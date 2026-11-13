La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes suspender todos los despegues de vuelos en Estados Unidos hasta nuevo aviso, alegando "circunstancias extraordinarias" y motivos de seguridad.
La medida se anunció poco después de que la agencia paralizara el tráfico aéreo en Chicago por fallas en las comunicaciones del control aéreo, según la agencia Reuters.
La autoridad de aviación civil estadounidense gestionará caso por caso los vuelos internacionales con destino al país.
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