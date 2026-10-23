Getty Images El uso de fármacos para bajar de peso, conocidos como GLP-1, ha aumentado en popularidad en los últimos años.

Según L’Oréal, la empresa de cosméticos más grande del mundo, el auge de los fármacos para adelgazar está impulsando las ventas de productos de belleza y cuidado de la piel.

Algunos de los productos de la compañía están diseñados específicamente para combatir algunos de los efectos secundarios de perder de peso rápidamente.

Nicolas Hieronimus, director ejecutivo, dijo que el mercado de la belleza está demostrando ser resiliente en un contexto global desafiante, y que el uso de GLP-1 (conocido popularmente por marcas como Ozempic, Wegovy o Mounjaro) ha sido "un fenómeno muy importante para nosotros".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En una conferencia telefónica con inversores, Hieronimus señaló que el aumento en su uso está "teniendo un impacto en el consumo de productos de belleza y, en particular, en el consumo de productos para el cuidado de la piel".

L’Oreal, propietaria de otras marcas populares como Maybelline y La Roche-Posay, anunció este jueves que sus ventas aumentaron un 7,7% en el tercer trimestre del año y superaron las expectativas de los analistas.

Bloomberg vía Getty Images Nicolas Hieronimus, director ejecutivo de L’Oréal, en 2025.

La fiebre del GLP-1

El GLP-1 se volvió increíblemente popular en los últimos años, después de que se descubriera que, además de tratar la diabetes, también lleva a una pérdida de peso significativa al suprimir el apetito.

Si bien no es causada directamente por los fármacos GLP-1, la pérdida rápida de peso puede, en algunas personas, tener como efecto secundario la flacidez de la piel, incluso en el rostro.

Hieronimus dijo que las marcas SkinCeuticals y Kiehl’s, de L’Oréal, cuentan con productos "diseñados para funcionar conjuntamente con el GLP-1 y contrarrestar sus efectos secundarios sobre la flacidez de la piel" y otros efectos relacionados con la pérdida rápida de peso.

L’Oréal también ha aumentado su presencia en el sector de la estética clínica. El año pasado incrementó su participación en la empresa de dermatología Galderma a un 20%.

Ambas compañías han estado probando sus productos en usuarios de GLP-1 preocupados por la flacidez de la piel en ensayos clínicos separados, según informó la agencia Reuters.

Galderma es propietaria de productos estéticos populares como Sculptra, un inyectable destinado a estimular la producción de colágeno, y Restylane, que es un relleno dérmico inyectable.

El año pasado, la empresa publicó un informe sobre el aumento del uso de GLP-1 y las preocupaciones relacionadas con los cambios en la apariencia del rostro.

Su propia encuesta a usuarios de medicamentos para bajar de peso reveló que la gran mayoría notó cambios en su apariencia facial después de usar esos fármacos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más