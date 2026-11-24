Léa Guedj/BBC Las protestas entraron este sábado en su sexto fin de semana consecutivo en Francia.

Francia está sumida en el caos. Una deuda pública agobiante, un presidente en sus últimos seis meses de mandato y una enorme agitación social, provocada por las protestas estudiantiles que han derivado en saqueos y violencia.

El pasado sábado se cumplió el sexto fin de semana consecutivo de manifestaciones contra el aumento vertiginoso de precios, el deterioro de los servicios públicos y los presuntos casos de brutalidad policial. La violencia por parte de los manifestantes ha disminuido con respecto al mes pasado, pero aún persiste.

El presidente Emmanuel Macron ha responsabilizado públicamente de los disturbios a "delincuentes" y "grupos de ultraizquierda" cuyo objetivo, según afirma, es derribar a la República Francesa.

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Es una afirmación bastante contundente que merece ser examinada.

Los disturbios en Francia se han convertido en un tema político central de cara a las importantes elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año.

La izquierda francesa culpa al centro y a la derecha de la crisis del costo de vida que tiene a muchos franceses molestos y enojados. El centro y la derecha, por su parte, acusan a la izquierda radical de fomentar la violencia, algo que esta niega.

Mientras tanto, la derecha nacionalista promete que, si llega al poder, devolverá el orden y la seguridad a las calles de Francia.

Pero, ¿quiénes son exactamente estos grupos de "ultraizquierda" de los que habla Macron? ¿Y cuán organizados y peligrosos son?

La violencia como método

Es notoriamente difícil hablar con miembros de la izquierda radical. No les gusta lo que ellos llaman "medios de comunicación convencionales". Nos ven como parte de un sistema que muchos de ellos desprecian.

Por eso, la mejor opción fue adentrarme en las protestas e intentar acercarme a la gente vestida completamente de negro y con pasamontañas (que, según dicen, usan para ocultar su identidad a la policía). Es una especie de uniforme asociado con los alborotadores o agitadores de izquierda, conocidos como Bloque Negro.

A estos manifestantes se los ve protestar por toda Europa. En Francia, suelen aparecer en las calles aledañas de las ciudades, cuando las protestas diurnas van disminuyendo, cae la noche y la policía antidisturbios empieza a desplegarse en masa.

Bruno Boelpaep/BBC Katya Adler, de la BBC, habla con un manifestante.

Los servicios de inteligencia franceses subestimaron drásticamente la ola de ira, saqueos y destrucción que siguió a las protestas del mes pasado. Más de 1.000 policías resultaron heridos, jóvenes manifestantes sufrieron fracturas y dos perdieron una mano en enfrentamientos con la policía, que portaba granadas aturdidoras.

El diario Le Monde mantiene un artículo que actualiza constantemente para investigar el creciente número de informes sobre manifestantes heridos.

La Federación Francesa de Aseguradoras estima que los daños a comercios y propiedades privadas solo el 17 de octubre, día de los mayores disturbios, ascendieron a unos US$240 millones.

Desde entonces, las autoridades francesas intentan controlar estrictamente las manifestaciones. La presencia policial es fuerte. Los manifestantes denuncian una represión excesiva.

Hacia el final de una de las protestas de este mes, vimos a presuntos alborotadores en clara desventaja numérica, con botellas de vidrio y bombas de pintura caseras listas para ser lanzadas contra la policía.

Sin embargo, no pudieron hacer frente a las porras, las granadas aturdidoras y los gases lacrimógenos que los agentes tenían a mano.

Reuters La policía francesa rocía con gas pimienta a los manifestantes durante una protesta de estudiantes de secundaria y universitarios franceses en París.

Mientras la policía nos acorralaba, intenté hablar con los manifestantes.

Pocos quisieron dialogar, pero entonces conocí a Nas (nombre ficticio), de 18 años, y a sus amigos. Solo accedieron a hablar conmigo si podían ocultar su identidad. Según me explicaron, esto era para evitar ser detectados por la policía.

Se podría decir que parecía encajar en el estereotipo de alborotador de la izquierda radical.

"¿Cómo pueden justificar la violencia?", les pregunto.

"Sin violencia no se consigue nada", me dice uno de ellos. "Es la única manera de que nos escuchen".

"Venimos de una zona con mala fama. Nuestras escuelas son un desastre. Nuestros profesores renuncian. Se necesitan cualificaciones para conseguir un trabajo decente. Se supone que en Francia hay igualdad. No abandonaremos nuestra lucha", agrega.

Estos jóvenes, según descubrimos, provienen de los extensos conjuntos habitacionales típicos de las afueras de las ciudades francesas, las llamadas banlieues, asociadas con la pobreza, la inestabilidad y las familias inmigrantes de segunda o tercera generación.

Insistían en que no responden a un partido político ni organización de la izquierda radical, sino que simplemente estaban enfadados.

Lee Durant/BBC Los agitadores de izquierda, conocidos como el Bloque Negro, suelen vestir completamente de negro y usar pasamontañas.

Antes de eso, había visto a dos estudiantes activistas de extrema izquierda, enmascarados, de pie sobre una marquesina de autobús, por encima de la multitud de manifestantes que ondeaban pancartas con el símbolo anarquista rojo y el símbolo del movimiento Antifa (antifascista).

Les recordé que Francia tiene una orgullosa tradición y respeto por el derecho a la protesta, pero que el país se ha horrorizado por la violencia que ha presenciado en las últimas semanas.

Tenían ganas de restarles importancia a los disturbios y, una vez más, solo hablarían si podían permanecer en el anonimato.

"La violencia acaba perjudicando la imagen de nuestros movimientos. No nos gusta. Pero ¿qué son las vidrieras rotas comparadas con la policía usando pistolas eléctricas contra estudiantes que protestan?", se pregunta uno.

"Además, la gente [en Francia] pasa frío y hambre con frecuencia. Están perdiendo la fe en esta sociedad", agrega.

¿Cómo podían creer que la violencia conduciría a una sociedad más justa?, les pregunté.

Desestiman mi pregunta con un encogimiento de hombros. En Francia, hoy en día, la verdadera violencia es la violencia de Estado, dicen.

Bruno Boelpaep/BBC Aunque critican la violencia del Bloque Negro, algunos manifestantes aseguran que la violencia del Estado es más grave.

"Quiero provocar una revolución"

Los servicios de inteligencia franceses estiman que hay 5.000 activistas de "ultraizquierda" en el país.

El anticapitalista Starflix (ese es su nombre en clave) se considera uno de ellos. Este joven de 17 años también es miembro del violento movimiento Bloque Negro. Habíamos quedado en vernos en las inmediaciones de la protesta, junto a un estrecho canal.

Debido a que teme ser detenido por la policía, pidió permanecer en el anonimato.

Me enseñó un par de bombas de pintura caseras: cáscaras de huevo rellenas de pintura y selladas con cinta médica que lanza contra los policías. Las lleva en su mochila, envueltas en una camiseta azul marino de la selección italiana de fútbol.

"Lanzamos las bombas de pintura a las viseras de los cascos de la policía antidisturbios, para que tengan que levantárselas para poder ver, y eso les hace sufrir el mismo gas lacrimógeno que nos han rociado", me cuenta.

"También recogemos piedras y rocas. Cualquier cosa que encontremos en las calles de París, para tirarlas", añade.

Bruno Boelpaep/BBC "El Bloque Negro no es una sola organización", dice el manifestante Starflix.

Le planteé que él y otros miembros del Bloque Negro están causando muchos problemas en las calles francesas: dañando negocios, agrediendo a policías y arruinando manifestaciones pacíficas. ¿Qué pretende conseguir?

Como es menor de 18 años, sus padres nos dieron permiso para hablar con él. Comparten sus ideas políticas, me dice Starflix, pero no todos los manifestantes —enmascarados y vestidos de negro como él— las comparten.

"El Bloque Negro no es una sola organización. Es una técnica. Algunos de nosotros usamos la violencia para conseguir reformas gubernamentales. Yo quiero provocar una revolución".

"Hay personas oportunistas que se aprovechan del anonimato para robar. Si todos llevamos la misma ropa, a la policía le resulta más difícil identificarnos".

Cuando le pregunto si tiene miedo de resultar herido o arrestado, admite que sí, pero dice que lo que más le asusta es la idea de que la sociedad no cambie.

Las redes sociales desempeñan un papel fundamental en los disturbios. Starflix me cuenta que él y sus amigos usan Signal y Telegram para quedar en las protestas.

"No quiero destruir a Francia"

Existen numerosos sitios web y perfiles de Instagram, principalmente de organizaciones de izquierda, que ofrecen consejos para manifestantes y jóvenes implicados en los disturbios.

Algunos de ellos son dejar el teléfono en casa para que la policía no pueda rastrearlos, cubrirse el rostro para evitar ser identificados, imitar al experto en artes marciales Bruce Lee y "ser como el agua", apareciendo y desapareciendo entre la multitud.

Este consejo fue difundido por los manifestantes de Hong Kong hace ocho años.

Si bien no organizan formalmente las protestas ni la violencia con estas publicaciones, ¿podría considerarse que el hecho de que algunos grupos tengan esta información en línea constituye una forma de incitación o manipulación de unos jóvenes con sentimientos exaltados?

Todos los jóvenes implicados en los disturbios con los que hablé insisten en que no están siendo controlados ni dirigidos, pero ¿hay algo más grande detrás de lo que está sucediendo?

Lee Durant/BBC Manifestantes de extrema izquierda hablaron con la BBC bajo condición de anonimato.

Tras una larga búsqueda, nuestro equipo logró encontrar a un veterano activista del Bloque Negro que accedió a concedernos una entrevista. Le planteé la afirmación de Macron de que la ultraizquierda ha organizado grupos que pretenden derrocar a la República Francesa. ¿Es cierto?

"Las autoridades mienten cunado dicen que estamos todos organizados. Y los servicios de inteligencia lo saben", dice el activista. "Es una manipulación de la opinión pública francesa para hacerles creer que hay un enemigo interno".

"Básicamente, la gente acude a una protesta, se viste de negro y hace lo que le da la gana. El factor común es la rabia, y no solo en Francia. Se ve la misma rabia [en las protestas] en Italia, Alemania, España. Está estallando por sí sola".

Me pregunto si el candidato presidencial anticapitalista Jean-Luc Mélenchon y su partido La Francia Insumisa (LFI) tienen alguna relación con la violencia. Están presentes en la mayoría de las protestas, con simpatizantes que reparten panfletos de campaña entre la multitud que corea consignas.

Pero el activista lo niega, diciéndome que Mélenchon es "un capitalista porque forma parte del sistema". Afirma que la LFI y los sindicatos intentan "calmar" los disturbios, mientras que él cree que hay que "subir el tono".

¿Por qué decidió hablar con nosotros?, le pregunto. ¿Acaso quiere derrocar al gobierno francés?

"Solo quiero decir que no amamos la violencia. No quiero destruir a Francia. Queremos destruir un sistema que es un sistema capitalista, por supuesto, pero para cambiar la sociedad de una manera que creemos que será mejor para la mayoría de la gente, para más gente", agrega.

"Cada vez más personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. En el campo, la gente ni siquiera puede permitirse llenar el tanque de gasolina".

Para encontrarte con algunos de los elementos más organizados y radicales de la ultraizquierda, tienes que abandonar la ciudad y adentrarte en la campiña francesa otoñal.

Cuáles son los riesgos

Este es un mundo de activismo ecologista y de saboteadores conocidos por las autoridades. Un hombre sigue bajo custodia policial por su presunta vinculación con el incendio que se produjo durante las protestas en el Ayuntamiento de Limoges el mes pasado.

El edificio del siglo XIX, devastado pero de algún modo aún elegante, se ha convertido en un símbolo del estado en el que parece encontrarse Francia. Un mes después, un penetrante olor a quemado sigue impregnando el ambiente.

El sospechoso del incendio, de 34 años, quien insiste en su inocencia, proviene de un pueblo cercano a Limoges, conocido por su comunidad anarquista y ecologista.

Su padre, también activista, es conocido por la inteligencia francesa. Intentamos contactar al padre y al abogado del sospechoso para obtener sus declaraciones, pero se negaron a hablar.

En cambio, nos encontramos con un hombre de 39 años, padre de un hijo, activista local de extrema izquierda a tiempo completo durante más de dos décadas. Al igual que las demás personas con las que hablamos para esta investigación, solo accedió a hablar con nosotros con la condición de permanecer en el anonimato.

Bruno Boelpaep/BBC El Ayuntamiento de Limoges, presuntamente dañado por los manifestantes, se ha convertido en un símbolo del estado actual en el que parece encontrarse Francia.

"Todos quedamos conmocionados por el incendio [del ayuntamiento], incluso mientras lo veíamos ocurrir delante de nosotros, pero es nuestro deber actuar", me dice.

"No puedo dejarle este mundo a mi hijo en el estado en que se encuentra. Miren cómo el Estado utiliza vehículos militares y fuerza bruta contra nuestros jóvenes estudiantes".

"Es increíble que la gente no se haya alzado en armas contra ellos. ¿Acaso necesitamos que maten a un policía para que el Estado nos escuche?"

¿Cómo puedes decir eso? Quiero saberlo, le pregunté.

"De niño, me educaron con valores franceses: libertad, igualdad, fraternidad. Pero cuando veo la injusticia social que hay ahora en el mundo, me da asco. Como padre, no puedo permitir que esto continúe. Si fuera necesario, daría la vida por proteger a la juventud de este país”, dice.

Son palabras que suenan peligrosas, pero la izquierda radical no parece ser lo suficientemente grande, armada ni unida como para representar una seria amenaza para Francia.

Bruno Boelpaep/BBC Las próximas elecciones presidenciales representan una encrucijada, y las encuestas predicen una segunda vuelta entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon.

Contactamos repetidamente con los servicios de inteligencia franceses. No quisieron hacer comentarios. Quizás esto refleje la enorme delicadeza de la situación actual, especialmente ahora que Francia se encamina hacia unas elecciones presidenciales sumamente tensas.

Pero Michel Klein, un excomisario de policía recientemente jubilado, me dijo que no creía que la izquierda radical representara una amenaza seria para el Estado francés.

"Creo que la izquierda radical y los anarquistas tienen la voluntad de intentar destruir la República, pero obviamente no tienen los medios para hacerlo", me dijo.

No ve riesgo de guerra civil en Francia (una posibilidad que se comenta en algunos sectores del país estos días), pero identificó un riesgo creciente de enfrentamientos entre grupos de extrema izquierda y extrema derecha antes de las elecciones presidenciales.

Las encuestas pronostican actualmente una segunda vuelta en la votación entre la candidata nacionalista Marine Le Pen y el anticapitalista Mélenchon.

Según afirman, grupos paramilitares de extrema derecha han comenzado a aparecer en los alrededores de las protestas en varias ciudades de Francia para "proteger las calles francesas".

El popular candidato presidencial de extrema izquierda, Mélenchon, asiste a la mayoría de las manifestaciones, en las que sus seguidores reparten panfletos políticos entre la multitud que corea consignas, pero él niega cualquier vínculo con la violencia.

Francia está tan polarizada que no hay indicios de que las elecciones presidenciales del próximo año vayan a calmar las cosas. Esta turbulenta mezcla de izquierda y derecha, de agitación social y política, parece una tormenta perfecta.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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