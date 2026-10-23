AFP via Getty Images Nayib Bukele señaló en la red social X que los salvadoreños fueron secuestrados de manera "cobarde".

El gobierno de Nayib Bukele envió un "contingente" militar a Haití para colaborar en la búsqueda de cuatro soldados salvadoreños que permanecen desaparecidos desde el domingo, según informó la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión multinacional de Naciones Unidas de la que forman parte soldados de El Salvador.

La misión, cuyo objetivo es ayudar a restablecer la seguridad en Haití, agregó que continúa sus operaciones "en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos pertinentes" y llamó a los residentes de la localidad de Santo, en Puerto Príncipe, a evitar las áreas donde se están desarrollando operaciones.

Aunque no fueron entregados más detalles, el periódico estadounidense Miami Herald publicó que "100 soldados de fuerzas especiales de El Salvador" fueron enviados al país caribeño.

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La información sobre el envío de tropas salvadoreñas a Haití se produce luego de que el miércoles el presidente Bukele instó a las organizaciones criminales a liberar a los "rehenes".

"Nuestros hombres secuestrados no son combatientes. Son técnicos de aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, dentro del marco de una misión internacional. Nuestra misión consiste únicamente en pilotos y personal técnico, cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra", señaló el presidente en su comunicado compartido en la red social X.

"Sin embargo, fueron secuestrados de manera cobarde mientras regresaban después de comprar alimentos en un mercado de la zona", añadió.

"Por eso, hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: traer de vuelta a nuestros cuatro compatriotas a casa con vida, sin ningún daño".

Bukele terminó su mensaje con una advertencia recordando la política de seguridad con la que ha desarticulado a las pandillas en su país y que le ha valido una popularidad sin precedentes para un jefe de gobierno, además de críticas por violaciones de derechos humanos.

"Quiero que ustedes, los líderes de las pandillas, comprendan una cosa muy claramente: el ataque no es nada comparado con lo que se viene si no recuperamos a los cuatro rehenes con vida", escribió el mandatario.

"Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes".

En marzo de 2024 Bukele aseguró que su gobierno podía solucionar la creciente crisis de violencia de Haití y que solo necesitaría "una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y cubrir todos los gastos de la misión".

Hasta ahora se desconoce la identidad de los soldados desaparecidos.

Anadolu vía Getty Images Los soldados desaparecidos forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Los cuatro hombres —todos ellos técnicos de aviación— se encontraban en Haití para brindar apoyo a la misión multinacional de seguridad respaldada por la ONU

En redes sociales han circulado videos que muestran enfrentamientos violentos en la capital y personas que parecen huir a través de la frontera hacia República Dominicana. La BBC , sin embargo, no ha podido confirmar la autenticidad de estas imágenes.

El secuestro de los salvadoreños constituye el primer incidente grave que enfrenta la fuerza armada multinacional desde su llegada a Haití en abril.

Se cree que los hombres fueron capturados por la banda Chen Mechan, con el apoyo de otro grupo conocido como 400 Mawozo, quienes emboscaron su vehículo blindado mientras realizaban compras de alimentos.

Control de pandillas

Los soldados salvadoreños fueron atacados cuando regresaban al campamento en un vehículo blindado, según informaron las Fuerzas Armadas de El Salvador en un comunicado el domingo.

Lograron huir después de que su vehículo fuera alcanzado por explosivos y se incendiara, pero a continuación se perdió el contacto.

Otros países que llevan a cabo operaciones contra las bandas en Haití intentaron prestar ayuda, mientras que los helicópteros salvadoreños desplegados para proporcionar apoyo fueron blanco de disparos.

"Se han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero estos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad en la zona", afirmaron las Fuerzas Armadas.

Hasta el momento ninguna organización se ha atribuido el ataque.

Este es el primer asalto de esa naturaleza contra la fuerza internacional y ocurre en un momento en el que Haití se prepara para sus primeras elecciones generales en más de una década. Lo sucedido pone de relieve el poder de los grupos armados en Haití, que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe, la capital.

AFP vía Getty Images Gran parte de la capital de Haití, Puerto Príncipe, está controlada por las pandillas.

Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, dijo el lunes que, si bien algunas agrupaciones criminales han estado bajo presión desde que se desplegó la Fuerza de Supresión de Pandillas, "otras quieren demostrar que pueden contraatacar".

"Si efectivamente estos soldados están retenidos, los grupos obtienen ventaja para negociar y para presionar a las fuerzas de seguridad", dijo, según la agencia de noticias Reuters.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en septiembre de 2025 la creación de una misión compuesta por 5.550 integrantes a fin de reemplazar a una anterior fuerza multinacional liderada por Kenia, que tuvo dificultades por la falta de fondos y recursos en su intento por ayudar a la Policía Nacional de Haití a contener la violencia de las pandillas.

El cuerpo multinacional cuenta actualmente con más de 1.500 efectivos desplegados en el país caribeño, e incluye soldados de Chad, Jamaica y Guatemala.

La violencia de las bandas armadas ha desplazado a una cifra récord de 1,5 millones de personas en los últimos años, además de dejar más de 5.700 muertos y heridos desde enero hasta mediados de septiembre, y más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.

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