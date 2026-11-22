Nasa/Johns Hopkins APL/Carnegie Institution of Washington

Tras un viaje de ocho años a través del Sistema Solar interior, una nave espacial llamada BepiColombo se acerca a Mercurio para investigar a uno de nuestros vecinos menos conocidos.

Los científicos planetarios han intentado anteriormente acercarse lo suficiente para entender mejor este planeta, el más pequeño del Sistema Solar (apenas un poco más grande que la Luna), pero llegar hasta él ha sido bastante complicado.

Por lo tanto, la próxima llegada de BepiColombo a finales de noviembre genera una enorme expectativa, ya que se espera que arroje luz sobre misterios como el hecho de que el planeta parezca tener agua congelada en algunos cráteres a pesar de que su superficie asciende a cientos de grados durante el día.

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La misión está siendo llevada a cabo conjuntamente por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

Se trata de un "proyecto muy ambicioso" que "aportará a la humanidad… vistas sin precedentes de Mercurio", declaró a principios de este año Santa Martínez, director de la misión BepiColombo de la ESA.

"Esto abrirá un nuevo capítulo en nuestra comprensión del Sistema Solar".

Esa/S Corvaja BepiColombo fue lanzada en un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa en 2018.

Tan cerca y a la vez tan lejos

Hasta el momento, dos misiones de la NASA han estudiado Mercurio de cerca: la sonda Mariner 10 sobrevoló Mercurio tres veces en 1974 y 1975, mientras que en 2011 la Messenger entró en órbita durante cuatro años.

En comparación, más de 50 misiones han puesto su mirada en Marte. ¿A qué se debe tal disparidad?

"El público en general y los responsables políticos tienden a sentirse más fascinados por planetas como Marte, donde la vida pudo haber existido alguna vez o incluso puede que aún exista", le explica a la BBC la profesora Doris Breuer, jefa de física planetaria del Centro Aeroespacial Alemán (DLR).

Otra respuesta es que Mercurio es un planeta complicado para estudiar.

Aunque está más cerca de nosotros que Júpiter y Saturno, en realidad es más difícil llegar a Mercurio debido a su proximidad al Sol.

La atracción gravitatoria de nuestra estrella en esa región es tan poderosa que cualquier nave espacial que pretenda orbitar Mercurio tendría que reducir constantemente su velocidad para evitar precipitarse directamente hacia el Sol.

NASA Mercurio, que aquí se ve como un punto negro, es el planeta más cercano al Sol.

Para ello, BepiColombo fue lanzada en 2018 con una trayectoria de vuelo literalmente llena de giros y vueltas, sobrevolando la Tierra, Venus y el propio Mercurio un total de nueve veces a lo largo de ocho años para poder utilizar su gravedad para ayudarle a desacelerar, en lugar de consumir su propio combustible.

De hecho, no es casualidad que la misión lleve el nombre del ingeniero y matemático italiano Giuseppe "Bepi" Colombo: fue el primero en sugerir un sobrevuelo de Venus que permitió a la Mariner 10 visitar Mercurio tres veces en la década de 1970.

Los misterios de Mercurio

Desde aquella primera visita, quedó claro que este pequeño planeta estaba lleno de sorpresas.

"Solíamos pensar que sería como una pequeña roca flotando cerca del Sol, digamos, prácticamente muerta en términos geológicos", dice Mireia Leon Dasi, investigadora de operaciones científicas de la ESA para BepiColombo.

"Pero cada misión ha cambiado nuestra comprensión, no solo de Mercurio, sino de todo el Sistema Solar", explica.

La sonda Messenger encontró posibles indicios del llamado hielo de agua oculto en algunos de los cráteres de Mercurio, un hallazgo sorprendente dado que las temperaturas pueden alcanzar los 430°C en la superficie del planeta, según la NASA.

Otro misterio es dónde y cómo se formó Mercurio.

La sonda Messenger encontró en su superficie sustancias químicas que no concuerdan con su proximidad actual al Sol.

Algunos científicos sospechan que el planeta pudo haberse formado mucho más lejos, quizás en la misma posición que Marte, y que se desplazó a su ubicación actual hace miles de millones de años tras colisionar con algún objeto de gran tamaño, tal vez incluso con la joven Tierra.

Este impacto podría haber desprendido parte de la corteza exterior de Mercurio y ayudar a explicar por qué tiene un núcleo interno tan grande.

BBC

Es más, Mercurio es el único planeta del Sistema Solar interior, aparte de la Tierra, que tiene un campo magnético, cuando en teoría debería ser demasiado pequeño para tenerlo.

Los científicos también quieren comprender mejor la "reducción" del planeta. Un estudio de este año sugiere que podría haber perdido alrededor de 23 km de ancho al enfriarse durante los últimos 4.500 millones de años, mucho más de lo que se estimaba anteriormente.

"Hay muchísimas preguntas sin respuesta sobre Mercurio", afirma Valentina Galluzzi, geóloga planetaria del Instituto Nacional Italiano de Astrofísica que trabaja en la misión BepiColombo.

"Esperamos que nuestra misión aporte respuestas".

Sondas dobles

BepiColombo es en realidad un conjunto de tres partes principales.

El Módulo de Transferencia a Mercurio (MTM) es un vehículo de propulsión que transportó a sus compañeros desde la Tierra hasta Mercurio en un viaje de 9.900 millones de kilómetros.

Tras completar su misión, el MTM se separó a principios de septiembre.

Esa La misión BepiColombo será la primera en explorar Mercurio con dos sondas al mismo tiempo.

Se espera que las dos sondas restantes, el Orbitador Planetario de Mercurio de la ESA y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio de JAXA, entren en la órbita de Mercurio el 21 de noviembre, antes de separarse dos semanas y media después.

La sonda orbital europea se mantendrá más cerca de la superficie de Mercurio y, entre otras cosas, estudiará sus minerales superficiales, buscará hielo en cráteres sombríos e investigará su núcleo interno.

La sonda japonesa volará en una órbita más alta, monitorizando aspectos como el campo magnético de Mercurio, las partículas cargadas y el polvo.

Los científicos afirman que este doble enfoque abarcará más terreno que nunca, si todo sale según lo previsto, por supuesto.

Condiciones extremas

Llegar a Mercurio ha sido solo una parte del desafío. Operar en el planeta presenta enormes obstáculos técnicos.

La luz solar en Mercurio es diez veces más intensa que en la Tierra, lo que pone en riesgo los instrumentos sensibles a bordo.

Además, con temperaturas que alcanzan los 430°C o más durante el día y los -180°C por la noche, los ingenieros han tenido que encontrar maneras de mantener las sondas frías o calientes según sea necesario.

Pero la misión Messenger de la NASA demostró que es posible.

Y si bien la sonda estadounidense representó un hito en la exploración espacial, BepiColombo ahora busca responder algunas de las preguntas más importantes con sus sondas dobles e instrumentos más modernos.

Esa/Jaxa BepiColombo capturó una imagen de Mercurio mientras sobrevolaba la Tierra en 2021.

La sonda Messenger estudió el hemisferio norte de Mercurio con gran detalle. "BepiColombo nos proporcionará esa información para el hemisferio sur", afirma Deborah Domingue, científica adjunta del proyecto Messenger en la NASA.

Además de ayudar a desentrañar algunos de los misterios que aún rodean a Mercurio, los astrónomos también ven una oportunidad más amplia para estudiar la órbita de los planetas que se encuentran muy cerca de sus estrellas.

Se han descubierto muchos objetos con esa misma configuración en otros sistemas estelares. ¿Podrían tener también hielo de agua, por ejemplo, en su superficie? Lamentablemente, se encuentran demasiado lejos de nosotros para poder estudiarlos en detalle.

Por ello, la exploración de planetas en nuestro propio Sistema Solar, afirma Domingue, es de suma importancia, y la misión BepiColombo puede contribuir a ello.

"El Santo Grial es descubrir vida en otros lugares, ¿verdad?", sugiere. "Pero para lograrlo hay que comprender el único lugar que conocemos donde evolucionó nuestro Sistema Solar".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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