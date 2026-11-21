Sisu Pictures Ltd Samira ahora vive escondida en el extranjero.

Advertencia: Contenido perturbador y lenguaje explícito.

Samira dice que antes nunca se había interesado por la política.

"Trabajé en ventas en Irán. Vendía cosméticos", declaró al programa Panorama de la BBC.

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Pero todo cambió el día en que su única hija baleada frente a ella por las fuerzas de seguridad iraníes.

Sevda, de 16 años, participaba en las protestas contra el régimen represivo iraní de principios de año, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos masivos que acabaron con la vida del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

Samira afirma que su dolor se convirtió en furia cuando las autoridades iraníes, en lugar de ayudarla, obstaculizaron la búsqueda del cuerpo de su hija.

"Me di cuenta de que encontrar a Sevda no era el final, sino solo el comienzo de todo el acoso al que me sometieron".

Samira protagonizó una dramática huida a pie de Irán, atravesando un peligroso terreno montañoso.

Ahora vive escondida en el extranjero, describiéndose a sí misma como un "ejército de una sola mujer que lucha contra el régimen".

En su búsqueda de justicia y castigo a los culpables tras la muerte de su hija, esta madre está decidida a revelar la identidad de los miembros de las fuerzas de seguridad y los funcionarios que, según ella, fueron responsables de los disparos mortales durante las protestas.

"Me llevarán al borde de la muerte antes de matarme, pero encontrarme no será fácil… ¿Volver a la vida normal? No hay vuelta atrás", dice.

Getty Images Antes de los ataques de EE.UU. e Israel se sucedieron las marchas en contra de los líderes islámicos del país.

Samira es una entre varios ciudadanos iraníes con los que la BBC ha hablado desde principios de año. Algunos, que aún se encuentran en el país, declararon a Panorama que querían expresarse a pesar de los riesgos, afirmando que les había resultado difícil mantener la esperanza una vez que las protestas masivas fueron brutalmente reprimidas.

La embajada iraní en Londres declaró a Panorama que las protestas pacíficas y legítimas habían sido instrumentalizadas por potencias extranjeras, incluidos los Estados Unidos, que promovieron la violencia, proporcionaron armas y equipos y pusieron en peligro la seguridad pública.

Del hospital a una bolsa de cadáveres

Sevda fue asesinada el 9 de enero mientras ella y Samira participaban en multitudinarias manifestaciones en las afueras de la capital, Teherán, que habían comenzado el mes anterior.

Dichas manifestaciones se originaron por el descontento económico, antes de derivar en demandas que reclamaban el fin de la República Islámica como forma de gobierno en el país.

Aunque Samira niega haber sido una activista política en aquel entonces, afirma que su hija sí lo era.

Los ídolos de Sevda eran otras dos jóvenes: Mahsa Amini, cuya muerte bajo custodia tras supuestamente violar la regla de vestir el velo obligatorio desencadenó protestas masivas, y Nika Shakarami, quien fue asesinada durante un levantamiento posterior contra el estricto código de vestimenta islámico para las mujeres iraníes.

"Las mantuvo vivas en sus pensamientos y siempre quiso continuar su camino [de resistencia]", dice Samira.

El día anterior a que Sevda fuera abatida a balazos, la participación en las protestas fue especialmente alta. Samira afirma que ella y Sevda respondieron a la convocatoria de manifestaciones de Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sha de Irán.

"Las fuerzas de seguridad habían perdido el control", afirma.

El aumento en el número de manifestantes alarmó al gobierno iraní, y al día siguiente se anunció una orden de disparar a matar, cuenta Samira. Pero ella pensó que solo era una amenaza vacía.

"Mintieron tanto en Irán… No podíamos imaginar una masacre de esa magnitud".

Y, según ella, se sintieron tranquilas gracias a la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de que los respaldaría.

El 8 de enero declaró a los medios estadounidenses: "Les he hecho saber [a las autoridades iraníes] que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante sus disturbios… vamos a atacarlos con mucha dureza".

Sin embargo, según Samira, la afluencia de público fue menor el día 9.

BBC Samira en el hospital donde su hija fue declarada muerta.

Según cuenta, Sevda parecía conocer los riesgos. Su hija se quitó los pendientes y se los dio a su abuela. También compartió la contraseña de su teléfono con Samira.

La madre y la hija se reunieron con el resto de los manifestantes. Entonces Sevda se subió a un cubo de basura y comenzó a dirigir un cántico.

"Parecía que había más efectivos de las fuerzas armadas que personas", dice Samira sobre la zona donde se encontraban. "No sé cómo, en un solo día, reunieron a tantos… Basijis y miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica".

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) defiende al establishment islámico del país, y la Fuerza de Resistencia Basij, un grupo paramilitar, está formada por voluntarios de la IRGC.

"Un francotirador disparó desde la azotea de un edificio a nuestra derecha. La bala debió venir de allí. Le atravesó el corazón. Ni siquiera pude gritar. Me quedé mirando a Sevda, su cuerpo inerte. La sangre le brotaba de la boca y la nariz. No podía creerlo, no podía creer que se estuviera muriendo. Sus ojos seguían mirándome".

Samira cuenta que logró llevar a Sevda al hospital y le dijeron que la iban a operar, pero entonces se abrió la puerta y vio que habían metido a Sevda en una bolsa para cadáveres.

Prohibido visitar la tumba de su hija

El cuerpo de Sevda fue retirado. Samira cuenta que tardó días en encontrar a su hija. Al igual que muchos otros, terminó en una de las morgues más grandes de Teherán.

"Adolescentes, chicos y chicas jóvenes. Tantos han muerto", exclama entre sollozos.

"Yo moría con cada bolsa que abría. Nunca había visto tantos cadáveres. Pero no me rendí". Finalmente encontró a su hija. "Había tres cuerpos apilados encima de Sevda. Así la encontramos".

Las autoridades iraníes reconocen que más de 3.000 personas murieron en las protestas, pero afirman que algunas eran miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la organización de derechos humanos Hrana estima que el número de fallecidos supera los 7.000, casi todos ellos manifestantes.

Según Samira, encontrar el cuerpo de Sevda fue solo el comienzo de su batalla contra las autoridades.

Ella cuenta que, para que le permitiesen llevarse el cuerpo para el entierro, la obligaron a decir que los responsables de la muerte de Sevda habían sido "terroristas" y no las fuerzas de seguridad.

"Lo hicieron para encubrir lo que habían hecho el 8 y el 9 de enero, para ocultar cuántas personas habían matado. Silenciaron a las familias diciéndoles que dijeran que sus seres queridos habían sido asesinados por terroristas israelíes o estadounidenses".

Sin embargo, según cuenta, le prohibieron visitar la tumba después del funeral o encargar una lápida.

Samira afirma que el acoso continuó. Unos días antes de la ceremonia para conmemorar los 40 días de la muerte de Sevda -un acontecimiento de gran importancia en la cultura iran- sostiente que fue citada por una delegación local del Ministerio de Inteligencia.

"Me dijeron: 'Deberías darnos una entrevista y decir que Sevda era una Basiji y que fue asesinada por los manifestantes. Entonces, la proclamaremos mártir y recibirás privilegios, una casa o lo que quieras’".

Está segura de que esta oferta fue motivada por el miedo, ya que había compartido la noticia de la muerte de Sevda con un medio de comunicación iraní con sede en Londres, una vez que se restableció la conexión a internet en el país.

"Les asustaba que yo estuviera en contacto con redes externas o con personas fuera de Irán".

Para evitar conceder la entrevista con los servicios de inteligencia, Samira huyó de Irán en cuanto se cumplieron los 40 días del aniversario de la muerte de Sevda.

"No quería negociar con la sangre de mi hija".

Dice que los traficantes de personas la ayudaron a escapar. Cruzó ríos y montañas para ponerse a salvo.

Un video que grabó de sí misma huyendo deja clara su furia.

"Este gobierno de porquería, estos bastardos, me han acosado muchísimo", dice a la cámara mientras camina por un sendero de montaña bordeado por un profundo barranco.

BBC Samira se filmó a sí misma huyendo de Irán a pie.

Samira afirma que, tras seguir concediendo entrevistas a medios de comunicación extranjeros desde el exilio, fue acusada en rebeldía de una serie de delitos, entre ellos el de moharebeh (declarar la guerra a Dios), que puede conllevar la pena de muerte.

Para conmemorar el que habría sido el decimoséptimo cumpleaños de Sevda, sus familiares y amigos celebraron una vigilia, mientras Samira la seguía desde afuera del país a través de una transmisión en directo.

"De repente, se cortó la señal", dice.

Según su relato, descubrió que el evento había sido allanado y que algunos de sus familiares y amigos habían sido arrestados por la Guardia Revolucionaria Islámica.

Ella cuenta que las autoridades advirtieron a su familia de que, si seguían reuniéndose en la tumba de Sevda, su cuerpo sería exhumado y trasladado a otro lugar.

Ahora, Samira comparte en internet los nombres de miembros y funcionarios de las fuerzas de seguridad iraníes que, según ella, fueron responsables de los disparos mortales durante las protestas del 8 y 9 de enero a las que ella y Sevda se unieron.

"Quiero que se haga justicia para todas y cada una de las personas cuyos nombres revelo, porque han asesinado a muchos jóvenes. Mi objetivo es que sean identificadas para que puedan ser juzgadas", afirma.

Cuando uno de los hombres que Samira mencionó en internet fue hallado muerto, un partidario del régimen ofreció una recompensa de US$5.000 dólares por información sobre su paradero, presumiendo que ella era la responsable.

Los medios estatales iraníes informaron posteriormente del arresto de nueve personas en relación con esta muerte.

A pesar de los riesgos, Samira afirma que se niega a ser silenciada.

"Cada día y cada segundo sin Sevda es muy difícil para mí. Es como una madre que ha perdido su corazón, que ha perdido su ser, que ha perdido la vida".

"Pero el hecho de que Sevda ya no respire me ha permitido ponerme de pie… pensar en honrar su vida y su legado… todos esos cuerpos que vi, todas esas bolsas para cadáveres que abrí buscando a Sevda, todo eso me impulsó a luchar contra la República Islámica hasta mi último aliento."

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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