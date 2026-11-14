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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que los negociadores estadounidenses han planteado la posibilidad de que Ucrania retire las tropas que aún mantiene en la región del Donbás a cambio de su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Las declaraciones del mandatario, realizadas este sábado, se producen después de que enviados estadounidenses visitaran Moscú y de que líderes europeos se reunieran en una cumbre de la Unión Europea (UE) celebrada en Dublín, Irlanda, para abordar los esfuerzos destinados a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Kyiv lleva mucho tiempo buscando su adhesión a la alianza militar como condición para cualquier acuerdo de paz, con el fin de disuadir futuras amenazas, mientras que Rusia ha declarado que la presencia de otro miembro de la OTAN en su frontera es inaceptable.

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Zelensky también ha afirmado reiteradamente que Ucrania no está dispuesta a renunciar a su territorio soberano, a pesar de las exigencias de Moscú para que ceda el Donbás.

"Los estadounidenses plantearon la siguiente pregunta: '¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?' Era la primera vez que se planteaba esta cuestión", declaró Zelensky a los periodistas el sábado.

El mandatario afirmó que estaría dispuesto a someter la propuesta a referendo siempre que incluyera garantías de seguridad, libertad para mantener las capacidades del ejército ucraniano y recursos para reconstruir el país.

Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff viajaron el jueves a la capital irlandesa para reunirse con Zelensky, tras una ronda de conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú.

Las declaraciones tanto de Putin como de funcionarios del Kremlin sugieren que la postura de Rusia sobre la guerra no ha cambiado y que las exigencias de Moscú en cuanto a territorio y neutralidad siguen superando con creces lo que Ucrania está dispuesta a considerar.

Moscú ya había planteado como condiciones para un acuerdo de paz limitar el tamaño del ejército ucraniano, concesiones territoriales y la garantía de neutralidad de Kyiv.

Ucrania ha rechazado estas propuestas, argumentando que tales restricciones obstaculizarían su capacidad para repeler cualquier invasión futura.

Sin embargo, recientemente ha habido indicios de que ambos pueden encontrar puntos en común: el mes pasado, la primera dama estadounidense, Melania Trump, logró negociar un alto el fuego temporal en la región de Jersón para permitir las evacuaciones y la entrega de ayuda.

Anteriormente, funcionarios estadounidenses habían dicho que la adhesión de Ucrania a la OTAN estaba descartada.

Zelensky afirmó el sábado que la propuesta estadounidense le hizo creer que "la OTAN vuelve a estar sobre la mesa".

Sin embargo, advirtió. "También han captado las señales de Putin, y esta es una conversación extremadamente difícil", dijo.

Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images Las fuerzas ucranianas aún controlan una pequeña porción de la región de Donbás, al este del país y fronterizo con Rusia.

Actualmente, Rusia ocupa aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano, incluyendo la mayor parte de las provincias de Donetsk y Luhansk que conforman el Donbás.

Ceder las pequeñas porciones de tierra que Ucrania aún controla allí tendría un significado simbólico para Kyiv, ya que constituiría una aceptación de que el Donbás es territorio ruso.

Zelensky ya había hablado anteriormente de recuperar las áreas controladas por Rusia en cuatro provincias de Ucrania, así como la península de Crimea, que Moscú anexionó en 2014.

La última ronda de conversaciones se produce tras un período de tensas relaciones entre Kyiv y Washington a raíz de los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras en el interior de Rusia, que el presidente estadounidense Donald Trump había pedido a Ucrania que suspendiera para facilitar el suministro de diésel ruso y así aliviar los precios mundiales del combustible, que han estado subiendo desde que EE.UU. e Israel atacaron a Irán en febrero.

Zelensky acusó entonces a los funcionarios estadounidenses de limitar el servicio de internet Starlink de Ucrania, que utiliza para coordinar operaciones defensivas, mientras que Trump dijo que era "hora de que Ucrania tuviera un nuevo presidente" y pidió nuevas elecciones.

Los comicios están suspendidos mientras Ucrania permanezca bajo la ley marcial, pero Zelensky ha dicho anteriormente que estaba dispuesto a celebrarlas a los pocos meses de alcanzarse un acuerdo de paz y que renunciaría a la presidencia a cambio de la membresía en la OTAN.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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