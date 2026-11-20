Getty Images Lila Downs recibió el Premio a la Excelencia Musical en la 27ª edición de los Latin Grammy que se celebró el pasado 12 de noviembre.

La voz de Lila Downs, profunda, intensa, capaz de convertir cualquier canción en emoción, es una de las más reconocidas de México.

Con ella ha dado vida a temas como "Paloma Negra" y "Cariñito", mezclando el folclore de su país, las lenguas originarias, la cumbia y otros sonidos de América Latina a lo largo de más de 30 años de trayectoria.

Ganadora de un Grammy y seis Latin Grammy, nació en 1968 en Oaxaca, en el sur de México, de madre indígena y padre estadounidense. Creció entre dos países, dos culturas, dos mundos.

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Antropóloga de profesión, su conocimiento de las realidades sociales y de las culturas originarias se refleja no solo en sus composiciones, sino también en su forma de interpretar.

Su talento vocal, así como la diversidad de experiencias que han marcado su vida, constituyen una fortaleza artística y, más aún, la esencia misma de su propuesta.

Ese trabajo fue reconocido el pasado jueves por la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia Musical.

Y en el marco de esa premiación Downs conversó con BBC Mundo desde Las Vegas, sobre música, pero también sobre amor, migración y dolor.

Getty Images Lila Downs comenzó su carrera musical a finales de la década de 1980, aunque sus primeros pasos como cantante se remontan a su infancia.

En Cambias mi mundo, tú más reciente producción, vuelves a cantarle al amor y al placer. En este contexto tan difícil para los latinos, ¿por qué seguir apostando al amor?

El amor es el fuego de todo. Si no hay amor, todo es más triste.

Sobre todo aquí en Estados Unidos, que es mi otro país, hemos vivido decepciones muy tristes por lo que ha pasado: mucha discriminación, racismo y un gran malagradecimiento hacia nuestra comunidad latina.

Incluso he visto amigos europeos a quienes han estado mandando de regreso a sus países. Creo que eso ha sido muy triste, muy desencantador.

Y ahora, con las elecciones [de medio mandato, en las que los demócratas ganaron el control del Congreso], el cambio que ha habido resulta muy optimista.

Especialmente en Texas, porque es un estado que puede ser muy machista, como muchas partes de México. Pero ver este cambio emociona mucho, fortalece y hace que volvamos a creer en un futuro mejor.

Ahora nos toca tomarlo en nuestras manos y seguir trabajando en favor de nuestras comunidades.

Getty Images Paul Cohen y Lila Downs reciben el premio Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por "Salón Lágrimas y Deseo" durante la ceremonia previa a la 18.ª edición anual de los Latin Grammy.

Entiendo que este es el primer disco que compones tras la muerte de Paul Cohen, quien fue tu esposo. Me gustaría saber qué descubriste de ti al enfrentar este proceso sin tu compañero artístico y de vida.

Descubrí que soy muy vulnerable, como cualquier ser humano. Di todo en el amor y lo seguiré dando para siempre. Pero también aprendí que el balance es importante.

Aprendí a concentrarme en mi vida, en mi familia, en el camino que me debo a mí misma, a mi comunidad, a lo que soy.

De joven me preguntaba por qué llegué a este mundo con mi piel morena, aunque mi padre era blanco. Siempre había tensión en mi familia.

Me trataban con mucha discriminación cuando andaba con mi madre, que es mucho más morena que yo.

Y eso antes me lastimaba, pero encontré la forma de traducir esos diferentes mundos en música, y ahí empezó mi carrera.

He aprendido que hay que seguir representando lo que uno es, de una manera justa, balanceada y alegre.

Getty Images Lila Downs actúa en el Renee and Henry Segerstrom Concert Hall en el 2015 en California

¿Tienes algún gusto culposo musical que pueda sorprender a la audiencia? Sobre todo considerando que el tipo de música que haces es marcado por un estilo muy característico.

Sí, hay un artista colombiana que se llama La Gurú que me gusta mucho. Sobre todo una canción que tiene que se titula "Perra melancólica".

¿Y algún artista joven con el que te gustaría colaborar?

Con el rapero mexicano Santa Fe Klan. Me gusta mucho él, su arte, su pelea con el mundo también. Es de barrio y también me identifico mucho con eso.

Él no sabe quién soy, pero sé que vamos a coincidir en algún momento.

¿Cómo ves el panorama actual para las comunidades originarias de México? ¿Crees que se ha reducido la discriminación en su contra?

Sí, creo que ha mejorado en algunos aspectos. Todavía quedan retos, pero creo que es muy bello ver cómo ahora se nos respeta mucho más desde el punto de vista artístico y gastronómico.

En México también vamos saliendo del clóset. Ahora podemos decir sin problemas: "Bueno, mis raíces son de Chiapas, de San Luis Potosí o de Oaxaca".

Ya no existe ese estigma de tener que decir que tus parientes son de España. Eso pasaba en mi niñez.

Getty Images Lila Downs en 2006 cuando presentó "La Cantina… entre copa y copa"

Y como antropóloga, ¿cómo ves actualmente la situación de México? ¿Hay algo que te preocupe?

Yo creo que en estos últimos ocho años hemos cambiado mucho en nuestro país. Tenemos una mujer presidenta; somos uno de los países más progresistas en ese sentido. Creo que hace falta mirar las cosas positivas que nos están pasando.

Porque a veces solo miramos la parte negativa. Y sí, es verdad, tenemos muchos problemas sociales.

Soy consciente de esta cuestión del tráfico de drogas, que, bueno, para mí tiene como principal responsable a nuestro vecino del norte.

También creo que, si tuviéramos un mejor sistema educativo, toda esta fascinación por el dinero y el mundo material sería diferente.

Getty Images La cantante Lila Downs posa para una foto durante una conferencia de prensa de la gira "Cambias mi Mundo" en el Auditorio Nacional el 7 de septiembre de 2026 en Ciudad de México.

Tras 30 años de trayectoria. ¿Qué sigue despertando en ti las ganas de crear y de seguir renovándote todos los días?

Yo creo que el reto de la creación artística es como la vida: hay que mirar las cosas con aire fresco y ponerse filtros para seguir aprendiendo.

El trabajo en equipo también hace que me renueve.

Ahora estamos realizando muchos intercambios artísticos. Por ejemplo, todos los atuendos que estoy utilizando en esta ocasión están hechos por jóvenes diseñadores que trabajan con tintes elaborados a partir de cortezas de árbol, cochinilla o flor de Jamaica.

Y no repetirte, para que sigas teniendo frescura en lo que haces. Creo que eso lo he aprendido a través de las equivocaciones y de las cosas difíciles que he vivido.

Los errores también hacen que te renueves y que tengas otra oportunidad de cambiar tu destino, tu futuro, tu entorno y tu comunidad.

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