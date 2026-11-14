EPA

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos volvió a autorizar los despegues de vuelos en todo el país en la noche de este viernes tras más de cuatro horas de suspensión.

La FAA había ordenado suspender los despegues de aviones en todos los aeropuertos del país por "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad" tras una falla de las comunicaciones en los centros de control del tráfico aéreo.

Las principales aerolíneas del país, entre ellas American, Delta y United, anunciaron la reanudación de sus vuelos.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró en una rueda de prensa que el sistema tardará un tiempo en volver a estar operativo y recuperará su plena capacidad antes del pico de viajes previsto para las festividades del Acción de Gracias (26 de noviembre).

Duffy atribuyó el fallo a que los enrutadores de la antigua red de telecomunicaciones en el sistema de control aéreo se sobrecargaron y empezaron a transmitir datos inconsistentes, lo que afectó a los radares y a las comunicaciones.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que, como parte de la modernización del control aéreo, la FAA estaba incorporando equipos y tecnología nuevos a la infraestructura antigua, que seguía en uso.

Esas actualizaciones parciales pudieron sobrecargar el sistema, según su evaluación preliminar.

Indicó que los técnicos redujeron la carga de la red y restablecieron el servicio, aunque advirtió que los retrasos el los aeropuertos podrían prolongarse varios días.

Tras la orden de la FAA, los principales aeropuertos del país habían suspendido todos los despegues, entre ellos los de Atlanta, Miami, Los Ángeles y Nueva York JFK.

Esta suspensión dejó en tierra a decenas de miles de pasajeros, algunos dentro de los aviones que no pudieron despegar.

Esta suspensión del tráfico aéreo afectó a decenas de países y se ha advertido a los pasajeros sobre posibles interrupciones y retrasos durante este sábado.

EPA El secretario de Transporte, Sean Duffy (izq.), y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ofrecieron una rueda de prensa en la noche del viernes.

"Fallaron equipos antiguos"

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el espacio aéreo reabrió a las 8:15 p. m. del viernes, hora del este, y advirtió que las demoras podrían prolongarse varios días.

"Nos va a llevar algún tiempo resolver lo que pasó esta tarde", declaró en una rueda de prensa la noche del viernes, unas 5 horas después de que comenzaran los problemas de radar y comunicaciones a las 3:36 p.m. hora del este.

Duffy explicó que la FAA suspendió los despegues al detectar datos inconsistentes de los enrutadores de la antigua red de telecomunicaciones, que se habían "sobrecargado de datos".

Los técnicos restablecieron las redes al reducir la carga de los equipos.

Afirmó que "fallaron equipos antiguos", calificó el estado del sistema de "riesgo para la seguridad nacional" y pidió al Congreso US$50.000 millones para modernizarlo.

Por su parte,eEl secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que la FAA estaba incorporando equipos y tecnología nuevos al sistema de control aéreo mientras la infraestructura antigua seguía en uso.

Según su evaluación preliminar, esas actualizaciones parciales pudieron haber sobrecargado los equipos antiguos.

Duffy anunció que aún se investiga qué desencadenó la falla y descartó que se debiera a SMART, una herramienta que usa inteligencia artificial para analizar datos sobre el tiempo y las rutas de vuelo, anticipar congestiones y recomendar ajustes.

Tres días antes, la FAA había anunciado que extendería su uso a los 22 centros de control del tráfico aéreo en ruta del país.

En la misma rueda de prensa, Mullin afirmó que no ha observado "ninguna prueba de que se trate de un ciberataque".

Horas antes, dijo a periodistas en la Casa Blanca que no había indicios de que se tratara de un ataque contra el país.

También aseguró que las autoridades tenían localizados todos los vuelos.

"Todos están a salvo", aclaró, y remarcó que "esto no es otro 11 de septiembre".

La FAA también ordenó una suspensión nacional en enero de 2023, tras una falla en el sistema de avisos de seguridad para las tripulaciones.

Mullin afirmó que no hay "ningún motivo" para vincular la falla del control aéreo con la interrupción de los servicios de Microsoft de este jueves.

Disrupciones en América Latina y Europa

Getty Images La suspensión de vuelos provocó retrasos y cancelaciones en varios países de América Latina.

La Agencia Federal de Aviación Civil de México había informado en la tarde del viernes que la FAA solicitó que todas las aeronaves que se encontraran en aeropuertos mexicanos y que tuvieran vuelos programados hacia EE.UU. permanecieran en tierra.

En Argentina, varios vuelos desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Estados Unidos registraron demoras el viernes, según informó La Nación.

En Chile, el aeropuerto de Santiago confirmó a BioBioChile la suspensión de varios vuelos de LATAM con destino a Miami, Nueva York y Los Ángeles.

En Panamá, el aeropuerto de Tocumen advirtió de posibles retrasos y cancelaciones en ambos sentidos, según el diario Telemetro.

En República Dominicana también se produjeron cancelaciones.

Mientras, Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, informó en su página web que todo el tráfico aéreo con destino a EE.UU. procedente de sus países miembro había sido suspendido "a petición de la FAA debido a problemas técnicos".

Eurocontrol cuenta con 42 Estados miembro, entre ellos decenas de naciones de la UE, Reino Unido, Ucrania y Turquía, además de dos "Estados asociados" mediante acuerdo: Israel y Marruecos.

Reuters

Qué sabemos sobre la suspensión de vuelos

Esto es lo que hemos podido confirmar hasta el momento:

Los despegues volvieron a autorizarse a las 8:15 p. m. del viernes, hora del este de Estados Unidos, según el secretario de Transporte, Sean Duffy. La Administración Federal de Aviación (FAA) los había suspendido en todo el país durante más de cuatro horas "por circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".

La falla afectó a las comunicaciones del control aéreo. Duffy explicó que los equipos de la antigua red se saturaron y comenzaron a transmitir datos inconsistentes.

Los técnicos redujeron la carga sobre esos equipos y restablecieron la red. Duffy descartó que la falla se debiera a SMART, la nueva herramienta de gestión del tráfico aéreo.

Las cancelaciones se acercaban a 5.000 a las 7:45 p. m. del viernes, hora del este, según datos de FlightAware que incluyen vuelos dentro de Estados Unidos y con origen o destino en el país.

Los efectos se prolongarían durante el fin de semana y las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que "esto no es otro 11 de septiembre", en un intento de tranquilizar a la población.

Mullin descartó un ciberataque y aseguró que la suspensión no guarda relación con la interrupción de los servicios de Microsoft.

Pasajeros varados en los aviones y confusión en las terminales

Reuters Muchos aviones que acababan de aterrizar quedaron en la pista a la espera de instrucciones.

Micah Feinstein estaba a punto de despegar del aeropuerto de Baltimore-Washington rumbo a Río de Janeiro cuando avisaron a los pasajeros de que el avión no podía salir.

Explicó a la BBC que la tripulación había dado poca información y parecía "no saber qué está pasando".

"Nosotros, los pasajeros, estamos igual de confundidos", declaró Feinstein, que se resignaba a perder su conexión en Ciudad de Panamá si lograba salir de Maryland.

"La gente se ha mantenido bastante tranquila. Creo que todos estamos tratando de reorganizar nuestros planes", agregó.

En el aeropuerto de Denver, la presentadora de la BBC Sumi Somaskanda dijo que había "algo de confusión" y que las pantallas aún no reflejaban la suspensión.

"Hay varias personas aquí que están facturando maletas, que van a los mostradores para prepararse para sus vuelos y dirigirse al control de seguridad, pero ahora se están enterando de que se han suspendido los despegues".

En Los Ángeles, un pasajero procedente de Newark declaró a CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos, que su avión no podía llegar a la puerta porque otra aeronave seguía allí sin autorización para despegar.

En Austin, otro pasajero indicó que, tras aterrizar, les pidieron que "se quedaran donde estaban".

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