Getty Images La historia de Jack el Destripador llegó incluso al cine.

El 9 de noviembre de 1888, la quinta y última víctima de Jack el Destripador fue asesinada en el este de Londres.

Por aquel entonces, en el Lyceum Theatre de Londres se representaba una producción estadounidense de "El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde". El gerente del teatro era Bram Stoker, quien estaba a punto de empezar a escribir "Drácula".

Un año antes, en diciembre de 1887, Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle, había hecho su primera aparición.

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Fue en el marco de esta febril imaginación colectiva donde una serie de asesinatos brutales pasó de ser un hecho histórico a convertirse en leyenda.

Un siglo más tarde, en 1988, la BBC revisó los expedientes policiales y los archivos del Ministerio del Interior, planteándose si la leyenda habría ocultado la verdadera identidad del asesino.

Estos crímenes siguen despertando fascinación, en parte porque Jack el Destripador nunca fue identificado y los asesinatos permanecen sin resolver, pero también debido a la mitificación promovida por la prensa sensacionalista de la época victoriana, impulsada, en particular, por un editor que hizo de ello una campaña.

Un editor con su propia agenda

En una reseña de la novela gótica de 1886 "El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde", publicada en el periódico londinense Pall Mall Gazette, un crítico escribió: "Rasquen a John Bull —una figura imaginaria, personificación nacional de Inglaterra, especialmente en caricaturas políticas y obras gráficas—, y encontrarán a un antiguo britano que se deleita con la sangre, que disfruta sumergiéndose en el asesinato y que devora los detalles de un ahorcamiento".

La Gazette también elogió la adaptación teatral de la obra, estrenada en agosto de 1888, destacando las escenas en las que Hyde se abalanza sobre mujeres.

"Fue casi profético", comentó en 1988 a la BBC Christopher Frayling, profesor de Historia de la Cultura en el Royal College of Art.

"Apenas tres semanas después, la Gazette escribía sobre un 'señor Hyde' que acechaba en el este de Londres", indicó Frayling y añadió:

"Jack el Destripador de Whitechapel (barrio del este de Londres), el doctor Jekyll y el señor Hyde, Spring-heeled Jack (personaje del folklore británico) —y todos esos mercaderes de la amenaza que poblaban los penny dreadfuls (publicaciones sensacionalistas de tono macabro) y los melodramas victorianos—, habían quedado inextricablemente entrelazados".

El actor Richard Mansfield, quien había traído la obra del doctor Jekyll y el señor Hyde desde Estados Unidos a Londres, resultó tan convincente en su interpretación de los dos papeles protagonistas que un espectador, alarmado, escribió a la policía sugiriendo que el actor podría ser Jack el Destripador.

Mansfield intentó recuperar el favor del público organizando representaciones benéficas de comedias.

Al respecto, un periodista escribió: "En este momento, en Londres, no hay interés por ver horrores sobre el escenario. Ya tenemos suficientes motivos para estremecernos fuera de él".

Getty Images La naciente prensa amarillista cubrió todos los detalles de los crímenes de Jack el Destripador.

En octubre, la Gazette publicó una carta en la que se sostenía que la obra de teatro había influido en Jack el Destripador.

Sin embargo, es posible que la forma en que el propio periódico abordó los asesinatos fuera la causa de lo que ocurrió después.

Según argumentaba Frayling, la historia del Destripador no surgió de los barrios marginales del este de Londres, sino que se gestó en los clubes de caballeros del oeste de la ciudad, elaborada por periodistas a partir de información muy escasa.

Fue, de hecho, la propia Gazette la que contribuyó en parte a la notoriedad del Destripador.

Su director, W. T. Stead, estaba experimentando con un nuevo estilo sensacionalista que terminaría conociéndose como "periodismo amarillista".

Stead, un liberal con firmes convicciones reformistas, guardaba además un profundo resentimiento hacia el comisionado de la Policía Metropolitana, sir Charles Warren, a raíz de lo que él consideró una condena injusta y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes el año anterior.

Un aristócrata, un doctor o un inmigrante

Cuando ocurrió el primer asesinato, el 31 de agosto de 1888, los periódicos de Londres, encabezados por la Gazette, comenzaron a vincular el suceso con una serie de cuestiones morales y sociales de la época.

El 10 de septiembre, el diario sugirió que el asesino podría ser un aristócrata decadente.

"Existen varias razones por las cuales los comentaristas [de aquel entonces]… imaginan a Jack el Destripador como un caballero", explicó a la BBC la profesora Judith Walkowitz, autora de City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London ("La ciudad del deleite aterrador: narrativas de peligro sexual en el Londres de finales de la época victoriana").

"Durante al menos 20 años, había existido una gran agitación en torno al tema de la prostitución; primero, impulsada por reformadores morales de clase media y activistas feministas. Y, más tarde, intensificada y desarrollada a raíz de un reportaje periodístico de Stead sobre la prostitución infantil, en el que documentaba cómo las hijas de las clases populares eran atrapadas para el deleite sexual de caballeros de la clase alta".

Cada una de las víctimas de Jack el Destripador se había visto obligada a a la prostitución a causa de la pobreza.

Stead, quien moriría en 1912 a bordo del Titanic, aprovechó los asesinatos para poner de relieve cuestiones que requerían reformas y para hacer campaña contra el vicio en las altas esferas.

Asimismo, los crímenes le brindaron la oportunidad de arremeter contra Warren en repetidas ocasiones, acusándolo de no hacer lo suficiente para dar con el asesino.

La prensa empezó a especular con que, dada la forma en que se empleó el cuchillo contra las víctimas, el asesino podría ser médico; una idea que conectaba con el temor que, por aquel entonces, despertaban los cirujanos.

Por su parte, los medios conservadores señalaron a los barrios marginales del East End (este de Londres), poblados por comunidades de inmigrantes.

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Esta intensa publicidad y el sensacionalismo tuvieron un efecto inmediato, señaló Frayling.

"Ese mismo otoño, los asesinatos se convirtieron en ficción; en una especie de drama moral que aún hoy sigue teniendo eco".

Frayling descubrió que esta tendencia había llegado incluso a infiltrarse en la investigación policial, tal como revelan los expedientes originales que custodia el Ministerio del Interior.

En su mayor parte, estos documentos no contienen más que "cientos de cartas de desequilibrados, muchas de ellas firmadas con el seudónimo (Jack el Destripador), que se popularizó con gran rapidez, escrito de diversas formas".

Sin embargo, existe un memorando de un alto oficial de policía, redactado en 1894, una vez cerrado el caso, en el que se mencionan tres sospechosos.

Pero incluso este documento parece haber estado influido por el revuelo mediático.

"Es una prueba sólida de la existencia de tres mitos perdurables, más que de la identidad de Jack el Destripador", sostuvo Frayling.

Los sospechosos

El primer sospechoso señalado por el jefe de Scotland Yard, sir Melville Macnaghten, fue Montague Druitt, un abogado a quien el investigador tomó por médico. Su cuerpo apareció flotando en el río Támesis en diciembre de 1888, poco después del último asesinato.

El segundo fue el barbero Aaron Kosminski, un inmigrante judío polaco residente en Whitechapel, quien falleció en un psiquiátrico en 1899.

Y el tercero fue Michael Ostrog, un médico ruso y exconvicto.

Getty Images Las historias de Jack el Destripador siguen presentes hasta hoy en el este de Londres.

"Estos son los únicos tres sospechosos que aparecen señalados formalmente en todo el expediente policial, y no existe, propiamente dicho, ninguna prueba que los incrimine", señaló Frayling.

"Fíjense en cómo coinciden con todos esos aristócratas, forasteros y médicos que la prensa mencionó en 1888 como parte de sus campañas. ¿Se trata realmente de la conclusión meditada de una investigación policial, o es solo el tipo de chismorreo propio de los clubes? ¿Acaso estaba la policía tan inmersa en la mitología de 1888 que ellos también buscaban personajes sacados de las novelas baratas de la época —los penny dreadfuls—, de los melodramas victorianos o de las campañas de prensa?".

En resumen, argumentaba Frayling, es posible que quienes han intentado descubrir la identidad de Jack el Destripador hayan estado buscando en la dirección equivocada. Y lo mismo cabe decir de los "ripperólogos" desde entonces.

"Queremos demostrar que el Destripador era un aristócrata decadente, un artista bohemio, un homosexual, un inmigrante o un loco", afirmó.

De hecho, es muy probable que el asesino no encajara en ninguna de esas categorías tan definidas y sensacionalistas.

Fuera quien fuera el responsable del asesinato de aquellas cinco mujeres, no se trataba del "personaje inventado por la prensa, la policía y la sociedad de finales de la época victoriana".

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