EPA

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes suspender los despegues en todos los aeropuertos del país por "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la medida se tomó tras una falla de comunicaciones que afectó a todos los centros de control del tráfico aéreo en ruta del país.

Los técnicos de la FAA investigan la falla.

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El servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24 informó que unos 3.100 aviones ya estaban en el aire rumbo a aeropuertos estadounidenses cunado se anunció la medida y que en ese momento no se registraban nuevos despegues.

FlightAware registró casi 7.000 vuelos demorados o cancelados dentro de Estados Unidos, con origen en el país o con destino a él.

La autoridad de aviación civil estadounidense indicó que los vuelos internacionales con destino a EE.UU. se gestionarían caso por caso, mientras la agencia Reuters indicó que los aviones que ya estaban en el aire podrían aterrizar.

Tras la orden, varios aeropuertos confirmaron la suspensión de los despegues, entre ellos los de Atlanta, Miami, Los Ángeles y Nueva York JFK.

Varios de estos aeropuertos recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas.

"Todos están a salvo"

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dijo a periodistas en la Casa Blanca que no hay indicios de que se trate de un ataque contra el país.

Mullin aseguró que las autoridades tienen localizados todos los vuelos.

"Todos están a salvo", aclaró, y remarcó que "esto no es otro 11 de septiembre".

Mullin situó el último precedente de una suspensión nacional de despegues en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La FAA también ordenó una suspensión nacional en enero de 2023, tras una falla en el sistema de avisos de seguridad para las tripulaciones.

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