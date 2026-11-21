AFP vía Getty Images Más de 2.000 soldados salvadoreños están desplegados en Haití desde el 18 de octubre.

Tres soldados salvadoreños murieron y uno resultó herido en un incidente con explosivos en Haití, informó este viernes el Ejército del país centroamericano.

Los soldados "fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos", informó la Fuerza Armada de El Salvador en un comunicado en la red social X.

Inicialmente, el Ejército había informado de dos muertes y en la noche del viernes comunicó la muerte de un tercer soldado, quien "falleció mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde había sido trasladado por vía aérea".

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La institución militar agregó que el cuarto soldado estaba fuera de peligro.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó un contingente compuesto por más de 2.000 soldados en Haití para rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos el 18 de octubre en una emboscada tras un ataque de pandillas en Puerto Príncipe.

Los técnicos formaban parte de una fuerza internacional respaldada por la ONU destinada a combatir a las organizaciones delictivas junto a la policía haitiana.

Es la primera vez que la Fuerza Armada salvadoreña informa de la muerte de soldados suyos desde el comienzo de las operaciones.

Las fuerzas de seguridad haitianas e internacionales han estado avanzando hacia barrios situados en la capital, Puerto Príncipe, y sus alrededores, zonas que anteriormente estaban bajo el control de las bandas.

Una de estas operaciones, desplegada en el barrio de Martissant —en el suroeste de la capital—, dejó un saldo de "34 bandidos mortalmente heridos", informó el jueves la policía local en X.

Bukele dijo el jueves que sus tropas le estaban dando una "lección" a las bandas haitianas.

El mandatario ha asegurado que retirará a sus tropas cuando rescaten a los cuatro técnicos de su país.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en septiembre de 2025 la creación de una misión compuesta por 5.550 integrantes para reemplazar a una anterior fuerza multinacional liderada por Kenia, que tuvo dificultades por la falta de fondos y recursos en su intento por ayudar a la Policía Nacional de Haití a contener la violencia de las pandillas.

El cuerpo multinacional cuenta actualmente con más de 1.500 efectivos desplegados en el país caribeño, e incluye soldados de Chad, Jamaica y Guatemala.

La violencia de las bandas armadas en Haití ha desplazado a una cifra récord de 1,5 millones de personas en los últimos años, además de dejar más de 5.700 muertos y heridos desde enero hasta mediados de septiembre, y más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.

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