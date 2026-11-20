Getty Images La recompensa de US$75.000 ofrecida por la familia de Chen Jie ha desatado temores de que se produzcan más intentos de escalada temerarios.

La embajada china en Japón advirtió a sus ciudadanos sobre los peligros de ascender al monte Fuji fuera de temporada, ante la preocupación de que la cuantiosa recompensa ofrecida por la familia de un excursionista desaparecido pueda fomentar escaladas más temerarias.

Chen Jie, un ciudadano chino de 25 años, desapareció el 8 de noviembre en la montaña. Su familia ofrece US$75.000 a quien lo encuentre con vida y US$15.000 a quien recupere su cuerpo, según informan medios de comunicación chinos y japoneses.

Los fuertes vientos y las ventiscas suponen graves riesgos durante la temporada de veda, especialmente porque los refugios y los centros de primeros auxilios no están operativos, informó la embajada china el martes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Autoridades locales también temen que la recompensa ofrecida incite a la gente a aventurarse en las montañas sin estar preparados y provoque más accidentes.

La temporada oficial para escalar el monte Fuji se extiende desde principios de julio hasta principios de septiembre.

Getty Images La temporada de ascenso al monte Fuji terminó en septiembre.

"Subiendo la montaña… sin nadie a la vista"

A principios de este año, las autoridades de la provincia de Yamanashi, donde se encuentra la parte norte del monte Fuji, anunciaron que las personas que intenten escalarlo durante la temporada baja y que posteriormente requieran rescate en helicóptero tendrán que pagar por el servicio a partir del próximo año.

Las autoridades también exigirán a quienes deseen escalar el monte Fuji durante la temporada baja que presenten planes de escalada detallados.

"Esperamos que estas medidas hagan que la gente reconsidere lo que significa escalar el monte Fuji durante el invierno", dijo en aquel momento Kotaro Nagasaki, gobernador de la prefectura.

El miércoles, Nagasaki declaró a los periodistas que los intentos por encontrar al escalador desaparecido podrían provocar "desastres secundarios".

Según el medio de comunicación japonés Mainichi Shimbun, Nagasaki pareció dirigirse a los parientes de Chen, diciendo: "Entiendo que su familia es importante, pero por favor, absténganse de hacer cualquier cosa que pueda poner en peligro a los demás".

La policía de Yamanashi informó que Chen había iniciado su excursión el 8 de noviembre con dos amigos, quienes regresaron tras darse cuenta de que la montaña estaba cerrada y de que no estaban adecuadamente equipados para las condiciones de los senderos.

Chen continuó su camino solo desde la quinta estación del sendero Yoshida, que se encuentra a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar.

La última vez que un amigo tuvo noticias de Chen fue a las 10:30 am de ese día, cuando envió un mensaje en video que decía: "Estoy subiendo la montaña… No hay nadie a la vista".

El punto más alto del monte Fuji, que es el pico más alto de Japón, alcanza los 3.776 metros.

Las autoridades locales iniciaron la búsqueda de Chen el 10 de noviembre, pero las tareas tuvieron que interrumpirse varias veces debido al mal tiempo.

Según se informa, el padre de Chen llegó a Japón el 13 de noviembre. No está claro cuándo publicó la oferta de recompensa.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más