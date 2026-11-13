Un buque cisterna chocó este viernes contra un crucero fluvial con pasajeros a bordo en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos.
Según los primeros reportes, había alrededor de 130 personas a bordo del crucero que acababa de atracar en el puerto del río Misisipi.
Al menos 14 personas han sido rescatadas del río tras la colisión, según informa la cadena CBS News, socia de la BBC en Estados Unidos.
"Los equipos de emergencia están respondiendo a una colisión entre un buque de carga y un crucero fluvial", informó el gobierno de la ciudad de Nueva Orleans en su página de Facebook.
"Se ha rescatado a varias personas y las labores de búsqueda y rescate continúan", añadió.
El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo en sus redes sociales que su oficina está "al tanto" del incidente: "Me dirijo a Nueva Orleans en este momento", informó.
Varias personas fueron trasladadas a hospitales, informó el servicio de ambulancias Acadian.
La compañía American Cruise Lines confirmó a la BBC que su barco fluvial American Heritage sufrió la colisión mientras se encontraba atracado en el puerto de Nueva Orleans.
Aseguró que está coordinando sus acciones con la Guardia Costera de EE.UU. y las autoridades locales.
"Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados, y estamos profundamente preocupados por todas las personas involucradas", dijo la línea de cruceros, y agregó que compartirá más información a medida que esté disponible.
El buque cisterna involucrado, llamado Atlantic Asphalt, había comenzado su desplazamiento la tarde de este viernes luego de estar atracado en el puerto desde el pasado miércoles.
El servicio de rastreo de buques MarineTraffic confirmó que se trata de un petrolero con bandera de las Islas Marshall.
Con 160 metros, el buque de carga duplica la eslora del crucero de 81 metros.
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