Cortesía de Henry Acosta Patiño Durante años, Henry Acosta Patiño fue un canal no oficial entre las FARC y el gobierno de Colombia.

Henry Acosta Patiño (Génova, 1948) recorrió entre 1999 y 2012 algunas de las zonas más recónditas de las montañas de Colombia. Salía de su casa en Cali usualmente hacia las tres de la mañana en compañía de su esposa Julieta, sin saber exactamente su destino ni cuándo volvería.

Las laderas de la Cordillera Central no eran el escenario habitual para un hombre como él, un economista y empresario que había trabajado en agencias de Naciones Unidas y sido funcionario público. Eran, de hecho, conocidos escondites para los grupos armados ilegales.

Cualquier persona enterada de la época habría opinado que las travesías de Henry y Julieta, durante algunos de los años más cruentos del conflicto, eran como meterse en la boca del lobo.

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Para ellos, era lo que requería su objetivo: llevarle al comandante de las FARC Pablo Catatumbo mensajes secretos de parte del gobierno de Colombia.

Y viceversa. A veces con días de diferencia, Henry pasaba de andar sobre una mula con los zapatos llenos de lodo a reunirse con el presidente en la Casa de Nariño.

Sabía que conseguir un acuerdo de paz no dependía de él, pero asumió la responsabilidad de hacer que, cuando las partes decidieran acercarse, les fuera posible.

Fue una misión para la que necesitó mucha paciencia y convicción.

Durante años, los mensajes que llevaba y traía no terminaban en nada. Las operaciones militares y la retórica virulenta propias de una guerra minaban cualquier ápice de confianza entre las partes que él fuera capaz de construir.

Pero eventualmente, tras una década de recados de Henry, delegaciones del gobierno y la guerrilla acordaron sentarse en una mesa.

Fue el inicio de los diálogos de paz de La Habana, que dieron como resultado el acuerdo firmado en 2016 gracias al cual 13.609 combatientes de las FARC dejaron las armas.

Henry contó los detalles de su labor durante todos esos años en un libro de memorias titulado "El hombre clave". A propósito del décimo aniversario de la firma del acuerdo, BBC News Mundo habló con él y Julieta, su esposa. Esta es su historia.

Cortesía de Henry Acosta Patiño Henry Acosta Patiño junto a su esposa, Julieta, y el expresidente Juan Manuel Santos

Cortesía de Henry Acosta Patiño Henry, tercero de izquierda a derecha, junto a Iván Márquez, Timochenko y Pablo Catatumbo, líderes de las extintas FARC.

Usted es Pablo Catatumbo

Todo comenzó con una llamada en 1999.

Una fundaciónle pedía ayuda a Henry para replicar un proyecto con campesinos que estaba haciendo la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) en zona rural del municipio de Tuluá.

"Yo me fui a conocer el proyecto", relata Henry a BBC News Mundo.

"Ya llegando me salieron unos uniformados con fusil; yo no sabía quiénes eran. Se me arrimó uno muy decente y me dijo: 'señor, disculpe, usted por qué no es tan amable y nos sigue para que hable con el camarada’".

Con esa palabra, camarada, Henry supo que se trataba de guerrilleros, y por ende que lo mejor que podía hacer era seguir sus instrucciones.

Así, llegó hasta una hacienda donde lo esperaba un comandante en sus cuarentas vestido de civil y desarmado. Henry lo reconoció.

"Usted se llama Jorge Torres Victoria, [conocido en la guerra como] Pablo Catatumbo", le dijo.

Nunca se habían conocido, pero Henry sabía quién era desde su época de estudiante en la Universidad Nacional de Bogotá, cuando Catatumbo pertenecía a las Juventudes Comunistas.

Por consejo de Julieta, su esposa, Henry llevaba siempre una hoja de vida en su maletín.

Con esta, se presentó ante el comandante, que quedó impresionado con su experiencia internacional.

Ese día, se quedaron charlando de política e historia, y Henry tuvo que quedarse a dormir por instrucciones del propio Catatumbo para evitar que lo secuestraran en la carretera.

Al día siguiente, cuando se estaban despidiendo, el comandante le dijo: "Se va, pero con una condición".

"¿Cuál?", le preguntó Henry.

"Que siga viniendo y me traiga libritos".

Así fue. Henry empezó a hacer visitas habituales a la Cordillera Central en compañía de Julieta. Su relación con Catatumbo con el tiempo se fue volviendo de confianza. Una amistad.

AFP vía Getty Images Tras la firma del acuerdo de paz, Pablo Catatumbo, excomandante de la guerrilla, se convirtió en Senador de la República.

A lomo de caballo

Para llegar hasta donde estaba la guerrilla, Henry y Julieta tenían que manejar durante horas por trochas, caminos angostos y sin pavimentar que muchas veces abría la misma guerrilla.

Salían en la madrugada de su casa para pasar por los puestos de control de la Policía antes de que llegaran los agentes, y así evitar que los pararan y tener que dar explicaciones difíciles.

Las FARC mandaban una "avanzada" por ellos, dos o tres guerrilleros que se encargaban de guiarlos hasta el punto en el que se reunirían con Catatumbo.

No pocas veces tenían que dejar su carro y seguir el camino en mula o a caballo, incluso por varios días.

Henry recuerda especialmente un largo camino a caballo al borde de enormes precipicios por el cañón del río Anamichú, en el sur del Tolima.

"Cómo sería de dura esa trocha que, faltando como un kilómetro, el caballo de uno de los que iba con Henry, pum, se murió", recuerda Julieta.

En esa ocasión, la reunión tuvo lugar en un punto muy remoto del Páramo de Las Hermosas. Al llegar, Henry le dijo al comandante: "Pablo, con razón a ustedes no los encuentran. Se esconden en el culo del mundo".

Y agregó en broma: "Si la paz de este país depende de que yo vuelva a estas lejuras, pues síganse dando bala".

La realidad es que hizo exactamente lo contrario.

Aunque no todas las visitas implicaron una expedición tan extrema como esa, Henry siguió yendo por años a todas las "lejuras" necesarias para avanzar en su tarea, enfrentando no solo las amenazas naturales de paisajes inhóspitos, sino también la violencia.

En uno de sus primeros años de amistad con Catatumbo, ocurrió un episodio que le dejó claro a Henry que no estaba exento de vivirla en carne propia.

Un día que estaba en su finca cerca de la ciudad de Palmira con su familia y un amigo, aparecieron cinco hombres y tres mujeres y le apuntaron con armas.

"Me dijeron que iban a pedir por mí $1.500 millones (unos US$600.000 de la época)", cuenta Henry. Se trataba de un secuestro extorsivo.

La orden la había dado un comandante de las FARC que no conocía a Henry ni sabía de su relación con Pablo Catatumbo, de mucho más alto rango.

Esa tarde, lo obligaron a ir en su propio carro con los hombres armados a una hacienda, y lo encerraron en un cuarto.

A la mañana siguiente, llegó otro comandante que sí sabía quién era Henry y la labor que adelantaba.

Le explicó que el secuestro había sido una equivocación, le pidió disculpas y le dio dinero para que echara gasolina y se fuera a su casa.

"Más que miedo, me dio una especie de rabia que entre tanta gente me hubieran echado mano a mí", dice Henry.

A los pocos días, fue a contarle todo a Pablo Catatumbo.

Él ya lo sabía todo y le dijo que habían sancionado al comandante que lo mandó secuestrar.

No fue la única ocasión en la que Henry vio de cerca la crudeza de la guerra.

En uno de sus viajes con Julieta, se toparon con un muerto en la carretera y entendieron que la guerrilla lo acababa de matar.

Cuando llegaron a reunirse con Catatumbo, le contaron de lo que habían visto. "¿Cuál muerto? Ahí no había ningún muerto", les respondió el comandante.

En otro viaje, apenas llegaron a encontrarse con él, les dijo: "devuélvanse ya, que va a haber un enfrentamiento".

Lo más peligroso, dicen Henry y Julieta, era siempre el camino, pues podían encontrarse no solo con guerrilleros sino también con paramilitares, sus enemigos acérrimos.

El contacto con Uribe

AFP vía Getty Images Uribe llegó a la presidencia con la promesa de aplicar una estrategia de mano dura contra las FARC.

En 2002, Álvaro Uribe llegó al poder con la promesa de hacer una ofensiva contra la guerrilla y recuperar el control del territorio.

El país venía del fracaso del proceso de paz de San Vicente del Caguán, que había minado la confianza entre el gobierno y las FARC. La guerrilla se había fortalecido y el conflicto atravesaba su peor momento.

La búsqueda de la paz había sido efectivamente reemplazada por el combate frontal.

Por esa misma época, las FARC habían dado uno de los golpes más mediáticos de toda su historia: el secuestro en pleno centro de Cali de 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle.

Entre ellos, se encontraba Carlos Alberto Barragán, hijo de un senador liberal conocido de Henry y su familia.

Al enterarse del secuestro, Henry se reunió con el senador, y le contó que conocía a Pablo Catatumbo.

"¿Por qué no habla con el presidente Uribe para que me autorice y subimos y hablamos con Catatumbo a ver cómo hacemos para mediar para que a estos diputados los suelten?", le propuso.

Con una autorización por escrito del gobierno para hablar con las FARC, Henry pretendía evitarse una posible judicialización. Al fin y al cabo, Catatumbo y toda la guerrilla eran enemigos declarados del gobierno entrante. "Terroristas", en su lenguaje.

Así fue.

A través de su Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, Uribe autorizó a Henry para buscar la liberación de los diputados.

Su mediación fue infructuosa.

A pesar de que logró que el senador se reuniera con Catatumbo y que estuvieran a punto de acordar la liberación de tres de los secuestrados, la guerrilla se terminó echando para atrás.

Luego de cinco años en cautiverio, las FARC mataron a todos los diputados excepto uno, que habían aislado del grupo y sobrevive hasta hoy. Se trataba, a todas luces, de una derrota para las posibilidades de paz.

Pero Henry había conseguido línea directa con el gobierno de Uribe y la aprovecharía durante todos los años que siguieron.

AFP vía Getty Images La guerrilla secuestró y mató a 11 diputados del departamento del Valle.

Los primeros acercamientos

Según Henry, no fue sino hasta cuatro años después, tras haber ganado la reelección en 2006, que Uribe empezó a dar señas de querer hablar con la comandancia guerrillera.

"Dígales que entreguen esos fierros, que no insistan más, que ellos no se van a tomar el poder", le decía el presidente.

Entonces, en una reunión en Cali, Henry le transmitió a Uribe un mensaje verbal de Alfonso Cano, el máximo líder de las FARC.

"Presidente Uribe, no nos sigamos matando. Ni usted nos va a derrotar ni nosotros a usted. Sentémonos a negociar las causas políticas, sociales y económicas del conflicto interno armado colombiano y convirtamos a Colombia en un país capitalista con economía de bienestar tipo países escandinavos", recuerda Henry hoy, 20 años después, que decía el mensaje.

En esa propuesta, la guerrilla dejaba claro que para ellos una eventual negociación con el gobierno tendría que pasar por una discusión en torno a las causas del conflicto. Es decir, no sería una entrega de armas a cambio de beneficios judiciales.

Uribe tenía la postura contraria.

Sin embargo, poco después de recibir ese mensaje, a través del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, su gobierno mandó por primera vez una carta por escrito a la guerrilla.

La carta aparece reproducida palabra por palabra en El hombre clave, el libro de Henry.

Esta habla de "avanzar de manera discreta en el camino que conduzca a un acuerdo humanitario, y eventualmente a un proceso de paz".

Acuerdo humanitario era un término que se usaba en ese momento para referirse a un intercambio de prisioneros entre la guerrilla y los militares. Lo verdaderamente novedoso era la mención de un posible proceso de paz.

Esa carta y otras posteriores nunca tuvieron una respuesta por parte de la guerrilla. Y aunque en los años posteriores Henry siguió llevando y trayendo mensajes, la guerra no daba tregua.

Aguilar | Penguin Random House

Los sucesivos golpes a las FARC, incluyendo la muerte del comandante Raúl Reyes, y las visiones opuestas en torno a qué era lo que había que negociar, difuminaron cualquier intención de paz.

Pero poco antes de que Uribe dejara la presidencia, en 2010, se encendió nuevamente una luz.

El mandatario, que se había mostrado reacio a la posibilidad de un encuentro entre delegaciones del gobierno y la guerrilla en el exterior, accedió.

Brasil fue el país elegido.

Ese mismo día, el Alto Comisionado para la Paz corrió a poner por escrito la propuesta para mandársela a Pablo Catatumbo a través de Henry.

Pero entonces faltaban apenas semanas para que se eligiera un nuevo presidente.

Cuando Catatumbo recibió el mensaje de manos de Henry, le dijo: "Está muy tarde. Lástima que el presidente se hubiese demorado tanto".

El destrabe de las negociaciones

En cada impasse, Henry veía, quizás tercamente, una seña de que las cosas se estaban moviendo hacia adelante.

Por eso, cuando Juan Manuel Santos resultó elegido presidente en las elecciones de 2010, decidió enviarle una carta relatándole el trabajo que llevaba ochos años haciendo y anunciándole que las FARC habían dado muestras de querer llegar a una salida negociada del conflicto.

En su podcast "La historia no contada del proceso de paz", Santos y quien fuera su Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, se refieren a la importancia capital que tuvo esa carta.

En palabras de Jaramillo, fue "lo que de alguna manera pone a rodar el balón".

"(Henry Acosta) fue uno de los que inicialmente me dijo: 'mire, usted aquí tiene una gran oportunidad, porque yo creo que con usted sí van a negociar’", recordó Santos en el podcast.

Al recibir la carta de Henry, Santos lo llamó personalmente y le pidió que fuera a la Casa de Nariño.

AFP vía Getty Images Como ministro de Defensa de Uribe, Santos había respaldado la ofensiva militar contra las FARC.

La reacción de Henry fue dudar de que en efecto se tratara del presidente. Tanto así que le pidió a Julieta que llamara a verificar la cita con la excusa de que él no estaba seguro de la hora. Resultó que sí era verdad.

Entonces, el 6 de septiembre de 2010, ocurrió la reunión y Santos les mandó un primer mensaje a las FARC.

"Dígales a Alfonso Cano y a Pablo Catatumbo que quiero hacer la paz con ellos. Que los invito a que dialoguemos en un encuentro secreto, que puede ser en Brasil o en Suecia".

Podía parecer que por fin todo estaba fluyendo, pero la confianza entre las partes era frágil. A los pocos días de que Henry entregara el mensaje a las FARC, el ejército mató en un bombardeo a Víctor Julio Suárez, el "Mono Jojoy", uno de los principales estrategas militares del grupo alzado en armas.

Estaba claro: si querían negociar, tendrían que hacerlo mientras la guerra seguía en curso.

La guerrilla dijo a través de Henry que sí, que estaban dispuestos a sentarse con el gobierno.

Así empezó un periodo de año y medio en el que la labor de Henry fue más intensa que nunca. En la historia del proceso de paz, se lo conoce como "la fase secreta de las negociaciones".

Conseguir un encuentro entre dos delegados del gobierno y dos de la guerrilla requería una logística sofisticada y, sobre todo, una alta dosis de confianza.

"Henry, ¿puedo confiar y dejar a mi gente en manos de las FARC por esos dos días?", le preguntó Santos refiriéndose a sus delegados.

Henry le dijo que sí.

La primera reunión ocurrió en la frontera entre Venezuela y Colombia en marzo de 2011. La agenda era clara y concisa: acordar quiénes y dónde iniciarían los diálogos.

"Cuba será el lugar del encuentro" consta en el acta de la reunión que le envió Pablo Catatumbo a Henry días después.

AFP vía Getty Images Las negociaciones oficiales entre las FARC y el gobierno de Colombia se llevaron a cabo entre 2012 y 2016 en La Habana.

Se comenzaba a esbozar lo que sería la mesa de negociaciones de La Habana.

Todavía en la fase secreta, el ejército dio otro fuerte golpe a la guerrilla. Mató a Alfonso Cano, máximo líder de las FARC.

Henry sabía que eso podía poner a tambalear lo que se había conseguido hasta el momento.

Julieta lo recuerda así: "Cuando mataron a Cano, Henry y yo acá decíamos: 'se acabó esto’".

Pero apenas dos días después, Henry se encontró con dos guerrilleros que le traían un mensaje de Pablo Catatumbo: "El camarada Pablo le manda decir que rápidamente le diga al presidente Santos que todo lo conversado y convenido acerca de lo que hay que hacer para iniciar los diálogos en La Habana continúa como está convenido".

"Nosotros celebramos, nosotros dos nos abrazábamos y brincábamos, porque sabíamos que iba a seguir el proceso", recuerda Julieta.

La mesa de La Habana

El 23 de febrero de 2012 se realizó en La Habana la primera reunión exploratoria confidencial entre las delegaciones del gobierno y la guerrilla.

La labor de Henry estaba, hasta cierto punto, cumplida. Las partes se habían sentado a la mesa.

Unos meses después, se proclamó en Oslo el Acuerdo General, un documento en el que las partes hacían pública de manera oficial su intención de negociar con el fin de acabar el conflicto.

Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado de Paz, le entregaría días después una copia firmada del acuerdo a Henry con la dedicatoria: "Para Henry, coautor de este acuerdo".

Henry no hizo parte de la mesa de negociaciones, pero siguió cumpliendo un rol en las márgenes durante los cuatro años que duraron los diálogos.

Julieta lo describe de esta manera: "Henry era el que traía y llevaba las comunicaciones respecto de lo que no hablaban en la mesa".

A través de él, que viajaba constantemente a La Habana, la delegación de las FARC en la mesa tenía un canal de comunicación no oficial con Santos, y viceversa.

X/@quindiano15 Henry Acosta Patiño en la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla en el Teatro Colón de Bogotá.

2012 fue el último año en que Henry visitó las montañas de Colombia llevando mensajes secretos.

Los diálogos de La Habana, después de atravesar un sinnúmero de crisis, eventualmente llegaron a término.

El gobierno y la guerrilla firmaron definitivamente un acuerdo de paz en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, y 13.609 combatientes dejaron sus armas unos meses después.

Henry sabía que el acuerdo al que se llegó no era perfecto.

"Todo proyecto tiene un qué, un cómo, un cuándo, un dónde, un quién, un para quién, un con qué. A este le faltaba el con qué", dice. "Ese fue el gran error del acuerdo final".

Y si el acuerdo no era perfecto, en su opinión mucho menos lo ha sido su implementación.

"Mi gran pregunta es por qué no se hizo la reincorporación social y económica de los casi 14.000 combatientes. Eso era lo más importante", expresa hoy desde su casa en Cali, desde donde habló por videollamada con BBC News Mundo.

Los expertos señalan que los problemas en la implementación del acuerdo fueron una de las causas de que algunos excombatientes tomaran la decisión de regresar a las armas.

Las llamadas disidencias de las FARC, que nacieron de frentes de la guerrilla que no se acogieron al acuerdo, se han fortalecido a lo largo de la última década, gracias a su participación en negocios ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Sin embargo, según cifras de la ONU, 85% de los excombatientes firmantes del acuerdo siguen comprometidos con su proceso de reincorporación.

Al menos una pequeña parte del crédito le pertence a Henry, un hombre que trabajó sin figurar y sin obtener nada a cambio, para hacer posible un acuerdo de paz en Colombia.

*Con reportería adicional de Andrea Díaz Cardona

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