Getty Images Bomberos y policías acudieron al lugar del tiroteo.

Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en un ataque armado este viernes en un suburbio de París que las autoridades investigan como un acto de terrorismo.

Se produjeron varios tiroteos desde vehículos en marcha: primero en Trappes, al suroeste de París, y luego en la cercana La Verrière.

El ataque duró casi 15 minutos, según informó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez. Entre los heridos hay una niña de 12 años.

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El presunto atacante ha sido detenido. El móvil aún no está claro, pero la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés) indicó que el incidente parece ser un "homicidio en el marco de una iniciativa terrorista".

Nuñez les dijo a los periodistas en Trappes: "Es claramente un crimen terrorista, eso es lo que ha dicho [el fiscal]".

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, informó que "un individuo disparó desde su vehículo contra varias personas con las que se encontró" el viernes por la mañana.

Según testigos, el pistolero recorrió varios barrios en un Renault Clio gris. Rabeh precisó que el sospechoso "disparó indiscriminadamente" con la aparente intención de "causar el mayor número de víctimas posible… quería provocar una masacre".

El alcalde dijo que las víctimas fueron atacadas en una gasolinera, un centro médico y un parque infantil en Trappes antes de que el atacante condujera hasta la cercana La Verrière.

Un dirigente sindical de la policía anunció que el sospechoso fue detenido en La Verrière, en la carretera principal N10 que atraviesa la localidad.

Al preguntársele cuál pudo haber sido el motivo de los tiroteos, el alcalde de Trappes dijo que la víctima mortal era de origen africano y que uno de los que se encuentra en estado crítico es de ascendencia norteafricana.

El ataque tenía un "matiz racista, probablemente islamófobo", afirmó.

En su comunicado, la fiscalía antiterrorista pidió cautela en lo que respecta a la identidad de las víctimas.

Sin embargo, entre los presuntos delitos que abarca la investigación, el fiscal incluyó el "asesinato en relación con una iniciativa terrorista", con la circunstancia agravante de actos cometidos por "pertenencia real o percibida a una raza, etnia, nación o religión en particular".

Tiros desde la ventanilla

Según los reportes, el atacante se desplazó por una carretera principal disparando intermitentemente desde la ventanilla de su auto.

Un jefe de policía local declaró a BFMTV que el sospechoso utilizó "un arma semiautomática antigua" con ráfagas de disparos.

Según Le Parisien, el arma data de la Segunda Guerra Mundial.

Según informan los medios locales, el presunto atacante fue detenido posteriormente en la cercana localidad de Coignières.

El ministro del Interior señaló que el motivo del atacante aún no está claro.

El sospechoso, de 39 años, era conocido por la policía, pero no por los servicios de inteligencia franceses, dicen los medios.

La PNAT indicó que su investigación también incluye la "posesión de un arma de Categoría A", que comprende armas de grado militar o capaces de disparar en ráfagas.

La oficina antiterrorista añadió que su pesquisa está analizando la posibilidad de una "conspiración con un grupo terrorista con el propósito de preparar delitos contra personas".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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