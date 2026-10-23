Getty Images Markle añadió que espera que se entendiera por qué se había mantenido alejada de su padre y "no le permitía tener contacto con nuestros hijos".

Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, declaró que en 2018 fue informada sobre una serie de "acusaciones inquietantes" relacionadas con su padre, con quien no mantiene relación.

En un comunicado, Meghan afirmó que ese año la Policía Metropolitana recibió una carta con acusaciones contra Thomas Markle, la cual posteriormente fue compartida con ella.

Sus declaraciones tienen lugar después de que surgiera información que apunta a que se han encontrado imágenes de abuso sexual infantil, supuestamente pertenecientes a su padre, en su antigua casa en Filipinas, lo que, según ella, le resulta "profundamente" angustiante.

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En una entrevista con el Daily Mail, Thomas Markle, que reside en Estados Unidos, negó poseer imágenes de abuso sexual infantil, calificando las acusaciones de "mentiras repugnantes".

"Profundamente consternada"

Tras las acusaciones, publicadas inicialmente por el periódico The Sun, la duquesa declaró: "Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados".

Dijo que cuando recibió la carta en la que se detallaban las acusaciones contra su padre, le aseguraron que "se estaban investigando".

Añadió que esperaba que se entendiera por qué se había mantenido alejada de su padre y "no le permitía tener contacto con nuestros hijos".

"Esto era para protegerlos", dijo Meghan, y agregó que había "confiado en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias".

EPA Los duques de Sussex regresaron recientemente a vivir a Reino Unido.

Describió las acusaciones como "más repugnantes de lo que uno podría imaginar" y dijo que su "más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

La BBC se ha puesto en contacto con Thomas Markle y la Policía Metropolitana para obtener declaraciones al respecto.

Relaciones familiares complejas

Las acusaciones sobre el padre de Meghan, con quien no tiene relación, arrojan nueva luz sobre sus complicadas relaciones familiares.

En su comunicado, la duquesa de Sussex afirma que la información sobre Thomas Markle se compartió en 2018, el año en que se casó con el príncipe Harry.

Estas afirmaciones añaden una nueva dimensión a las preguntas sobre por qué el príncipe Harry y sus dos hijos nunca parecieron conocer al padre de Meghan, y por qué las relaciones parecían ser tan tensas.

No está claro si la información policial sobre Thomas Markle se compartió antes o después de la boda de Meghan y Harry.

Ante tales interrogantes sobre su padre, con quien está distanciada —y él ha negado haber cometido irregularidad alguna—, también surge la cuestión de si eso influyó en el apresurado regreso de la pareja a Reino Unido a finales del verano.

El portavoz de los miembros de la familia real no ha respondido preguntas al respecto.

Meghan es la única hija del matrimonio de Thomas Markle con su madre, Doria Ragland, pero él tiene otros dos hijos, Samantha y Thomas Markle Jr., de un matrimonio anterior.

La relación entre Meghan y su padre, un antiguo director de iluminación de televisión, se rompió en el período previo a su boda en 2018.

En aquel momento, se descubrió que Thomas Markle había conspirado con fotógrafos, aceptando pagos para escenificar fotografías de él preparándose para la boda.

La controversia resultante provocó que se retirara de la boda de su hija, alegando problemas de salud. En su lugar, Meghan fue acompañada al altar por el rey Carlos III, entonces príncipe de Gales.

En 2025, Thomas Markle se mudó a Filipinas tras sufrir una serie de derrames cerebrales.

Según se informa, actualmente reside en un centro de rehabilitación en Florida, donde está aprendiendo a caminar de nuevo, después de que le amputaran una pierna durante una cirugía en diciembre de 2025.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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