Joe Raedle/Getty Images Miles de personas se vieron afectadas por la cancelación de vuelos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha levantado la suspensión de vuelos en tierra más larga a nivel nacional desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La FAA dijo que la parada del viernes, que duró más de cuatro horas, se debió "a circunstancias extraordinarias" originadas por un problema de comunicación que afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo.

La causa de la falla fueron las labores de reemplazo de un viejo cable de cobre, reveló este sábado el secretario de Transportes, Sean Duffy.

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El funcionario informó que el gobierno estaba averiguando si el incidente se debió a la "incompetencia" de la empresa encargada de las mejoras o a un fallo en los equipos.

Esto es lo que sabemos.

¿Cuántos vuelos se vieron afectados?

La suspensión de los despegues provocó más de 8.500 retrasos y cerca de 8.000 cancelaciones de vuelos el viernes, según FlightAware.

El anuncio inicial de la FAA, realizado a las 15:54 EST (20:54 GMT), indicaba que todos los vuelos con salida desde Estados Unidos quedarían en tierra hasta nuevo aviso.

En ese momento, más de 3.500 aviones se encontraban en vuelo; algunos fueron desviados a otros aeropuertos, mientras que otros continuaron hacia sus destinos.

Horas más tarde, se permitió el despegue de algunos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

La Administración Federal de Aviación reabrió el espacio aéreo a las 20:15 EST.

¿Qué pasó con los vuelos internacionales?

Se suspendió todo el tráfico aéreo con destino a Estados Unidos procedente de los Estados miembros de Eurocontrol.

Eurocontrol cuenta con 42 Estados miembros, entre ellos decenas de países de la UE, el Reino Unido y Turquía, así como Israel y Marruecos.

Se ha advertido a los pasajeros sobre posibles interrupciones durante la mañana del sábado.

Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, varios vuelos con destino a Estados Unidos desde el aeropuerto de Heathrow fueron cancelados o sufrieron retrasos; mientras que en el aeropuerto de Gatwick, que sirve a Londres, los vuelos operaban con normalidad.

Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images El sábado por la mañana aún había vuelos afectados.

El aeropuerto internacional más grande de Australia, el de Sídney, había suspendido todos los vuelos con destino a Estados Unidos, pero ahora se prevé que los vuelos programados despeguen según lo previsto.

Air Canada también canceló vuelos entre Estados Unidos y Canadá.

En México, se suspendieron los vuelos y se recomendó a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario.

¿Cuándo se reanudará el servicio normal?

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, declaró en una conferencia de prensa el viernes por la noche que la interrupción provocaría un efecto en cadena durante los próximos días.

"Nos llevará algo de tiempo resolver las consecuencias de lo ocurrido esta tarde", señaló Duffy.

Decenas de miles de personas quedaron varadas en aeropuertos de todo el país; muchas de ellas, "sin saber dónde van a pasar la noche", indicó Duffy.

Delta Air Lines y United Airlines informaron que estaban reanudando sus operaciones.

American Airlines comunicó que su objetivo es "operar la mayor cantidad posible de los vuelos restantes esta noche". Por su parte, JetBlue anunció que retomará sus vuelos el sábado por la mañana.

British Airways, que ha visto afectados algunos de sus vuelos con destino a Estados Unidos, recomendó a los pasajeros que verifiquen el estado de su vuelo, pero que se dirijan al aeropuerto tal como tenían previsto.

EPA Equipaje de vuelos cancelados en el aeropuerto Ronald Reagan

¿Cuáles son tus derechos?

En Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, las aerolíneas pueden estar obligadas a pagar una compensación si el motivo del retraso se considera bajo su control, como una avería en la aeronave o una enfermedad de la tripulación.

Por consiguiente, las aerolíneas no están obligadas a indemnizar a los pasajeros en caso de problemas relacionados con el control del tráfico aéreo.

No obstante, los pasajeros siguen contando con cierto grado de protección gracias a la legislación federal estadounidense y a las leyes específicas de cada país.

Conforme a la Ley de Reautorización de la FAA de 2024, en caso de vuelos cancelados o con "retrasos significativos" —definidos como tres horas para vuelos nacionales y seis horas para rutas internacionales—, se debe ofrecer al pasajero una alternativa de viaje o el reembolso íntegro del importe del billete si este decide no volar.

Asimismo, la normativa exige a todas las aerolíneas tramitar el reembolso de los billetes adquiridos con tarjeta de crédito en un plazo máximo de siete días laborables tras la solicitud; para los billetes abonados mediante otros métodos de pago, el plazo es de 20 días. Los pasajeros que acepten un vuelo alternativo no tienen derecho a recibir un reembolso.

En Estados Unidos, las aerolíneas no están obligadas a proporcionar vales para comidas ni alojamiento, aunque algunas pueden ofrecer asistencia gratuita a sus clientes.

Sin embargo, si los pasajeros viajan desde el Reino Unido hacia Estados Unidos, o bien vuelan con una aerolínea británica, podrían disfrutar de derechos adicionales.

Según la legislación del Reino Unido, las aerolíneas tienen la obligación de atender a los pasajeros cuando un vuelo se retrasa o se cancela, independientemente del motivo. Suele incluir una cantidad razonable de comida, alojamiento gratuito y transporte de ida y vuelta a ese alojamiento.

La Autoridad de Aviación Civil (Civil Aviation Authority) recomienda conservar los justificantes de pago y no realizar gastos superiores a los estrictamente necesarios.

Como la normativa cambia según los países, consulta con las autoridades locales sobre tu caso en concreto.

¿Qué provocó la suspensión de las operaciones en tierra?

Duffy aseveró que el sistema de comunicaciones del control del tráfico aéreo, que calificó de "increíblemente antiguo", se sobrecargó. ¿La razón? La sustitución de un viejo cable de cobre, explicó el sábado.

Una empresa llamada L3Harris estaba realizando labores de mantenimiento para reemplazar el cable de cobre al que estaba conectado un enrutador por uno de fibra óptica cuando el equipo comenzó a saturar otros sistemas de control del tráfico aéreo.

En rueda de prensa, el funcionario aseguró que el gobierno está tratando de determinar si el incidente se debió a alguna "incompetencia" por parte de la empresa o a una falla técnica.

Horas antes, Duffy había criticado el sistema de control del tráfico aéreo de EE.UU. por considerarlo obsoleto.

"Se trata de un sistema de telecomunicaciones analógico. Nuestros conmutadores y enrutadores se sobrecargaron de datos y dejaron de funcionar", afirmó.

El funcionario aprovechó su intervención del sábado para reiterar su petición al Congreso para que apruebe los US$50.000 millones que, según estima, son necesarios para modernizar el sistema de control aéreo.

De lo contrario, advirtió que el sistema "seguirá fallando".

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró en la rueda de prensa que no existe "ninguna prueba" de que se tratara de un ciberataque.

Asimismo, descartó cualquier relación con la interrupción global de los servicios de Microsoft que comenzó el jueves.

Mullin explicó que la incorporación de nueva tecnología a un sistema de control de tráfico aéreo obsoleto provocó su colapso.

Ambos secretarios insistieron en que el público nunca estuvo en peligro durante la interrupción.

¿Cuándo fue la última vez que se suspendieron las operaciones en tierra?

Este parón es apenas el segundo de este tipo a escala nacional desde el periodo inmediatamente posterior a los secuestros de aviones perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001.

"Parece ser la peor desde el 11-S, aunque, evidentemente, no de esa magnitud", declaró a BBC Verify el Dr. Guy Gratton, profesor asociado de aviación en la Universidad de Cranfield.

Gratton mencionó una paralización ocurrida en Estados Unidos en 2023, causada por un fallo en el sistema de avisos a la navegación aérea (Notam, por sus siglas en inglés).

"Aquel incidente duró una hora y 52 minutos; provocó el retraso de unos 9500 vuelos y la cancelación de cerca de 1300", señaló.

La interrupción de 2023 impidió la publicación de avisos de seguridad para el tráfico aéreo, lo que obligó a dejar los aviones en tierra hasta que el sistema fue restablecido.

*con información de la Redacción de BBC News Mundo

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