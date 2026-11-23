Bloomberg via Getty Images El incidente ocurrió cuando los pasajeros estaban abordando un avión de Alaska Airlines.

Las autoridades de inmigración estadounidenses fueron objeto de críticas después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaran a dos pasajeros cuando estaban abordando un vuelo en Seattle.

El incidente ocurrió el sábado por la mañana, hora local, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA), cuando, según informó el ICE, un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad mexicana, fueron arrestados por presuntamente permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visas.

Según el comunicado, durante la detención del hombre, identificado como Ricardo Larrondo Mendoza, "otros viajeros comenzaron a obstruir y agredir a nuestros agentes del orden", lo que calificó de "delito federal y delito grave".

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Además de arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, también se arrestó a Sofía Hernández Mejía, que son padre e hija.

El operador del aeropuerto, Puerto de Seattle, declaró en un comunicado que estaba "indignado" por lo ocurrido.

Alaska Airlines declaró que el incidente ocurrió durante el embarque de uno de sus vuelos a Los Ángeles y que no se le notificó "debidamente la medida coercitiva".

También manifestó su "preocupación" por las detenciones y reconoció "lo angustioso que ha sido este incidente para los empleados y los clientes".

Tanto la aerolínea como el Puerto de Seattle, propietario y gestor del aeropuerto, indicaron que estaban investigando si se habían seguido los protocolos adecuados:

"Las medidas de control migratorio en el SEA se llevan a cabo sin la participación ni el conocimiento del Puerto", informaron.

Según el ICE, la mujer arrestada, identificada como Sofía Hernández Mejía, "arrojó café caliente a los agentes" y podría ser acusada de agredir a un agente federal.

Olia Catala, abogada de padre e hija, declaró a la filial local de NBC, King 5 News, que no tienen "absolutamente ningún antecedente penal".

"No son fugitivos. Están pasando por un proceso legal", añadió Catala.

Según se informa, la familia ha declarado que los agentes del ICE iban vestidos de civil y se acercaron a Mendoza y Mejía sin identificarse.

"Imagínese que alguien que no va vestido de policía corre hacia usted y no sabe quién es", dijo Catala.

"Entonces, hubo mucho pánico, mucho caos, los agentes la agarraron (a Sofía), se derramó el café".

En los videos de las detenciones grabados por testigos presenciales, parecen verse dos agentes con máscaras, chaquetas lisas y pantalones caqui.

Un testigo presencial, John Gaedeke, que también estaba embarcando en el avión, declaró a la agencia de noticias Reuters que creía que los agentes eran pasajeros y que "no llevaban ninguna identificación".

Gaedeke dijo que los agentes "señalaron y luego dijeron 'ahora’", y después simplemente se abalanzaron hacia ellos, sin identificarse "antes de "derribar" a un hombre.

"Sin duda, el café salió volando, pero a mí me pareció que la pasajera lo sostenía en la mano, y cuando la detuvieron, se esparció por todas partes. No vi a nadie lanzar café", añadió.

"Irreformable"

Reuters Algunos manifestantes anti-ICE se congregaron en el aeropuerto tras el incidente del sábado.

El Puerto de Seattle declaró que ha "solicitado en varias ocasiones —y las autoridades federales de inmigración locales habían aceptado previamente—, la aplicación de protocolos en el aeropuerto. Y stamos en conversaciones con el DHS [Departamento de Seguridad Nacional] para determinar si se infringió alguno de estos protocolos".

Según el sitio web del operador, los agentes federales tienen acceso a las instalaciones del aeropuerto y los funcionarios portuarios no pueden interferir en las operaciones.

También indica que, históricamente, Puerto de Seattle no ha recibido información anticipada sobre las medidas de control migratorio, incluso cuando estas se llevan a cabo en sus instalaciones.

Alaska Airlines declaró que está "obligada a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables al interactuar con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley".

"No dirigimos ni coordinamos actividades de control migratorio, y mantenemos nuestro compromiso de proteger la privacidad y la seguridad de nuestros huéspedes y empleados siempre que sea posible", añadió.

El gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, declaró en una conferencia de prensa el sábado que "ICE está completamente fuera de control".

"Necesitamos un sistema de control migratorio y seguridad fronteriza que sea eficaz, ético y humano, y el ICE no lo es. Es irreformable."

Katie Garrow, secretaria ejecutiva de MLK Labor, que representa a auxiliares de vuelo, pilotos y empleados de aeropuertos, dijo que el incidente había sido "tan perturbador e inquietante para los trabajadores" que cuatro de los seis miembros de la tripulación del vuelo optaron por no volar.

Las deportaciones de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos han aumentado significativamente durante la presidencia de Donald Trump, pero las tácticas utilizadas por el ICE han generado incomodidad entre muchos estadounidenses, incluidos muchos de los que apoyaban restricciones más estrictas en general.

Las redadas de inmigración han causado controversia en varias ciudades de Estados Unidos, incluida Minneapolis, Minnesota, donde agentes del ICE mataron a Renee Good y Alex Pretti a principios de este año.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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