiente te dé chuchaqui, que es como le llaman en Ecuador a la resaca o, como dicen en Colombia, al guayabo.

Corillo: "¿qué es la que hay, corillo?". Seguramente has escuchado a Bad Bunny decir esto, que en Puerto Rico es un grupo de personas que se relacionan entre sí por amistad o por algún interés común.

Cumple: una de las nuevas voces que incluyeron en el diccionario es este modo coloquial de decir cumpleaños. También está recogida la palabra "porfa", abreviatura de "por favor".

Guámbito/a: en Colombia es uno de los muchos modos que tienen para referirse a los niños o adolescentes. También hay otras, como pelado o pelada.

Getty Images ¿Cómo le llamas a este tipo de vehículo? ¿Y a quien lo maneja? Más abajo te contamos de esta nueva entrada en el diccionario.

Guarifaifa: cuando algo tiene poca importancia o no se sabe cómo nombrarlo, en Chile es una guarifaifa. Cualquier vaina, pues..

Medalaganario/a: de la combinación de "me da la gana" y el sufijo -ario y -aria, nos llega esta creativa palabra de República Dominicana para referirse a una persona que actúa de modo arbitrario, sin criterio.

Mengala: la palabra que eligieron desde la Academia de la Lengua de Guatemala para resaltar en esta edición es el traje tradicional del país, que consiste en una falda larga y una blusa de encaje con colores vivos e intensos, pero la palabra también se refiere a la mujer que viste dicho traje.

Merkén: en el caso de Chile escogieron esta palabra, que es un condimento tradicional de la cocina mapuche hecho a base de ají seco y ahumado.

Morro/a: si bien esta palabra se usa tanto en México como en El Salvador, fue este segundo país el que la quiso poner en alza en esta edición. En ambos lados se refiere a niño/a o muchacho/a.

Nenequear: de otro país de Centroamérica, en este caso, Honduras, llega esta palabra que es como el chinear que también se usa en la región centroamericana. En este caso, nenequear, de nene y neneco, es tratar con demasiado regalo, cariño y condescendencia a alguien, pero especialmente a los niños.

Pipocas: otra palabra de origen indígena, en este caso proveniente del tupí pi’poka; literalmente "piel que estalla", una voz de Bolivia para referirse a las palomitas o rositas de maíz, cotufas, pochoclos, crispetas, cabritas, canguil, canchitas…

Pochotón/a: de Costa Rica eligieron esta palabra que se suele decir a una persona saludable y robusta.

Senderista: puede que pienses que esta voz ya estaba en el diccionario. Y sí, para referirse a una persona que hace senderismo, que camina. Pero el diccionario al final suele ser un reflejo de quienes hablan la lengua, y desde Perú pidieron incluir esta voz como sinónimo de "integrante, perteneciente o relativo a la la organización terrorista peruana Sendero Luminoso".

Sopotocientos/as: de la unión de un elemento popular inventado -sopoto-, y el numeral -cientos-, llega esta palabra de Panamá para hablar de un número muy elevado de personas o cosas.

Yamor: la palabra elegida por la Academia de la Lengua de Ecuador es esta bebida fermentada que se elabora con algunas variedades de maíz germinado, secado al sol, tostado y molido. También es una fiesta tradicional popular en una localidad del país.

Yisero: si quieres subir al Ávila, la cordillera de montañas que rodea Caracas, lo más probable es que lo hagas en un yip, ese vehículo todoterreno… Sí, yip, de Jeep, la marca. Pues si donde vas se llama así, quien conduce el yip, entonces es un yisero.

Vergación: posiblemente al ver tantas palabras -y las que faltan por incluir- habrás dicho esta expresión tan venezolana que sirve para expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo. Y es malsonante, sí, pero a veces da un gustazo terrible soltarla como maldición.

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