Reuters El crucero fluvial quedó a la deriva luego del impacto con el buque cisterna.

Un buque cisterna chocó este viernes contra un crucero fluvial con pasajeros a bordo en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, informó que el buque cisterna "perdió el control y chocó con el crucero" poco después de las 12:30 (18:30 GMT), lo cual desencadenó la emergencia.

"Los pasajeros del American Heritage comenzaron a desembarcar luego de la colisión, pero mientras eso pasaba, el crucero comenzó a hundirse y al final se volteó. Cuando eso ocurrió, comenzamos a tener gente en el agua", informó Moreno en una rueda de prensa.

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Los servicios de emergencia llegaron pronto al lugar para rescatar a los pasajeros del agua. Algunas embarcaciones cercanas se sumaron a las labores, aseguró Moreno.

En total, 32 pasajeros fueron trasladados a hospitales, ninguno con heridas graves. La alcaldesa dijo que no había personas desaparecidas.

"Profundamente preocupados"

La compañía American Cruise Lines confirmó a la BBC que su barco fluvial American Heritage sufrió la colisión mientras se encontraba atracado en el puerto de Nueva Orleans.

Poco después del choque, informó que estaba coordinando sus acciones con la Guardia Costera de EE.UU. y las autoridades locales.

El barco turístico tiene capacidad para hasta 150 pasajeros y cuenta con un restaurante acristalado, un gimnasio y tres salones para pasajeros, según su sitio web. Fue construido en 2015 y cuenta con al menos cuatro cubiertas.

El buque cisterna involucrado, llamado Atlantic Asphalt, había comenzado su desplazamiento la tarde de este viernes luego de estar atracado en el puerto desde el pasado miércoles.

El servicio de rastreo de buques MarineTraffic confirmó que se trata de un petrolero con bandera de las Islas Marshall.

Con 160 metros, el buque de carga duplica la eslora del crucero de 81 metros.

"Parecía una escena de Titanic"

Un testigo, Jamie Holford, le dijo a CBS News que vio cómo el crucero chocaba contra el muelle tras la colisión con el buque.

"Sonaba como una película de guerra. Imagínate toneladas de acero crujiendo. Así es como se escuchaba", aseguró. "Parecía una escena sacada del Titanic".

Luego vio a pasajeros y miembros de la tripulación "gritando" y "llorando" mientras intentaban bajar del barco que se hundía.

Getty Images En Nueva Orleans suelen atracar embarcaciones fluviales turísticas que ofrecen una experiencia de antaño del río Misisipi. En la foto el barco Natchez.

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