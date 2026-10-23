Lee Durant/BBC La familia de los gemelos caminó durante tres días antes de llegar al hospital al-Sadaqah en Adén.

Desde el día en que nacieron, hace apenas siete semanas, los gemelos Raghad y Raad Hassan han estado luchando por sobrevivir.

Llegaron al mundo prematuramente, en un momento en que los combates se intensificaron en la prolongada guerra civil de Yemen entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales.

Cuando los hutíes llegaron a la aldea de estos hermanos en las montañas de Kahboub, en el suroeste de Yemen, su familia se vio obligada a huir en medio de bombas, misiles y ataques con drones. Los gemelos solo estaban protegidos por mantas.

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Lo que siguió para esta familia fue una caminata de tres días rumbo a la ciudad portuaria de Adén.

"Fue muy difícil", dijo su padre, Bajash Ali Sagir Hassan, un pastor de voz suave. "No encontramos coches ni transporte. Una persona amable nos trajo hasta aquí [al cuarto día], mientras que otros se negaron".

Mientras la familia caminaba, los gemelos se debilitaron, según relató su madre, Lina: "Estaban agotados… hacía frío y había polvo. Sus vómitos y diarrea empeoraron".

Cuando la familia, que acababa de quedarse sin hogar, llegó al hospital al-Sadaqah en Adén, los gemelos apenas se aferraban a la vida.

"Solo piel y huesos", dijo un médico, meneando la cabeza, mientras observaba sus extremidades demacradas.

Raad era el más enfermo de los dos: se le veían las costillas y su pecho se agitaba mientras respiraba rápida y poco profundamente. Apenas era más grande que las manos de la enfermera que lo llevó con cuidado para pesarlo y medirlo.

Bajash observaba con la preocupación reflejada en su rostro. Nos contó que los gemelos comían dos veces al día, pero que a veces solo podía darles agua, ya que la guerra había disparado el precio de la leche infantil.

El diagnóstico llegó rápidamente: desnutrición aguda grave. Esta puede ser tan mortal como una bala.

Hambre y guerra

La desnutrición en Yemen es una crisis dentro de otra crisis: un frente en una ya devastadora guerra civil. El hambre no surgió con el conflicto, pero se está extendiendo con el último derramamiento de sangre.

Según Naciones Unidas (ONU), alrededor de 800.000 personas ya no pueden recibir ayuda vital y más de 250.000 han sido desplazadas, tras el colapso del alto el fuego informal durante el verano boreal.

Desde entonces, los hutíes han avanzado a pasos agigantados a lo largo de la costa del Mar Rojo y ahora han aislado por completo Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen.

La ONU afirma que los civiles de la zona corren "grave riesgo" y sufren escasez de alimentos debido al aumento vertiginoso de los precios.

El gobierno reconocido internacionalmente intenta contraatacar, con la ayuda de los ataques aéreos saudíes.

En medio de todo esto se encuentran padres como Bajash, que luchan por conseguir ayuda para sus hijos.

Vimos cómo a otra madre con un bebé desnutrido le negaban la atención.

Seguimos a Bajash mientras corría por los pasillos, intentando conseguir el importantísimo justificante de admisión. Encontró una aliada, una enérgica enfermera supervisora, Aisha Ragab, que había huido de la guerra en 2018.

"Me compadezco de ellos", dijo, "porque yo misma ya he vivido esa situación".

No se pudieron encontrar dos camas, pero Aisha no se desanimó: "Lo solucionaré haciendo que los gemelos compartan cama… para que podamos salvarlos. ¡Por Dios, los voy a convencer [a los médicos]!".

En menos de una hora, los gemelos ya estaban acostados en una cama individual, sus pequeños cuerpos ocupando poco espacio.

Lina les daba pequeños sorbos de leche fortificada en un biberón diminuto, pero Raad no podía retenerla. Estaba acunado en sus brazos, con los ojos muy abiertos y las mejillas hundidas.

Cuando le preguntaron si creía que sus gemelos se recuperarían, Lina respondió en voz baja: "Si Dios quiere".

Una médica que llora por sus pacientes

Lee Durant/BBC Raghad, al igual que su hermano, fue diagnosticado con desnutrición aguda grave.

Mientras recorríamos el hospital con sus paredes rosas, algunas puertas estaban cerradas con candado.

Hay 22 camas, pero el personal nos dijo que solo se admitían 13 pacientes a la vez (los casos más críticos) debido a la falta de financiación internacional, personal y equipamiento.

Para la doctora Noor Mohammed, una joven médica agobiada por la situación, esto supone un trago amargo.

"Es triste decirlo, pero perdemos pacientes [debido a estas condiciones]", afirmó.

"No contamos con buen equipo, como respiradores artificiales y botellas de oxígeno", añadió. "No hay buenos recursos. Muchas investigaciones de laboratorio son muy difíciles de realizar".

Un reciente recrudecimiento de los combates ha dejado a civiles en la línea de fuego.

Incluso antes de la última escalada, la ONU calculó que medio millón de niños yemeníes sufrirían desnutrición aguda grave este año.

Lee Durant/BBC La doctora Noor Mohammed afirmó que las familias sin dinero ni seguro médico dependen de su hospital para recibir tratamiento.

La unidad de desnutrición del hospital al-Sadaqah es una cadena de montaje de sufrimiento. Cuando un bebé gravemente enfermo sale, llega otro. Y algunos de los dados de alta regresan demasiado pronto.

"A veces, un niño regresa después de una semana o dos días", contó la doctora Mohammed. "Otras veces, regresa el mismo día. Vuelven, los ingresamos y la historia vuelve a empezar".

Regresan porque sus padres no pueden costear una nutrición adecuada, vitaminas o antibióticos.

"Todos los niños que están aquí vienen porque sus padres no tienen nada", me explicó. "No tienen dinero ni seguro médico. Están aquí porque no pueden pagar un hospital privado".

Revela que ella hace todo lo posible y que llora por ellos.

Muchos padres, como Bajash, intentan escapar de la guerra y la pobreza. Ahora él es un pastor sin rebaño. Cuando huyó, tuvo que dejar atrás diez ovejas. Eran su único sustento.

Mientras los médicos vigilaban a sus gemelos, él cuidaba de sus tres hijos mayores, todos menores de cinco años. Permanecían sentados en un banco en la recepción del hospital, sin juguetes, ropa de cama ni equipaje de ningún tipo. Pero no podían dormir allí.

Así pues, pasaron la noche a la intemperie, en la calle. Una familia más con heridas de guerra que no se ven, pero que desfigurarán a toda una generación.

*Información adicional de Wietske Burema, Lee Durant y Suaad Al Salahi.

Lee Durant/BBC Bajash y sus otros hijos se vieron obligados a dormir en la calle.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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